Тур: 17. Стадион: Анжи-Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Махачкала
Факел
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|3
|0.19
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.06
|Шумахов Идар
|1
|0.06
|Кагермазов Сослан
|1
|0.06
|Гаджиев Абакар
|1
|0.06
|Касинтура Эгаш
|1
|0.06
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|4 (2)
|0.25
|Каштанов Алексей
|2
|0.13
|Гиоргобиани Николай
|2
|0.13
|Альшин Ильнур
|1
|0.06
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.06
|Брахими Мохамед
|1
|0.06
|Калинин Игорь
|0
|0
|Ивлев Андрей
|0
|0
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|2
|2
|Сундуков Темиркан
|4
|0
|Юсупов Залимхан
|3
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Пальцев Валентин
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Кагермазов Сослан
|2
|0
|Табидзе Джемал
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Мрезиг Хуссем
|0
|1
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Сандрачук Александр
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Кирш Илья
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзиов Макс
|5
|1
|Квеквескири Ираклий
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Брахими Мохамед
|5
|0
|Ильин Владимир
|4
|0
|Калинин Игорь
|4
|0
|Дмитрий Пятибратов
|4
|0
|Марков Евгений
|2
|1
|Сенхаджи Раян
|2
|1
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
4
Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Факел
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
4
Динамо Махачкала
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Факел
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
4
21%
1-15
2
29%
4
21%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
29%
4
21%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
3
38%
4
36%
76-90
Пропущено
15
24
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
27%
5
21%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
2
13%
2
8%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сочи - Динамо Махачкала 1:1 Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Зенит - Динамо Махачкала 2:1
Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0
Факел
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Факел - Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва - Факел 2:1 Факел - Химки 1:1 ЦСКА Москва - Факел 0:0
Факел - Зенит 0:1 Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Факел
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
97
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|34 - 9
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 23
|34
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 18
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 12
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 33
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|9 - 14
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 30
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 7
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|12 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|7
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Локомотив Москва
|Самошников Илья
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Факел
Исход игры
Динамо Махачкала
55.8% (29)
Ничья
25% (13)
Факел
19.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.5% (17)
Меньше
57.5% (23)
Обе команды забьют
Да
70% (28)
Нет
30% (12)
Популярный счёт
2:1 Динамо Махачкала
28.8% (15)
1:1 Ничья
21.2% (11)
1:0 Динамо Махачкала
13.5% (7)
0:1 Факел
5.8% (3)
2:0 Динамо Махачкала
3.8% (2)
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