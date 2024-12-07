Последние пять минут в первом тайме у нас пошли. Игра в Санкт-Петербурге смотрится. Фанатам нравится такой футбол, ведь каждая из команд создает угрозу впереди.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЗЮБА! 1:2! Не празднует Артём! Но стадион все равно свистит! Крутая подача с левого края в центр штрафной. Дзюба выигрывает верх у Родригао, отправляя мяч в левый от себя угол. В противоход Латышонку! Фернандес записал на свой счет первый голевой пас за "Акрон" в чемпионате России!

Что происходит с обороной "Зенита"? В игре с "Крыльями" на своем поле команда пропустила три. Тогда питерцы проиграли. Сегодня уже два в ворота хозяев влетело. И ведь снова подопечные Семака играют на своем поле.

После очередного падения держится за спину Артём Дзюба. Первый тайм нападающий и капитан "Акрона" точно доиграет. Но что будет после паузы?

МОМЕНТИЩЕ! "Зенит" должен был забивать! Глушенков растащил двух соперников на левом фланге и сумел прострелить мяч в центр. Кассьерра с пары метров расстреливал Васютина, но тот успел грудью отбить мяч в сторону, после чего на добивании сработал уже Бокоев, который чуть ли не в шпагате спас коллектив после повторного удара 30-го номера питерской команды!

Две минуты арбитр добавляет к основному времени первого тайма.

Дугласа Сантоса на левом краю сбивают соперники. Очень травматичной выглядит концовка первого тайма. Ну, третий номер "Зенита" поднимается с газона. Встречу он продолжит.

Дзюба в противостоянии с Родригао в чужой штрафной сумел заработать угловой удар. Подача в центр штрафной "Зенита" ни к чему интересному не привела.

Мостовой оказался на газоне в борьбе с соперником. Поднимается игрок питерцев. Его команда уже заработала угловой удар на левом фланге. Будет подача в центр штрафной, судя по всему.

После розыгрыша одного углового питерцы заработали второй. Вендел на правом краю получает мяч и пробивает в ближний угол - Васютин свою команду выручает, отбивая мяч за пределы поля. В аут в данном случае.

Снова Родригао зарабатывает для своей команды угловой. Уже седьмой в матче. Снова навес с левого края идет в центр штрафной - там оказываются игроки "Акрона".

Дзюба оказывается в центре поля на газоне. Получает он удар в спину. Освистывает его сейчас трибуны "Зенита". Есть на "Газпром Арене" сегодня и те, кто более за "Акрон". Порядка 150-200 фанатов на местной арене.

Хубулов Барриоса уложил сейчас на газон. Пока что без карточек обходится главный рефери нашей встречи. Но и игра не такая грубая у нас.

Пестряков зарабатывает второй угловой для своей команды на правом фланге. Родригао успевает подставить ногу и выбить мяч за лицевую.

Мантуана теперь сносят на газон. Это Бокоев сносит противника на траву. Рефери продолжает фиксировать нарушения правил. Эта ситуация не стала исключением из правил.

28' ОПАСНО! Классной была подача Глушенкова на ближнюю штангу. Родригао в итоге выиграл верх и затылком направил мяч рядом с левой "девяткой"!

27' Глушенков через центр не стал обыгрывать оппонентов. В итоге надежнее сыграл он на Вендела, который заработал третий угловой для своей команды.

26' Повеселела скамейка "Зенита" сейчас. Команда открыла счет в матче и теперь пытается забить второй мяч, чтобы выйти вперед в поединке.

25' МОМЕНТ! Глушенков! Наносил он с левого края удар по воротам соперника - мяч полетел рядом со стойкой. Там даже на секунду показалось, что голкипер коснулся снаряда, но нет. Разрешает игру продолжить рефери. От ворот.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОСТОВОЙ! 1:1!

Счет уже равный! Мантуан снова справа убежал от соперника. Выполнил Густаво прострел на дальнюю штангу, которую уверенно замкнул Мостовой, переправивший сферу в ворота с пары метров.

22' Данилин явно перестарался в отборе сейчас. Срубил он одного из оппонентов на газон. В руках рефери могла показаться карточка желтого цвета, но ее мы ее увидели.

20' Через центр попытался уюежать к воротам соперника Мантуан, но против него успевают сыграть в подкате защитники. Полет мяча был прерван.

19' Мостовой с правого края простреливал мяч на Мантуана, но оппоненты были первыми на мяче. Они выбили сферу подальше от рамки.

18' Вендел после передачи от Мантуана наносил удар с дужки штрафной - Васютин заранее завалился на газон, рассчитав траекторию полета мяч. Поймать сферу намертво было уже делом техники.