Тур: 18. Стадион: Краснодар.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Краснодар
Локомотив Москва
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
46.2%
10 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
34.4%
18.8%
46.8%
11 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
17
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.65
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
53
32
Голов в среднем за матч
1.66
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
17
Больше 53%
Меньше 47%
15
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|8
|0.47
|Сперцян Эдуард
|6 (1)
|0.35
|Виктор Са
|3
|0.18
|Батчи Жоау
|3
|0.18
|Ленини Кевин
|2
|0.12
|Кобнан Мозес
|2
|0.12
|Кривцов Никита
|2
|0.12
|Кастаньо Кевин
|1
|0.06
|Смолов Фёдор
|1
|0.06
|Коста Диего
|1
|0.06
|Газинский Юрий
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
|Тормена Витор
|1
|0.06
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.06
|Петров Сергей
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|10 (2)
|0.59
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.29
|Самошников Илья
|4
|0.24
|Ньямси Жерзино
|4
|0.24
|Пиняев Сергей
|2
|0.12
|Сарвели Владислав
|2
|0.12
|Тикнизян Наир
|2
|0.12
|Раков Вадим
|1
|0.06
|Тимофеев Артём
|1
|0.06
|Сулейманов Тимур
|1
|0.06
|Морозов Евгений
|1
|0.06
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Карпукас Артём
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|5
|0
|Коста Диего
|4
|0
|Мусаев Мурад
|4
|0
|Кордоба Джон
|2
|1
|Виктор Са
|3
|0
|Тормена Витор
|3
|0
|Петров Сергей
|2
|0
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Батчи Жоау
|2
|0
|Ленини Кевин
|2
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самошников Илья
|6
|0
|Батраков Алексей
|6
|0
|Баринов Дмитрий
|5
|0
|Сулейманов Тимур
|4
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|3
|0
|Раков Вадим
|3
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Монтес Сесар
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Локомотив Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
4
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Локомотив Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
17
15
Краснодар
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Локомотив Москва
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
16
17
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
19%
3
18%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
9
56%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
20%
2
14%
61-75
1
20%
2
14%
76-90
Забито
17
16
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
2
12%
3
19%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
4
24%
2
13%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
3
18%
3
19%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
4
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
63%
2
17%
76-90
Забито
33
33
13 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
2
6%
4
12%
1-15
5
15%
6
18%
16-30
6
18%
6
18%
31-45
5
15%
3
9%
46-60
3
9%
6
18%
61-75
12
36%
8
24%
76-90
Пропущено
13
26
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
3
23%
4
15%
16-30
2
15%
6
23%
31-45
1
8%
4
15%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
6
46%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Краснодар - Спартак Москва 0:3 Тюмень - Краснодар 3:3 Химки - Краснодар 2:2 Рубин - Краснодар 1:1
Краснодар - Оренбург 4:0 Крылья Советов - Краснодар 1:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Локомотив Москва - Химки 1:3 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Локомотив Москва - Факел 2:1
Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1
Результаты матчей
Краснодар
Локомотив Москва
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
62
54
26
36
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
54
44
36
35
18
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
116
98
512
611
314
215
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 10
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 12
|38
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|33 - 26
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|11.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|9 - 14
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|11 - 24
|14
|15.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|15 - 32
|10
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 12
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|14 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|8 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|8
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Спартак Москва
|Бабич Срджан
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар - Локомотив Москва
Исход игры
Краснодар
78.2% (43)
Ничья
18.2% (10)
Локомотив Москва
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (31)
Меньше
32.61% (15)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
41.8% (23)
1:0 Краснодар
10.9% (6)
1:1 Ничья
9.1% (5)
2:0 Краснодар
5.5% (3)
3:1 Краснодар
5.5% (3)
2:2 Ничья
5.5% (3)
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