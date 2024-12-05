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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 75
Спартак Москва 93.3% (70)
X 4% (3)
Пари НН 2.7% (2)
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История личных встреч

Спартак Москва
Пари НН

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
К
0:3
К
5:4
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
1.5

Среднее время на гол

225
60

Всего голов

10
14

Голов в среднем за матч

1.11
1.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
57

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 14 0.82
Барко Эсекьель 7 (4) 0.41
Бонгонда Тео 4 0.24
Николсон Шамар 3 0.18
Бабич Срджан 2 0.12
Медина Хесус 1 0.06
Пруцев Данил 1 0.06
Умяров Наиль 1 0.06
Мартинс Кристофер 0 0
Маркиньос VI 0 0
Рябчук Олег 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 5 0.29
Царукян Валерий 3 0.18
Ожегович Огнен 2 0.12
Зе Турбо Жозе 2 0.12
Эктов Александр 1 0.06
Калинский Николай 1 (1) 0.06
Шоштарич Карич Свен 1 0.06
Стаматов Матео 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабич Срджан 6 0
Денисов Даниил 6 0
Умяров Наиль 5 0
Литвинов Руслан 3 1
Мартинс Кристофер 4 0
Зобнин Роман 2 1
Рябчук Олег 3 0
Медина Хесус 2 0
Барко Эсекьель 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Угальде Манфред 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пруцев Данил 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Маркиньос VI 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каккоев Никита 5 0
Боселли Хуан 3 1
Калинский Николай 4 0
Ожегович Огнен 4 0
Боженов Кирилл 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Тичич Лука 3 0
Трошечкин Александр 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Эктов Александр 2 0
Мухин Антон 2 0
Карапузов Владислав 0 1
Тихий Дмитрий 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Медведев Никита 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Шоштарич Карич Свен 1 0
Ермаков Никита 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Пари НН
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
5
Спартак Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Пари НН
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

12
2
Спартак Москва
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Пари НН
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
16

Упущенные победы

15
7

Голы по времени матча

Забито

22
10
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
18%
1
10%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
3
14%
4
40%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
3
30%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
33%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
3
20%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
0
0%
1
20%
1-15
4
31%
2
40%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

6
16
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
2
33%
4
25%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Забито

35
15
19 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
4
11%
2
13%
1-15
9
26%
2
13%
16-30
6
17%
2
13%
31-45
5
14%
4
27%
46-60
6
17%
2
13%
61-75
5
14%
3
20%
76-90

Пропущено

12
31
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
3
25%
3
10%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
17%
5
16%
31-45
2
17%
5
16%
46-60
3
25%
8
26%
61-75
2
17%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Краснодар - Спартак Москва 0:3 Ростов - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 5:2 Спартак Москва - Акрон 4:0
Спартак Москва - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3 Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3
Пари НН
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ростов - Пари НН 4:0 Пари НН - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Ахмат - Пари НН 0:2
Пари НН - Спартак Москва 0:2 Краснодар - Пари НН 1:2 Пари НН - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Пари НН

Точный счет

3:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
4
6
3
1.5
1
7
5
4
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
3
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
6
10
7
1.5
4
13
7
10
2.5
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 17 12 3 2 36 - 10 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 17 10 4 3 33 - 14 34
4.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
5.
Динамо Москва
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 17 6 5 6 26 - 27 23
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Крылья Советов
 Заявка 17 5 3 9 18 - 26 18
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 3 8 6 9 - 14 17
12.
Пари НН
 Заявка 17 4 4 9 15 - 31 16
13.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
14.
Факел
 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 Заявка 17 1 7 9 15 - 32 10
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 5 - 6 9
12.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
7.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Пари НН
 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
10.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 14 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Спартак Москва Бабич Срджан 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 декабря 2024, осталось 2 дня 3 часа 43 минуты.



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    • Прогнозы 75
    Спартак Москва 93.3% (70)
    X 4% (3)
    Пари НН 2.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Пари НН
    6.60
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    6.80
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    15.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Пари НН

    Исход игры
    Спартак Москва
    93.3% (70)
    Ничья
    4% (3)
    Пари НН
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (28)
    Меньше
    49.09% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    29.09% (16)
    Нет
    70.91% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    26.7% (20)
    3:0 Спартак Москва
    14.7% (11)
    2:1 Спартак Москва
    10.7% (8)
    1:0 Спартак Москва
    9.3% (7)
    3:1 Спартак Москва
    5.3% (4)
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