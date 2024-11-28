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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Химки
Прогнозы 49
Локомотив Москва 83.7% (41)
X 8.2% (4)
Химки 8.2% (4)
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История личных встреч

Локомотив Москва
Химки

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

17 матчей

58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
К
1:5
К
4:0
ПЛ
5:1
К
1:0
К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

2
2.56

Среднее время на гол

45
35

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

25
31

Голов в среднем за матч

1.47
1.82

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
49

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 10 (2) 0.63
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.31
Самошников Илья 4 0.25
Ньямси Жерзино 4 0.25
Пиняев Сергей 2 0.13
Тикнизян Наир 2 0.13
Сарвели Владислав 1 0.06
Раков Вадим 1 0.06
Тимофеев Артём 1 0.06
Сулейманов Тимур 1 0.06
Морозов Евгений 1 0.06
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Сильянов Александр 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вера Лукас Габриэль 3 (2) 0.19
Бакаев Зелимхан 3 0.19
Руденко Александр Александрович 3 0.19
Заболотный Антон 2 0.13
Фаринья Эдгардо 2 0.13
Мирзов Резиуан 2 (1) 0.13
Хосонов Хетаг 1 0.06
Магомедов Бутта 1 0.06
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самошников Илья 6 0
Батраков Алексей 6 0
Баринов Дмитрий 5 0
Сулейманов Тимур 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Раков Вадим 3 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Ненахов Максим 1 0
Монтес Сесар 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 4 0
Анджелкович Неманья 3 0
Терехов Сергей 2 0
Заболотный Антон 2 0
Мехия Роберт 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Голубович Петар 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Филин Александр 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Садыгов Илья 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

0
5
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Химки
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

14
6
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Химки
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

16
12

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
6
35%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Забито

17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
1
6%
4
44%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Забито

32
17
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
4
13%
1
6%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
6
19%
2
12%
31-45
3
9%
5
29%
29%
46-60
6
19%
2
12%
61-75
8
25%
6
35%
76-90

Пропущено

23
31
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
17%
1
3%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
5
22%
8
26%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
3
13%
10
32%
61-75
4
17%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Локомотив Москва - Факел 2:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3
Химки
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Урал - Химки 1:1 Химки - Краснодар 2:2 Ростов - Химки 3:1 Факел - Химки 1:1
Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Химки

Точный счет

1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
9
7
1.5
5
11
6
10
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 16 11 1 4 32 - 23 34
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 8 3 5 25 - 12 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
9.
Пари НН
 Заявка 16 4 4 8 15 - 27 16
10.
Акрон
 Заявка 16 4 4 8 19 - 33 16
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 3 7 6 9 - 14 16
12.
Крылья Советов
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
13.
Химки
 Заявка 16 2 7 7 18 - 30 13
14.
Факел
 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 Заявка 16 1 5 10 16 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 1 4 13 - 7 10
9.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
12.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
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Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 2 дня 5 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 49
    Локомотив Москва 83.7% (41)
    X 8.2% (4)
    Химки 8.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Химки
    4.70
    7.30
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    7.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Химки

    Исход игры
    Локомотив Москва
    83.7% (41)
    Ничья
    8.2% (4)
    Химки
    8.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.98% (25)
    Меньше
    39.02% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    36.7% (18)
    2:0 Локомотив Москва
    20.4% (10)
    1:0 Локомотив Москва
    8.2% (4)
    3:1 Локомотив Москва
    6.1% (3)
    3:2 Локомотив Москва
    4.1% (2)
    1:1 Ничья
    4.1% (2)
    3:0 Локомотив Москва
    4.1% (2)
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