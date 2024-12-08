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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Ахмат
0:0
Первый тайм: 32'
Оренбург
0'
Прогнозы 138
Ахмат 71% (98)
X 16.7% (23)
Оренбург 12.3% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ахмат
Ничья
Оренбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Опарин
Михаил
40
Уциев
Ризван
4
Ибишев
Турпал-Али
2
Жиров
Александр
95
Адамов
Арсен
11
Исмаэл
Силва
15
Камило
Рейжерс
20
Самородов
Максим
47
Уткин
Даниил
10
Садулаев
Лечи
30
Кардосо
Фелиппе
99
Сысуев
Николай
61
Столбов
Семён
87
Прохин
Данила
38
Касимов
Артём
II
35
Караташ
Казымджан
8
Башич
Иван
18
Коваленко
Александр
20
Рыбчинский
Дмитрий
14
Михайлов
Ярослав
80
Марин
Джимми
10
Сахархизан
Саид
Ахмат
4-2-3-1
Оренбург
4-2-3-1

История личных встреч

Ахмат
Оренбург

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
К
0:1
ТМК
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
К
4:2
ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садулаев Лечи 3 0.17
Самородов Максим 2 0.11
Камилов Владислав 2 0.11
Кардосо Фелиппе 2 0.11
Уткин Даниил 1 0.06
Адамов Арсен 1 0.06
Диале Мауро Луна 1 0.06
Жиров Александр 1 0.06
Ловат Лукас 1 0.06
Талал Амин 1 0.06
Шелия Гиорги 0 0
Богосавац Мирослав 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 6 0.33
Марин Джимми 3 (1) 0.17
Перес Матиас 2 0.11
Гюрлюк Эмирджан 1 0.06
Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Мансилья Брайан 1 0.06
Горбани Мохаммад 1 0.06
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Сидоров Максим III 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 8 0
Камило Рейжерс 5 0
Тодорович Дарко 4 0
Камилов Владислав 2 1
Швец Антон 3 0
Ковачев Светослав 3 0
Садулаев Лечи 3 0
Кардосо Фелиппе 3 0
Ловат Лукас 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 5 1
Башич Иван 6 0
Мансилья Брайан 5 0
Перес Матиас 5 0
Коваленко Александр 2 1
Малых Андрей 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Сидоров Максим III 3 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Марин Джимми 1 0
Сысуев Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Сахархизан Саид 1 0
Куэро Джастин 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
4
Ахмат
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Оренбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

3
9
Ахмат
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Оренбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
8
44%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
1
14%
6
46%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
38%
4
29%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
4
25%
6
35%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Пропущено

31
31
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
6%
1
3%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
6
19%
6
19%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
2
6%
6
19%
61-75
13
42%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Зенит 1:2 Крылья Советов - Ахмат 2:1 Ахмат - Зенит 1:2
Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0
Оренбург
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Акрон - Оренбург 1:0 Оренбург - Зенит 0:1 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Краснодар - Оренбург 4:0
Оренбург - Рубин 1:2 Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1

Результаты матчей

Ахмат
Оренбург

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
4
13
1.5
6
11
2
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 18 12 3 3 37 - 12 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 18 11 4 3 36 - 14 37
4.
Динамо Москва
 Заявка 18 10 5 3 37 - 20 35
5.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 18 9 4 5 28 - 14 31
7.
Ростов
 Заявка 18 7 5 6 29 - 28 26
8.
Рубин
 Заявка 18 7 5 6 25 - 26 26
9.
Акрон
 Заявка 18 6 4 8 22 - 34 22
10.
Крылья Советов
 Заявка 18 5 3 10 19 - 29 18
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 18 3 8 7 11 - 17 17
12.
Пари НН
 Заявка 18 4 4 10 15 - 34 16
13.
Химки
 Заявка 18 3 7 8 22 - 35 16
14.
Факел
 Заявка 18 2 8 8 11 - 25 14
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 18 1 8 9 15 - 32 11
16.
Оренбург
 0:0 Заявка 18 1 6 11 16 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 Заявка 10 7 2 1 24 - 7 23
2.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 6 1 2 20 - 10 19
5.
Ростов
 Заявка 10 5 3 2 20 - 11 18
6.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 16 - 8 17
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 2 3 4 7 - 9 9
12.
Факел
 Заявка 9 1 6 2 4 - 6 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Ахмат
 0:0 Заявка 10 0 6 4 9 - 18 6
16.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 6 2 1 13 - 5 20
3.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Рубин
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
6.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
7.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
8.
Акрон
 Заявка 10 3 3 4 11 - 18 12
9.
Пари НН
 Заявка 10 3 2 5 10 - 18 11
10.
Химки
 Заявка 10 2 3 5 12 - 22 9
11.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
12.
Крылья Советов
 Заявка 9 2 2 5 9 - 15 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 0:0 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 0:0 Заявка 9 0 2 7 4 - 17 2
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 15 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (3)
Спартак Москва Барко Эсекьель 8 (7)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Факел Квеквескири Ираклий 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Столбов с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Марин пробил в касание слёта - Опарин поймал мяч без проблем.
  • 29'
    Еще одна атака "Ахмата" завершается ударом Самородова низом метров с 14 - мяч накрыл Сысуев.
  • Угловой
    28'
    После навеса Садулаева с углового Кардосо скинул мяч на дальнюю штангу, где Самородову пробить не позволили.
  • Опасный момент
    27'
    Садулаев после заброса Уткина ушел на левом фланге от Столбова, вошел в штрафную и пробил в дальний угол - Сысуев спас свои ворота!
  • 26'
    Камило провел некоторое время на газоне, но смог продолжить встречу без помощи врачей.
  • 25'
    Сахархизан получил мяч перед штрафной соперника, однако тут же защитники "Ахмата" накрыли иранца.
  • Угловой
    24'
    Угловой с левого фланга исполнил Башич, однако верховая борьба осталась за грозненцами.
  • 23'
    Любопытно, что "Ахмат" в этом чемпионате ни разу не побеждал дома, сегодня есть хороший шанс неудачную серию прервать.
  • 21'
    Напомним, что в апреле команды встречались в Грозном в рамках Кубка России, тогда единственный мяч в свои ворота отправил защитник "Ахмата" Шатара.
  • 20'
    Довлеет над командами ответственность за результат, сейчас вся игра проходит в центре поля, не рискуют соперники.
  • 18'
    Пытается "Оренбург" после паузы немного поработать с мячом и сбить атакующий порыв "Ахмата".
  • Травма, повреждение
    16'
    Уциеву прилетело мячом в лицо с близкого расстояния, врачи "Ахмата" появляются на поле.
  • Офсайд
    15'
    Садулаев пробил из-за пределов штрафной, мяч от защитника отскочил к Кардосо, который оказался в офсайде.
  • Угловой
    14'
    Кардосо после навеса Садулаева с углового с правого фланга пробил головой с угла вратарской, но мяч прошел над перекладиной.
  • 13'
    Штрафной с левого фланга исполнил Садулаев, Сысуев на выходе не смог удержать мяч в борьбе с Жировым, но снаряд прошел мимо створа.
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    • 12'
      Хорошее начало от "Ахмата" в этой встрече, явно хотят грозненцы завершить эту часть сезона на мажорной ноте.
    • 10'
      Следом с дальней дистанции приложился Исмаэл, однако мяч прошел в отдалении от створа.
    • 9'
      Плотный удар из-за пределов штрафной нанес Самородов, однако Сысуев отвел угрозу.
    • 8'
      Матч первого круга в Оренбурге состоялся в начале сезона, тогда команды забитыми мячами не отметились.
    • 7'
      Садулаев прошел по левому флангу и исполнил передачу в штрафную, но гости отбились. Через несколько секунд история повторилась.
    • 6'
      "Оренбург" же не побеждает в РПЛ с самого первого тура, когда был обыгран "Спартак", в последних пяти турах южноуральцы неизменно проигрывают.
    • 5'
      Напомним, что "Ахмат" в прошлом туре в очередной раз упустил победный результат, пропустив от голкипера "Динамо" Лещука в концовке встречи, подняться выше пятнадцатого места грозненцам не удастся точно.
    • 4'
      Марин отметился ударом со входа в штрафную, но мяч снова не летит в створ ворот.
    • 3'
      Самородов вошел в штрафную гостей с правого края и пробил по воротам - мяч прошен над перекладиной.
    • Опасный момент
      2'
      Коваленко после передачи Столбова пробивал практически с угла вратарской, но не попал в ближний угол!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 18-го тура Российской премьер-лиги "Ахмат" принимает "Оренбург". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
    Прогнозы 138
    Ахмат 71% (98)
    X 16.7% (23)
    Оренбург 12.3% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Оренбург
    3.60
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    3.80
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    4.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:0 Оренбург

    Исход игры
    Ахмат
    71% (98)
    Ничья
    16.7% (23)
    Оренбург
    12.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    55.36% (62)
    Нет
    44.64% (50)
    Популярный счёт
    1:0 Ахмат
    28.3% (39)
    2:1 Ахмат
    27.5% (38)
    1:1 Ничья
    10.1% (14)
    1:2 Оренбург
    5.1% (7)
    2:0 Ахмат
    4.3% (6)
    0:0 Ничья
    2.2% (3)
    3:1 Ахмат
    1.4% (2)
    0:1 Оренбург
    1.4% (2)
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    Оренбург
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