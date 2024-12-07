Тур: 18. Стадион: Ростов Арена.
1:1
Первый тайм: 41'
0'
22' Желтая карточкаЛангович Андрей
25' Желтая карточкаПеченин Кирилл
31' Желтая карточкаРассказов Николай
0:1
32' ГолОлейников Иван
1:1
37' Гол в свои воротаОроз Алоис
Ход матча
22'
25'
32'
37'
1:1
40'
Прогноз на матч от Liveresult
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-
-
9.00 Точный счёт – 2:1
-
-
-
40
Вахания
Илья
15
Глебов
Данил
62
Комаров
Иван
7
Роналдо
13
Сергеев
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
-
7 РоналдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Жбанов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Бобёр ИванПолузащитник
- Нападающий
-
92 Попов ПавелНападающий
-
17 Бабаев УльвиНападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Ростов
Крылья Советов
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
93.3%
26.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
27 матчей
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
21
Голов в среднем за матч
1.08
1.5
Среднее время на гол
83
60
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.77
Среднее время на гол
66
117
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.22
1.15
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
73
78
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|6 (1)
|0.33
|Осипенко Максим
|5 (3)
|0.28
|Роналдо
|4
|0.22
|Голенков Егор
|4
|0.22
|Комаров Иван
|2
|0.11
|Лангович Андрей
|1
|0.06
|Глебов Данил
|1
|0.06
|Саравия Родриго
|1
|0.06
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.06
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван
|3
|0.17
|Галдамес Томас
|3
|0.17
|Орозко Франко
|3
|0.17
|Олейников Иван
|2
|0.11
|Дмитриев Игорь
|2
|0.11
|Ороз Алоис
|2
|0.11
|Костанца Фернандо
|1
|0.06
|Печенин Кирилл
|1
|0.06
|Гарре Бенхамин
|1 (1)
|0.06
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
|Мендес Виктор
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лангович Андрей
|4
|0
|Роналдо
|3
|0
|Голенков Егор
|3
|0
|Кучаев Константин
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Вахания Илья
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Мелёхин Виктор
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Чернов Евгений
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Комаров Иван
|1
|0
|Эль-Аскалани Эяд
|1
|0
|Сако Умар
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костанца Фернандо
|3
|1
|Рассказов Николай
|3
|0
|Солдатенков Александр
|3
|0
|Галдамес Томас
|3
|0
|Дмитриев Игорь
|3
|0
|Евгеньев Роман
|1
|1
|Олейников Иван
|2
|0
|Ежов Роман
|2
|0
|Печенин Кирилл
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Бабкин Сергей
|2
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Бейл Гленн
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Гарре Бенхамин
|1
|0
|Попов Павел
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Крылья Советов
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
3
Ростов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
6
7
Ростов
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Крылья Советов
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
13
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
17
8
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
3
18%
3
38%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
2
12%
1
13%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
6
50%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
4
50%
5
45%
76-90
Пропущено
18
13
13 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
11%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
6
33%
5
38%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
1
6%
2
15%
76-90
Забито
25
19
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
8
32%
3
16%
61-75
6
24%
6
32%
76-90
Пропущено
28
25
19 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
3
11%
2
8%
1-15
6
21%
3
12%
16-30
10
36%
6
24%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
5
18%
8
32%
61-75
2
7%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Пари НН 4:0 Ростов - Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Ростов - Химки 3:1
Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зенит - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Ахмат 2:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Акрон - Крылья Советов 2:0
Крылья Советов - Краснодар 1:2 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0
Результаты матчей
Ростов
Крылья Советов
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ростов
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
54
36
45
18
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
107
89
611
512
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|18
|12
|4
|2
|37 - 11
|40
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 12
|38
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 14
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|33 - 26
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|1:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|27 - 28
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|1:1 Заявка
|18
|5
|5
|8
|21 - 34
|20
|10.
|1:1 Заявка
|18
|5
|4
|9
|19 - 27
|19
|11.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|9 - 14
|17
|12.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 34
|16
|14.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|11 - 24
|14
|15.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|15 - 32
|10
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 7
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 12
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|1:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|1:1 Заявка
|10
|4
|4
|2
|18 - 11
|16
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|1:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|1:1 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|9.
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 18
|10
|10.
|1:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|12.
|1:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|15 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (2)
|Спартак Москва
|Барко Эсекьель
|8 (7)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Ахмат
|Гандри Надер
|8
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Спартак Москва
|Бабич Срджан
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
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9.00 Точный счёт – 2:1
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Прогнозы на матч Ростов 1:1 Крылья Советов
Исход игры
Ростов
83% (112)
Ничья
10.4% (14)
Крылья Советов
6.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
62.61% (72)
Меньше
37.39% (43)
Обе команды забьют
Да
66.96% (77)
Нет
33.04% (38)
Популярный счёт
2:1 Ростов
45.9% (62)
1:0 Ростов
14.1% (19)
2:0 Ростов
11.1% (15)
1:1 Ничья
3.7% (5)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Ростов
2.2% (3)
0:2 Крылья Советов
1.5% (2)
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