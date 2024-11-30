Тур: 17. Стадион: Ростов Арена.
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
7 РоналдоВратарь
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Жбанов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мухин АнтонЗащитник
-
29 Тичич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
История личных встреч
Ростов
Пари НН
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|5
|0.29
|Роналдо
|4
|0.24
|Голенков Егор
|4
|0.24
|Осипенко Максим
|3 (3)
|0.18
|Комаров Иван
|2
|0.12
|Лангович Андрей
|1
|0.06
|Глебов Данил
|1
|0.06
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.06
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|5
|0.29
|Царукян Валерий
|3
|0.18
|Ожегович Огнен
|2
|0.12
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.12
|Эктов Александр
|1
|0.06
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.06
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0.06
|Стаматов Матео
|0
|0
|Ермаков Никита
|0
|0
|Тичич Лука
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голенков Егор
|3
|0
|Лангович Андрей
|3
|0
|Роналдо
|2
|0
|Кучаев Константин
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Вахания Илья
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Эль-Аскалани Эяд
|1
|0
|Сако Умар
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ожегович Огнен
|4
|0
|Каккоев Никита
|4
|0
|Калинский Николай
|3
|0
|Боселли Хуан
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Мухин Антон
|2
|0
|Тичич Лука
|2
|0
|Карапузов Владислав
|0
|1
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Глейзер Дан Леон
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Медведев Никита
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Ростов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пари НН
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
15
Упущенные победы
6
2
Ростов
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Пари НН
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
17
16
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
3
30%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
18
16
13 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
13%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Забито
21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
3
14%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
6
29%
3
20%
76-90
Пропущено
28
27
19 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
11%
3
11%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
10
36%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
5
18%
6
22%
61-75
2
7%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Ростов - Химки 3:1 Спартак Москва - Ростов 0:1
Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1
Пари НН
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Ахмат - Пари НН 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2
Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0
Результаты матчей
Ростов
Пари НН
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Ростов
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
79
412
412
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|34 - 9
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 23
|34
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 18
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|8.
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|22 - 27
|21
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|10.
|0:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|15 - 27
|17
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|9 - 14
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 30
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 11
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|12 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|7
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Локомотив Москва
|Самошников Илья
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов 0:0 Пари НН
Исход игры
Ростов
86.3% (120)
Ничья
7.2% (10)
Пари НН
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
52.25% (58)
Нет
47.75% (53)
Популярный счёт
2:1 Ростов
32.4% (45)
2:0 Ростов
18% (25)
1:0 Ростов
15.1% (21)
3:1 Ростов
5.8% (8)
3:0 Ростов
2.2% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
0:2 Пари НН
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!