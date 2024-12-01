Первый тайм

16' Пробил Алексей Батраков со штрафного удара под перекладину, но достаточно слабо летел мяч, и Никита Кокарев легко поймал его.

16' Алексей Батраков заработал для "Локомотива" близкий штрафной удар по центру. Вцепился в него и не хотел отпускать Зелимхан Бакаев.

15' Опять Владислав Сарвели оказался в центре атаки. Он развернулся и нанёс ногой заблокированный удар.

14' Максим Ненахов подал с игры с правой стороны, а Владислав Сарвели головой с девяти метров не попал в левый угол.

13' Алексей Батраков навесил с левого фланга с углового в район дальней штанги, а подобравший затем мяч Владислав Сарвели потерял его.

12' Момент ещё за "Химками"! Зелимхан Бакаев прострелил справа мимо Дмитрия Баринова и выкатил на Антона Заболотного, примерно с угла вратарской пробившего над створом.