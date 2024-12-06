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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 48
Ахмат 72.9% (35)
X 8.3% (4)
Оренбург 18.8% (9)
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История личных встреч

Ахмат
Оренбург

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
0:0
К
0:1
ТМК
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
К
4:2
ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.33

Среднее время на гол

42
67

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

30
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
80

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садулаев Лечи 3 0.18
Самородов Максим 2 0.12
Камилов Владислав 2 0.12
Кардосо Фелиппе 2 0.12
Уткин Даниил 1 0.06
Адамов Арсен 1 0.06
Диале Мауро Луна 1 0.06
Жиров Александр 1 0.06
Ловат Лукас 1 0.06
Талал Амин 1 0.06
Шелия Гиорги 0 0
Богосавац Мирослав 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахархизан Саид 6 0.35
Марин Джимми 3 (1) 0.18
Перес Матиас 2 0.12
Гюрлюк Эмирджан 1 0.06
Рыбчинский Дмитрий 1 0.06
Башич Иван 1 0.06
Мансилья Брайан 1 0.06
Горбани Мохаммад 1 0.06
Флорентин Сесар Габриэль 0 0
Коваленко Александр 0 0
Малых Андрей 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Сидоров Максим III 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 8 0
Камило Рейжерс 5 0
Тодорович Дарко 4 0
Камилов Владислав 2 1
Швец Антон 3 0
Ковачев Светослав 3 0
Садулаев Лечи 3 0
Кардосо Фелиппе 3 0
Ловат Лукас 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Бериша Бернард 1 0
Шатара Милош 1 0
Агаларов Гамид 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Сергей Ташуев 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 5 1
Башич Иван 6 0
Мансилья Брайан 5 0
Перес Матиас 5 0
Коваленко Александр 2 1
Малых Андрей 3 0
Горбани Мохаммад 3 0
Сидоров Максим III 3 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Марин Джимми 1 0
Сысуев Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Москвичёв Богдан 1 0
Муро Томас 1 0
Сахархизан Саид 1 0
Куэро Джастин 1 0
Деограсия Давид 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
4
Ахмат
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Оренбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

3
9
Ахмат
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Оренбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
8
44%
5
29%
29%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
1
14%
6
46%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
38%
4
29%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
4
25%
6
35%
61-75
1
6%
2
12%
76-90

Пропущено

31
31
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
6%
1
3%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
6
19%
6
19%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
2
6%
6
19%
61-75
13
42%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Зенит 1:2 Крылья Советов - Ахмат 2:1 Ахмат - Зенит 1:2
Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0
Оренбург
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Акрон - Оренбург 1:0 Оренбург - Зенит 0:1 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Краснодар - Оренбург 4:0
Оренбург - Рубин 1:2 Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1

Результаты матчей

Ахмат
Оренбург

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
4
13
1.5
6
11
2
15
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 17 12 3 2 36 - 10 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 17 10 4 3 33 - 14 34
4.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
5.
Динамо Москва
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 17 6 5 6 26 - 27 23
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Крылья Советов
 Заявка 17 5 3 9 18 - 26 18
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 3 8 6 9 - 14 17
12.
Пари НН
 Заявка 17 4 4 9 15 - 31 16
13.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
14.
Факел
 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 Заявка 17 1 7 9 15 - 32 10
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 5 - 6 9
12.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
7.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Пари НН
 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
10.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 14 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Спартак Москва Бабич Срджан 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2024, осталось 2 дня 6 часов 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 48
    Ахмат 72.9% (35)
    X 8.3% (4)
    Оренбург 18.8% (9)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Оренбург
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Оренбург

    Исход игры
    Ахмат
    72.9% (35)
    Ничья
    8.3% (4)
    Оренбург
    18.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    63.04% (29)
    Нет
    36.96% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    37.5% (18)
    1:0 Ахмат
    25% (12)
    1:2 Оренбург
    12.5% (6)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    2:0 Ахмат
    4.2% (2)
    3:1 Ахмат
    4.2% (2)
    0:1 Оренбург
    4.2% (2)
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