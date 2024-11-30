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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Ростов
0:0
Первый тайм: 10'
Пари НН
0'
6' Желтая карточка
Калинский Николай

Ход матча

6'
 
Калинский Николай
Прогнозы 138
Ростов 86.2% (119)
X 7.2% (10)
Пари НН 6.5% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ростов
Пари НН

История личных встреч

Ростов
Пари НН

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 5 0.29
Роналдо 4 0.24
Голенков Егор 4 0.24
Осипенко Максим 3 (3) 0.18
Комаров Иван 2 0.12
Лангович Андрей 1 0.06
Глебов Данил 1 0.06
Мохебби Мохаммад 1 0.06
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 5 0.29
Царукян Валерий 3 0.18
Ожегович Огнен 2 0.12
Зе Турбо Жозе 2 0.12
Эктов Александр 1 0.06
Калинский Николай 1 (1) 0.06
Шоштарич Карич Свен 1 0.06
Стаматов Матео 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голенков Егор 3 0
Лангович Андрей 3 0
Роналдо 2 0
Кучаев Константин 2 0
Глебов Данил 2 0
Вахания Илья 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Комаров Иван 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Сако Умар 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ожегович Огнен 4 0
Каккоев Никита 4 0
Калинский Николай 3 0
Боселли Хуан 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Трошечкин Александр 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Мухин Антон 2 0
Тичич Лука 2 0
Карапузов Владислав 0 1
Тихий Дмитрий 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Медведев Никита 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Шоштарич Карич Свен 1 0
Ермаков Никита 1 0

Результаты матчей

Ростов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Ростов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пари НН
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

6
2
Ростов
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Пари НН
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

18
16
13 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
13%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
3
14%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
6
29%
3
20%
76-90

Пропущено

28
27
19 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
11%
3
11%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
10
36%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
5
18%
6
22%
61-75
2
7%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Ростов - Химки 3:1 Спартак Москва - Ростов 0:1
Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1
Пари НН
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Ахмат - Пари НН 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2
Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0

Результаты матчей

Ростов
Пари НН

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ростов
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
4
12
4
12
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 16 11 1 4 32 - 23 34
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
8.
Ростов
 0:0 Заявка 17 5 6 6 22 - 27 21
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Пари НН
 0:0 Заявка 17 4 5 8 15 - 27 17
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 3 7 6 9 - 14 16
12.
Крылья Советов
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
13.
Химки
 Заявка 16 2 7 7 18 - 30 13
14.
Факел
 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 10 13
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 0:0 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
7.
Пари НН
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 11 12
8.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 0:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
12.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 7
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Роналдо наступил на ногу Максиму Шнапцеву справа на половине поля "Пари НН". Жёлтая карточка игроку "Ростова".
  • Угловой
    10'
    Иван Комаров подал угловой "Ростова" с левого фланга, мяч там стал крутиться, Никита Медведев действовал не лучшим образом, но полевые партнёры его подстраховали, мяч вынесли.
  • Опасный момент
    9'
    Иван Комаров ударил из левого угла чужой штрафной площади - после рикошета Никита Медведев выбил мч на угловой, не стал рисковать.
  • 7'
    Мохаммад Мохебби пробил головой по чужим воротам после подачи со штрафного и скидки. Неопасно в руки Никиты Медведева.
  • Фол, нарушение
    7'
    Родриго Саравия рядом с центральным кругом положил руку на лицо Антону Мухину - нарушение правил со стороны "Ростова".
  • Желтая карточка
    6'
    Иван Комаров заработал для "Ростова" штрафной удар на левом полуфланге. Николай Калинский сфолил, выразил недовольство решением главного арбитра и получил жёлтую карточку.
  • 4'
    В предыдущем туре РПЛ "Ростов" выиграл у ЦСКА, а "Пари НН" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо".
  • Штанга
    3'
    У "Пари НН" угловой с правого фланга. Подача со стандарта - и Свен Шоштарич Карич головой пробивает в левую штангу.
  • 2'
    "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, у "Пари НН" синяя экипировка.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 6'
    Калинский Николай получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ростов 0:0 Пари НН

Исход игры
Ростов
86.3% (120)
Ничья
7.2% (10)
Пари НН
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
2:1 Ростов
32.4% (45)
2:0 Ростов
18% (25)
1:0 Ростов
15.1% (21)
3:1 Ростов
5.8% (8)
3:0 Ростов
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:2 Пари НН
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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