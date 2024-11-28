Тур: 17. Стадион: Солидарность Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Акрон
Оренбург
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
75
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лончар Стефан
|3
|0.19
|Бакаев Солтмурад
|3
|0.19
|Хубулов Владимир
|3
|0.19
|Дзюба Артём
|2
|0.13
|Тавареш Жилсон
|2
|0.13
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.06
|Данилин Кирилл
|1
|0.06
|Палиенко Максим
|1
|0.06
|Эсковаль Родриго
|1
|0.06
|Тимошенко Иван
|1
|0.06
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.06
|Кузьмин Максим
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|6
|0.38
|Марин Джимми
|3 (1)
|0.19
|Перес Матиас
|2
|0.13
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.06
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.06
|Башич Иван
|1
|0.06
|Мансилья Брайан
|1
|0.06
|Горбани Мохаммад
|1
|0.06
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
|Сидоров Максим III
|0
|0
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|4
|1
|Бакаев Солтмурад
|3
|1
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Лончар Стефан
|2
|0
|Данилин Кирилл
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Эсковаль Родриго
|1
|0
|Джурасович Алекса
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|5
|1
|Башич Иван
|6
|0
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Перес Матиас
|5
|0
|Коваленко Александр
|2
|1
|Малых Андрей
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|3
|0
|Сидоров Максим III
|3
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Сахархизан Саид
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Оренбург
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
7
9
Акрон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Оренбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
1
9%
1
25%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
3
27%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
4
27%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
33%
5
31%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
22%
6
46%
61-75
2
22%
2
15%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
6%
1
7%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
1
6%
4
29%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
4
24%
2
14%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Забито
20
17
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
2
10%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
7
35%
3
18%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
6
35%
61-75
4
20%
2
12%
76-90
Пропущено
32
30
11 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
6%
1
3%
1-15
6
19%
3
10%
16-30
3
9%
6
20%
31-45
8
25%
5
17%
46-60
4
13%
6
20%
61-75
9
28%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шинник - Акрон 0:1 Рубин - Акрон 3:0 Спартак Москва - Акрон 4:0 Акрон - Крылья Советов 2:0
Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2
Оренбург
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Оренбург - Зенит 0:1 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Краснодар - Оренбург 4:0 Оренбург - Рубин 1:2
Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0
Результаты матчей
Акрон
Оренбург
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
4:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Акрон
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
72
43
54
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
34
45
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
106
88
610
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|34 - 9
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 23
|34
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 18
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 12
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 33
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|9 - 14
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 30
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 7
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|12 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|7
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Локомотив Москва
|Самошников Илья
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон - Оренбург
Исход игры
Акрон
59.6% (34)
Ничья
26.3% (15)
Оренбург
14% (8)
Тотал 2.5
Больше
42% (21)
Меньше
58% (29)
Обе команды забьют
Да
68% (34)
Нет
32% (16)
Популярный счёт
2:1 Акрон
28.1% (16)
1:1 Ничья
22.8% (13)
1:0 Акрон
21.1% (12)
1:2 Оренбург
8.8% (5)
0:1 Оренбург
3.5% (2)
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