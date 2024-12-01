Виктор Са на правом фланге не смог обыграть Рябчука, удар от ворот произведет Максименко.

4 минуты добавляет Артём Чистяков к основному времени первого тайма.

Штрафной в 31 метре от чужих ворот заработал "Спартак", Барко пробил в ближний угол, но Агкацев справился без особого труда.

Пруцев забросил мяч с правого фланга на Денисова, но Агкацев опередил защитника "Спартака".

Оласа со штрафного с правого фланга направил мяч на дальнюю штангу, где Дуарте помешал Ленини расстрелять цель головой.

Угловой с левого фланга исполнил Сперцян, но пробить по воротам краснодарцам не удалось.

Кордоба стал адресатом передачи на правый фланг, где колумбиец сфолил против Бабича.

54 на 46 по владению мячом к этой минуте, но дивидендов из этого преимущества "Краснодар" не извлекает.

Бонгонда после передачи от Маркиньоса отметился ударом метров с 23 в левый от себя угол - Агкацев отбил мяч на угловой.

Барко с углового направил мяч в створ ворот, но Агкацев в этом моменте справился.

Петров получает предупреждение за грубый прыжок в ноги Маркиньосу.

Опять врачи "Спартака" на поле, снова надо подморозить ушибленное место Маркиньосу.

14:7 по фолам к этой минуте встречи, сейчас Кордоба подыграл себе рукой в попытке зацепиться за мяч.

34' Длительная позиционная атака "Краснодара" завершилась передачей Сперцяна точно в руки Максименко.

33' Штрафной с левого фланга исполнил Барко, однако мяч прилетел точно в руки Агкацеву.

32' Барко в центре поля укрыл мяч корпусом, Сперцян с нарушением правил сыграл против аргентинца.

31' Серьезно подвисает "Краснодар", с таким "Спартаком" уйти от первого поражения в чемпионате будет крайне проблематично.

30' Шикарная форма Угальде делает разницу - у костариканца уже 14 голов в чемпионате и 8 в последних трех матчах!

28' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! МАНФРЕД УГАЛЬДЕ!

Угальде прошел по правому флангу и выдал передачу на Барко, удар которого парировал Агкацев, дальше Станислав перевел мяч в штангу, защитники вынести снаряд не смогли, а сам Угальде после скидки Пруцева низом закатил мяч в сетку!

27' Штрафной с правого фланга "Краснодару" не очень удался, вторым темпом хозяева также ничего интересного не придумали.

26' Маркиньос получает предупреждение за грубый фол на фланге против Черникова.

25' Миновали команды экватор первой половины встречи, высочайший темп пока сохраняется, много свободы соперники друг другу не дают.