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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Динамо Махачкала
 
Позже
Факел
Прогнозы 144
Динамо Махачкала 57.6% (83)
X 22.9% (33)
Факел 19.4% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Факел
2.85
2.90
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27
Волк
Давид
13
Кагермазов
Сослан
4
Шумахов
Идар
70
Пальцев
Валентин
99
Алибеков
Муталип
47
Глушков
Никита
Сергеевич
16
Мрезиг
Хуссем
71
Джапо
Ян
9
Магомедов
Ражаб
25
Агаларов
Гамид
11
Касинтура
Эгаш
1
Гудиев
Виталий
22
Юрганов
Игорь
72
Сенхаджи
Раян
13
Калинин
Игорь
7
Брахими
Мохамед
33
Квеквескири
Ираклий
23
Якимов
Вячеслав
6
Мертенс
Дилан
10
Альшин
Ильнур
20
Марков
Евгений
9
Каштанов
Алексей
Динамо Махачкала
3-4-3
Факел
3-5-2

История личных встреч

Динамо Махачкала
Факел

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 3 0.19
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.06
Шумахов Идар 1 0.06
Кагермазов Сослан 1 0.06
Гаджиев Абакар 1 0.06
Касинтура Эгаш 1 0.06
Магомедов Ражаб 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 4 (2) 0.25
Каштанов Алексей 2 0.13
Гиоргобиани Николай 2 0.13
Альшин Ильнур 1 0.06
Ильин Владимир 1 (1) 0.06
Брахими Мохамед 1 0.06
Калинин Игорь 0 0
Ивлев Андрей 0 0

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 2 2
Сундуков Темиркан 4 0
Юсупов Залимхан 3 0
Глушков Никита Сергеевич 3 0
Гаджиев Абакар 3 0
Пальцев Валентин 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Кагермазов Сослан 2 0
Табидзе Джемал 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Мрезиг Хуссем 0 1
Ангбан Викторьен 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Кирш Илья 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзиов Макс 5 1
Квеквескири Ираклий 5 0
Божин Сергей 5 0
Брахими Мохамед 5 0
Ильин Владимир 4 0
Калинин Игорь 4 0
Дмитрий Пятибратов 4 0
Марков Евгений 2 1
Сенхаджи Раян 2 1
Альшин Ильнур 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Якимов Вячеслав 2 0
Беленов Александр 1 0
Гудиев Виталий 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
4
Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Факел
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
4
Динамо Махачкала
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Факел
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
3
75%
3
43%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
4
21%
1-15
2
29%
4
21%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
29%
4
21%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Пропущено

15
24
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
27%
5
21%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сочи - Динамо Махачкала 1:1 Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Зенит - Динамо Махачкала 2:1
Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0
Факел
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Факел - Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва - Факел 2:1 Факел - Химки 1:1 ЦСКА Москва - Факел 0:0
Факел - Зенит 0:1 Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Факел

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
7
1
15
1.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 17 12 3 2 36 - 10 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 17 6 5 6 26 - 27 23
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Крылья Советов
 Заявка 17 5 3 9 18 - 26 18
11.
Пари НН
 Заявка 17 4 4 9 15 - 31 16
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 3 7 6 9 - 14 16
13.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
14.
Факел
 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
7.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
10.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 7
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 17-го тура РПЛ, в котором махачкалинское "Динамо" на своём поле будет принимать воронежский "Факел". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Махачкала - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 25 минут.



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Прогнозы 144
Динамо Махачкала 57.6% (83)
X 22.9% (33)
Факел 19.4% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Махачкала
Ничья
Факел
2.85
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Факел

Исход игры
Динамо Махачкала
57.2% (83)
Ничья
23.4% (34)
Факел
19.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (36)
Меньше
68.42% (78)
Обе команды забьют
Да
53.51% (61)
Нет
46.49% (53)
Популярный счёт
1:0 Динамо Махачкала
26.9% (39)
2:1 Динамо Махачкала
22.1% (32)
1:1 Ничья
17.2% (25)
0:1 Факел
4.8% (7)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:0 Динамо Махачкала
2.1% (3)
1:2 Факел
1.4% (2)
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