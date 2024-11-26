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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 48
Ростов 81.3% (39)
X 12.5% (6)
Пари НН 6.3% (3)
Все прогнозы
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История личных встреч

Ростов
Пари НН

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 5 0.31
Роналдо 4 0.25
Голенков Егор 4 0.25
Осипенко Максим 3 (3) 0.19
Комаров Иван 2 0.13
Лангович Андрей 1 0.06
Глебов Данил 1 0.06
Мохебби Мохаммад 1 0.06
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 5 0.31
Царукян Валерий 3 0.19
Ожегович Огнен 2 0.13
Зе Турбо Жозе 2 0.13
Эктов Александр 1 0.06
Калинский Николай 1 (1) 0.06
Шоштарич Карич Свен 1 0.06
Стаматов Матео 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голенков Егор 3 0
Лангович Андрей 3 0
Роналдо 2 0
Кучаев Константин 2 0
Глебов Данил 2 0
Вахания Илья 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Комаров Иван 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Сако Умар 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ожегович Огнен 4 0
Каккоев Никита 4 0
Калинский Николай 3 0
Боселли Хуан 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Трошечкин Александр 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Мухин Антон 2 0
Тичич Лука 2 0
Карапузов Владислав 0 1
Тихий Дмитрий 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Медведев Никита 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Шоштарич Карич Свен 1 0
Ермаков Никита 1 0

Результаты матчей

Ростов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Ростов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Пари НН
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
15

Упущенные победы

6
2
Ростов
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Пари НН
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

17
16

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
15%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
2
15%
4
40%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

18
16
13 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
13%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
3
17%
4
25%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Забито

21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 5
3
14%
2
13%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
6
29%
2
13%
61-75
6
29%
3
20%
76-90

Пропущено

28
27
19 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
3
11%
3
11%
1-15
6
21%
2
7%
16-30
10
36%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
5
18%
6
22%
61-75
2
7%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ростов - Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Ростов - Химки 3:1 Спартак Москва - Ростов 0:1
Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1
Пари НН
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Ахмат - Пари НН 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2
Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0

Результаты матчей

Ростов
Пари НН

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ростов
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
4
12
4
12
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 16 11 1 4 32 - 23 34
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 8 3 5 25 - 12 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
9.
Пари НН
 Заявка 16 4 4 8 15 - 27 16
10.
Акрон
 Заявка 16 4 4 8 19 - 33 16
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 3 7 6 9 - 14 16
12.
Крылья Советов
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
13.
Химки
 Заявка 16 2 7 7 18 - 30 13
14.
Факел
 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 Заявка 16 1 5 10 16 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 1 4 13 - 7 10
9.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
12.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 7
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 13 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Ростов 81.3% (39)
    X 12.5% (6)
    Пари НН 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Пари НН

    Исход игры
    Ростов
    81.3% (39)
    Ничья
    12.5% (6)
    Пари НН
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    61.54% (24)
    Нет
    38.46% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    35.4% (17)
    2:0 Ростов
    20.8% (10)
    3:1 Ростов
    6.3% (3)
    1:0 Ростов
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.2% (2)
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