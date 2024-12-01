Тур: 17. Стадион: Газпром Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
16 Адамов ДенисВратарь
-
27 НиноЗащитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Бобёр ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаев УльвиНападающий
-
92 Попов ПавелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Зенит
Крылья Советов
26 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 3 победы
31 матч
77.4%
16.1%
6.5%
24 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
36
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
0.69
0.8
Среднее время на гол
130
112
Всего голов
41
48
Голов в среднем за матч
1.32
1.55
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
68
58
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.44
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|0.38
|Гонду Лусиано
|6
|0.38
|Мостовой Андрей
|4
|0.25
|Педро дос Сантос
|3
|0.19
|Мантуан Густаво
|2 (1)
|0.13
|Ерохин Александр
|2
|0.13
|Вендел Маркус
|1
|0.06
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0.06
|Изидор Вильсон
|1
|0.06
|Нино III
|1
|0.06
|Клаудиньо
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Алип Нуралы
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галдамес Томас
|3
|0.19
|Орозко Франко
|3
|0.19
|Ороз Алоис
|2
|0.13
|Дмитриев Игорь
|2
|0.13
|Олейников Иван
|1
|0.06
|Костанца Фернандо
|1
|0.06
|Сергеев Иван
|1
|0.06
|Печенин Кирилл
|1
|0.06
|Гарре Бенхамин
|1 (1)
|0.06
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барриос Вильмар
|3
|0
|Клаудиньо
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Нино III
|3
|0
|Мантуан Густаво
|3
|0
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|Гонду Лусиано
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|3
|1
|Рассказов Николай
|3
|0
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Галдамес Томас
|3
|0
|Дмитриев Игорь
|3
|0
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Олейников Иван
|2
|0
|Ежов Роман
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Печенин Кирилл
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Гарре Бенхамин
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Крылья Советов
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Зенит
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Крылья Советов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
2
11
Упущенные победы
21
7
Зенит
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Крылья Советов
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
22
10
Голы по времени матча
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
60%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
67%
5
50%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
21
11
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
5
24%
5
45%
76-90
Пропущено
4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90
Забито
34
16
18 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
4
12%
1
6%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
8
24%
4
25%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
6
18%
6
38%
76-90
Пропущено
7
23
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 13
2
29%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
2
29%
7
30%
61-75
2
29%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ахмат - Зенит 1:2 Оренбург - Зенит 0:1 Фенербахче - Зенит 2:1 Ахмат - Зенит 1:2
Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Крылья Советов - Ахмат 2:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Акрон - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2
Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0
Результаты матчей
Зенит
Крылья Советов
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Зенит
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
63
34
36
25
18
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
34
54
25
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
88
511
610
115
412
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|34 - 9
|38
|3.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|33 - 26
|34
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 18
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 31
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|9 - 14
|16
|12.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|14.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 12
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|12 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|7
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Локомотив Москва
|Самошников Илья
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит - Крылья Советов
Исход игры
Зенит
83.9% (135)
Ничья
8.1% (13)
Крылья Советов
8.1% (13)
Тотал 2.5
Больше
55.93% (66)
Меньше
44.07% (52)
Обе команды забьют
Да
43.22% (51)
Нет
56.78% (67)
Популярный счёт
2:0 Зенит
26.7% (43)
3:1 Зенит
15.5% (25)
2:1 Зенит
9.3% (15)
3:0 Зенит
8.7% (14)
1:0 Зенит
3.7% (6)
1:1 Ничья
1.2% (2)
4:0 Зенит
1.2% (2)
4:1 Зенит
1.2% (2)
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