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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Крылья Советов
Прогнозы 55
Ростов 85.5% (47)
X 7.3% (4)
Крылья Советов 7.3% (4)
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История личных встреч

Ростов
Крылья Советов

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

93.3%
26.7%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

27 матчей

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
51.9%
25.9%
6 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

14
21

Голов в среднем за матч

1.08
1.5

Среднее время на гол

83
60

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.77

Среднее время на гол

66
117

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.22
1.15

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

73
78

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 6 (1) 0.35
Осипенко Максим 5 (3) 0.29
Роналдо 4 0.24
Голенков Егор 4 0.24
Комаров Иван 2 0.12
Лангович Андрей 1 0.06
Глебов Данил 1 0.06
Саравия Родриго 1 0.06
Мохебби Мохаммад 1 0.06
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван 3 0.18
Галдамес Томас 3 0.18
Орозко Франко 3 0.18
Олейников Иван 2 0.12
Дмитриев Игорь 2 0.12
Ороз Алоис 2 0.12
Костанца Фернандо 1 0.06
Печенин Кирилл 1 0.06
Гарре Бенхамин 1 (1) 0.06
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Мендес Виктор 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналдо 3 0
Голенков Егор 3 0
Лангович Андрей 3 0
Кучаев Константин 2 0
Глебов Данил 2 0
Вахания Илья 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Мелёхин Виктор 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Чернов Евгений 1 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Комаров Иван 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0
Сако Умар 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костанца Фернандо 3 1
Рассказов Николай 3 0
Солдатенков Александр 3 0
Галдамес Томас 3 0
Дмитриев Игорь 3 0
Евгеньев Роман 1 1
Олейников Иван 2 0
Ежов Роман 2 0
Витюгов Максим 2 0
Ороз Алоис 2 0
Бабкин Сергей 2 0
Песьяков Сергей 1 0
Бейл Гленн 1 0
Печенин Кирилл 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Гарре Бенхамин 1 0
Попов Павел 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Ростов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Крылья Советов
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
3
Ростов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

6
7
Ростов
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Крылья Советов
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
13

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

17
8
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
3
18%
3
38%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
2
12%
1
13%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
2
20%
6
50%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
4
50%
5
45%
76-90

Пропущено

18
13
13 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
11%
1
8%
1-15
5
28%
1
8%
16-30
6
33%
5
38%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
17%
2
15%
61-75
1
6%
2
15%
76-90

Забито

25
19
8 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
8
32%
3
16%
61-75
6
24%
6
32%
76-90

Пропущено

28
25
19 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 14
3
11%
2
8%
1-15
6
21%
3
12%
16-30
10
36%
6
24%
31-45
2
7%
3
12%
46-60
5
18%
8
32%
61-75
2
7%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ростов - Пари НН 4:0 Ростов - Спартак Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 1:2 Ростов - Химки 3:1
Спартак Москва - Ростов 0:1 Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1 Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Зенит - Крылья Советов 2:3 Крылья Советов - Ахмат 2:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 1:2 Акрон - Крылья Советов 2:0
Крылья Советов - Краснодар 1:2 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Динамо Махачкала 3:3 Крылья Советов - Химки 0:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Рубин - Крылья Советов 0:2 Крылья Советов - Динамо Махачкала 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0

Результаты матчей

Ростов
Крылья Советов

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ростов
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
3
6
4
5
2.5
1
8
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
6
11
5
12
2.5
2
15
2
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 17 12 3 2 36 - 10 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 17 10 4 3 33 - 14 34
4.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
5.
Динамо Москва
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 17 6 5 6 26 - 27 23
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Крылья Советов
 Заявка 17 5 3 9 18 - 26 18
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 3 8 6 9 - 14 17
12.
Пари НН
 Заявка 17 4 4 9 15 - 31 16
13.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
14.
Факел
 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 Заявка 17 1 7 9 15 - 32 10
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 5 - 6 9
12.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
7.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Пари НН
 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
10.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
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Спартак Москва Угальде Манфред 14 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 8 (2)
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Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Спартак Москва Бабич Срджан 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2024, осталось 2 дня 6 часов 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 55
    Ростов 85.5% (47)
    X 7.3% (4)
    Крылья Советов 7.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Крылья Советов
    3.75
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    3.90
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    4.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Крылья Советов

    Исход игры
    Ростов
    85.5% (47)
    Ничья
    7.3% (4)
    Крылья Советов
    7.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    55.1% (27)
    Нет
    44.9% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    38.2% (21)
    1:0 Ростов
    21.8% (12)
    2:0 Ростов
    12.7% (7)
    0:2 Крылья Советов
    3.6% (2)
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