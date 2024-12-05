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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Зенит
 
Позже
Акрон
Прогнозы 73
Зенит 82.2% (60)
X 8.2% (6)
Акрон 9.6% (7)
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История личных встреч

Зенит
Акрон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:5
К
5:1
К
1:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
38

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 8 0.47
Кассьерра Матео 6 (1) 0.35
Гонду Лусиано 6 0.35
Мостовой Андрей 4 0.24
Педро дос Сантос 3 0.18
Мантуан Густаво 2 (1) 0.12
Ерохин Александр 2 0.12
Вендел Маркус 1 0.06
Артур Виктор Гимараес 1 0.06
Алип Нуралы 1 0.06
Изидор Вильсон 1 0.06
Нино III 1 0.06
Клаудиньо 0 0
Дуглас Сантос 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 4 0.24
Бакаев Солтмурад 3 0.18
Хубулов Владимир 3 0.18
Дзюба Артём 2 0.12
Тавареш Жилсон 2 0.12
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.06
Данилин Кирилл 1 0.06
Палиенко Максим 1 0.06
Эсковаль Родриго 1 0.06
Тимошенко Иван 1 0.06
Савичев Константин 1 (1) 0.06
Кузьмин Максим 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барриос Вильмар 3 0
Клаудиньо 3 0
Вендел Маркус 3 0
Нино III 3 0
Мантуан Густаво 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Соболев Александр Сергеевич 2 0
Гонду Лусиано 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Алип Нуралы 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 5 1
Бакаев Солтмурад 3 1
Лончар Стефан 3 0
Кузьмин Максим 2 0
Данилин Кирилл 2 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пестряков Дмитрий 1 0
Пауло Витор III 1 0

Результаты матчей

Зенит
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Акрон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
5
Зенит
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Акрон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
13

Упущенные победы

21
8
Зенит
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Акрон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

24
13

Голы по времени матча

Забито

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
4
44%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
4
27%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

6
17
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
1
6%
1-15
3
50%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
33%
4
24%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

21
12
12 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
6
29%
3
25%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
5
24%
2
17%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
5
33%
76-90

Забито

36
21
19 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
2 Не забивали 6
5
14%
2
10%
1-15
6
17%
1
5%
16-30
8
22%
7
33%
31-45
6
17%
3
14%
46-60
5
14%
4
19%
61-75
6
17%
4
19%
76-90

Пропущено

10
32
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
2
6%
1-15
3
30%
6
19%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
1
10%
8
25%
46-60
2
20%
4
13%
61-75
2
20%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Зенит - Крылья Советов 2:3 Ахмат - Зенит 1:2 Оренбург - Зенит 0:1 Фенербахче - Зенит 2:1
Ахмат - Зенит 1:2 Зенит - Ахмат 3:0 Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Факел - Зенит 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0 Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1
Акрон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Акрон - Оренбург 1:0 Шинник - Акрон 0:1 Рубин - Акрон 3:0 Спартак Москва - Акрон 4:0
Акрон - Крылья Советов 2:0 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 0:1 Акрон - Зенит 0:5 Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5 Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2

Результаты матчей

Зенит
Акрон

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:4
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
2 раза 12%
2
7 раз 41%
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Зенит
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
4
5
4
5
2.5
3
6
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
8
9
6
11
2.5
1
16
4
13
3.5
2
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 17 12 3 2 36 - 10 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 17 10 4 3 33 - 14 34
4.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
5.
Динамо Москва
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 17 6 5 6 26 - 27 23
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Крылья Советов
 Заявка 17 5 3 9 18 - 26 18
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 3 8 6 9 - 14 17
12.
Пари НН
 Заявка 17 4 4 9 15 - 31 16
13.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
14.
Факел
 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 Заявка 17 1 7 9 15 - 32 10
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 5 - 6 9
12.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
7.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Пари НН
 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
10.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 14 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Спартак Москва Бабич Срджан 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2024, осталось 2 дня 6 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 73
    Зенит 82.2% (60)
    X 8.2% (6)
    Акрон 9.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит - Акрон

    Исход игры
    Зенит
    82.2% (60)
    Ничья
    8.2% (6)
    Акрон
    9.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.83% (28)
    Меньше
    47.17% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    33.96% (18)
    Нет
    66.04% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    24.7% (18)
    3:0 Зенит
    15.1% (11)
    3:1 Зенит
    6.8% (5)
    1:0 Зенит
    6.8% (5)
    2:3 Акрон
    4.1% (3)
    2:1 Зенит
    4.1% (3)
    1:1 Ничья
    2.7% (2)
    4:1 Зенит
    2.7% (2)
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