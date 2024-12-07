Тур: 18. Стадион: Газпром Арена.
Ход матча
10'
0:1
21'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Нино
III
11
Клаудиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Адамов ДенисВратарь
-
91 Бязров ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Чибота МависНападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
История личных встреч
Зенит
Акрон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
38
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|8
|0.44
|Кассьерра Матео
|6 (1)
|0.33
|Гонду Лусиано
|6
|0.33
|Мостовой Андрей
|5
|0.28
|Педро дос Сантос
|3
|0.17
|Мантуан Густаво
|2 (1)
|0.11
|Ерохин Александр
|2
|0.11
|Вендел Маркус
|1
|0.06
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0.06
|Алип Нуралы
|1
|0.06
|Изидор Вильсон
|1
|0.06
|Нино III
|1
|0.06
|Клаудиньо
|0
|0
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лончар Стефан
|5
|0.28
|Бакаев Солтмурад
|3
|0.17
|Хубулов Владимир
|3
|0.17
|Дзюба Артём
|2
|0.11
|Тавареш Жилсон
|2
|0.11
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.06
|Данилин Кирилл
|1
|0.06
|Палиенко Максим
|1
|0.06
|Эсковаль Родриго
|1
|0.06
|Тимошенко Иван
|1
|0.06
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.06
|Кузьмин Максим
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барриос Вильмар
|3
|0
|Клаудиньо
|3
|0
|Вендел Маркус
|3
|0
|Нино III
|3
|0
|Мантуан Густаво
|3
|0
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|Гонду Лусиано
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|5
|1
|Бакаев Солтмурад
|3
|1
|Лончар Стефан
|3
|0
|Кузьмин Максим
|2
|0
|Данилин Кирилл
|2
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Эсковаль Родриго
|1
|0
|Джурасович Алекса
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пестряков Дмитрий
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Зенит
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
13
Упущенные победы
21
8
Зенит
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Акрон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
24
13
Голы по времени матча
Забито
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Пропущено
6
17
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
1
6%
1-15
3
50%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Забито
21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
6
29%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
5
24%
2
17%
76-90
Пропущено
4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
5
33%
76-90
Забито
36
21
19 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
5
14%
2
10%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
8
22%
7
33%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
5
14%
4
19%
61-75
6
17%
4
19%
76-90
Пропущено
10
32
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
2
6%
1-15
3
30%
6
19%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
1
10%
8
25%
46-60
2
20%
4
13%
61-75
2
20%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Зенит - Крылья Советов 2:3 Ахмат - Зенит 1:2 Оренбург - Зенит 0:1 Фенербахче - Зенит 2:1
Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1
Акрон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Акрон - Оренбург 1:0 Шинник - Акрон 0:1 Рубин - Акрон 3:0 Спартак Москва - Акрон 4:0
Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2
Результаты матчей
Зенит
Акрон
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Зенит
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
44
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
54
45
45
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
98
89
611
116
413
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|18
|12
|3
|3
|37 - 12
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 12
|38
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 14
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|33 - 26
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 28
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|2:1 Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 34
|22
|10.
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 27
|19
|11.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|9 - 14
|17
|12.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 34
|16
|14.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|11 - 24
|14
|15.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|15 - 32
|10
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 12
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|1:2 Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|2:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|1:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|2:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|10.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|12.
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|15 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (2)
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|8 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Ахмат
|Гандри Надер
|8
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Спартак Москва
|Бабич Срджан
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Зенит 1:2 Акрон
Исход игры
Зенит
86.2% (137)
Ничья
6.3% (10)
Акрон
7.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
58.68% (71)
Меньше
41.32% (50)
Обе команды забьют
Да
35.54% (43)
Нет
64.46% (78)
Популярный счёт
2:0 Зенит
25.8% (41)
3:0 Зенит
17.6% (28)
3:1 Зенит
11.3% (18)
2:1 Зенит
4.4% (7)
2:3 Акрон
3.8% (6)
1:0 Зенит
3.8% (6)
4:1 Зенит
3.1% (5)
4:0 Зенит
1.9% (3)
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