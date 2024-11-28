Тур: 17. Стадион: Краснодар.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Краснодар
Спартак Москва
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
21 матч
4.8%
95.2%
0 побед 1 ничья 20 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 12 побед
34 матча
35.3%
5.9%
58.8%
12 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
20.6%
35.3%
44.1%
7 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
32.4%
32.4%
35.2%
11 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Среднее время на гол
57
67
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
2.17
1.69
Среднее время на гол
41
53
Всего голов
64
51
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
47
60
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|8
|0.5
|Сперцян Эдуард
|6 (1)
|0.38
|Виктор Са
|3
|0.19
|Батчи Жоау
|3
|0.19
|Ленини Кевин
|2
|0.13
|Кобнан Мозес
|2
|0.13
|Кривцов Никита
|2
|0.13
|Кастаньо Кевин
|1
|0.06
|Смолов Фёдор
|1
|0.06
|Коста Диего
|1
|0.06
|Газинский Юрий
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
|Тормена Витор
|1
|0.06
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.06
|Петров Сергей
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|12
|0.75
|Барко Эсекьель
|6 (4)
|0.38
|Бонгонда Тео
|4
|0.25
|Николсон Шамар
|3
|0.19
|Бабич Срджан
|2
|0.13
|Медина Хесус
|1
|0.06
|Пруцев Данил
|1
|0.06
|Умяров Наиль
|1
|0.06
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Маркиньос VI
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|4
|0
|Мусаев Мурад
|4
|0
|Черников Александр
|4
|0
|Виктор Са
|3
|0
|Кордоба Джон
|1
|1
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Тормена Витор
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Ленини Кевин
|2
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денисов Даниил
|6
|0
|Бабич Срджан
|5
|0
|Умяров Наиль
|5
|0
|Литвинов Руслан
|3
|1
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|Зобнин Роман
|2
|1
|Рябчук Олег
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пруцев Данил
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Спартак Москва
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Спартак Москва
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
17
21
Краснодар
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Спартак Москва
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
17
24
Голы по времени матча
Забито
16
10
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
9
56%
2
20%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
2
12%
4
18%
1-15
4
24%
5
23%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
4
24%
3
14%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
3
18%
2
9%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
1
17%
76-90
Забито
33
32
13 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
2
6%
4
13%
1-15
5
15%
7
22%
16-30
6
18%
6
19%
31-45
5
15%
5
16%
46-60
3
9%
6
19%
61-75
12
36%
4
13%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
5
50%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Тюмень - Краснодар 3:3 Химки - Краснодар 2:2 Рубин - Краснодар 1:1 Краснодар - Оренбург 4:0
Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ростов - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Спартак Москва - Акрон 4:0 Спартак Москва - Ростов 0:1
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Результаты матчей
Краснодар
Спартак Москва
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
72
61
63
25
54
25
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
52
54
34
36
16
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
115
97
511
610
313
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 7
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|34 - 9
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 23
|34
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 14
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 18
|31
|6.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 12
|27
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|22 - 27
|20
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 27
|16
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 33
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|9 - 14
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|13.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|18 - 30
|13
|14.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 24
|13
|15.
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|14 - 31
|9
|16.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 9
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 2
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 3
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 7
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|8 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 9
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 17
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|12 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|8 (2)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Ахмат
|Гандри Надер
|7
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Локомотив Москва
|Самошников Илья
|6
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Спартак Москва
Исход игры
Краснодар
46.1% (35)
Ничья
13.2% (10)
Спартак Москва
40.8% (31)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
78.05% (32)
Нет
21.95% (9)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
15.8% (12)
1:1 Ничья
7.9% (6)
0:2 Спартак Москва
5.3% (4)
2:2 Ничья
5.3% (4)
1:2 Спартак Москва
3.9% (3)
1:3 Спартак Москва
2.6% (2)
2:0 Краснодар
2.6% (2)
2:3 Спартак Москва
2.6% (2)
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