Угловой с левого фланга исполнил Башич, однако верховая борьба осталась за грозненцами.

Сахархизан получил мяч перед штрафной соперника, однако тут же защитники "Ахмата" накрыли иранца.

Камило провел некоторое время на газоне, но смог продолжить встречу без помощи врачей.

Садулаев после заброса Уткина ушел на левом фланге от Столбова, вошел в штрафную и пробил в дальний угол - Сысуев спас свои ворота!

После навеса Садулаева с углового Кардосо скинул мяч на дальнюю штангу, где Самородову пробить не позволили.

Еще одна атака "Ахмата" завершается ударом Самородова низом метров с 14 - мяч накрыл Сысуев.

Столбов с правого фланга навесил на дальнюю штангу, Марин пробил в касание слёта - Опарин поймал мяч без проблем.

23' Любопытно, что "Ахмат" в этом чемпионате ни разу не побеждал дома, сегодня есть хороший шанс неудачную серию прервать.

21' Напомним, что в апреле команды встречались в Грозном в рамках Кубка России, тогда единственный мяч в свои ворота отправил защитник "Ахмата" Шатара.

20' Довлеет над командами ответственность за результат, сейчас вся игра проходит в центре поля, не рискуют соперники.

18' Пытается "Оренбург" после паузы немного поработать с мячом и сбить атакующий порыв "Ахмата".

16' Уциеву прилетело мячом в лицо с близкого расстояния, врачи "Ахмата" появляются на поле.

15' Садулаев пробил из-за пределов штрафной, мяч от защитника отскочил к Кардосо, который оказался в офсайде.

14' Кардосо после навеса Садулаева с углового с правого фланга пробил головой с угла вратарской, но мяч прошел над перекладиной.