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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Акрон
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 57
Акрон 59.6% (34)
X 26.3% (15)
Оренбург 14% (8)
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Ничья
Оренбург
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История личных встреч

Акрон
Оренбург

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
75

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 3 0.19
Бакаев Солтмурад 3 0.19
Хубулов Владимир 3 0.19
Дзюба Артём 2 0.13
Тавареш Жилсон 2 0.13
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.06
Данилин Кирилл 1 0.06
Палиенко Максим 1 0.06
Эсковаль Родриго 1 0.06
Тимошенко Иван 1 0.06
Савичев Константин 1 (1) 0.06
Кузьмин Максим 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 6 0.38
Марин Джимми 3 (1) 0.19
Перес Матиас 2 0.13
Гюрлюк Эмирджан 1 0.06
Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Мансилья Брайан 1 0.06
Горбани Мохаммад 1 0.06
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Сидоров Максим III 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 4 1
Бакаев Солтмурад 3 1
Кузьмин Максим 2 0
Лончар Стефан 2 0
Данилин Кирилл 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 5 1
Башич Иван 6 0
Мансилья Брайан 5 0
Перес Матиас 5 0
Коваленко Александр 2 1
Малых Андрей 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Сидоров Максим III 3 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Сысуев Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Сахархизан Саид 1 0
Куэро Джастин 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Оренбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

7
9
Акрон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Оренбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
33%
5
31%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
6
46%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
4
24%
4
29%
76-90

Забито

20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
10%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
7
35%
3
18%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
6
35%
61-75
4
20%
2
12%
76-90

Пропущено

32
30
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
6%
1
3%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
3
9%
6
20%
31-45
8
25%
5
17%
46-60
4
13%
6
20%
61-75
9
28%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шинник - Акрон 0:1 Рубин - Акрон 3:0 Спартак Москва - Акрон 4:0 Акрон - Крылья Советов 2:0
Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2
Оренбург
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Оренбург - Зенит 0:1 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Краснодар - Оренбург 4:0 Оренбург - Рубин 1:2
Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0

Результаты матчей

Акрон
Оренбург

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

4:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Акрон
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
3
1.5
5
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
4
4
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
6
10
1
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 16 11 1 4 32 - 23 34
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 8 3 5 25 - 12 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
9.
Пари НН
 Заявка 16 4 4 8 15 - 27 16
10.
Акрон
 Заявка 16 4 4 8 19 - 33 16
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 3 7 6 9 - 14 16
12.
Крылья Советов
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
13.
Химки
 Заявка 16 2 7 7 18 - 30 13
14.
Факел
 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 Заявка 16 1 5 10 16 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 1 4 13 - 7 10
9.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
12.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 7
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 57
    Акрон 59.6% (34)
    X 26.3% (15)
    Оренбург 14% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон - Оренбург

    Исход игры
    Акрон
    59.6% (34)
    Ничья
    26.3% (15)
    Оренбург
    14% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    42% (21)
    Меньше
    58% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    68% (34)
    Нет
    32% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Акрон
    28.1% (16)
    1:1 Ничья
    22.8% (13)
    1:0 Акрон
    21.1% (12)
    1:2 Оренбург
    8.8% (5)
    0:1 Оренбург
    3.5% (2)
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