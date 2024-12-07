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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Динамо Махачкала
1:0
Первый тайм: 21'
Рубин
0'
1:0
17' Гол
Джапо Ян

Ход матча

17'
Джапо Ян
1:0
Прогнозы 138
Динамо Махачкала 19.6% (27)
X 53.6% (74)
Рубин 26.8% (37)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Волк
Давид
70
Пальцев
Валентин
99
Алибеков
Муталип
4
Шумахов
Идар
13
Кагермазов
Сослан
47
Глушков
Никита
Сергеевич
16
Мрезиг
Хуссем
71
Джапо
Ян
28
Сердеров
Сердер
25
Агаларов
Гамид
11
Касинтура
Эгаш
38
Ставер
Евгений
2
Тесленко
Егор
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
23
Безруков
Руслан
51
Рожков
Илья
99
Шабанхаджай
Дардан
8
Йочич
Богдан
6
Иву
Угочукву
24
Чумич
Никола
10
Даку
Мирлинд
Динамо Махачкала
3-4-3
Рубин
5-4-1

История личных встреч

Динамо Махачкала
Рубин

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Тотал матчей

1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
270

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Махачкала
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 3 0.17
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0.06
Шумахов Идар 1 0.06
Кагермазов Сослан 1 0.06
Гаджиев Абакар 1 0.06
Касинтура Эгаш 1 0.06
Джапо Ян 1 0.06
Магомедов Ражаб 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 9 (3) 0.5
Чумич Никола 2 0.11
Тесленко Егор 2 0.11
Ходжа Велдин 2 0.11
Кабутов Дмитрий 1 0.06
Вада Валентин 1 0.06
Рожков Илья 1 0.06
Зотов Александр 1 0.06
Юкич Александар 1 0.06
Фамейе Джоэль 1 (1) 0.06
Шабанхаджай Дардан 0 0
Безруков Руслан 0 0

Карточки

Динамо Махачкала
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алибеков Муталип 2 2
Сундуков Темиркан 4 0
Кагермазов Сослан 3 0
Юсупов Залимхан 3 0
Глушков Никита Сергеевич 3 0
Гаджиев Абакар 3 0
Пальцев Валентин 3 0
Касинтура Эгаш 3 0
Мрезиг Хуссем 1 1
Табидзе Джемал 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Зинович Кирилл 2 0
Ангбан Викторьен 1 0
Магомедов Ражаб 1 0
Сандрачук Александр 1 0
Крачковский Антон 1 0
Волк Давид 1 0
Кирш Илья 1 0
Хоссейннеджад Джавад Мохаммад 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабутов Дмитрий 4 1
Тесленко Егор 5 0
Вуячич Игор 4 0
Даку Мирлинд 4 0
Иванов Олег 3 0
Зотов Александр 3 0
Иву Угочукву 3 0
Рожков Илья 3 0
Безруков Руслан 2 0
Рашид Рахимов 2 0
Ашурматов Рустам 1 0
Грицаенко Алексей 1 0
Ставер Евгений 1 0
Чумич Никола 1 0
Йочич Богдан 1 0
Юкич Александар 1 0
Ходжа Велдин 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Результаты матчей

Динамо Махачкала
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Рубин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
3
Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

3
9
Динамо Махачкала
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Рубин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

7
18

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
14 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
3
75%
3
30%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
5
33%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

8
21
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
2
10%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
3
38%
5
24%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
27%
5
20%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
3
20%
4
16%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
2
13%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Динамо Махачкала - Факел 0:0 Сочи - Динамо Махачкала 1:1 Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1
Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Рубин 3:0 Рубин - Акрон 3:0 Рубин - Краснодар 1:1
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1

Результаты матчей

Динамо Махачкала
Рубин

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:4
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Динамо Махачкала
Рубин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
11
6
1
16
1.5
8
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 18 12 3 3 37 - 12 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 18 11 4 3 36 - 14 37
4.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
5.
Динамо Москва
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 18 7 5 6 29 - 28 26
8.
Рубин
 0:1 Заявка 18 6 5 7 22 - 25 23
9.
Акрон
 Заявка 18 6 4 8 22 - 34 22
10.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 18 4 8 6 10 - 14 20
11.
Крылья Советов
 Заявка 18 5 3 10 19 - 29 18
12.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
13.
Пари НН
 Заявка 18 4 4 10 15 - 34 16
14.
Факел
 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 Заявка 17 1 7 9 15 - 32 10
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 24 - 7 23
2.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Ростов
 Заявка 10 5 3 2 20 - 11 18
5.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
6.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
7.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 9 3 3 3 6 - 6 12
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
9.
Рубин
 0:1 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
10.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
11.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
12.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
7.
Рубин
 0:1 Заявка 9 3 3 3 11 - 10 12
8.
Акрон
 Заявка 10 3 3 4 11 - 18 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
10.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
11.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
13.
Динамо Махачкала
 1:0 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 15 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Спартак Москва Барко Эсекьель 8 (7)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Спартак Москва Бабич Срджан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Касинтура после прострела с левого края пробил с 14 метров, однако угодил в соперника.
  • 20'
    Чумич оказался в штрафной соперника и упал на газон после единоборства с Волком, но никакого пенальти нет.
  • 19'
    Агаларов исполнил неплохой пас в направлении Сердерова, однако Ставер на выходе опередил Сердера.
  • 18'
    Сдвинулось дело с мертвой точки у "Динамо", первый гол за три матча и первый гол в очных противостояниях с "Рубином".
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! ЯН ДЖАПО!
    Кагермазов с правого фланга навесил на дальнюю штангу, а Джапо пробил головой в противоход Ставеру!
  • 15'
    Треть первого тайма позади, пока вязкий футбол с обилием борьбы, а вот моментов нет.
  • Угловой
    13'
    Угловой с левого фланга исполнили казанцы, однако мяч с ближней штанги хозяева выбили. В ответ динамовцы неплохо выбежали через левый фланг, но прострел Агаларова на Касинтуру получился неудачным.
  • 12'
    После розыгрыша аута последовала подача Кагермазова с правого фланга - Ставер на выходе мяч забрал.
  • 11'
    Касинтура на таком ужасном газоне не забывает показывать свой дриблинг, но подстраховка у гостей работает.
  • 9'
    Матч первого круга завершился победой "Рубина" со счётом 2:0, в Первой лиге в сезоне-2022/23 казанцы также выиграли оба очных матча, ни разу не пропустив.
  • 8'
    "Рубин" располагается на экваторе турнирной таблицы, в прошлом туре команда Рашида Рахимова в меньшинстве упустила победу над ЦСКА - 2:2.
  • 7'
    Напомним, что махачкалинцы в двух последних матчах сыграли со счётом 0:0, нельзя исключать, что и сегодня мы увидим аналогичный результат.
  • Травма, повреждение
    5'
    Врачи "Рубина" появляются на поле, Грицаенко получил по лицу в одном из единоборств, разбит нос у защитника "Рубина".
  • 4'
    Невероятно вязкий и тяжелый газон в Каспийске, командам будет напоследок невероятно сложно.
  • Угловой
    3'
    Первый угловой в матче исполнили казанцы, однако с подачей Кабутова оборона "Динамо" справилась.
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    • 2'
      Сердеров имел шанс пробить по воротам после заброса из глубины, однако Ставер на выходе сыграл удачно.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 17'
      Г О О О О Л - Джапо Ян бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • 91 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 1:0 Рубин

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    19.6% (27)
    Ничья
    53.6% (74)
    Рубин
    26.8% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    19.47% (22)
    Меньше
    80.53% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.7% (63)
    1:2 Рубин
    10.1% (14)
    1:0 Динамо Махачкала
    8% (11)
    0:1 Рубин
    7.2% (10)
    0:0 Ничья
    2.9% (4)
    2:1 Динамо Махачкала
    2.9% (4)
    0:2 Рубин
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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