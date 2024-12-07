Первый тайм

22' Касинтура после прострела с левого края пробил с 14 метров, однако угодил в соперника.

20' Чумич оказался в штрафной соперника и упал на газон после единоборства с Волком, но никакого пенальти нет.

19' Агаларов исполнил неплохой пас в направлении Сердерова, однако Ставер на выходе опередил Сердера.

18' Сдвинулось дело с мертвой точки у "Динамо", первый гол за три матча и первый гол в очных противостояниях с "Рубином".

17' ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! ЯН ДЖАПО!

Кагермазов с правого фланга навесил на дальнюю штангу, а Джапо пробил головой в противоход Ставеру!

15' Треть первого тайма позади, пока вязкий футбол с обилием борьбы, а вот моментов нет.