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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Краснодар
0:2
Перерыв
Спартак Москва
0'
0:1
17' Гол
Угальде Манфред
19' Желтая карточка
Черников Александр
26' Желтая карточка
Маркиньос
0:2
28' Гол
Угальде Манфред
40' Желтая карточка
Петров Сергей

Ход матча

17'
0:1
Угальде Манфред
19'
Черников Александр
 
26'
 
Маркиньос
28'
0:2
Угальде Манфред
40'
Петров Сергей
 
Прогнозы 200
Краснодар 49.5% (99)
X 17.5% (35)
Спартак Москва 33% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Краснодар
Ничья
Спартак Москва
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1
Агкацев
Станислав
98
Петров
Сергей
3
Тормена
Витор
4
Коста
Диего
15
Олаcа
Лукас
11
Батчи
Жоау
6
Ленини
Кевин
10
Сперцян
Эдуард
53
Черников
Александр
7
Виктор
Са
9
Кордоба
Джон
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
6
Бабич
Срджан
4
Дуарте
Алексис
2
Рябчук
Олег
5
Барко
Эсекьель
18
Умяров
Наиль
25
Пруцев
Данил
8
Маркиньос
VI
9
Угальде
Манфред
77
Бонгонда
Тео
Краснодар
4-2-3-1
Спартак Москва
4-3-3

История личных встреч

Краснодар
Спартак Москва

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

21 матч

4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед

34 матча

35.3%
5.9%
58.8%
12 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
4:3
WЗКР
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КPП
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Среднее время на гол

57
67

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

2.17
1.69

Среднее время на гол

41
53

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 8 0.47
Сперцян Эдуард 6 (1) 0.35
Виктор Са 3 0.18
Батчи Жоау 3 0.18
Ленини Кевин 2 0.12
Кобнан Мозес 2 0.12
Кривцов Никита 2 0.12
Кастаньо Кевин 1 0.06
Смолов Фёдор 1 0.06
Коста Диего 1 0.06
Газинский Юрий 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Тормена Витор 1 0.06
Козлов Данила Сергеевич 1 0.06
Петров Сергей 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 14 0.82
Барко Эсекьель 6 (4) 0.35
Бонгонда Тео 4 0.24
Николсон Шамар 3 0.18
Бабич Срджан 2 0.12
Медина Хесус 1 0.06
Пруцев Данил 1 0.06
Умяров Наиль 1 0.06
Мартинс Кристофер 0 0
Маркиньос VI 0 0
Рябчук Олег 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 5 0
Коста Диего 4 0
Мусаев Мурад 4 0
Виктор Са 3 0
Кордоба Джон 1 1
Петров Сергей 2 0
Олаcа Лукас 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Тормена Витор 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Батчи Жоау 2 0
Ленини Кевин 2 0
Смолов Фёдор 1 0
Кайо Панталеао 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 6 0
Бабич Срджан 5 0
Умяров Наиль 5 0
Литвинов Руслан 3 1
Мартинс Кристофер 4 0
Зобнин Роман 2 1
Рябчук Олег 3 0
Медина Хесус 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пруцев Данил 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Угальде Манфред 1 0
Маркиньос VI 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Спартак Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Спартак Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

17
21
Краснодар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

17
24

Голы по времени матча

Забито

16
10
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
9
56%
2
20%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
12%
4
18%
1-15
4
24%
5
23%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
3
18%
2
9%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
1
17%
76-90

Забито

33
32
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
2
6%
4
13%
1-15
5
15%
7
22%
16-30
6
18%
6
19%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
12
36%
4
13%
76-90

Пропущено

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
5
50%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тюмень - Краснодар 3:3 Химки - Краснодар 2:2 Рубин - Краснодар 1:1 Краснодар - Оренбург 4:0
Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ростов - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Спартак Москва - Акрон 4:0 Спартак Москва - Ростов 0:1
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0

Результаты матчей

Краснодар
Спартак Москва

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
1
1.5
6
3
2
5
2.5
5
4
2
5
3.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
2
5
4
1.5
3
4
3
6
2.5
1
6
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
12
4
11
5
1.5
9
7
5
11
2.5
6
10
3
13
3.5
2
14
1
15
4.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 17 12 3 2 36 - 10 39
2.
Краснодар
 0:2 Заявка 17 11 5 1 34 - 11 38
3.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
4.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 17 10 4 3 32 - 14 34
5.
Динамо Москва
 Заявка 16 9 4 3 32 - 18 31
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 17 6 5 6 26 - 27 23
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Крылья Советов
 Заявка 17 5 3 9 18 - 26 18
11.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 17 3 8 6 9 - 14 17
12.
Пари НН
 Заявка 17 4 4 9 15 - 31 16
13.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
14.
Факел
 0:0 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 Заявка 16 1 6 9 14 - 31 9
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
2.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 0:2 Заявка 8 6 1 1 16 - 4 19
4.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 6 9
12.
Факел
 0:0 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 8 0 4 4 8 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 0:2 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 8 4 3 1 16 - 9 15
5.
Спартак Москва
 2:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
6.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
7.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Пари НН
 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
10.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13.
Динамо Махачкала
 0:0 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 0:0 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 14 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 7
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Локомотив Москва Самошников Илья 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Угловой
    45'
    Угловой с левого фланга исполнил Сперцян, но пробить по воротам краснодарцам не удалось.
  • 45'
    Оласа со штрафного с правого фланга направил мяч на дальнюю штангу, где Дуарте помешал Ленини расстрелять цель головой.
  • 45'
    Пруцев забросил мяч с правого фланга на Денисова, но Агкацев опередил защитника "Спартака".
  • 45'
    Штрафной в 31 метре от чужих ворот заработал "Спартак", Барко пробил в ближний угол, но Агкацев справился без особого труда.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Артём Чистяков к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Виктор Са на правом фланге не смог обыграть Рябчука, удар от ворот произведет Максименко.
  • Фол, нарушение
    42'
    14:7 по фолам к этой минуте встречи, сейчас Кордоба подыграл себе рукой в попытке зацепиться за мяч.
  • Травма, повреждение
    41'
    Опять врачи "Спартака" на поле, снова надо подморозить ушибленное место Маркиньосу.
  • Желтая карточка
    40'
    Петров получает предупреждение за грубый прыжок в ноги Маркиньосу.
  • Угловой
    39'
    Барко с углового направил мяч в створ ворот, но Агкацев в этом моменте справился.
  • Травма, повреждение
    38'
    Врачи "Спартака" появляются на поле, помощь медиков требуется Маркиньосу.
  • 38'
    Бонгонда после передачи от Маркиньоса отметился ударом метров с 23 в левый от себя угол - Агкацев отбил мяч на угловой.
  • 37'
    54 на 46 по владению мячом к этой минуте, но дивидендов из этого преимущества "Краснодар" не извлекает.
  • Фол, нарушение
    36'
    Кордоба стал адресатом передачи на правый фланг, где колумбиец сфолил против Бабича.
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    • 34'
      Длительная позиционная атака "Краснодара" завершилась передачей Сперцяна точно в руки Максименко.
    • 33'
      Штрафной с левого фланга исполнил Барко, однако мяч прилетел точно в руки Агкацеву.
    • Фол, нарушение
      32'
      Барко в центре поля укрыл мяч корпусом, Сперцян с нарушением правил сыграл против аргентинца.
    • 31'
      Серьезно подвисает "Краснодар", с таким "Спартаком" уйти от первого поражения в чемпионате будет крайне проблематично.
    • 30'
      Шикарная форма Угальде делает разницу - у костариканца уже 14 голов в чемпионате и 8 в последних трех матчах!
    • 2 гола - дубль!
      28'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! МАНФРЕД УГАЛЬДЕ!
      Угальде прошел по правому флангу и выдал передачу на Барко, удар которого парировал Агкацев, дальше Станислав перевел мяч в штангу, защитники вынести снаряд не смогли, а сам Угальде после скидки Пруцева низом закатил мяч в сетку!
    • 27'
      Штрафной с правого фланга "Краснодару" не очень удался, вторым темпом хозяева также ничего интересного не придумали.
    • Желтая карточка
      26'
      Маркиньос получает предупреждение за грубый фол на фланге против Черникова.
    • 25'
      Миновали команды экватор первой половины встречи, высочайший темп пока сохраняется, много свободы соперники друг другу не дают.
    • 23'
      Бонгонда после скидки Угальде рвался к штрафной соперника по центральной зоне, однако Диего Коста без нарушения обокрал Тео.
    • 22'
      Позиционная атака "Спартака" завершается подачей Денисова с правого полуфланга - мяч прилетает в руки Агкацеву.
    • 21'
      Сперцян получил мяч от Виктора Са на левом краю штрафной и попытался пробить вторым касанием, но мяч полетел в район углового флага.
    • 20'
      Оласа далеко бросил аут с левого фланга, после серии единоборств спартаковцы всё-таки выбили мяч.
    • Желтая карточка
      19'
      Черников локтем встретил Барко, попав по лицу аргентинцу, первая желтая карточка в матче.
    • 18'
      Никакого офсайда у Угальде не было, Оласа не выдержал линию. 13-й гол лучшего бомбардира чемпионата.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! МАНФРЕД УГАЛЬДЕ!
      Дуарте исполнил заброс со своей половины поля, Угальде шикарно принял мяч, обыграл Тормену и с левой метров с 12 поразил ближний угол!
    • Фол, нарушение
      16'
      Петров жестковато встретил на фланге Рябчука, еще один свисток Артёма Чистякова.
    • 14'
      Сперцян со штрафного исполнил подачу на ближнюю штангу, однако верховая борьба осталась за игроками "Спартака".
    • Фол, нарушение
      13'
      Бабич пошел на фланг за Кордобой и нарушил правила, в этом моменте карточки нет, к явному неудовольствию колумбийца.
    • 12'
      Маркиньос покатил мяч в штрафную на левый край, но Угальде удачно встретили защитники "Краснодара".
    • 10'
      Кордоба настырно прессингует Дуарте, уругваец вынужден просто выбивать мяч в аут.
    • 9'
      После розыгрыша углового Бонгонда навесил в штрафную, краснодарцы выбили мяч, а с подбора Пруцев пальнул в руки Агкацеву.
    • 8'
      Проход Бонгонды по правому флангу защитники "Краснодара" остановили, будет первый в матче угловой.
    • 7'
      Напомним, что в октябре "Краснодар" обыграл "Спартак" в Москве со счётом 3:0 - в первом тайме отличились Ленини и Виктор Са, а в концовке встречи автоголом отметился Медина.
    • Опасный момент
      6'
      Сперцян совершил отличный проход по центру и отдал передачу на левый край штрафной, а Виктор Са в касание пробил в руки Максименко!
    • 5'
      У "Спартака" в чемпионате четыре победы подряд, в случае успеха сегодня красно-белые догонят "Локомотив" по очкам. Покер Угальде в прошлом туре помог разгромить "железнодорожников" - 5:2.
    • 4'
      "Краснодар" в двух последних турах не смог обыграть в гостях "Рубин" и "Химки", но серия без поражений со старта чемпионата у команды Мурада Мусаева продолжается.
    • 3'
      Активнее начинают встречу хозяева поля, всё-таки новость о поражении "Зенита" позволяет "Краснодару" в случае победы вернуть лидерство.
    • 2'
      Батчи приблизился к штрафной гостей ближе к правому углу и пробил в дальний угол с отскоком от газона - мимо ворот.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Петров Сергей получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Г О О О О Л - Угальде Манфред бьет в цель!
    • 26'
      Маркиньос VI получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Черников Александр получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Угальде Манфред бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 21.3% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 0:2 Спартак Москва

    Исход игры
    Краснодар
    49.5% (100)
    Ничья
    17.3% (35)
    Спартак Москва
    33.2% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.52% (79)
    Меньше
    32.48% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    83.76% (98)
    Нет
    16.24% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    21.3% (43)
    1:1 Ничья
    9.4% (19)
    2:2 Ничья
    5.4% (11)
    1:0 Краснодар
    5.4% (11)
    1:2 Спартак Москва
    5% (10)
    3:2 Краснодар
    3.5% (7)
    0:2 Спартак Москва
    2% (4)
    2:0 Краснодар
    1.5% (3)
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