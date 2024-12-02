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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Ахмат
1:0
Второй тайм: 90+'
Динамо Москва
0'
1:0
22' Гол
Самородов Максим
25' Желтая карточка
Гандри Надер
45' Желтая карточка
Кардосо Фелиппе
63' Желтая карточка
Камило Рейжерс
90' Желтая карточка

Ход матча

22'
Самородов Максим
(Уткин Даниил)
1:0
25'
Гандри Надер
 
45'
Кардосо Фелиппе
 
63'
Камило Рейжерс
 
65'
 
Бителло
Нгамалё Муми
65'
 
Гладышев Ярослав
Чавес Луис
65'
 
Маухуб Эль-Мехди
Артур Гомес
66'
Талал Амин
Кардосо Фелиппе
 
66'
Камилов Владислав
Уткин Даниил
 
83'
Диале Мауро Луна
Садулаев Лечи
 
83'
Жиров Александр
Самородов Максим
 
88'
 
Грулёв Вячеслав
Даса Элазар
90'
 
Прогнозы 149
Ахмат 13.4% (20)
X 14.8% (22)
Динамо Москва 71.8% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Динамо Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
95
Адамов
Арсен
4
Ибишев
Турпал-Али
75
Гандри
Надер
55
Тодорович
Дарко
11
Исмаэл
Силва
15
Камило
Рейжерс
20
Самородов
Максим
47
Уткин
Даниил
10
Садулаев
Лечи
30
Кардосо
Фелиппе
31
Лещук
Игорь
2
Даса
Элазар
50
Кутицкий
Александр
18
Маричаль
Николас
6
Фернандес
Роберто
24
Чавес
Луис
74
Фомин
Даниил
13
Нгамалё
Муми
8
Карраскаль
Хорхе
11
Артур
Гомес
VIII
70
Тюкавин
Константин
Ахмат
4-2-3-1
Динамо Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Ахмат
Динамо Москва

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

36 матчей

30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ТМК
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.06
1.1

Среднее время на гол

84
81

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.65
0.81

Среднее время на гол

54
110

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.39
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

64
92

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садулаев Лечи 3 0.18
Самородов Максим 2 0.12
Камилов Владислав 2 0.12
Кардосо Фелиппе 2 0.12
Уткин Даниил 1 0.06
Адамов Арсен 1 0.06
Диале Мауро Луна 1 0.06
Жиров Александр 1 0.06
Ловат Лукас 1 0.06
Талал Амин 1 0.06
Шелия Гиорги 0 0
Богосавац Мирослав 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамалё Муми 5 0.29
Тюкавин Константин 5 (1) 0.29
Гладышев Ярослав 3 0.18
Фомин Даниил 2 0.12
Чавес Луис 2 (1) 0.12
Артур Гомес VIII 2 (1) 0.12
Гагнидзе Лука 2 0.12
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.12
Бителло 1 0.06
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.06
Бальбуэна Фабиан 1 0.06
Фернандес Роберто 1 0.06
Макаров Денис 1 0.06
Кутицкий Александр 1 0.06
Лепский Иван 1 0.06
Майсторович Милан 1 0.06
Даса Элазар 0 0
Маричаль Николас 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 8 0
Камило Рейжерс 5 0
Камилов Владислав 2 1
Швец Антон 3 0
Ковачев Светослав 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Садулаев Лечи 3 0
Кардосо Фелиппе 3 0
Ловат Лукас 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Артур Гомес VIII 2 0
Нгамалё Муми 2 0
Бителло 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Лаксальт Диего 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Чавес Луис 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Макаров Денис 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Ахмат
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

3
15
Ахмат
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Динамо Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
25%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
3
33%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
7
41%
2
22%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Забито

15
32
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
13%
6
19%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
5
33%
4
13%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
4
27%
5
16%
61-75
1
7%
5
16%
76-90

Пропущено

30
18
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
6
33%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
3
10%
2
11%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
12
40%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ахмат - Зенит 1:2 Крылья Советов - Ахмат 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0
Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Амкал 2:3 Динамо Москва - Пари НН 3:1
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0

Результаты матчей

Ахмат
Динамо Москва

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
14
2
4
12
1.5
9
7
2
14
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 17 12 3 2 36 - 10 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 17 10 4 3 33 - 14 34
4.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
5.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 17 9 4 4 32 - 19 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 17 6 5 6 26 - 27 23
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Крылья Советов
 Заявка 17 5 3 9 18 - 26 18
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 3 8 6 9 - 14 17
12.
Пари НН
 Заявка 17 4 4 9 15 - 31 16
13.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
14.
Факел
 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 1:0 Заявка 17 2 6 9 15 - 31 12
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 5 - 6 9
12.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Ахмат
 1:0 Заявка 9 1 4 4 9 - 17 7
16.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 0:1 Заявка 9 4 3 2 16 - 10 15
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
7.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Пари НН
 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
10.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 1:0 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 14 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Спартак Москва Бабич Срджан 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Аут на левом фланге бросил Исмаэл, аккуратны в атаке грозненцы, Диалле в углу поля, отыграл назад на Тодоровича. Пытался уйти от соперника. Не вышло. 
  • 89'
    Уже не отходят назад "бело-голубые", нужно им отыгрываться, а основное время матча почти истекло. 
  • Дополнительное время
    89'
    7 минут добавил рефери. Ожидаемо. Много было замен, много остановок. 
  • 88'
    От ворот сильно вперёд выбил мяч Шелия, принял мяч Камилов. Ушёл он от Карасскаля, следом от Фернандеса, но Карраскаль нагнал и нарушил правила. 
  • Замена
    87'
    Идёт ва-банк Личка. Защитник Даса упустил место нападающему Грулёву.
  • Офсайд
    86'
    Аут бросил Бителло, передача на Карраскаля, тот Кутицкого, начинают атаку москвичи, заброс в штрафную площадь на Гладышева, который наносил решающий удар, но офсайд перед этим!
  • 85'
    Бросил аут Адамов, как можно дальше от своих владений. Карраскаль в отборе, сыграл на левый край на Бителло, но вновь в подкате здорово сыграл Адамов.
  • Угловой
    84'
    Ибишев здорово сыграл в отборе, выбив мяч на угловой. Бителло разыграл угловой, отдал на Карраскаля, который принял очень простое решение и попал в защитника при подаче.
  • Травма, повреждение
    83'
    Тодорович на газоне. Снова врачи. Досталось ему в моменте с подкатом и попыткой забрать игровой снаряд под свой контроль. 
  • Замена
    82'
    Замена у "Ахмата". Жиров и Диалле в игре. Садулаев и Самородов покинули игру. 
  • 81'
    Передача в штрафную площадь на Тюкавина, который скинул в центр, Гладышев не сумел подправить мяч в ворота, Шелия пытался забрать игровой снаряд, но помогли защитники отбиться. 
  • 80'
    Последние десять минут у нас остаются. Лещцук начал атаку "Динамо". Передача в центр на Бителло, тот на Фомина отыграл. 
  • Травма, повреждение
    78'
    Угловой удар для "Динамо". Бителло пошёл корнер исполнять. А пока что присел Самородов на газон. Похоже, что он не сможет игру продолжить. Замену показывает. И снова врачи на поле. 
  • 77'
    46 на 54 по владению мячом. Только это ничего не решает. Темп невысокий, моментов нет. "Краснодар" и "Спартак" вчера бежали существенно быстрее. 
  • 76'
    Нарушение правил на Фернандесе со стороны Садулаева. Очень активен сегодня Лечи, как и Самородов. 
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    • 75'
      Шелия с мячом, пошёл в него Тюкавин. Голкипер "Ахмата" подобрал игровой снаряд, подержал и сильно вперёд отправил. 
    • 74'
      Затягивается пауза. Но Адамов сможет продолжить игру. А пока что Шелия разыграет свободный удар. 
    • 72'
      На газоне Адамов. Врачи на поле. Удобная пауза для "Ахмата".
    • 71'
      Гладышев полез в отбор. Аут для "Ахмата". Тодорович бросил на левом фланге аут. Перевод в центр последовал. 
    • 69'
      Не позволяют развернуться в своих владениях грозненцы. Садулаев начал разгонять атаку. Передача на правый край, резко он ушёл от соперника, но с передачей затянул. 
    • 68'
      Гладышев сыграл на Даса, но в отборе хорошо выступил Камилов. 
    • 67'
      Удар у Самородова не получился. Лещук на месте. "Ахмат" стал добавлять в атаке, получая свободное пространство. 
    • Замена
      66'
      Замены у "Ахмата". Кардосо и Уткин. Вступили в игру Талал и Камилов.
    • Замена
      65'
      Замены у "Динамо". Чавес, Нгамалё и Артур покинули поле. Вступили в игру Бителло,  Маухуб и Гладышев.
    • Желтая карточка
      63'
      Жёлтую карточку получил Камило. Грубая игра.
    • 62'
      Тодорович начал "качать" соперников, нашёл момент для удара, попал в ногу сопернику!
    • 61'
      Самородов и Тодорович обменялись фразами. Кардосо уже полез в отбор, Садулае промчал по левому краю, передачу в центр отдал, От ноги Кутицкого в руки Лещуку. 
    • 60'
      Приземлился неудачно Самородов. Вновь у нас пауза. Без врачей обошлось. 
    • 59'
      Очень низкий темп матча. И это несколько не мотивирует "Динамо", которое не может добавить в скорости, чтобы отыграться. 
    • 58'
      С мячом Кутицкий, неудачно сыграл на партнёра, игровой снаряд попал в соперника. Аут для "Динамо".
    • 56'
      Бросился в подкат Садулаев, досталось Карраскалю. Аут для "Динамо". Фернандес ввёл мяч в игру. Хотя было очень грубо. 
    • 55'
      Лещук сильно вперёд, упал на газон Нгамалё, хороший перехват от Адамова, который отправил мяч в аут. 
    • 54'
      От ворот пробил Шелия. Борьба за мяч в центре поля, Тюкавин головой отбросил назад. 
    • Угловой
      53'
      Корнер ничего опасного не позволил "Динамо" создать. Нгамалё пошёл бросать аут. 
    • Опасный момент
      52'
      А вот сейчас было опасно! Подача с правого фланга, Тюкавин и Артур рвался к мячу после кросса Даса, но Адамов выбил мяч на угловой. 
    • 51'
      В центре поля с мячом Фернандес, передача на Фомина, тот на правый край через Чавеса. Подача от Даса, Тюкавин не сумел навязать борьбу "в воздухе" сопернику. 
    • Травма, повреждение
      50'
      На газоне Тодорович. Врачи на поле. Небольшая пауза у нас. 
    • 48'
      Садулаев с мячом, сыграл в штрафную площадь, Тодорович бил наверняка, но попал в защитника. Атака "Динамо" пошла, Карраскаль с мячом, набирает ход. 
    • Угловой
      47'
      Артур пошёл подавать угловой удар "Динамо". Подача в район 11-метровой отметки. Гандри выше всех, подбор за Садулаевым, которого придержал соперник. Это Артур, который успел вернуться. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Угловой удар заработали грозненцы. Подача на ближнюю штангу, а пробить забыли хозяева. Адамов на подборе, отдал на Садулаева, тот слишком сильно подачу исполнил. Перерыв. 
    • Желтая карточка
      44'
      Жёлтая карточка для Кардосо. Против Чавеса он грубо сыграл. 
    • Дополнительное время
      44'
      3 минуты добавил рефери. 
    • 43'
      Угловой удар, первый в матче, заработали москвичи. Подача в район 11-метровой отметки, нет удара. Тюкавин пытался взять игровой снаряд под свой контроль. Не вышло. Маричал бил после подбора с лёта с правой ноги. Выше цели! 
    • 42'
      Продолжают крутить момент с голом. Пока что это самый красивый момент матча. Москвичи продолжают катать мяч в обороне. 
    • 41'
      Подхватили игровой снаряд возле чужой штрафной площади грозненцы, Садулаев на финте уходит от соперника, удара не последовало. Даса его встретил.
    • 40'
      В центре поля нарушение правил. Кардосо на газоне. Срывал атаку, по сути, Фомин. Иначе могло бы опасно быть. 
    • 39'
      Передача на Тюкавина. Но сегодня Константин не может завладеть мячом. Шелия подобрал игровой снаряд. 
    • 38'
      Перекатывают мяч в обороне москвичи. Не знаю они, как нужно развить эту ситуацию и взять и отыграться. 
    • 36'
      На газоне Исмаэл. Досталось ему в борьбе. Однако нарушения правил не было. 
    • 35'
      Аут на правом фланге заработали москвичи. Даса ввёл мяч в игру, перевод на Тюкавина не последовал. 
    • 34'
      Фомин мяч подобрал, отдал на Самородова, тот не сумел развить атаку через фланг.
    • 33'
      Заброс на Нгамалё, который устремился в атаку, но до мяча не сумел добраться. 
    • 32'
      В очередной раз Кутицкий начал атаку, но в этот раз встретил его Самородов. Ташуев стал требовать стандарт, но всё чисто. 
    • 31'
      С мячом Кутицкий, передача на Маричаля, тот отыграл на левый край. И назад на Кутицкого пришёл игровой снаряд. 
    • 30'
      Четверть часа остаётся играть в первом тайме. "Ахмат" очень активен и, похоже, что продолжит серию сенсаций этого тура и сможет взять три очка у "Динамо". 
    • Угловой
      29'
      Подача в район 11-метровой отметки, скидка на Самородова, который поскользнулся, но пробил с правой ноги, попал в левую собственную, Лещук в подкате мяч отбил, а Садулаев чуть не добил его!
    • 28'
      Очень активен "Ахмат", через правый край очередную атаку организовали, снова угловой заработали. 
    • Опасный момент
      27'
      Угловой удар заработал "Ахмат". Подача Уткина, подбор за Исмаэлом, подача в штрафную площадь ещё одна, удар головой в нижний угол с отскоком от газона, но Лещук отразил мяч в сторону! Рвался на добивание Садулаев, но места для удара не было, Лещук уже лёжа принял удар на себя!
    • Желтая карточка
      26'
      На газоне Тюкавин. Грубо против него сыграл Гандри. За что и получил жёлтую карточку. 
    • 25'
      Один из лучших, если не лучший гол тура, забили хозяева. Вся комбинация заслуживает внимание. Особенно передача Уткина. 
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!!! Самородов!!!! Выходит вперёд Ахмат, передача Тодоровича с фланга, игра пяткой Уткина, который мягко скинул игровой снаряд Самородову. Последнему только и оставалось, что поразить дальний угол ворот Лещука! Вопрос к обороне "Динамо" почему одного Самородова оставили?!
    • 22'
      С мячом Кутицукий, начал атаку "Динамо" передачей на Маричаля, тот на левый край, где вступил в отбор Камило. 
    • 21'
      Подача в штрафную площадь "Динамо", Лещук уверенно вышел из ворот и забрал мяч. 
    • 20'
      Артур не успел к прострелу Чавеса. Но при этом Шелия подкорректировал полёт мяча, который мог бы на дальнюю штангу прийти. 
    • 19'
      Кардосо не добрался до мяча, который был адресован в линию атаки. Кутицкий начал наступление "Динамо". Передача на Даса, назад на Кутицкого. 
    • 17'
      Нгамалё вновь с мячом, отдал на Тюкавина, который уже в чужой штрафной площади, развернулся, вернул на Нгамалё, но Ибишев постарался в отборе и взял игровой снаряд под свой контроль. 
    • 16'
      Неудачная передача на правый край от Ибишева, подобрал мяч Нгамалё, разогнался, вошёл уже почти в штрафную площадь, но защитника обыграть не вышло. 
    • 14'
      Артур начал смещаться в центр, оставил мяч под удар Чавесу, который с 25 метров намного выше ворот пробил. Но попытка есть. 
    • 13'
      Передача в надежде на рывок Садулаева, который не успел к мячу. Даса в касание в центр отыграл. Фомин сбросил скорость атаки. 
    • Угловой
      12'
      Садулаев пробил со стандарта. Мяч попал в стенку и вылетел за лицевую. Подача пошла на ближнюю штангу, но нет удара от Садулаева и Кардосо, которые на подачу откликнулись. 
    • 11'
      Хорошая передача от Нгамалё могла бы пройти на Тюкавина, но слишком сильно. Шелия забрал игровой снаряд. А задумка была неплохая. 
    • 10'
      Из обороны выходит "Динамо". Маричаль с мячом, отдал на ближнего, получил передачу обратно. Сам сыграл на Даса. 
    • 9'
      Тодорович бросил аут, передача в центр на Исмаэла, тот отыграл назад на Шелия. 
    • Угловой
      8'
      Угловой удар заработали хозяева. Подачу пошёл исполнять Уткин. С правой ноги на 11-метровую отметку подачу исполнил, Садулаев головой пытался пробить, но мяч ушёл в сторону. 
    • 6'
      Фернандес левой ногой на левый край отдал, не прошла передача на Артура. Пришлось Фернандесу уже бежать в оборону. 
    • 5'
      В центре поля подобрал игровой снаряд Фомин, увидел рывок партнёра по правому краю. Перевод выполнил, аут заработал. Нгамалё пошёл мяч в игру вводить. Оставил его Даса.
    • 4'
      Передача на левый край на Исмаэла, который отыграл на Садулаева, лежит на газоне кто-то из игроков "Ахмата". А матч продолжает развиваться. Свисток Москвалёва. И время прийти в себя Кардосо, который получил небольшое повреждение при борьбе за верховой мяч. 
    • 3'
      Крупным планом Марцел Личка. Сегодня у его команды есть шанс догнать другие московские клубы в лице "Спартака" и "Локомотива".
    • 2'
      С первых минут бросились в атаку москвичи, передача на Тюкавина, тот назад на Фернандеса. Через правый край начал наступление Нгамалё.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Кардосо Фелиппе получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Гандри Надер получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Уткин Даниил сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Самородов Максим бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 1:0 Динамо Москва

    Исход игры
    Ахмат
    13.4% (20)
    Ничья
    14.8% (22)
    Динамо Москва
    71.8% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.03% (75)
    Меньше
    36.97% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    75.63% (90)
    Нет
    24.37% (29)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    37.6% (56)
    0:1 Динамо Москва
    12.1% (18)
    1:1 Ничья
    10.7% (16)
    0:2 Динамо Москва
    5.4% (8)
    2:1 Ахмат
    5.4% (8)
    1:3 Динамо Москва
    4% (6)
    1:0 Ахмат
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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