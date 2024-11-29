Тур: 17. Стадион: Ахмат-Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ахмат
Динамо Москва
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
36 матчей
30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
8 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.06
1.1
Среднее время на гол
84
81
Всего голов
33
13
Голов в среднем за матч
1.65
0.81
Среднее время на гол
54
110
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.39
0.97
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
16
Больше 44%
Меньше 56%
20
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
64
92
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садулаев Лечи
|3
|0.19
|Камилов Владислав
|2
|0.13
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.13
|Самородов Максим
|1
|0.06
|Адамов Арсен
|1
|0.06
|Диале Мауро Луна
|1
|0.06
|Жиров Александр
|1
|0.06
|Уткин Даниил
|1
|0.06
|Ловат Лукас
|1
|0.06
|Талал Амин
|1
|0.06
|Шелия Гиорги
|0
|0
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгамалё Муми
|5
|0.31
|Тюкавин Константин
|5 (1)
|0.31
|Гладышев Ярослав
|3
|0.19
|Фомин Даниил
|2
|0.13
|Чавес Луис
|2 (1)
|0.13
|Артур Гомес VIII
|2 (1)
|0.13
|Гагнидзе Лука
|2
|0.13
|Карраскаль Хорхе
|2 (1)
|0.13
|Бителло
|1
|0.06
|Маухуб Эль-Мехди
|1 (1)
|0.06
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.06
|Фернандес Роберто
|1
|0.06
|Макаров Денис
|1
|0.06
|Кутицкий Александр
|1
|0.06
|Лепский Иван
|1
|0.06
|Майсторович Милан
|1
|0.06
|Даса Элазар
|0
|0
|Маричаль Николас
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|7
|0
|Камило Рейжерс
|4
|0
|Камилов Владислав
|2
|1
|Швец Антон
|3
|0
|Ковачев Светослав
|3
|0
|Тодорович Дарко
|3
|0
|Садулаев Лечи
|3
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Кардосо Фелиппе
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Исмаэл Силва
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|2
|1
|Даса Элазар
|3
|0
|Фернандес Роберто
|3
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|1
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Нгамалё Муми
|2
|0
|Бителло
|2
|0
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Лаксальт Диего
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Чавес Луис
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Динамо Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
4
Ахмат
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
3
15
Ахмат
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Динамо Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
8
16
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
2
25%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
38%
4
25%
61-75
1
13%
2
13%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
12%
1
11%
1-15
4
24%
3
33%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
7
41%
2
22%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
43%
2
13%
31-45
3
43%
4
25%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
4
31%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
38%
1
11%
76-90
Забито
15
32
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
2
13%
6
19%
1-15
0
0%
6
19%
16-30
5
33%
4
13%
31-45
3
20%
6
19%
46-60
4
27%
5
16%
61-75
1
7%
5
16%
76-90
Пропущено
30
18
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 12
2
7%
2
11%
1-15
5
17%
6
33%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
3
10%
2
11%
46-60
2
7%
3
17%
61-75
12
40%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Ахмат - Зенит 1:2 Крылья Советов - Ахмат 2:1 Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0
Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Амкал 2:3 Динамо Москва - Пари НН 3:1
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0
Результаты матчей
Ахмат
Динамо Москва
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
44
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
26
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
142
412
97
214
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|34 - 9
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 23
|34
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 18
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 12
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 33
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|9 - 14
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 30
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 7
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|12 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|7
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Локомотив Москва
|Самошников Илья
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Динамо Москва
Исход игры
Ахмат
12.3% (8)
Ничья
15.4% (10)
Динамо Москва
72.3% (47)
Тотал 2.5
Больше
61.4% (35)
Меньше
38.6% (22)
Обе команды забьют
Да
73.68% (42)
Нет
26.32% (15)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
43.1% (28)
0:1 Динамо Москва
15.4% (10)
1:1 Ничья
12.3% (8)
1:3 Динамо Москва
6.2% (4)
0:2 Динамо Москва
4.6% (3)
2:1 Ахмат
3.1% (2)
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