Песьяков вышел за пределы штрафной, опередив кого-то из бывших партнеров, однако Комаров накрыл Дмитриева и попытался направить мяч в пустой створ, но немного перекинул цель!

Помощь врачей требуется Песьякову, не очень удачно приземлился на газон Сергей, возвращаясь в ворота.

АВТОГО-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1! АВТОГОЛ ОРОЗА! После навеса с углового Лангович зацепился за мяч на линии вратарской и пробил с разворота, а снаряд попал в ногу Ороза и отскочил в сетку!

Некоторое время для подтверждения гола понадобилось ВАР, в итоге никакого криминала в действиях "Ростова" не зафиксировано.

В прошлом туре три угловых принесли "Ростову" успех, здесь после своего углового сначала зевнули атаку соперника, но потом снова реализовали "стандарт".

Бабкин отметился ударом с дальней дистанции с отскоком от газона, однако проблем у Ятимова не возникло.

Снова врачи самарского клуба на поле, Солдатенкову досталось по лицу от локтя Комличенко.

Печенин получает предупреждение за фол на фланге против Комарова.

Сергеев исполнил проникающую передачу на ход Олейникову, но оборона "Ростова" опередила Ивана.

Позиционная атака "Ростова" завершилась ударом Мелёхина с левого края штрафной - Песьяков на месте.

Комаров отметился ударом из-за пределов штрафной площади, однако мяч пролетел над перекладиной.

Рассказов получает отложенную желтую карточку за грубый фол против Щетинина.

ГО-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! ИВАН ОЛЕЙНИКОВ! Песьяков после углового соперника сильно выбил мяч вперед, Олейников зацепился у правого угла штрафной, сместился к центру и с левой нанес неотразимый обводящий удар в дальний угол!

21' Теперь Гарре досталось в борьбе с Ланговичем, получает желтую карточку защитник "Ростова".

20' Лангович сместился в центральную зону и пробил по воротам метров с 18 - мяч прошел над перекладиной.

19' Дмитриеву в борьбе с Ланговичем досталось локтем в лицо, рассечение у Игоря, врачи самарского клуба на поле.

18' Мохебби получил мяч от Комличенко на левом краю штрафной и пробил низом в ближний угол - Песьяков ногами отбил снаряд!

16' Печенин по флангу направил мяч вперед, Сергеев откликнулся на передачу, однако обыграть вышедшего за пределы штрафной Ятимова не сумел.

15' Олейников исполнил подачу с правого фланга, однако верховая борьба осталась за Мелёхиным.

14' И снова угловой "Ростова" проходит по знакомому сценарию - самарцы выигрывают верх, а с подбора Глебов пробивает мимо створа.

13' Загрузили хозяева мяч в чужую штрафную, от Комличенко снаряд отскочил к штанге к Щетинину, однако Рассказов в подкате выбил мяч на угловой.

12' Роналдо после единоборства с Печениным оказался на газоне, но помощи врачей бразильцу не потребовалось.