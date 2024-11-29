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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 65
Ахмат 12.3% (8)
X 15.4% (10)
Динамо Москва 72.3% (47)
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История личных встреч

Ахмат
Динамо Москва

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

36 матчей

30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
4:2
ТМК
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.06
1.1

Среднее время на гол

84
81

Всего голов

33
13

Голов в среднем за матч

1.65
0.81

Среднее время на гол

54
110

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.39
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

64
92

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садулаев Лечи 3 0.19
Камилов Владислав 2 0.13
Кардосо Фелиппе 2 0.13
Самородов Максим 1 0.06
Адамов Арсен 1 0.06
Диале Мауро Луна 1 0.06
Жиров Александр 1 0.06
Уткин Даниил 1 0.06
Ловат Лукас 1 0.06
Талал Амин 1 0.06
Шелия Гиорги 0 0
Богосавац Мирослав 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамалё Муми 5 0.31
Тюкавин Константин 5 (1) 0.31
Гладышев Ярослав 3 0.19
Фомин Даниил 2 0.13
Чавес Луис 2 (1) 0.13
Артур Гомес VIII 2 (1) 0.13
Гагнидзе Лука 2 0.13
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.13
Бителло 1 0.06
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.06
Бальбуэна Фабиан 1 0.06
Фернандес Роберто 1 0.06
Макаров Денис 1 0.06
Кутицкий Александр 1 0.06
Лепский Иван 1 0.06
Майсторович Милан 1 0.06
Даса Элазар 0 0
Маричаль Николас 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 7 0
Камило Рейжерс 4 0
Камилов Владислав 2 1
Швец Антон 3 0
Ковачев Светослав 3 0
Тодорович Дарко 3 0
Садулаев Лечи 3 0
Ловат Лукас 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Артур Гомес VIII 2 0
Нгамалё Муми 2 0
Бителло 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Лаксальт Диего 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Чавес Луис 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Макаров Денис 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
4
Ахмат
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

3
15
Ахмат
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Динамо Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
25%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
2
13%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
3
33%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
7
41%
2
22%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Забито

15
32
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
13%
6
19%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
5
33%
4
13%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
4
27%
5
16%
61-75
1
7%
5
16%
76-90

Пропущено

30
18
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
6
33%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
3
10%
2
11%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
12
40%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ахмат - Зенит 1:2 Крылья Советов - Ахмат 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0
Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Амкал 2:3 Динамо Москва - Пари НН 3:1
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0

Результаты матчей

Ахмат
Динамо Москва

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
14
2
4
12
1.5
9
7
2
14
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 16 12 3 1 34 - 7 39
2.
Краснодар
 Заявка 16 11 5 0 34 - 9 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 16 11 1 4 32 - 23 34
4.
Спартак Москва
 Заявка 16 9 4 3 30 - 14 31
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 16 8 3 5 25 - 12 27
7.
Рубин
 Заявка 16 6 4 6 20 - 22 22
8.
Ростов
 Заявка 16 5 5 6 22 - 27 20
9.
Пари НН
 Заявка 16 4 4 8 15 - 27 16
10.
Акрон
 Заявка 16 4 4 8 19 - 33 16
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 16 3 7 6 9 - 14 16
12.
Крылья Советов
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
13.
Химки
 Заявка 16 2 7 7 18 - 30 13
14.
Факел
 Заявка 16 2 7 7 11 - 24 13
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 Заявка 16 1 5 10 16 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 8 7 0 1 15 - 9 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 7 6 1 0 16 - 2 19
4.
Зенит
 Заявка 7 5 2 0 13 - 3 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
7.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 3 1 4 13 - 7 10
9.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12.
Акрон
 Заявка 7 2 1 4 10 - 16 7
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
6.
Спартак Москва
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
7.
Рубин
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Пари НН
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
10.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
12.
Химки
 Заявка 8 1 3 4 8 - 17 6
13.
Крылья Советов
 Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 8 1 1 6 7 - 19 4
16.
Оренбург
 Заявка 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 12 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Рубин Даку Мирлинд 8 (2)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 7
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Спартак Москва Денисов Даниил 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2024, осталось 2 дня 9 часов 16 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 43.1% пользователей.
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    • Прогнозы 65
    Ахмат 12.3% (8)
    X 15.4% (10)
    Динамо Москва 72.3% (47)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Динамо Москва
    3.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва

    Исход игры
    Ахмат
    12.3% (8)
    Ничья
    15.4% (10)
    Динамо Москва
    72.3% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (35)
    Меньше
    38.6% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (42)
    Нет
    26.32% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    43.1% (28)
    0:1 Динамо Москва
    15.4% (10)
    1:1 Ничья
    12.3% (8)
    1:3 Динамо Москва
    6.2% (4)
    0:2 Динамо Москва
    4.6% (3)
    2:1 Ахмат
    3.1% (2)
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