Тур: 18. Стадион: Анжи-Арена.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Махачкала
Рубин
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.33
Тотал матчей
1.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
270
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Махачкала
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|3
|0.18
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0.06
|Шумахов Идар
|1
|0.06
|Кагермазов Сослан
|1
|0.06
|Гаджиев Абакар
|1
|0.06
|Касинтура Эгаш
|1
|0.06
|Магомедов Ражаб
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|9 (3)
|0.53
|Чумич Никола
|2
|0.12
|Тесленко Егор
|2
|0.12
|Ходжа Велдин
|2
|0.12
|Кабутов Дмитрий
|1
|0.06
|Вада Валентин
|1
|0.06
|Рожков Илья
|1
|0.06
|Зотов Александр
|1
|0.06
|Юкич Александар
|1
|0.06
|Фамейе Джоэль
|1 (1)
|0.06
|Шабанхаджай Дардан
|0
|0
|Безруков Руслан
|0
|0
Карточки
Динамо Махачкала
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алибеков Муталип
|2
|2
|Сундуков Темиркан
|4
|0
|Кагермазов Сослан
|3
|0
|Юсупов Залимхан
|3
|0
|Глушков Никита Сергеевич
|3
|0
|Гаджиев Абакар
|3
|0
|Пальцев Валентин
|3
|0
|Касинтура Эгаш
|3
|0
|Мрезиг Хуссем
|1
|1
|Табидзе Джемал
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Зинович Кирилл
|2
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Магомедов Ражаб
|1
|0
|Сандрачук Александр
|1
|0
|Крачковский Антон
|1
|0
|Волк Давид
|1
|0
|Кирш Илья
|1
|0
|Хоссейннеджад Джавад Мохаммад
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабутов Дмитрий
|4
|1
|Тесленко Егор
|5
|0
|Вуячич Игор
|4
|0
|Даку Мирлинд
|4
|0
|Иванов Олег
|3
|0
|Зотов Александр
|3
|0
|Иву Угочукву
|3
|0
|Рожков Илья
|3
|0
|Безруков Руслан
|2
|0
|Рашид Рахимов
|2
|0
|Ашурматов Рустам
|1
|0
|Грицаенко Алексей
|1
|0
|Ставер Евгений
|1
|0
|Чумич Никола
|1
|0
|Йочич Богдан
|1
|0
|Юкич Александар
|1
|0
|Ходжа Велдин
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Махачкала
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Рубин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
1
3
Динамо Махачкала
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рубин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
3
9
Динамо Махачкала
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Рубин
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
7
18
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
14 Не забивали 12
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
3
75%
3
30%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
38%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
5
33%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
8
21
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
0
0%
2
10%
1-15
1
13%
2
10%
16-30
2
25%
6
29%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
25%
3
14%
61-75
3
38%
5
24%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
4
27%
5
20%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
3
20%
4
16%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
2
13%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Динамо Махачкала - Факел 0:0 Сочи - Динамо Махачкала 1:1 Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1
Зенит - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Акрон 1:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Динамо Махачкала - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1
Рубин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Рубин 3:0 Рубин - Акрон 3:0 Рубин - Краснодар 1:1
Рубин - ЦСКА Москва 0:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Оренбург - Рубин 1:2 Акрон - Рубин 0:1 Рубин - Динамо Москва 0:4 Рубин - Ахмат 2:0 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0 Рубин - ЦСКА Москва 1:1 Зенит - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 0:2 Спартак Москва - Рубин 1:0 Факел - Рубин 0:2 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Акрон - Рубин 1:2 Рубин - Зенит 0:1
Результаты матчей
Динамо Махачкала
Рубин
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:4
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
0
6 раз 35%
2
6 раз 35%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Динамо Махачкала
Рубин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
17
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
116
116
89
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 10
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 12
|38
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|33 - 26
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|11.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|9 - 14
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|11 - 24
|14
|15.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|15 - 32
|10
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 12
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|14 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|8 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|8
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Спартак Москва
|Бабич Срджан
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала - Рубин
Исход игры
Динамо Махачкала
23.5% (12)
Ничья
51% (26)
Рубин
25.5% (13)
Тотал 2.5
Больше
20.93% (9)
Меньше
79.07% (34)
Обе команды забьют
Да
69.77% (30)
Нет
30.23% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.2% (21)
1:2 Рубин
11.8% (6)
1:0 Динамо Махачкала
9.8% (5)
0:1 Рубин
7.8% (4)
0:0 Ничья
3.9% (2)
0:2 Рубин
3.9% (2)
2:1 Динамо Махачкала
3.9% (2)
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