Тур: 17. Стадион: ВЭБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Койта СекуНападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Защитник
-
51 Рожков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
-
10 Даку МирлиндНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
86 Корец НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ходжа ВелдинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
История личных встреч
ЦСКА Москва
Рубин
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
56.5%
47.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед
41 матч
43.9%
29.3%
26.8%
18 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.7%
56.1%
12.2%
13 побед 23 ничьи 5 побед
Второй тайм
34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
16
Голов в среднем за матч
1.95
0.73
Среднее время на гол
46
123
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
0.77
0.74
Среднее время на гол
116
122
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
1.32
0.73
Тотал матчей
2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
68
123
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаев Тамерлан
|6
|0.38
|Дивеев Игорь
|5
|0.31
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.25
|Келлвен Дуглас
|3
|0.19
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.13
|Мойзес Роберто
|2
|0.13
|Круговой Данил
|1
|0.06
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.06
|Зделар Саша
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|8 (3)
|0.5
|Чумич Никола
|2
|0.13
|Ходжа Велдин
|2
|0.13
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.06
|Вада Валентин
|1
|0.06
|Рожков Илья
|1
|0.06
|Зотов Александр
|1
|0.06
|Тесленко Егор
|1
|0.06
|Юкич Александар
|1
|0.06
|Фамейе Джоэль
|1 (1)
|0.06
|Безруков Руслан
|0
|0
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обляков Иван
|2
|1
|Виллиан Роша
|2
|1
|Круговой Данил
|3
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Койта Секу
|3
|0
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Кисляк Матвей
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тесленко Егор
|5
|0
|Вуячич Игор
|4
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Иванов Олег
|3
|0
|Зотов Александр
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|3
|0
|Рожков Илья
|3
|0
|Иву Угочукву
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Безруков Руслан
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Ходжа Велдин
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
|Рашид Рахимов
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Рубин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
1
1
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
13
Упущенные победы
11
9
ЦСКА Москва
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Рубин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
18
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
12 Не забивали 12
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
5
15
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
5
33%
31-45
3
60%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Забито
24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
3
13%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
5
21%
5
26%
76-90
Пропущено
13
23
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
31%
5
22%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
38%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 3:0 ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Рубин 3:0 Рубин - Акрон 3:0 Рубин - Краснодар 1:1 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Рубин
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:4
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
35
45
35
18
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
44
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
79
79
412
214
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|34 - 9
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 23
|34
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 18
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 12
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 27
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|9 - 14
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 30
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 7
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|12 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|7
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Локомотив Москва
|Самошников Илья
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин
Исход игры
ЦСКА Москва
78.7% (111)
Ничья
14.2% (20)
Рубин
7.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (63)
Меньше
43.75% (49)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
35.5% (50)
1:0 ЦСКА Москва
18.4% (26)
2:0 ЦСКА Москва
9.9% (14)
1:1 Ничья
6.4% (9)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 ЦСКА Москва
3.5% (5)
1:2 Рубин
1.4% (2)
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