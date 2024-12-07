  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Зенит
1:2
Первый тайм: 45+'
Акрон
0'
0:1
10' Гол
Лончар Стефан
1:1
21' Гол
Мостовой Андрей
1:2
40' Гол
Дзюба Артём

Ход матча

10'
0:1
Лончар Стефан
21'
Мостовой Андрей
(Мантуан Густаво)
1:1
40'
1:2
Дзюба Артём
(Фернандес Роберто II)
Прогнозы 159
Зенит 86.2% (137)
X 6.3% (10)
Акрон 7.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Акрон
7.60
Реклама, zenit.win
7.90
Реклама, pari.ru
14.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Латышонок
Евгений
31
Мантуан
Густаво
27
Нино
III
55
Родригао
де
Соуза
3
Дуглас
Сантос
5
Барриос
Вильмар
8
Вендел
Маркус
67
Глушенков
Максим
11
Клаудиньо
17
Мостовой
Андрей
30
Кассьерра
Матео
78
Васютин
Александр
71
Пестряков
Дмитрий
26
Эсковаль
Родриго
19
Бокоев
Марат
21
Фернандес
Роберто
II
6
Кузьмин
Максим
5
Джурасович
Алекса
7
Данилин
Кирилл
15
Лончар
Стефан
14
Хубулов
Владимир
24
Дзюба
Артём
Зенит
4-1-4-1
Акрон
4-2-3-1

История личных встреч

Зенит
Акрон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:5
К
5:1
К
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
38

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 8 0.44
Кассьерра Матео 6 (1) 0.33
Гонду Лусиано 6 0.33
Мостовой Андрей 5 0.28
Педро дос Сантос 3 0.17
Мантуан Густаво 2 (1) 0.11
Ерохин Александр 2 0.11
Вендел Маркус 1 0.06
Артур Виктор Гимараес 1 0.06
Алип Нуралы 1 0.06
Изидор Вильсон 1 0.06
Нино III 1 0.06
Клаудиньо 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 5 0.28
Бакаев Солтмурад 3 0.17
Хубулов Владимир 3 0.17
Дзюба Артём 2 0.11
Тавареш Жилсон 2 0.11
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.06
Данилин Кирилл 1 0.06
Палиенко Максим 1 0.06
Эсковаль Родриго 1 0.06
Тимошенко Иван 1 0.06
Савичев Константин 1 (1) 0.06
Кузьмин Максим 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 3 0
Клаудиньо 3 0
Вендел Маркус 3 0
Нино III 3 0
Мантуан Густаво 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Гонду Лусиано 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Алип Нуралы 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 5 1
Бакаев Солтмурад 3 1
Лончар Стефан 3 0
Кузьмин Максим 2 0
Данилин Кирилл 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пестряков Дмитрий 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Зенит
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Зенит
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

21
8
Зенит
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Акрон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

24
13

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

6
17
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
1
6%
1-15
3
50%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
6
29%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
5
33%
76-90

Забито

36
21
19 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
5
14%
2
10%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
8
22%
7
33%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
5
14%
4
19%
61-75
6
17%
4
19%
76-90

Пропущено

10
32
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
2
6%
1-15
3
30%
6
19%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
1
10%
8
25%
46-60
2
20%
4
13%
61-75
2
20%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Зенит - Крылья Советов 2:3 Ахмат - Зенит 1:2 Оренбург - Зенит 0:1 Фенербахче - Зенит 2:1
Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1
Акрон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Акрон - Оренбург 1:0 Шинник - Акрон 0:1 Рубин - Акрон 3:0 Спартак Москва - Акрон 4:0
Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2

Результаты матчей

Зенит
Акрон

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Зенит
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
4
5
4
5
2.5
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
8
9
6
11
2.5
1
16
4
13
3.5
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:2 Заявка 18 12 3 3 37 - 12 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 18 11 4 3 36 - 14 37
4.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
5.
Динамо Москва
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 1:1 Заявка 18 6 6 6 27 - 28 24
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 2:1 Заявка 18 6 4 8 22 - 34 22
10.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 18 5 4 9 19 - 27 19
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 3 8 6 9 - 14 17
12.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
13.
Пари НН
 Заявка 18 4 4 10 15 - 34 16
14.
Факел
 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 Заявка 17 1 7 9 15 - 32 10
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 24 - 7 23
2.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Зенит
 1:2 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 1:1 Заявка 10 4 4 2 18 - 11 16
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 2:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 5 - 6 9
12.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:2 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
7.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Акрон
 2:1 Заявка 10 3 3 4 11 - 18 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
10.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
11.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
12.
Ростов
 1:1 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 15 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Спартак Москва Барко Эсекьель 8 (7)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Спартак Москва Бабич Срджан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    45'
    Дугласа Сантоса на левом краю сбивают соперники. Очень травматичной выглядит концовка первого тайма. Ну, третий номер "Зенита" поднимается с газона. Встречу он продолжит. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты арбитр добавляет к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    44'
    МОМЕНТИЩЕ! "Зенит" должен был забивать! Глушенков растащил двух соперников на левом фланге и сумел прострелить мяч в центр. Кассьерра с пары метров расстреливал Васютина, но тот успел грудью отбить мяч в сторону, после чего на добивании сработал уже Бокоев, который чуть ли не в шпагате спас коллектив после повторного удара 30-го номера питерской команды!
  • 43'
    После очередного падения держится за спину Артём Дзюба. Первый тайм нападающий и капитан "Акрона" точно доиграет. Но что будет после паузы? 
  • 42'
    Что происходит с обороной "Зенита"? В игре с "Крыльями" на своем поле команда пропустила три. Тогда питерцы проиграли. Сегодня уже два в ворота хозяев влетело. И ведь снова подопечные Семака играют на своем поле. 
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЗЮБА! 1:2!
    Не празднует Артём! Но стадион все равно свистит! Крутая подача с левого края в центр штрафной. Дзюба выигрывает верх у Родригао, отправляя мяч в левый от себя угол. В противоход Латышонку! Фернандес записал на свой счет первый голевой пас за "Акрон" в чемпионате России!
  • 40'
    Последние пять минут в первом тайме у нас пошли. Игра в Санкт-Петербурге смотрится. Фанатам нравится такой футбол, ведь каждая из команд создает угрозу впереди. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Мантуана теперь сносят на газон. Это Бокоев сносит противника на траву. Рефери продолжает фиксировать нарушения правил. Эта ситуация не стала исключением из правил. 
  • Угловой
    37'
    Пестряков зарабатывает второй угловой для своей команды на правом фланге. Родригао успевает подставить ногу и выбить мяч за лицевую. 
  • 36'
    Хубулов Барриоса уложил сейчас на газон. Пока что без карточек обходится главный рефери нашей встречи. Но и игра не такая грубая у нас. 
  • 35'
    Дзюба оказывается в центре поля на газоне. Получает он удар в спину. Освистывает его сейчас трибуны "Зенита". Есть на "Газпром Арене" сегодня и те, кто более за "Акрон". Порядка 150-200 фанатов на местной арене. 
  • Угловой
    33'
    Снова Родригао зарабатывает для своей команды угловой. Уже седьмой в матче. Снова навес с левого края идет в центр штрафной - там оказываются игроки "Акрона". 
  • Угловой
    32'
    После розыгрыша одного углового питерцы заработали второй. Вендел на правом краю получает мяч и пробивает в ближний угол - Васютин свою команду выручает, отбивая мяч за пределы поля. В аут в данном случае.
  • Угловой
    31'
    Мостовой оказался на газоне в борьбе с соперником. Поднимается игрок питерцев. Его команда уже заработала угловой удар на левом фланге. Будет подача в центр штрафной, судя по всему. 
  • Угловой
    30'
    Дзюба в противостоянии с Родригао в чужой штрафной сумел заработать угловой удар. Подача в центр штрафной "Зенита" ни к чему интересному не привела. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      28'
      ОПАСНО! Классной была подача Глушенкова на ближнюю штангу. Родригао в итоге выиграл верх и затылком направил мяч рядом с левой "девяткой"!
    • Угловой
      27'
      Глушенков через центр не стал обыгрывать оппонентов. В итоге надежнее сыграл он на Вендела, который заработал третий угловой для своей команды. 
    • 26'
      Повеселела скамейка "Зенита" сейчас. Команда открыла счет в матче и теперь пытается забить второй мяч, чтобы выйти вперед в поединке.
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! Глушенков! Наносил он с левого края удар по воротам соперника - мяч полетел рядом со стойкой. Там даже на секунду показалось, что голкипер коснулся снаряда, но нет. Разрешает игру продолжить рефери. От ворот.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОСТОВОЙ! 1:1!
      Счет уже равный! Мантуан снова справа убежал от соперника. Выполнил Густаво прострел на дальнюю штангу, которую уверенно замкнул Мостовой, переправивший сферу в ворота с пары метров. 
    • Фол, нарушение
      22'
      Данилин явно перестарался в отборе сейчас. Срубил он одного из оппонентов на газон. В руках рефери могла показаться карточка желтого цвета, но ее мы ее увидели. 
    • 20'
      Через центр попытался уюежать к воротам соперника Мантуан, но против него успевают сыграть в подкате защитники. Полет мяча был прерван. 
    • 19'
      Мостовой с правого края простреливал мяч на Мантуана, но оппоненты были первыми на мяче. Они выбили сферу подальше от рамки. 
    • 18'
      Вендел после передачи от Мантуана наносил удар с дужки штрафной - Васютин заранее завалился на газон, рассчитав траекторию полета мяч. Поймать сферу намертво было уже делом техники. 
    • 17'
      Сантос простреливал мяч на Кассьерру с левого края, но Васютин прыгает в ноги сопернику и отводит угрозу от ворот. "Акрон" отбивается. 
    • 16'
      Уже сейчас какой-то навал питерцы демонстрируют. "Акрону" нужно срочно отводить угрозу от ворот, иначе команду ждут серьезные проблемы. 
    • Угловой
      15'
      Пестряков не стал сейчас рисковать после подачи Мантуана. Чувствовал он, что за спиной забегает соперник, а потому просто головой выбил сферу на угловой. 
    • 14'
      Пытается "Зенит" тут же отыграться. Уже пару атак через правый край питерцы провели, но пока "Акрон" полностью ситуацию на поле контролирует.
    • 13'
      Навес с правого края от Мантуана, но пробегает этот мяч Кассьерра, не добираясь до снаряда. Далее уже мяч спокойно выкатывается за пределы поля. 
    • 12'
      Невероятное молчание на трибунах. Не понимают питерцы, что происходит на поле. Фанаты обескуражены. Серьезно озадачен и Сергей Семак. 
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЛОНЧАР! 0:1! 
      "Акрон" выходит вперед! Данилин с левого края выполнил подачу на дальнюю штангу, и вынес с трудом мяч в сторону защитник питерцев. В итоге на Лончара прилетел мяч, и тот мощнейшим выстрелом в правый угол прошил Латышонка. 
    • 10'
      Тольяттинцы пошли в атаку. С левого края последовала со стороны Кузьмина, и до снаряда не добрался Артём Дзюба. Защитники сработали на вынос. 
    • Анонс
      9'
      Уже с новогодним настроением вышли на поле игроки. Такая же атмосфера и на трибунах. Перед стартом игры и вовсе мяч впервые в поединке пнули Дед Мороз и Снегурочка. Такие шикарные костюмы у них были!
    • 7'
      Артём Дзюба сейчас должен быть невероятно заряжен на игру. Все дело в том, что форвард "Акрона" играет против бывшей команды. Кроме того, сегодня он выбран капитаном команды. 
    • 6'
      Клаудиньо получил мяч в центр поля, сделал передачу на Мостового, но против того уверенно в подкате сыграл Бокоев, который вынес мяч за боковую линию. 
    • 5'
      Ни разу в этом сезоне со штрафного не пропускал "Акрон". Не пропустили гости и сейчас, после удара или заброса Глушенкова на левую штангу. 
    • 4'
      Футболисты "Зенита" сегодня вышли на поле в голубых футболках и трусах, а игроки "Акрона" вышли на футбольный газон в красно-черном обмундировании. Ворота хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, в рамка гостей - слева. 
    • Угловой
      3'
      Отбивается после подачи углового сейчас "Акрон". Там даже Дзюба в штрафную своей команды а розыгрыш стандарта пришел, но по мячу сыграл головой один из его партнеров. 
    • Опасный момент
      2'
      ОПАСНО! Тут же в атаку пошли питерцы. Прострельная передача с правого края прошла в центр, и Эсковаль успел подставить ногу, отразив мяч на угловой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча на "Газпром Арена"! Поделаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • 40'
      Фернандес Роберто II сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Дзюба Артём бьет в цель!
    • 21'
      Мантуан Густаво сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Мостовой Андрей бьет в цель!
    • 10'
      Г О О О О Л - Лончар Стефан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 25.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Зенит 1:2 Акрон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 1:2 Акрон

    Исход игры
    Зенит
    86.2% (137)
    Ничья
    6.3% (10)
    Акрон
    7.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.68% (71)
    Меньше
    41.32% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    35.54% (43)
    Нет
    64.46% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    25.8% (41)
    3:0 Зенит
    17.6% (28)
    3:1 Зенит
    11.3% (18)
    2:1 Зенит
    4.4% (7)
    2:3 Акрон
    3.8% (6)
    1:0 Зенит
    3.8% (6)
    4:1 Зенит
    3.1% (5)
    4:0 Зенит
    1.9% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    Акрон
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный