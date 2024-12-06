Тур: 18. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ахмат
Оренбург
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.14
1.33
Среднее время на гол
42
67
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.67
0.86
Среднее время на гол
54
105
Всего голов
30
18
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
80
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садулаев Лечи
|3
|0.18
|Самородов Максим
|2
|0.12
|Камилов Владислав
|2
|0.12
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.12
|Уткин Даниил
|1
|0.06
|Адамов Арсен
|1
|0.06
|Диале Мауро Луна
|1
|0.06
|Жиров Александр
|1
|0.06
|Ловат Лукас
|1
|0.06
|Талал Амин
|1
|0.06
|Шелия Гиорги
|0
|0
|Богосавац Мирослав
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахархизан Саид
|6
|0.35
|Марин Джимми
|3 (1)
|0.18
|Перес Матиас
|2
|0.12
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.06
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.06
|Башич Иван
|1
|0.06
|Мансилья Брайан
|1
|0.06
|Горбани Мохаммад
|1
|0.06
|Флорентин Сесар Габриэль
|0
|0
|Коваленко Александр
|0
|0
|Малых Андрей
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
|Сидоров Максим III
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|8
|0
|Камило Рейжерс
|5
|0
|Тодорович Дарко
|4
|0
|Камилов Владислав
|2
|1
|Швец Антон
|3
|0
|Ковачев Светослав
|3
|0
|Садулаев Лечи
|3
|0
|Кардосо Фелиппе
|3
|0
|Ловат Лукас
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Исмаэл Силва
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Агаларов Гамид
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
|Сергей Ташуев
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|5
|1
|Башич Иван
|6
|0
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Перес Матиас
|5
|0
|Коваленко Александр
|2
|1
|Малых Андрей
|3
|0
|Горбани Мохаммад
|3
|0
|Сидоров Максим III
|3
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Марин Джимми
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Москвичёв Богдан
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Сахархизан Саид
|1
|0
|Куэро Джастин
|1
|0
|Деограсия Давид
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Оренбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
4
Ахмат
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Оренбург
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
3
9
Ахмат
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Оренбург
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
9
4
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
22%
1
25%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
8
44%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
1
8%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
1
14%
6
46%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
4
29%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
5
38%
4
29%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
5
31%
3
18%
31-45
3
19%
2
12%
46-60
4
25%
6
35%
61-75
1
6%
2
12%
76-90
Пропущено
31
31
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
2
6%
1
3%
1-15
5
16%
3
10%
16-30
6
19%
6
19%
31-45
3
10%
6
19%
46-60
2
6%
6
19%
61-75
13
42%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Зенит 1:2 Крылья Советов - Ахмат 2:1 Ахмат - Зенит 1:2
Зенит - Ахмат 3:0 Ахмат - Пари НН 0:2 Ростов - Ахмат 2:3 ЦСКА Москва - Ахмат 1:0 Ахмат - Факел 2:3 Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1 Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0
Оренбург
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Акрон - Оренбург 1:0 Оренбург - Зенит 0:1 Динамо Махачкала - Оренбург 2:1 Краснодар - Оренбург 4:0
Оренбург - Рубин 1:2 Оренбург - Химки 2:0 Оренбург - Крылья Советов 2:2 Зенит - Оренбург 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:2 Химки - Оренбург 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Оренбург - Ростов 0:1 Факел - Оренбург 1:0 Ростов - Оренбург 3:2 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1
Результаты матчей
Ахмат
Оренбург
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
54
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
413
611
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 10
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 12
|38
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|33 - 26
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|11.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|9 - 14
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|11 - 24
|14
|15.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|15 - 32
|10
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 12
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|14 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|8 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|8
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Спартак Москва
|Бабич Срджан
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Оренбург
Исход игры
Ахмат
72.9% (35)
Ничья
8.3% (4)
Оренбург
18.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
63.04% (29)
Нет
36.96% (17)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
37.5% (18)
1:0 Ахмат
25% (12)
1:2 Оренбург
12.5% (6)
1:1 Ничья
6.3% (3)
2:0 Ахмат
4.2% (2)
3:1 Ахмат
4.2% (2)
0:1 Оренбург
4.2% (2)
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