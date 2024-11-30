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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Рубин
Прогнозы 138
ЦСКА Москва 78.3% (108)
X 14.5% (20)
Рубин 7.2% (10)
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ЦСКА Москва
Рубин

История личных встреч

ЦСКА Москва
Рубин

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

56.5%
47.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 10 побед

41 матч

43.9%
29.3%
26.8%
18 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.7%
56.1%
12.2%
13 побед 23 ничьи 5 побед

Второй тайм

34.1%
41.5%
24.4%
14 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

К
3:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ТМК
2:0
ПЛ
6:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

37
16

Голов в среднем за матч

1.95
0.73

Среднее время на гол

46
123

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

0.77
0.74

Среднее время на гол

116
122

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

1.32
0.73

Тотал матчей

2.5
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
5
Больше 12%
Меньше 88%
36
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

68
123

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 6 0.38
Дивеев Игорь 5 0.31
Обляков Иван 4 (1) 0.25
Келлвен Дуглас 3 0.19
Файзуллаев Аббосбек 2 0.13
Мойзес Роберто 2 0.13
Круговой Данил 1 0.06
Жемалетдинов Рифат 1 0.06
Зделар Саша 0 0
Виллиан Роша 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 8 (3) 0.5
Чумич Никола 2 0.13
Ходжа Велдин 2 0.13
Кабутов Дмитрий 1 0.06
Вада Валентин 1 0.06
Рожков Илья 1 0.06
Зотов Александр 1 0.06
Тесленко Егор 1 0.06
Юкич Александар 1 0.06
Фамейе Джоэль 1 (1) 0.06
Безруков Руслан 0 0
Шабанхаджай Дардан 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обляков Иван 2 1
Виллиан Роша 2 1
Круговой Данил 3 0
Зделар Саша 3 0
Койта Секу 3 0
Мойзес Роберто 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Кисляк Матвей 2 0
Гайич Милан III 2 0
Пьянич Миралем 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Николич Марко 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Файзуллаев Аббосбек 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тесленко Егор 5 0
Вуячич Игор 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Иванов Олег 3 0
Зотов Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 3 0
Рожков Илья 3 0
Иву Угочукву 2 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Чумич Никола 1 0
Безруков Руслан 1 0
Юкич Александар 1 0
Ходжа Велдин 1 0
Нижегородов Константин 1 0
Рашид Рахимов 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Рубин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
1
ЦСКА Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

11
9
ЦСКА Москва
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Рубин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
18

Упущенные победы

12
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
12 Не забивали 12
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

5
15
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
5
33%
31-45
3
60%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Забито

24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
3
13%
2
11%
1-15
4
17%
2
11%
16-30
4
17%
5
26%
31-45
5
21%
2
11%
46-60
3
13%
3
16%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Пропущено

13
23
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
31%
5
22%
31-45
4
31%
4
17%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
38%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 3:0 ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Рубин 3:0 Рубин - Акрон 3:0 Рубин - Краснодар 1:1 Рубин - ЦСКА Москва 0:0
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1 Ростов - Рубин 1:1

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Рубин

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:4
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
4
5
3
5
2.5
1
8
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
7
9
1.5
7
9
4
12
2.5
2
14
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 16 11 1 4 32 - 23 34
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 8 3 5 25 - 12 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Пари НН
 Заявка 16 4 4 8 15 - 27 16
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 3 7 6 9 - 14 16
12.
Крылья Советов
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
13.
Химки
 Заявка 16 2 7 7 18 - 30 13
14.
Факел
 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 1 4 13 - 7 10
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
12.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
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Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 7
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2024, осталось 21 минуту.



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    • Прогнозы 138
    ЦСКА Москва 78.3% (108)
    X 14.5% (20)
    Рубин 7.2% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Рубин
    3.50
    3.70
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    78.7% (111)
    Ничья
    14.2% (20)
    Рубин
    7.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (63)
    Меньше
    43.75% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    35.5% (50)
    1:0 ЦСКА Москва
    18.4% (26)
    2:0 ЦСКА Москва
    9.9% (14)
    1:1 Ничья
    6.4% (9)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    3.5% (5)
    1:2 Рубин
    1.4% (2)
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