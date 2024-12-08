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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Факел
 
Позже
ЦСКА Москва
Прогнозы 154
Факел 14.3% (22)
X 20.8% (32)
ЦСКА Москва 64.9% (100)
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Факел
ЦСКА Москва

История личных встреч

Факел
ЦСКА Москва

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ТМК
1:0
ПЛ
1:1
К
1:1
К
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Среднее время на гол

135
108

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.22
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

73
90

Бомбардиры внутри турнира

Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 4 (2) 0.24
Каштанов Алексей 2 0.12
Гиоргобиани Николай 2 0.12
Альшин Ильнур 1 0.06
Ильин Владимир 1 (1) 0.06
Брахими Мохамед 1 0.06
Калинин Игорь 0 0
Ивлев Андрей 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусаев Тамерлан 6 0.35
Дивеев Игорь 5 0.29
Обляков Иван 4 (1) 0.24
Келлвен Дуглас 3 0.18
Мойзес Роберто 2 0.12
Файзуллаев Аббосбек 2 0.12
Лукин Матвей 2 0.12
Круговой Данил 1 0.06
Жемалетдинов Рифат 1 0.06
Зделар Саша 0 0
Виллиан Роша 0 0

Карточки

Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзиов Макс 5 1
Квеквескири Ираклий 5 0
Божин Сергей 5 0
Брахими Мохамед 5 0
Ильин Владимир 4 0
Калинин Игорь 4 0
Дмитрий Пятибратов 4 0
Марков Евгений 2 1
Сенхаджи Раян 2 1
Альшин Ильнур 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Якимов Вячеслав 2 0
Каштанов Алексей 2 0
Беленов Александр 1 0
Гудиев Виталий 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Юрганов Игорь 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обляков Иван 2 1
Виллиан Роша 2 1
Круговой Данил 3 0
Зделар Саша 3 0
Койта Секу 3 0
Мойзес Роберто 2 0
Мусаев Тамерлан 2 0
Кисляк Матвей 2 0
Гайич Милан III 2 0
Пьянич Миралем 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Николич Марко 1 0
Келлвен Дуглас 1 0
Лукин Матвей 1 0
Файзуллаев Аббосбек 1 0

Результаты матчей

Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
ЦСКА Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Факел
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ЦСКА Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
6

Упущенные победы

3
13
Факел
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
ЦСКА Москва
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Пропущено

19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
4
40%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
4
40%
76-90

Забито

11
26
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
1
9%
3
12%
1-15
1
9%
4
15%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
3
27%
4
15%
61-75
4
36%
6
23%
76-90

Пропущено

24
15
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
21%
0
0%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
2
8%
5
33%
31-45
2
8%
5
33%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Факел
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Динамо Махачкала - Факел 0:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва - Факел 2:1 Факел - Химки 1:1
ЦСКА Москва - Факел 0:0 Факел - Зенит 0:1 Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Рубин 3:0 ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1

Результаты матчей

Факел
ЦСКА Москва

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 44%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Факел
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
4
4
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
5
1
16
1.5
8
9
1
16
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 18 12 3 3 37 - 12 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 18 11 4 3 36 - 14 37
4.
Динамо Москва
 Заявка 18 10 5 3 37 - 20 35
5.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 18 7 5 6 29 - 28 26
8.
Рубин
 Заявка 18 7 5 6 25 - 26 26
9.
Акрон
 Заявка 18 6 4 8 22 - 34 22
10.
Крылья Советов
 Заявка 18 5 3 10 19 - 29 18
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 18 3 8 7 11 - 17 17
12.
Пари НН
 Заявка 18 4 4 10 15 - 34 16
13.
Химки
 Заявка 18 3 7 8 22 - 35 16
14.
Факел
 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 Заявка 17 1 7 9 15 - 32 10
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 24 - 7 23
2.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 1 2 20 - 10 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 3 2 20 - 11 18
6.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Рубин
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
8.
Акрон
 Заявка 10 3 3 4 11 - 18 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
10.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 12 - 22 9
11.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 15 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (3)
Спартак Москва Барко Эсекьель 8 (7)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Спартак Москва Бабич Срджан 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Факел - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2024, осталось 30 минут.



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  • 59 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 154
    Факел 14.3% (22)
    X 20.8% (32)
    ЦСКА Москва 64.9% (100)
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    Факел
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Факел - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Факел
    14.1% (22)
    Ничья
    20.5% (32)
    ЦСКА Москва
    65.4% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.14% (57)
    Меньше
    50.86% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    66.38% (77)
    Нет
    33.62% (39)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    30.1% (47)
    0:1 ЦСКА Москва
    16% (25)
    1:1 Ничья
    13.5% (21)
    0:2 ЦСКА Москва
    6.4% (10)
    2:1 Факел
    1.9% (3)
    1:3 ЦСКА Москва
    1.9% (3)
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