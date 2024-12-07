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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Ростов
1:1
Первый тайм: 41'
Крылья Советов
0'
22' Желтая карточка
Лангович Андрей
25' Желтая карточка
Печенин Кирилл
31' Желтая карточка
Рассказов Николай
0:1
32' Гол
Олейников Иван
1:1
37' Гол в свои ворота
Ороз Алоис
40' Желтая карточка

Ход матча

22'
Лангович Андрей
 
25'
 
Печенин Кирилл
31'
 
Рассказов Николай
32'
0:1
Олейников Иван
(Песьяков Сергей)
37'
Ороз Алоис
1:1
40'
 
Прогнозы 135
Ростов 83% (112)
X 10.4% (14)
Крылья Советов 6.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ростов
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ятимов
Рустам
87
Лангович
Андрей
4
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
40
Вахания
Илья
10
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
62
Комаров
Иван
7
Роналдо
27
Комличенко
Николай
9
Мохебби
Мохаммад
30
Песьяков
Сергей
15
Рассказов
Николай
5
Ороз
Алоис
4
Солдатенков
Александр
25
Печенин
Кирилл
34
Мендес
Виктор
6
Бабкин
Сергей
10
Гарре
Бенхамин
19
Олейников
Иван
28
Дмитриев
Игорь
13
Сергеев
Иван
Ростов
4-3-3
Крылья Советов
4-2-3-1

История личных встреч

Ростов
Крылья Советов

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.3%
26.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

27 матчей

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.08
1.5

Среднее время на гол

83
60

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.77

Среднее время на гол

66
117

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.22
1.15

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

73
78

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 6 (1) 0.33
Осипенко Максим 5 (3) 0.28
Роналдо 4 0.22
Голенков Егор 4 0.22
Комаров Иван 2 0.11
Лангович Андрей 1 0.06
Глебов Данил 1 0.06
Саравия Родриго 1 0.06
Мохебби Мохаммад 1 0.06
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 3 0.17
Галдамес Томас 3 0.17
Орозко Франко 3 0.17
Олейников Иван 2 0.11
Дмитриев Игорь 2 0.11
Ороз Алоис 2 0.11
Костанца Фернандо 1 0.06
Печенин Кирилл 1 0.06
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.06
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лангович Андрей 4 0
Роналдо 3 0
Голенков Егор 3 0
Кучаев Константин 2 0
Глебов Данил 2 0
Вахания Илья 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Мелёхин Виктор 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Комаров Иван 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Сако Умар 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 1
Рассказов Николай 3 0
Солдатенков Александр 3 0
Галдамес Томас 3 0
Дмитриев Игорь 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Олейников Иван 2 0
Ежов Роман 2 0
Печенин Кирилл 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ороз Алоис 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Бейл Гленн 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Попов Павел 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Ростов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Крылья Советов
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
3
Ростов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

6
7
Ростов
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Крылья Советов
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
3
18%
3
38%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
2
12%
1
13%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
6
50%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
4
50%
5
45%
76-90

Пропущено

18
13
13 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
11%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
6
33%
5
38%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Забито

25
19
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
8
32%
3
16%
61-75
6
24%
6
32%
76-90

Пропущено

28
25
19 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
3
11%
2
8%
1-15
6
21%
3
12%
16-30
10
36%
6
24%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
5
18%
8
32%
61-75
2
7%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Пари НН 4:0 Ростов - Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Ростов - Химки 3:1
Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зенит - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Ахмат 2:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Акрон - Крылья Советов 2:0
Крылья Советов - Краснодар 1:2 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0

Результаты матчей

Ростов
Крылья Советов

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ростов
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
4
5
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
6
11
5
12
2.5
2
15
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 18 12 4 2 37 - 11 40
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 18 11 4 3 36 - 14 37
4.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
5.
Динамо Москва
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 1:1 Заявка 18 6 6 6 27 - 28 24
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 1:1 Заявка 18 5 5 8 21 - 34 20
10.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 18 5 4 9 19 - 27 19
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 3 8 6 9 - 14 17
12.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
13.
Пари НН
 Заявка 18 4 4 10 15 - 34 16
14.
Факел
 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 Заявка 17 1 7 9 15 - 32 10
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 24 - 7 23
2.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Зенит
 1:1 Заявка 9 5 3 1 16 - 7 18
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 1:1 Заявка 10 4 4 2 18 - 11 16
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 1:1 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 5 - 6 9
12.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:1 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
7.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
9.
Акрон
 1:1 Заявка 10 2 4 4 10 - 18 10
10.
Крылья Советов
 1:1 Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
11.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
12.
Ростов
 1:1 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 15 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Спартак Москва Барко Эсекьель 8 (7)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Спартак Москва Бабич Срджан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Бабкин отметился ударом с дальней дистанции с отскоком от газона, однако проблем у Ятимова не возникло.
  • Желтая карточка
    40'
    Вахания получает предупреждение за срыв атаки, которую разгонял Олейников.
  • 39'
    В прошлом туре три угловых принесли "Ростову" успех, здесь после своего углового сначала зевнули атаку соперника, но потом снова реализовали "стандарт".
  • Видеоповтор
    38'
    Некоторое время для подтверждения гола понадобилось ВАР, в итоге никакого криминала в действиях "Ростова" не зафиксировано.
  • Гол в свои ворота
    37'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! АВТОГОЛ ОРОЗА!
    После навеса с углового Лангович зацепился за мяч на линии вратарской и пробил с разворота, а снаряд попал в ногу Ороза и отскочил в сетку!
  • Травма, повреждение
    35'
    Помощь врачей требуется Песьякову, не очень удачно приземлился на газон Сергей, возвращаясь в ворота.
  • Опасный момент
    34'
    Песьяков вышел за пределы штрафной, опередив кого-то из бывших партнеров, однако Комаров накрыл Дмитриева и попытался направить мяч в пустой створ, но немного перекинул цель!
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! ИВАН ОЛЕЙНИКОВ!
    Песьяков после углового соперника сильно выбил мяч вперед, Олейников зацепился у правого угла штрафной, сместился к центру и с левой нанес неотразимый обводящий удар в дальний угол!
  • Желтая карточка
    31'
    Рассказов получает отложенную желтую карточку за грубый фол против Щетинина.
  • 29'
    Комаров отметился ударом из-за пределов штрафной площади, однако мяч пролетел над перекладиной.
  • 28'
    Позиционная атака "Ростова" завершилась ударом Мелёхина с левого края штрафной - Песьяков на месте.
  • Травма, повреждение
    27'
    Врачи "Ростова" появляются на поле, Роналдо требуется помощь медиков.
  • 26'
    Сергеев исполнил проникающую передачу на ход Олейникову, но оборона "Ростова" опередила Ивана.
  • Желтая карточка
    25'
    Печенин получает предупреждение за фол на фланге против Комарова.
  • Травма, повреждение
    23'
    Снова врачи самарского клуба на поле, Солдатенкову досталось по лицу от локтя Комличенко.
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    • Желтая карточка
      21'
      Теперь Гарре досталось в борьбе с Ланговичем, получает желтую карточку защитник "Ростова".
    • 20'
      Лангович сместился в центральную зону и пробил по воротам метров с 18 - мяч прошел над перекладиной.
    • Травма, повреждение
      19'
      Дмитриеву в борьбе с Ланговичем досталось локтем в лицо, рассечение у Игоря, врачи самарского клуба на поле.
    • Опасный момент
      18'
      Мохебби получил мяч от Комличенко на левом краю штрафной и пробил низом в ближний угол - Песьяков ногами отбил снаряд!
    • 16'
      Печенин по флангу направил мяч вперед, Сергеев откликнулся на передачу, однако обыграть вышедшего за пределы штрафной Ятимова не сумел.
    • 15'
      Олейников исполнил подачу с правого фланга, однако верховая борьба осталась за Мелёхиным.
    • Угловой
      14'
      И снова угловой "Ростова" проходит по знакомому сценарию - самарцы выигрывают верх, а с подбора Глебов пробивает мимо створа.
    • 13'
      Загрузили хозяева мяч в чужую штрафную, от Комличенко снаряд отскочил к штанге к Щетинину, однако Рассказов в подкате выбил мяч на угловой.
    • Травма, повреждение
      12'
      Роналдо после единоборства с Печениным оказался на газоне, но помощи врачей бразильцу не потребовалось.
    • 11'
      Серьезное давление от "Ростова" на старте этого матча, самарцы пытаются выходить через длинные передачи, но получается не очень здорово.
    • 10'
      Роналдо после заброса Осипенко зацепился за мяч в чужой штрафной и пробил по воротам, но снаряд прошел над перекладиной.
    • Угловой
      8'
      С подачей Комарова с углового оборона самарцев справилась, с подбора Глебов в касание пробил неточно.
    • Опасный момент
      7'
      Комаров получил возможность для удара из пределов штрафной, однако Песьяков вытащил мяч из угла!
    • 6'
      Матч первого круга в июле завершился гостевой победой "Ростова" со счётом 3:1, 1 марта в Ростове-на-Дону "Ростов" также был сильнее "Крыльев" - 2:0.
    • Офсайд
      5'
      Позиционная атака самарского клуба завершилась отмашкой лайнсмена - Олейников оказался в офсайде.
    • 4'
      Первые минуты встречи проходят под контролем "Ростова", Роналдо попытался пробить из-за пределов штрафной, но не попал по мячу.
    • 3'
      "Крылья Советов" выиграли дважды подряд, причем в волевом стиле, а победа в Санкт-Петербурге попала в разряд сенсаций. Сергеева наконец-таки прорвало - дубль от Ивана в ворота бывшей команды.
    • 2'
      Напомним, что "Ростов" на финише календарного года набрал хороший ход, выиграв три встречи подряд в РПЛ плюс дважды обыграв "Спартак" в Кубке России. Хотя ранее команда Валерия Карпина не выигрывала на протяжении двух месяцев.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 40'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Г О О О О Л - Ороз Алоис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 32'
      Песьяков Сергей сделал результативную передачу.
    • 32'
      Г О О О О Л - Олейников Иван бьет в цель!
    • 31'
      Рассказов Николай получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Печенин Кирилл получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Лангович Андрей получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 45.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 1:1 Крылья Советов

    Исход игры
    Ростов
    83% (112)
    Ничья
    10.4% (14)
    Крылья Советов
    6.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.61% (72)
    Меньше
    37.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (77)
    Нет
    33.04% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    45.9% (62)
    1:0 Ростов
    14.1% (19)
    2:0 Ростов
    11.1% (15)
    1:1 Ничья
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    3:1 Ростов
    2.2% (3)
    0:2 Крылья Советов
    1.5% (2)
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