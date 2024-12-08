  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Краснодар
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 152
Краснодар 73% (111)
X 18.4% (28)
Локомотив Москва 8.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Локомотив Москва
3.80
Реклама, zenit.win
4.15
Реклама, bettery.ru
4.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Агкацев
Станислав
98
Петров
Сергей
3
Тормена
Витор
4
Коста
Диего
15
Олаcа
Лукас
53
Черников
Александр
6
Ленини
Кевин
11
Батчи
Жоау
10
Сперцян
Эдуард
7
Виктор
Са
9
Кордоба
Джон
1
Митрюшкин
Антон
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
23
Монтес
Сесар
45
Сильянов
Александр
77
Самошников
Илья
6
Баринов
Дмитрий
83
Батраков
Алексей
93
Карпукас
Артём
99
Сулейманов
Тимур
9
Пиняев
Сергей
Краснодар
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-4-2

История личных встреч

Краснодар
Локомотив Москва

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ТМК
4:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ТМК
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

25
17

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.65
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

53
32

Голов в среднем за матч

1.66
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 8 0.47
Сперцян Эдуард 6 (1) 0.35
Виктор Са 3 0.18
Батчи Жоау 3 0.18
Ленини Кевин 2 0.12
Кобнан Мозес 2 0.12
Кривцов Никита 2 0.12
Кастаньо Кевин 1 0.06
Смолов Фёдор 1 0.06
Коста Диего 1 0.06
Газинский Юрий 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Тормена Витор 1 0.06
Козлов Данила Сергеевич 1 0.06
Петров Сергей 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 10 (2) 0.59
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.29
Самошников Илья 4 0.24
Ньямси Жерзино 4 0.24
Пиняев Сергей 2 0.12
Сарвели Владислав 2 0.12
Тикнизян Наир 2 0.12
Раков Вадим 1 0.06
Тимофеев Артём 1 0.06
Сулейманов Тимур 1 0.06
Морозов Евгений 1 0.06
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Сильянов Александр 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 5 0
Коста Диего 4 0
Мусаев Мурад 4 0
Кордоба Джон 2 1
Виктор Са 3 0
Тормена Витор 3 0
Петров Сергей 2 0
Олаcа Лукас 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Батчи Жоау 2 0
Ленини Кевин 2 0
Смолов Фёдор 1 0
Кайо Панталеао 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самошников Илья 6 0
Батраков Алексей 6 0
Баринов Дмитрий 5 0
Сулейманов Тимур 4 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 3 0
Раков Вадим 3 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Карпукас Артём 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Лантратов Илья 1 0
Ненахов Максим 1 0
Монтес Сесар 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0

Результаты матчей

Краснодар
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Локомотив Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
4
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

17
15
Краснодар
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Локомотив Москва
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

16
17
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
9
56%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
2
14%
76-90

Забито

17
16
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
2
12%
3
19%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
18%
3
19%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
63%
2
17%
76-90

Забито

33
33
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
2
6%
4
12%
1-15
5
15%
6
18%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
3
9%
6
18%
61-75
12
36%
8
24%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
3
23%
4
15%
16-30
2
15%
6
23%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
6
46%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краснодар - Спартак Москва 0:3 Тюмень - Краснодар 3:3 Химки - Краснодар 2:2 Рубин - Краснодар 1:1
Краснодар - Оренбург 4:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Локомотив Москва - Химки 1:3 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Локомотив Москва - Факел 2:1
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1

Результаты матчей

Краснодар
Локомотив Москва

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
2
1.5
5
4
2
6
2.5
3
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
4
4
3
6
2.5
3
5
1
8
3.5
2
6
1
8
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
11
6
1.5
9
8
5
12
2.5
6
11
3
14
3.5
2
15
1
16
4.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 18 12 3 3 37 - 12 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 18 11 4 3 36 - 14 37
4.
Динамо Москва
 Заявка 18 10 5 3 37 - 20 35
5.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 18 9 4 5 28 - 14 31
7.
Ростов
 Заявка 18 7 5 6 29 - 28 26
8.
Рубин
 Заявка 18 7 5 6 25 - 26 26
9.
Акрон
 Заявка 18 6 4 8 22 - 34 22
10.
Крылья Советов
 Заявка 18 5 3 10 19 - 29 18
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 18 3 8 7 11 - 17 17
12.
Пари НН
 Заявка 18 4 4 10 15 - 34 16
13.
Химки
 Заявка 18 3 7 8 22 - 35 16
14.
Факел
 Заявка 18 2 8 8 11 - 25 14
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 18 1 8 9 15 - 32 11
16.
Оренбург
 0:0 Заявка 18 1 6 11 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 24 - 7 23
2.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 1 2 20 - 10 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 3 2 20 - 11 18
6.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
12.
Факел
 Заявка 9 1 6 2 4 - 6 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 10 0 6 4 9 - 18 6
16.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 13 - 5 20
3.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Рубин
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
8.
Акрон
 Заявка 10 3 3 4 11 - 18 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
10.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 12 - 22 9
11.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 0:0 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 0 2 7 4 - 17 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 15 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (3)
Спартак Москва Барко Эсекьель 8 (7)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Факел Квеквескири Ираклий 6
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на центральном матче 18-го тура РПЛ, в котором "Краснодар" на своём поле будет принимать московский "Локомотив". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2024, осталось 4 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 152
Краснодар 73% (111)
X 18.4% (28)
Локомотив Москва 8.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Локомотив Москва
3.80
Реклама, zenit.win
4.15
Реклама, bettery.ru
4.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Краснодар - Локомотив Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва

Исход игры
Краснодар
73% (111)
Ничья
18.4% (28)
Локомотив Москва
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
73.5% (86)
Меньше
26.5% (31)
Обе команды забьют
Да
84.62% (99)
Нет
15.38% (18)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
39.5% (60)
1:1 Ничья
9.2% (14)
1:0 Краснодар
7.9% (12)
2:2 Ничья
5.3% (8)
3:2 Краснодар
3.3% (5)
1:2 Локомотив Москва
3.3% (5)
2:0 Краснодар
2.6% (4)
3:1 Краснодар
2.6% (4)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Краснодар
Локомотив Москва
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный