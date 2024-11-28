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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 59
Зенит 72.9% (43)
X 11.9% (7)
Крылья Советов 15.3% (9)
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История личных встреч

Зенит
Крылья Советов

26 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
24 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
16 побед 6 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 3 победы

31 матч

77.4%
16.1%
6.5%
24 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.6%
38.7%
9.7%
16 побед 12 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
3:1
К
0:1
ПЛ
1:5
К
2:1
К
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

30
36

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

0.69
0.8

Среднее время на гол

130
112

Всего голов

41
48

Голов в среднем за матч

1.32
1.55

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

68
58

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.44
Кассьерра Матео 6 (1) 0.38
Гонду Лусиано 6 0.38
Мостовой Андрей 4 0.25
Педро дос Сантос 3 0.19
Мантуан Густаво 2 (1) 0.13
Ерохин Александр 2 0.13
Вендел Маркус 1 0.06
Артур Виктор Гимараес 1 0.06
Изидор Вильсон 1 0.06
Нино III 1 0.06
Клаудиньо 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Алип Нуралы 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галдамес Томас 3 0.19
Орозко Франко 3 0.19
Ороз Алоис 2 0.13
Дмитриев Игорь 2 0.13
Олейников Иван 1 0.06
Костанца Фернандо 1 0.06
Сергеев Иван 1 0.06
Печенин Кирилл 1 0.06
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.06
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 3 0
Клаудиньо 3 0
Вендел Маркус 3 0
Нино III 3 0
Мантуан Густаво 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Гонду Лусиано 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Алип Нуралы 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 1
Рассказов Николай 3 0
Солдатенков Александр 3 0
Галдамес Томас 3 0
Дмитриев Игорь 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Олейников Иван 2 0
Ежов Роман 2 0
Витюгов Максим 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Бейл Гленн 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Ороз Алоис 1 0
Попов Павел 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Крылья Советов
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Зенит
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Крылья Советов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
11

Упущенные победы

21
7
Зенит
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Крылья Советов
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

22
10

Голы по времени матча

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
15%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
60%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
67%
5
50%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

21
11
12 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
6
29%
1
9%
31-45
3
14%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
5
24%
5
45%
76-90

Пропущено

4
13
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
50%
2
15%
76-90

Забито

34
16
18 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
4
12%
1
6%
1-15
6
18%
0
0%
16-30
8
24%
4
25%
31-45
6
18%
2
13%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
6
18%
6
38%
76-90

Пропущено

7
23
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 11
6 Не пропускали 13
2
29%
1
4%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
1
14%
3
13%
46-60
2
29%
7
30%
61-75
2
29%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ахмат - Зенит 1:2 Оренбург - Зенит 0:1 Фенербахче - Зенит 2:1 Ахмат - Зенит 1:2
Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Крылья Советов - Ахмат 2:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Акрон - Крылья Советов 2:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2
Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0

Результаты матчей

Зенит
Крылья Советов

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Зенит
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
4
1.5
3
6
2
5
2.5
1
8
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
4
1.5
2
5
4
5
2.5
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
8
8
1.5
5
11
6
10
2.5
1
15
4
12
3.5
2
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 16 11 1 4 32 - 23 34
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 8 3 5 25 - 12 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
9.
Пари НН
 Заявка 16 4 4 8 15 - 27 16
10.
Акрон
 Заявка 16 4 4 8 19 - 33 16
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 3 7 6 9 - 14 16
12.
Крылья Советов
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
13.
Химки
 Заявка 16 2 7 7 18 - 30 13
14.
Факел
 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 Заявка 16 1 5 10 16 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 1 4 13 - 7 10
9.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
12.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
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Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
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Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 7
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 2 дня 8 часов 11 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 22.4% пользователей.
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    • Прогнозы 59
    Зенит 72.9% (43)
    X 11.9% (7)
    Крылья Советов 15.3% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Крылья Советов
    5.80
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    5.80
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    9.92
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Крылья Советов

    Исход игры
    Зенит
    72.4% (42)
    Ничья
    12.1% (7)
    Крылья Советов
    15.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.52% (25)
    Меньше
    40.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    54.76% (23)
    Нет
    45.24% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    22.4% (13)
    3:1 Зенит
    13.8% (8)
    2:1 Зенит
    10.3% (6)
    3:0 Зенит
    6.9% (4)
    2:3 Крылья Советов
    3.4% (2)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
    1:0 Зенит
    3.4% (2)
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