Тур: 18. Стадион: ВТБ Арена.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Динамо Москва
Химки
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
29.4%
64.7%
5.9%
5 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
2.44
1.38
Среднее время на гол
36
65
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1
Среднее время на гол
102
90
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
52
76
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгамалё Муми
|5
|0.29
|Тюкавин Константин
|5 (1)
|0.29
|Гладышев Ярослав
|3
|0.18
|Фомин Даниил
|2
|0.12
|Чавес Луис
|2 (1)
|0.12
|Артур Гомес VIII
|2 (1)
|0.12
|Гагнидзе Лука
|2
|0.12
|Карраскаль Хорхе
|2 (1)
|0.12
|Бителло
|1
|0.06
|Маухуб Эль-Мехди
|1 (1)
|0.06
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.06
|Фернандес Роберто
|1
|0.06
|Лещук Игорь
|1
|0.06
|Макаров Денис
|1
|0.06
|Кутицкий Александр
|1
|0.06
|Лепский Иван
|1
|0.06
|Майсторович Милан
|1
|0.06
|Даса Элазар
|0
|0
|Маричаль Николас
|0
|0
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вера Лукас Габриэль
|4 (2)
|0.24
|Бакаев Зелимхан
|4
|0.24
|Заболотный Антон
|3
|0.18
|Руденко Александр Александрович
|3
|0.18
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.12
|Мирзов Резиуан
|2 (1)
|0.12
|Хосонов Хетаг
|1
|0.06
|Магомедов Бутта
|1
|0.06
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фомин Даниил
|2
|1
|Даса Элазар
|3
|0
|Фернандес Роберто
|3
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|1
|1
|Артур Гомес VIII
|2
|0
|Нгамалё Муми
|2
|0
|Бителло
|2
|0
|Лунёв Андрей
|1
|0
|Лаксальт Диего
|1
|0
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|Чавес Луис
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
|Гладышев Ярослав
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|6
|0
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Заболотный Антон
|3
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Терехов Сергей
|2
|0
|Мехия Роберт
|2
|0
|Руденко Александр Александрович
|2
|0
|Фернандес Даниэль II
|2
|0
|Гогуа Седрик
|0
|1
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Ориньо II
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
5
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Химки
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
17
6
Динамо Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Химки
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
19
11
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
19%
1
9%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
1
11%
5
28%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
6
33%
61-75
1
11%
3
17%
76-90
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
4
44%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
3
33%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
33
20
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
6
18%
1
5%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
4
12%
3
15%
31-45
6
18%
5
25%
46-60
5
15%
3
15%
61-75
6
18%
6
30%
76-90
Пропущено
19
32
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
11%
1
3%
1-15
7
37%
3
9%
16-30
2
11%
8
25%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
3
16%
10
31%
61-75
3
16%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Амкал 2:3
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1
Химки
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Локомотив Москва - Химки 1:3 Урал - Химки 1:1 Химки - Краснодар 2:2 Ростов - Химки 3:1
Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Химки
Точный счет
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Химки
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
35
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
54
36
27
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
98
611
611
413
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 10
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 12
|38
|3.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|33 - 14
|34
|4.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|33 - 26
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 14
|28
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 27
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|22 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|20 - 33
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 26
|18
|11.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|9 - 14
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|15 - 31
|16
|13.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|21 - 31
|16
|14.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|11 - 24
|14
|15.
|Заявка
|17
|1
|7
|9
|15 - 32
|10
|16.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|16 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 12
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|17 - 10
|15
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 16
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 13
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|16.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|9 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|18 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|17 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 14
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|10.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 17
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|4 - 8
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 14
|5
|15.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|16.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 17
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|14 (2)
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|10 (6)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|9 (2)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|8 (4)
|Зенит
|Глушенков Максим
|8 (2)
|Ахмат
|Гандри Надер
|8
|Акрон
|Савичев Константин
|1 5
|Оренбург
|Прохин Данила
|1 5
|Факел
|Дзиов Макс
|1 5
|Спартак Москва
|Бабич Срджан
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Москва - Химки
Исход игры
Динамо Москва
91.2% (52)
Ничья
3.5% (2)
Химки
5.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (35)
Меньше
33.96% (18)
Обе команды забьют
Да
66.04% (35)
Нет
33.96% (18)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
49.1% (28)
2:0 Динамо Москва
15.8% (9)
1:0 Динамо Москва
12.3% (7)
3:1 Динамо Москва
5.3% (3)
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