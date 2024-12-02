Тур: 17. Стадион: Ахмат-Арена.
1:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
22' ГолСамородов Максим
25' Желтая карточкаГандри Надер
45' Желтая карточкаКардосо Фелиппе
63' Желтая карточкаКамило Рейжерс
Ход матча
22'
1:0
25'
45'
63'
65'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
88
Шелия
Гиорги
95
Адамов
Арсен
75
Гандри
Надер
11
Исмаэл
Силва
47
Уткин
Даниил
31
Лещук
Игорь
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Муми
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
-
95 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
-
75 Гандри НадерЗащитник
- Защитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
-
14 Талал АминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
- Основной состав
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес ЛуисПолузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
-
13 Нгамалё МумиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Артур ГомесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 БителлоПолузащитник
-
52 Смелов ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
История личных встреч
Ахмат
Динамо Москва
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
36 матчей
30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.06
1.1
Среднее время на гол
84
81
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.65
0.81
Среднее время на гол
54
110
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.39
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
64
92
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садулаев Лечи
|3
|0.18
|Самородов Максим
|2
|0.12
|Камилов Владислав
|2
|0.12
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.12
|Уткин Даниил
|1
|0.06
|Адамов Арсен
|1
|0.06
|Диале Мауро Луна
|1
|0.06
|Жиров Александр
|1
|0.06
|Ловат Лукас
|1
|0.06
|Талал Амин
|1
|0.06
|Шелия Гиорги
|0
|0
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгамалё Муми
|5
|0.29
|Тюкавин Константин
|5 (1)
|0.29
|Гладышев Ярослав
|3
|0.18
|Фомин Даниил
|2
|0.12
|Чавес Луис
|2 (1)
|0.12
|Артур Гомес VIII
|2 (1)
|0.12
|Гагнидзе Лука
|2
|0.12
|Карраскаль Хорхе
|2 (1)
|0.12
|Бителло
|1
|0.06
|Маухуб Эль-Мехди
|1 (1)
|0.06
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.06
|Фернандес Роберто
|1
|0.06
|Макаров Денис
|1
|0.06
|Кутицкий Александр
|1
|0.06
|Лепский Иван
|1
|0.06
|Майсторович Милан
|1
|0.06
|Даса Элазар
|0
|0
|Маричаль Николас
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|8
|0
|Камило Рейжерс
|5
|0
|Камилов Владислав
|2
|1
|Швец Антон
|3
|0
|Ковачев Светослав
|3
|0
|Тодорович Дарко
|3
|0
|Садулаев Лечи
|3
|0
|Кардосо Фелиппе
|3
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Исмаэл Силва
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|2
|1
|Даса Элазар
|3
|0
|Фернандес Роберто
|3
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|1
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Нгамалё Муми
|2
|0
|Бителло
|2
|0
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Лаксальт Диего
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Чавес Луис
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Ахмат
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
3
15
Ахмат
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Динамо Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
25%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
3
33%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
7
41%
2
22%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
38%
1
11%
76-90
Забито
15
32
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
13%
6
19%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
5
33%
4
13%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
4
27%
5
16%
61-75
1
7%
5
16%
76-90
Пропущено
30
18
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
6
33%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
3
10%
2
11%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
12
40%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ахмат - Зенит 1:2 Крылья Советов - Ахмат 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0
Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Амкал 2:3 Динамо Москва - Пари НН 3:1
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Результаты матчей
Ахмат
Динамо Москва
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
44
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
26
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
142
412
97
214
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 10
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 12
|38
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|33 - 26
|34
|5.
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|32 - 19
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|11.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|9 - 14
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|11 - 24
|14
|15.
|1:0 Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 31
|12
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 12
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|0:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|1:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 17
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|14.
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|14 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|8 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|8
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Спартак Москва
|Бабич Срджан
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Динамо Москва
Исход игры
Ахмат
13.4% (20)
Ничья
14.8% (22)
Динамо Москва
71.8% (107)
Тотал 2.5
Больше
63.03% (75)
Меньше
36.97% (44)
Обе команды забьют
Да
75.63% (90)
Нет
24.37% (29)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
37.6% (56)
0:1 Динамо Москва
12.1% (18)
1:1 Ничья
10.7% (16)
0:2 Динамо Москва
5.4% (8)
2:1 Ахмат
5.4% (8)
1:3 Динамо Москва
4% (6)
1:0 Ахмат
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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