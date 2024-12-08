Тур: 18. Стадион: Факел.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ивлев АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пятибратов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Обляков ИванНападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Вратарь
-
90 Лукин МатвейЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
История личных встреч
Факел
ЦСКА Москва
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Среднее время на гол
135
108
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.22
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
73
90
Бомбардиры внутри турнира
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|4 (2)
|0.24
|Каштанов Алексей
|2
|0.12
|Гиоргобиани Николай
|2
|0.12
|Альшин Ильнур
|1
|0.06
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.06
|Брахими Мохамед
|1
|0.06
|Калинин Игорь
|0
|0
|Ивлев Андрей
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусаев Тамерлан
|6
|0.35
|Дивеев Игорь
|5
|0.29
|Обляков Иван
|4 (1)
|0.24
|Келлвен Дуглас
|3
|0.18
|Мойзес Роберто
|2
|0.12
|Файзуллаев Аббосбек
|2
|0.12
|Лукин Матвей
|2
|0.12
|Круговой Данил
|1
|0.06
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0.06
|Зделар Саша
|0
|0
|Виллиан Роша
|0
|0
Карточки
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзиов Макс
|5
|1
|Квеквескири Ираклий
|5
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Брахими Мохамед
|5
|0
|Ильин Владимир
|4
|0
|Калинин Игорь
|4
|0
|Дмитрий Пятибратов
|4
|0
|Марков Евгений
|2
|1
|Сенхаджи Раян
|2
|1
|Альшин Ильнур
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Каштанов Алексей
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Юрганов Игорь
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обляков Иван
|2
|1
|Виллиан Роша
|2
|1
|Круговой Данил
|3
|0
|Зделар Саша
|3
|0
|Койта Секу
|3
|0
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Мусаев Тамерлан
|2
|0
|Кисляк Матвей
|2
|0
|Гайич Милан III
|2
|0
|Пьянич Миралем
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Николич Марко
|1
|0
|Келлвен Дуглас
|1
|0
|Лукин Матвей
|1
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0
Результаты матчей
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
ЦСКА Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Факел
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
ЦСКА Москва
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
6
Упущенные победы
3
13
Факел
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
ЦСКА Москва
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Пропущено
19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
4
40%
31-45
2
11%
2
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
4
21%
4
40%
76-90
Забито
11
26
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
1
9%
3
12%
1-15
1
9%
4
15%
16-30
1
9%
4
15%
31-45
1
9%
5
19%
46-60
3
27%
4
15%
61-75
4
36%
6
23%
76-90
Пропущено
24
15
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
5
21%
0
0%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
2
8%
5
33%
31-45
2
8%
5
33%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
5
21%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Факел
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Динамо Махачкала - Факел 0:0 Факел - Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва - Факел 2:1 Факел - Химки 1:1
ЦСКА Москва - Факел 0:0 Факел - Зенит 0:1 Ахмат - Факел 2:3 Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Рубин 3:0 ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 ЦСКА Москва - Факел 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1
Результаты матчей
Факел
ЦСКА Москва
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
4 раза 44%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
8 раз 47%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Факел
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
18
44
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
116
89
116
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|37 - 12
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 12
|38
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 14
|37
|4.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 20
|35
|5.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|33 - 26
|34
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|29 - 28
|26
|8.
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|25 - 26
|26
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 34
|22
|10.
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|19 - 29
|18
|11.
|Заявка
|18
|3
|8
|7
|11 - 17
|17
|12.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 34
|16
|13.
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|22 - 35
|16
|14.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|11 - 24
|14
|15.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|15 - 32
|10
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 12
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 11
|18
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 8
|17
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 9
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 10
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 18
|12
|9.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|10.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 22
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|12.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 15
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|15 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (3)
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|8 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Ахмат
|Гандри Надер
|8
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Спартак Москва
|Бабич Срджан
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Факел - ЦСКА Москва
Исход игры
Факел
14.1% (22)
Ничья
20.5% (32)
ЦСКА Москва
65.4% (102)
Тотал 2.5
Больше
49.14% (57)
Меньше
50.86% (59)
Обе команды забьют
Да
66.38% (77)
Нет
33.62% (39)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
30.1% (47)
0:1 ЦСКА Москва
16% (25)
1:1 Ничья
13.5% (21)
0:2 ЦСКА Москва
6.4% (10)
2:1 Факел
1.9% (3)
1:3 ЦСКА Москва
1.9% (3)
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