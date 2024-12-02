Бросил аут Адамов, как можно дальше от своих владений. Карраскаль в отборе, сыграл на левый край на Бителло, но вновь в подкате здорово сыграл Адамов.

Аут бросил Бителло, передача на Карраскаля, тот Кутицкого, начинают атаку москвичи, заброс в штрафную площадь на Гладышева, который наносил решающий удар, но офсайд перед этим!

От ворот сильно вперёд выбил мяч Шелия, принял мяч Камилов. Ушёл он от Карасскаля, следом от Фернандеса, но Карраскаль нагнал и нарушил правила.

7 минут добавил рефери. Ожидаемо. Много было замен, много остановок.

Уже не отходят назад "бело-голубые", нужно им отыгрываться, а основное время матча почти истекло.

Аут на левом фланге бросил Исмаэл, аккуратны в атаке грозненцы, Диалле в углу поля, отыграл назад на Тодоровича. Пытался уйти от соперника. Не вышло.

Нарушение правил на Фернандесе со стороны Садулаева. Очень активен сегодня Лечи, как и Самородов.

46 на 54 по владению мячом. Только это ничего не решает. Темп невысокий, моментов нет. "Краснодар" и "Спартак" вчера бежали существенно быстрее.

Угловой удар для "Динамо". Бителло пошёл корнер исполнять. А пока что присел Самородов на газон. Похоже, что он не сможет игру продолжить. Замену показывает. И снова врачи на поле.

Последние десять минут у нас остаются. Лещцук начал атаку "Динамо". Передача в центр на Бителло, тот на Фомина отыграл.

Передача в штрафную площадь на Тюкавина, который скинул в центр, Гладышев не сумел подправить мяч в ворота, Шелия пытался забрать игровой снаряд, но помогли защитники отбиться.

Замена у "Ахмата". Жиров и Диалле в игре. Садулаев и Самородов покинули игру.

Тодорович на газоне. Снова врачи. Досталось ему в моменте с подкатом и попыткой забрать игровой снаряд под свой контроль.

Ибишев здорово сыграл в отборе, выбив мяч на угловой. Бителло разыграл угловой, отдал на Карраскаля, который принял очень простое решение и попал в защитника при подаче.

Замены у "Динамо". Чавес, Нгамалё и Артур покинули поле. Вступили в игру Бителло, Маухуб и Гладышев.

Замены у "Ахмата". Кардосо и Уткин. Вступили в игру Талал и Камилов.

Удар у Самородова не получился. Лещук на месте. "Ахмат" стал добавлять в атаке, получая свободное пространство.

Гладышев сыграл на Даса, но в отборе хорошо выступил Камилов.

Не позволяют развернуться в своих владениях грозненцы. Садулаев начал разгонять атаку. Передача на правый край, резко он ушёл от соперника, но с передачей затянул.

Гладышев полез в отбор. Аут для "Ахмата". Тодорович бросил на левом фланге аут. Перевод в центр последовал.

На газоне Адамов. Врачи на поле. Удобная пауза для "Ахмата".

Затягивается пауза. Но Адамов сможет продолжить игру. А пока что Шелия разыграет свободный удар.

Шелия с мячом, пошёл в него Тюкавин. Голкипер "Ахмата" подобрал игровой снаряд, подержал и сильно вперёд отправил.

Артур пошёл подавать угловой удар "Динамо". Подача в район 11-метровой отметки. Гандри выше всех, подбор за Садулаевым, которого придержал соперник. Это Артур, который успел вернуться.

Садулаев с мячом, сыграл в штрафную площадь, Тодорович бил наверняка, но попал в защитника. Атака "Динамо" пошла, Карраскаль с мячом, набирает ход.

На газоне Тодорович. Врачи на поле. Небольшая пауза у нас.

В центре поля с мячом Фернандес, передача на Фомина, тот на правый край через Чавеса. Подача от Даса, Тюкавин не сумел навязать борьбу "в воздухе" сопернику.

А вот сейчас было опасно! Подача с правого фланга, Тюкавин и Артур рвался к мячу после кросса Даса, но Адамов выбил мяч на угловой.

От ворот пробил Шелия. Борьба за мяч в центре поля, Тюкавин головой отбросил назад.

Лещук сильно вперёд, упал на газон Нгамалё, хороший перехват от Адамова, который отправил мяч в аут.

Бросился в подкат Садулаев, досталось Карраскалю. Аут для "Динамо". Фернандес ввёл мяч в игру. Хотя было очень грубо.

С мячом Кутицкий, неудачно сыграл на партнёра, игровой снаряд попал в соперника. Аут для "Динамо".

Очень низкий темп матча. И это несколько не мотивирует "Динамо", которое не может добавить в скорости, чтобы отыграться.

Приземлился неудачно Самородов. Вновь у нас пауза. Без врачей обошлось.

Самородов и Тодорович обменялись фразами. Кардосо уже полез в отбор, Садулае промчал по левому краю, передачу в центр отдал, От ноги Кутицкого в руки Лещуку.

Первый тайм

— Угловой удар заработали грозненцы. Подача на ближнюю штангу, а пробить забыли хозяева. Адамов на подборе, отдал на Садулаева, тот слишком сильно подачу исполнил. Перерыв.

44' Жёлтая карточка для Кардосо. Против Чавеса он грубо сыграл.

44' 3 минуты добавил рефери.

43' Угловой удар, первый в матче, заработали москвичи. Подача в район 11-метровой отметки, нет удара. Тюкавин пытался взять игровой снаряд под свой контроль. Не вышло. Маричал бил после подбора с лёта с правой ноги. Выше цели!

42' Продолжают крутить момент с голом. Пока что это самый красивый момент матча. Москвичи продолжают катать мяч в обороне.

41' Подхватили игровой снаряд возле чужой штрафной площади грозненцы, Садулаев на финте уходит от соперника, удара не последовало. Даса его встретил.

40' В центре поля нарушение правил. Кардосо на газоне. Срывал атаку, по сути, Фомин. Иначе могло бы опасно быть.

39' Передача на Тюкавина. Но сегодня Константин не может завладеть мячом. Шелия подобрал игровой снаряд.

38' Перекатывают мяч в обороне москвичи. Не знаю они, как нужно развить эту ситуацию и взять и отыграться.

36' На газоне Исмаэл. Досталось ему в борьбе. Однако нарушения правил не было.

35' Аут на правом фланге заработали москвичи. Даса ввёл мяч в игру, перевод на Тюкавина не последовал.

34' Фомин мяч подобрал, отдал на Самородова, тот не сумел развить атаку через фланг.

33' Заброс на Нгамалё, который устремился в атаку, но до мяча не сумел добраться.

32' В очередной раз Кутицкий начал атаку, но в этот раз встретил его Самородов. Ташуев стал требовать стандарт, но всё чисто.

31' С мячом Кутицкий, передача на Маричаля, тот отыграл на левый край. И назад на Кутицкого пришёл игровой снаряд.

30' Четверть часа остаётся играть в первом тайме. "Ахмат" очень активен и, похоже, что продолжит серию сенсаций этого тура и сможет взять три очка у "Динамо".

29' Подача в район 11-метровой отметки, скидка на Самородова, который поскользнулся, но пробил с правой ноги, попал в левую собственную, Лещук в подкате мяч отбил, а Садулаев чуть не добил его!

28' Очень активен "Ахмат", через правый край очередную атаку организовали, снова угловой заработали.

27' Угловой удар заработал "Ахмат". Подача Уткина, подбор за Исмаэлом, подача в штрафную площадь ещё одна, удар головой в нижний угол с отскоком от газона, но Лещук отразил мяч в сторону! Рвался на добивание Садулаев, но места для удара не было, Лещук уже лёжа принял удар на себя!

26' На газоне Тюкавин. Грубо против него сыграл Гандри. За что и получил жёлтую карточку.

25' Один из лучших, если не лучший гол тура, забили хозяева. Вся комбинация заслуживает внимание. Особенно передача Уткина.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Самородов!!!! Выходит вперёд Ахмат, передача Тодоровича с фланга, игра пяткой Уткина, который мягко скинул игровой снаряд Самородову. Последнему только и оставалось, что поразить дальний угол ворот Лещука! Вопрос к обороне "Динамо" почему одного Самородова оставили?!

22' С мячом Кутицукий, начал атаку "Динамо" передачей на Маричаля, тот на левый край, где вступил в отбор Камило.

21' Подача в штрафную площадь "Динамо", Лещук уверенно вышел из ворот и забрал мяч.

20' Артур не успел к прострелу Чавеса. Но при этом Шелия подкорректировал полёт мяча, который мог бы на дальнюю штангу прийти.

19' Кардосо не добрался до мяча, который был адресован в линию атаки. Кутицкий начал наступление "Динамо". Передача на Даса, назад на Кутицкого.

17' Нгамалё вновь с мячом, отдал на Тюкавина, который уже в чужой штрафной площади, развернулся, вернул на Нгамалё, но Ибишев постарался в отборе и взял игровой снаряд под свой контроль.

16' Неудачная передача на правый край от Ибишева, подобрал мяч Нгамалё, разогнался, вошёл уже почти в штрафную площадь, но защитника обыграть не вышло.

14' Артур начал смещаться в центр, оставил мяч под удар Чавесу, который с 25 метров намного выше ворот пробил. Но попытка есть.

13' Передача в надежде на рывок Садулаева, который не успел к мячу. Даса в касание в центр отыграл. Фомин сбросил скорость атаки.

12' Садулаев пробил со стандарта. Мяч попал в стенку и вылетел за лицевую. Подача пошла на ближнюю штангу, но нет удара от Садулаева и Кардосо, которые на подачу откликнулись.

11' Хорошая передача от Нгамалё могла бы пройти на Тюкавина, но слишком сильно. Шелия забрал игровой снаряд. А задумка была неплохая.

10' Из обороны выходит "Динамо". Маричаль с мячом, отдал на ближнего, получил передачу обратно. Сам сыграл на Даса.

9' Тодорович бросил аут, передача в центр на Исмаэла, тот отыграл назад на Шелия.

8' Угловой удар заработали хозяева. Подачу пошёл исполнять Уткин. С правой ноги на 11-метровую отметку подачу исполнил, Садулаев головой пытался пробить, но мяч ушёл в сторону.

6' Фернандес левой ногой на левый край отдал, не прошла передача на Артура. Пришлось Фернандесу уже бежать в оборону.

5' В центре поля подобрал игровой снаряд Фомин, увидел рывок партнёра по правому краю. Перевод выполнил, аут заработал. Нгамалё пошёл мяч в игру вводить. Оставил его Даса.

4' Передача на левый край на Исмаэла, который отыграл на Садулаева, лежит на газоне кто-то из игроков "Ахмата". А матч продолжает развиваться. Свисток Москвалёва. И время прийти в себя Кардосо, который получил небольшое повреждение при борьбе за верховой мяч.

3' Крупным планом Марцел Личка. Сегодня у его команды есть шанс догнать другие московские клубы в лице "Спартака" и "Локомотива".

2' С первых минут бросились в атаку москвичи, передача на Тюкавина, тот назад на Фернандеса. Через правый край начал наступление Нгамалё.