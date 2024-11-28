Тур: 17. Стадион: РЖД Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Локомотив Москва
Химки
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
17 матчей
58.8%
17.6%
23.6%
10 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
2
2.56
Среднее время на гол
45
35
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
25
31
Голов в среднем за матч
1.47
1.82
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
61
49
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|10 (2)
|0.63
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.31
|Самошников Илья
|4
|0.25
|Ньямси Жерзино
|4
|0.25
|Пиняев Сергей
|2
|0.13
|Тикнизян Наир
|2
|0.13
|Сарвели Владислав
|1
|0.06
|Раков Вадим
|1
|0.06
|Тимофеев Артём
|1
|0.06
|Сулейманов Тимур
|1
|0.06
|Морозов Евгений
|1
|0.06
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Карпукас Артём
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вера Лукас Габриэль
|3 (2)
|0.19
|Бакаев Зелимхан
|3
|0.19
|Руденко Александр Александрович
|3
|0.19
|Заболотный Антон
|2
|0.13
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.13
|Мирзов Резиуан
|2 (1)
|0.13
|Хосонов Хетаг
|1
|0.06
|Магомедов Бутта
|1
|0.06
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самошников Илья
|6
|0
|Батраков Алексей
|6
|0
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|Сулейманов Тимур
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Раков Вадим
|3
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Монтес Сесар
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|6
|0
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Мехия Роберт
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Фернандес Даниэль II
|2
|0
|Гогуа Седрик
|0
|1
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Голубович Петар
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Локомотив Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
0
5
Локомотив Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Химки
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
14
6
Локомотив Москва
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Химки
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
16
12
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
20%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
6
35%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Забито
17
9
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
1
6%
4
44%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
3
33%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
4
29%
4
29%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Забито
32
17
15 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 6
4
13%
1
6%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
6
19%
2
12%
31-45
3
9%
5
29%
29%
46-60
6
19%
2
12%
61-75
8
25%
6
35%
76-90
Пропущено
23
31
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
17%
1
3%
1-15
3
13%
2
6%
16-30
5
22%
8
26%
31-45
4
17%
5
16%
46-60
3
13%
10
32%
61-75
4
17%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Локомотив Москва - Факел 2:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3
Химки
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Урал - Химки 1:1 Химки - Краснодар 2:2 Ростов - Химки 3:1 Факел - Химки 1:1
Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0
Результаты матчей
Локомотив Москва
Химки
Точный счет
1:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Локомотив Москва
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
26
35
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
97
511
610
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|34 - 9
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 23
|34
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 18
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 12
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 33
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|9 - 14
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 30
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 7
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|12 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|7
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Локомотив Москва
|Самошников Илья
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Химки
Исход игры
Локомотив Москва
83.7% (41)
Ничья
8.2% (4)
Химки
8.2% (4)
Тотал 2.5
Больше
60.98% (25)
Меньше
39.02% (16)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
36.7% (18)
2:0 Локомотив Москва
20.4% (10)
1:0 Локомотив Москва
8.2% (4)
3:1 Локомотив Москва
6.1% (3)
3:2 Локомотив Москва
4.1% (2)
1:1 Ничья
4.1% (2)
3:0 Локомотив Москва
4.1% (2)
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