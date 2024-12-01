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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 17'
Химки
0'
Прогнозы 136
Локомотив Москва 87.5% (119)
X 7.4% (10)
Химки 5.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Химки
4.70
4.90
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6.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
5
Ньямси
Жерзино
23
Монтес
Сесар
45
Сильянов
Александр
8
Сарвели
Владислав
6
Баринов
Дмитрий
7
Севикян
Эдгар
83
Батраков
Алексей
9
Пиняев
Сергей
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
87
Кокарев
Никита
2
Голубович
Петар
25
Филин
Александр
14
Джикия
Георгий
99
Ориньо
II
18
Бакаев
Зелимхан
80
Хосонов
Хетаг
22
Мехия
Роберт
32
Вера
Лукас
Габриэль
9
Руденко
Александр
Александрович
91
Заболотный
Антон
Локомотив Москва
4-2-3-1
Химки
4-4-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Химки

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
1:5
К
4:0
ПЛ
5:1
К
1:0
К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

2
2.56

Среднее время на гол

45
35

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.47
1.82

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
49

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 10 (2) 0.63
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.31
Самошников Илья 4 0.25
Ньямси Жерзино 4 0.25
Пиняев Сергей 2 0.13
Тикнизян Наир 2 0.13
Сарвели Владислав 1 0.06
Раков Вадим 1 0.06
Тимофеев Артём 1 0.06
Сулейманов Тимур 1 0.06
Морозов Евгений 1 0.06
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Сильянов Александр 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вера Лукас Габриэль 3 (2) 0.19
Бакаев Зелимхан 3 0.19
Руденко Александр Александрович 3 0.19
Заболотный Антон 2 0.13
Фаринья Эдгардо 2 0.13
Мирзов Резиуан 2 (1) 0.13
Хосонов Хетаг 1 0.06
Магомедов Бутта 1 0.06
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самошников Илья 6 0
Батраков Алексей 6 0
Баринов Дмитрий 5 0
Сулейманов Тимур 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Раков Вадим 3 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Ненахов Максим 1 0
Монтес Сесар 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 4 0
Анджелкович Неманья 3 0
Терехов Сергей 2 0
Заболотный Антон 2 0
Мехия Роберт 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Голубович Петар 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Филин Александр 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Садыгов Илья 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
5
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Химки
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

14
6
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Химки
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
6
35%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
1
6%
4
44%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Забито

32
17
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
4
13%
1
6%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
6
19%
2
12%
31-45
3
9%
5
29%
29%
46-60
6
19%
2
12%
61-75
8
25%
6
35%
76-90

Пропущено

23
31
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
17%
1
3%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
5
22%
8
26%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
3
13%
10
32%
61-75
4
17%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Локомотив Москва - Факел 2:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3
Химки
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Урал - Химки 1:1 Химки - Краснодар 2:2 Ростов - Химки 3:1 Факел - Химки 1:1
Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Химки

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
9
7
1.5
5
11
6
10
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 17 11 2 4 32 - 23 35
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 17 6 5 6 26 - 27 23
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Пари НН
 Заявка 17 4 4 9 15 - 31 16
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 3 7 6 9 - 14 16
12.
Крылья Советов
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
13.
Химки
 0:0 Заявка 17 2 8 7 18 - 30 14
14.
Факел
 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 9 7 1 1 15 - 9 22
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
13.
Химки
 0:0 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
7.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
12.
Химки
 0:0 Заявка 9 1 4 4 8 - 17 7
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 7
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Пробил Алексей Батраков со штрафного удара под перекладину, но достаточно слабо летел мяч, и Никита Кокарев легко поймал его.
  • Фол, нарушение
    16'
    Алексей Батраков заработал для "Локомотива" близкий штрафной удар по центру. Вцепился в него и не хотел отпускать Зелимхан Бакаев.
  • 15'
    Опять Владислав Сарвели оказался в центре атаки. Он развернулся и нанёс ногой заблокированный удар.
  • Опасный момент
    14'
    Максим Ненахов подал с игры с правой стороны, а Владислав Сарвели головой с девяти метров не попал в левый угол.
  • Угловой
    13'
    Алексей Батраков навесил с левого фланга с углового в район дальней штанги, а подобравший затем мяч Владислав Сарвели потерял его.
  • Опасный момент
    12'
    Момент ещё за "Химками"! Зелимхан Бакаев прострелил справа мимо Дмитрия Баринова и выкатил на Антона Заболотного, примерно с угла вратарской пробившего над створом.
  • Опасный момент
    11'
    Неплохой шанс у "Химок"! Ориньо прострелил слева, и оборона хозяев позволила Александру Руденко принять мяч, после чего он пробил низом в левый угол (всё-таки не самый угол, как видно на повторе) в руки Ильи Лантратова. 
  • 10'
    В первом круге "Локомотив" проиграл "Химкам", так что может стремиться именно к реваншу сегодня.
  • Травма, повреждение
    9'
    Эдгар Севикян остался лежать на газоне, получив в центре поля локтем в голову в верховой борьбе от Георгия Джикии. Медицинская пауза.
  • 8'
    Лукас Вера со штрафного удара с левого полуфланга обыгрался с Ориньо и пробил по воротам примерно с линии штрафной площади - заблокировано хозяевами.
  • Видеоповтор
    7'
    Отмена пенальти - будет штрафной удар. Судьи из ВАР-комнаты определили, что нарушение было до штрафной площади "Локомотива".
  • Пенальти!
    6'
    Пенальти в ворота "Локомотива"! Жерзино Ньямси проиграл позицию Зелимхану Бакаеву и толкнул его в углу своей штрафной площади. Или за её пределами?
  • Опасный момент
    5'
    Сергей Пиняев решил пробить под перекладину с левого полуфланга, оторвавшись от Петара Голубовича. Получилось наоборот - над перекладиной.
  • 4'
    "Локомотив" активней на старте матча, он является фаворитом, ну и дома играет команда Михаила Галактионова.
  • 3'
    Эдгар Севикян с правого фланга на дриблинге полез в чужую штрафную, где химчане его от мяча оттёрли.
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    • 2'
      "Локомотив" играет в красно-зелёно-белой форме, у "Химок" жёлто-чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Дисквалификации: Тимур Сулейманов ("Локомотив"), Резиуан Мирзов ("Химки").
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:
      Судья: Любимов Артём Михайлович (Санкт-Петербург).
      Помощник судьи: Большаков Кирилл Александрович (Санкт-Петербург).
      Помощник судьи: Каруненко Сергей Александрович (Воронеж).
      Резервный судья: Сиденков Иван Иванович (Санкт-Петербург).
      Делегат: Зарипов Ильдар Анурович (Санкт-Петербург).
      Инспектор: Мацюра Сергей Григорьевич (Хабаровск).
      ВАР: Фёдоров Артур Николаевич (Петрозаводск).
      АВАР: Левников Кирилл Николаевич (Санкт-Петербург).
    • Приветствуем всех любителей футбола! В первом зимнем матче текущего розыгрыша чемпионата России московский "Локомотив" примет "Химки". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится ничьей.
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    Прогнозы 136
    Локомотив Москва 87.5% (119)
    X 7.4% (10)
    Химки 5.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Химки
    4.70
    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Химки

    Исход игры
    Локомотив Москва
    87.8% (122)
    Ничья
    7.2% (10)
    Химки
    5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.61% (72)
    Меньше
    37.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (70)
    Нет
    39.13% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    33.8% (47)
    2:0 Локомотив Москва
    20.9% (29)
    3:1 Локомотив Москва
    11.5% (16)
    1:0 Локомотив Москва
    7.9% (11)
    3:2 Локомотив Москва
    2.2% (3)
    3:0 Локомотив Москва
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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