Первый тайм

11' Роналдо наступил на ногу Максиму Шнапцеву справа на половине поля "Пари НН". Жёлтая карточка игроку "Ростова".

10' Иван Комаров подал угловой "Ростова" с левого фланга, мяч там стал крутиться, Никита Медведев действовал не лучшим образом, но полевые партнёры его подстраховали, мяч вынесли.

9' Иван Комаров ударил из левого угла чужой штрафной площади - после рикошета Никита Медведев выбил мч на угловой, не стал рисковать.

7' Мохаммад Мохебби пробил головой по чужим воротам после подачи со штрафного и скидки. Неопасно в руки Никиты Медведева.

7' Родриго Саравия рядом с центральным кругом положил руку на лицо Антону Мухину - нарушение правил со стороны "Ростова".

6' Иван Комаров заработал для "Ростова" штрафной удар на левом полуфланге. Николай Калинский сфолил, выразил недовольство решением главного арбитра и получил жёлтую карточку.