С левого фланга Маркиньос выполнил диагональную подачу в центр штрафной площади, откуда Угальде здорово головой пробил под перекладину, но Медведев в броске потащил мяч на угловой.

Отбились нижегородцы после подачи углового с правого фланга. Атака "Спартака" вторым темпом также ни к чему интересному не привела.

Стараются спартаковцы продолжать атаковать после первого забитого гола. Важно москвичам не доводить встречу до валидольной концовки.

С левого фланга следовала передача в район 11-метровой отметки на Мартинса, который упал в борьбе с Гоцуком, но свисток арбитра промолчал.

Недоволен Деян Станкович, требуя назначения пенальти в пользу своей команды, но видеоассистенты главного арбитра также не увидели нарушения правил со стороны Гоцука.

Угловой на правом фланге заработали спартаковцы, стараниями Бонгонды. Барко выполнил навес в ра1он 11-метровой отметки, но там на высоте были игроки "Пари НН".

С левого фланга следовала подача в штрафную площадь гостей, где Угальде и Эктов, получив повреждения. Но вроде бы ничего страшного - оба игрока смогут продолжить встречу.

Ермаков пострадал в жёстком стыке с Бабичем. Арбитру пришлось здесь пригласить на поле медицинскую бригаду.

Свист слышится с трибун от болельщиков "Спартака", которые считают, что гости из Нижнего Новгорода симулируют, намеренно затягивая время.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Тео Бонгонда!!! Маркиньос на левом фланге красиво обыграл соперника, прострелил в штрафную площадь низом, а там Бонгонда отлично сыграл на опережении, в касание пробив в правый нижний угол ворот.

Стоит отметить, что перед пропущенным голом волжане решили большими силами попрессинговать большими силами на чужой половине поля. В итоге "Спартак" провёл быструю атаку, воспользовавшись свободным пространством.

На данный момент "Спартак" проигрывает в турнирной таблице лидирующему "Зениту" только 2 очка, но у петербуржцев остаётся матч в запасе.

Позволяют сейчас спартаковцы своим соперникам катать мяч поперёк поля в центральной зоне. В позиционные атаки гости идти пока что не торопятся.

Снежок продолжает идти в Москве, но подогрев газона на "Лукойл Арене" справляется, так что полу остаётся зелёным. Несмотря на это, играют красным мячом.

Виктор Ганчаренко в тепле наблюдает за игрой за стеклом на стадионе. Не имеет права он находиться у кромки поля по причине дисквалификации.

Рябчук с левого фланга выполнил прострел в центр, Мартинс в касание скинул мяч на Маркиньоса, который пробил с линии штрафной площади, но получилось немного мимо левого нижнего угла ворот.

Снова всем составом достаточно глубоко осели волжане. Совсем немного им остаётся дотерпеть, чтобы уйти на перерыв при ничейном счёте.

Угловой на левом фланге заработали хозяева. Подача последовала в район ближней штанги, где Мартинс пытался головой подрезать мяч в дальний угол ворот, но получилось так себе.

Бонгонда на вираже сместился с правого фланга в центр, после чего с 23 метров нанёс мощный удар по воротам низом, но Медведев отлично выбрал позицию в рамке, что позволило достаточно уверенно справиться с данной угрозой.

Денисов ворвался на правый край штрафной площади гостей, откуда пробил в дальний нижний угол из-под Ведерникова, но получилось немного мимо цели.

Первый тайм окончен! Пока что без голов на "Лукойл Арене". Отдыхаем...

41' Активно после потери мяча Угальде пытался отработать в отборе у чужих владений, но отобрать игровой снаряд он смог только при помощи нарушения правил.

40' Угальде теперь на входе на левый край чужой штрафной площади попытался пробить по воротам, но выстрел на себя принял Гоцук.

39' Барко ворвался на левый край штрафной площади и прострелил вдоль ворот, но партнёры по команде немного не успели на замыкание.

38' Передача на правый край штрафной площади прошла на Бонгонду, который попытался на исполнение пробил в дальнюю "девятку", но получилось достаточно корявенько.

37' Рябчук подключился к атаке левым флангом и выполнил навес в штрафную площадку, но высоковато мяч летел, так что его удалось догнать только на противоположном фланге.

36' Вышли большими силами в атаку нижегородцы, но потеряли мяч, едва не нарвавшись на скоростной контрвыпад, но мяч удалось выбить в аут, что дало возможность всем вернуться назад.

35' Со стандарта диагональная подача последовала в центр штрафной площади, откуда Мартинс достаточно сильно пробил головой, однако получилось прямо по центру - в Медведева.

34' Карапузов в глубине поля опрокинул Маркиньоса, который пытался вырваться на оперативный простор. Судья решил открыть счёт жёлтым карточкам в этой встрече.

33' Возмущается чем-то Деян Станкович у кромки поля. Мало что получается у его команды в этот день, но впереди ещё много игрового времени.

32' Ожегович получил повреждение в стыке с Умяровым в центральной зоне. В морозную погоду тычки по ноге всегда ощущаются куда неприятней, чем в тёплую погоду.

31' Из глубины поля заброс следовал к 11-метровой отметке в направлении Ожеговича, который откровенно толкнул в спину Бабича, что не осталось без внимания судьи.

30' Первую акцентированную атаку провели гости, заработав угловой на левом фланге. Тичич выполнил навес в район линии вратарской площади, но к мячу в итоге никто не смог добраться.

29' Ермаков жёстко приземлился на газон, получив повреждение. Нужно дать ему немного времени, чтобы перетерпеть боль и вернуться в игру.

28' Всем составом на своей трети поля расположены нижегородцы. Продолжают они сосредоточенно играть на отбой. Максименко же вынужден мерзнуть в одиночестве на своей половине поля.

27' Угальде на линии штрафной площади подкараулил отскок, но бить пришлось ему пришлось немного из-под себя. Мяч в итоге полетел намного выше ворот.

26' Свой шестой угловой в этом матче подали спартаковцы, но количество пока что не перерастает в качество. Медведев уверенно сработал на выходе.

25' Барко из глубины поля забросил мяч в штрафную площадку на Угальде, но тот как-то неуверенно обработал игровой снаряд, из-за чего была упущена возможность удара по воротам.

24' По центральной оси Бонгонда пытался протащить мяч к чужой штрафной площади, но два соперника, возникших на пути, смогли отобрать у него мяч.

23' Денисов подключался в атаку "Спартака" по правому флангу, но мяч у него из-под ног чисто выбил Шнапцев, причём мяч именно от ноги спартаковцы вышел за поле.

22' Максимально просто стараются играть защитники "Пари НН", не стесняясь просто выбивать мяч подальше. В контригру гости ввязываться всё ещё не пытаются.

20' Потеряли мяч хозяева во время попытки своей атаки левым краем. В попытке быстро вернуть контроль над игровым снарядом были нарушены правила.

19' Большим фаворитом этого матча считался "Спартак", но пока что по-настоящему голевых моментов у ворот гостей мы не видели, а ведь позади уже почти четверть матча.

18' Вышли на чужую половину поля нижегородцы, заработав аут на правом фланге. Не торопятся они возвращать мяч в игру.

17' Барко наносил удар со стандарта, но не лучшим образом получилось – мяч полетел метра на три выше ворот, особо не напугав Медведева.

16' Угальде заработал штрафной удар метрах в 27 от ворот соперника, немного левее центральной оси. С этой точки можно наносить прямой удар по воротам.

15' С левого фланга новый угловой подали «красно-белые», но здесь уже борьбу на «втором этаже» выиграли обороняющиеся ребята.

14' Подача углового пошла на ближнюю штангу на Мартинса, тот продлил полёт мяча, выполнив скидку на Бабича, который пробил по воротам, но Медведев успел переместиться и выручил свою команду.

13' Подача углового пошла на ближнюю штангу на Мартинса, тот продлил полёт мяча, выполнив скидку на Бабича, который пробил по воротам, но Медведев успел переместиться и выручил свою команду.

12' Бонгонда на правом фланге атаки пытался за счёт дриблинга пройти соперника и сместиться в штрафную площадку, но лишь угловой он заработал.

11' Хитро на чужой половине поля пытались разыграть стандартное положение спартаковцы, но трюк не прошёл. В итоге хозяева едва не нарвались на разящий контрвыпад.

10' Евгений Кукуляк пока что предпочитает только разговорами успокаивать футболистов. Очень важно не допустить на поле настоящий хаос.

9' Угальде получил повреждение после контакта с Трошечкиным. Деян Станкович взорвался в своей технической зоне. На поле приходится вызывать медикам для помощи форварду "Спартака".

8' Конфликт возник между футболистами после одного из стыков. Маркиньос немного толкнул лежащего на газоне соперника. Обошлось без серьёзных драк и карточек.

7' Немало болельщиков сегодня собралось на трибунах "Лукойл Арены". Большинство из них стараются гнать "Спартак" вперёд.

6' У волжан пока что зацепиться за контроль мяча не получается. Правым флангом новую атаку провели спартаковцы с переводом мяча на дальний край штрафной площади на Барко, но удар по воротам от Эсекьеля был блокирован.

5' Ещё один угловой с правого фланга подали хозяева поля, но он уже не был столь опасным, так что гостям из Нижнего Новгорода на некоторое время можно выдохнуть с облегчением.

4' Угловой теперь на правом фланге заработали "красно-белые". Пошла подача в центр штрафной площади на Бабича, который головой пробил под перекладину, но Медведев среагировал.

3' Первый штрафной удар на левом фланге на чужой половине поля заработали спартаковцы. Со стандарта последовала подача в район линии вратарской площади, но нижегородские защитники отбились.

2' Снег идёт в Москве, погода не самая приятная для игры в футбол. Однако газон на "Лукойл Арене" пока что выглядит великолепно. Конечно, к концу встречи так красиво и зелено уже не будет.