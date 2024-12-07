Тур: 18. Стадион: Лукойл Арена.
2:0
Второй тайм: 63'
Ход матча
53'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Умяров
Наиль
77
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
77 Бонгонда ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Абена МиентиЗащитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Зорин ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тичич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мухин АнтонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Ермакович
История личных встреч
Спартак Москва
Пари НН
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.4
1.5
Среднее время на гол
225
60
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
1.11
1.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
57
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|14
|0.78
|Барко Эсекьель
|7 (4)
|0.39
|Бонгонда Тео
|5
|0.28
|Николсон Шамар
|3
|0.17
|Бабич Срджан
|2
|0.11
|Медина Хесус
|1
|0.06
|Пруцев Данил
|1
|0.06
|Умяров Наиль
|1
|0.06
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Маркиньос VI
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|5
|0.28
|Царукян Валерий
|3
|0.17
|Ожегович Огнен
|2
|0.11
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.11
|Эктов Александр
|1
|0.06
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.06
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0.06
|Стаматов Матео
|0
|0
|Ермаков Никита
|0
|0
|Тичич Лука
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабич Срджан
|6
|0
|Денисов Даниил
|6
|0
|Умяров Наиль
|5
|0
|Литвинов Руслан
|3
|1
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|Зобнин Роман
|2
|1
|Рябчук Олег
|3
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Барко Эсекьель
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Угальде Манфред
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пруцев Данил
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Маркиньос VI
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каккоев Никита
|5
|0
|Боселли Хуан
|3
|1
|Калинский Николай
|4
|0
|Ожегович Огнен
|4
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Тичич Лука
|3
|0
|Карапузов Владислав
|1
|1
|Трошечкин Александр
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Эктов Александр
|2
|0
|Мухин Антон
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Глейзер Дан Леон
|1
|0
|Медведев Никита
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
5
Спартак Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Пари НН
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
12
2
Спартак Москва
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Пари НН
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
7
16
Упущенные победы
15
7
Голы по времени матча
Забито
22
10
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
18%
1
10%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
3
14%
4
40%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
3
30%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
4
31%
2
40%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
2
33%
4
25%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Забито
35
15
19 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
4
11%
2
13%
1-15
9
26%
2
13%
16-30
6
17%
2
13%
31-45
5
14%
4
27%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
5
14%
3
20%
76-90
Пропущено
12
31
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
3
25%
3
10%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
17%
5
16%
31-45
2
17%
5
16%
46-60
3
25%
8
26%
61-75
2
17%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Краснодар - Спартак Москва 0:3 Ростов - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Спартак Москва - Акрон 4:0
Спартак Москва - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3
Пари НН
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ростов - Пари НН 4:0 Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Ахмат - Пари НН 0:2
Пари НН - Спартак Москва 0:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Пари НН
Точный счет
3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
44
63
17
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
72
44
36
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
107
413
710
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 10
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 12
|38
|3.
|2:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|35 - 14
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|33 - 26
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|11.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|9 - 14
|17
|12.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|13.
|0:2 Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 33
|16
|14.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|11 - 24
|14
|15.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|15 - 32
|10
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|23 - 7
|23
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 12
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|0:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 10
|16
|5.
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|0:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|14 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|8 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|8
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Спартак Москва
|Бабич Срджан
|6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 2:0 Пари НН
Исход игры
Спартак Москва
93.9% (155)
Ничья
3.6% (6)
Пари НН
2.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
25.44% (29)
Нет
74.56% (85)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
28.5% (47)
3:0 Спартак Москва
17.6% (29)
2:1 Спартак Москва
9.7% (16)
1:0 Спартак Москва
4.8% (8)
3:1 Спартак Москва
4.2% (7)
4:1 Спартак Москва
1.2% (2)
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