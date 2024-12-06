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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 18. Стадион: .
Динамо Москва
 
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Химки
Прогнозы 57
Динамо Москва 91.2% (52)
X 3.5% (2)
Химки 5.3% (3)
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История личных встреч

Динамо Москва
Химки

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

29.4%
64.7%
5.9%
5 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:4
ПЛ
0:1
ТМК
4:2
ПЛ
6:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

2.44
1.38

Среднее время на гол

36
65

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

52
76

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгамалё Муми 5 0.29
Тюкавин Константин 5 (1) 0.29
Гладышев Ярослав 3 0.18
Фомин Даниил 2 0.12
Чавес Луис 2 (1) 0.12
Артур Гомес VIII 2 (1) 0.12
Гагнидзе Лука 2 0.12
Карраскаль Хорхе 2 (1) 0.12
Бителло 1 0.06
Маухуб Эль-Мехди 1 (1) 0.06
Бальбуэна Фабиан 1 0.06
Фернандес Роберто 1 0.06
Лещук Игорь 1 0.06
Макаров Денис 1 0.06
Кутицкий Александр 1 0.06
Лепский Иван 1 0.06
Майсторович Милан 1 0.06
Даса Элазар 0 0
Маричаль Николас 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вера Лукас Габриэль 4 (2) 0.24
Бакаев Зелимхан 4 0.24
Заболотный Антон 3 0.18
Руденко Александр Александрович 3 0.18
Фаринья Эдгардо 2 0.12
Мирзов Резиуан 2 (1) 0.12
Хосонов Хетаг 1 0.06
Магомедов Бутта 1 0.06
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фомин Даниил 2 1
Даса Элазар 3 0
Фернандес Роберто 3 0
Маухуб Эль-Мехди 1 1
Артур Гомес VIII 2 0
Нгамалё Муми 2 0
Бителло 2 0
Лунёв Андрей 1 0
Лаксальт Диего 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Чавес Луис 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Макаров Денис 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Гладышев Ярослав 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Майсторович Милан 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 4 0
Заболотный Антон 3 0
Анджелкович Неманья 3 0
Терехов Сергей 2 0
Мехия Роберт 2 0
Руденко Александр Александрович 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Ориньо II 1 0
Голубович Петар 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Джикия Георгий 1 0
Филин Александр 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Садыгов Илья 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
5
Динамо Москва
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Химки
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

17
6
Динамо Москва
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Химки
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

19
11

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
3
19%
1
9%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
4
25%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
11%
1
6%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
1
11%
5
28%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
6
33%
61-75
1
11%
3
17%
76-90

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
2
12%
1
11%
31-45
2
12%
4
44%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

33
20
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
6
18%
1
5%
1-15
6
18%
2
10%
16-30
4
12%
3
15%
31-45
6
18%
5
25%
46-60
5
15%
3
15%
61-75
6
18%
6
30%
76-90

Пропущено

19
32
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
2
11%
1
3%
1-15
7
37%
3
9%
16-30
2
11%
8
25%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
3
16%
10
31%
61-75
3
16%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ахмат - Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва - Динамо Москва 0:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Амкал 2:3
Динамо Москва - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4 Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1
Химки
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Локомотив Москва - Химки 1:3 Урал - Химки 1:1 Химки - Краснодар 2:2 Ростов - Химки 3:1
Факел - Химки 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Оренбург - Химки 2:0 Химки - Локомотив Москва 2:0 Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0 Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Химки

Точный счет

3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
4
4
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
3
6
2
7
2.5
3
6
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
9
8
1.5
6
11
6
11
2.5
4
13
3
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 17 12 3 2 36 - 10 39
2.
Краснодар
 Заявка 17 11 5 1 34 - 12 38
3.
Спартак Москва
 Заявка 17 10 4 3 33 - 14 34
4.
Локомотив Москва
 Заявка 17 11 1 5 33 - 26 34
5.
Динамо Москва
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 17 8 4 5 27 - 14 28
7.
Ростов
 Заявка 17 6 5 6 26 - 27 23
8.
Рубин
 Заявка 17 6 5 6 22 - 24 23
9.
Акрон
 Заявка 17 5 4 8 20 - 33 19
10.
Крылья Советов
 Заявка 17 5 3 9 18 - 26 18
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 17 3 8 6 9 - 14 17
12.
Пари НН
 Заявка 17 4 4 9 15 - 31 16
13.
Химки
 Заявка 17 3 7 7 21 - 31 16
14.
Факел
 Заявка 17 2 8 7 11 - 24 14
15.
Ахмат
 Заявка 17 1 7 9 15 - 32 10
16.
Оренбург
 Заявка 17 1 5 11 16 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 Заявка 9 7 0 2 16 - 12 21
2.
Спартак Москва
 Заявка 9 6 2 1 21 - 7 20
3.
Краснодар
 Заявка 8 6 1 1 16 - 5 19
4.
Зенит
 Заявка 8 5 2 1 15 - 6 17
5.
Динамо Москва
 Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
6.
Ростов
 Заявка 9 4 3 2 17 - 10 15
7.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 2 4 15 - 9 11
8.
Рубин
 Заявка 9 3 2 4 11 - 15 11
9.
Акрон
 Заявка 8 3 1 4 11 - 16 10
10.
Крылья Советов
 Заявка 9 3 1 5 10 - 14 10
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 8 2 3 3 5 - 6 9
12.
Факел
 Заявка 8 1 6 1 4 - 5 9
13.
Химки
 Заявка 8 1 4 3 10 - 13 7
14.
Оренбург
 Заявка 9 1 4 4 12 - 15 7
15.
Пари НН
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
16.
Ахмат
 Заявка 9 0 5 4 9 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 9 7 1 1 21 - 4 22
2.
Краснодар
 Заявка 9 5 4 0 18 - 7 19
3.
ЦСКА Москва
 Заявка 8 5 2 1 12 - 5 17
4.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 4 1 17 - 10 16
5.
Спартак Москва
 Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6.
Локомотив Москва
 Заявка 8 4 1 3 17 - 14 13
7.
Рубин
 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
8.
Пари НН
 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
9.
Химки
 Заявка 9 2 3 4 11 - 18 9
10.
Акрон
 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
11.
Крылья Советов
 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
12.
Ростов
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 9 1 5 3 4 - 8 8
14.
Ахмат
 Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
16.
Оренбург
 Заявка 8 0 1 7 4 - 17 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спартак Москва Угальде Манфред 14 (2)
Локомотив Москва Батраков Алексей 10 (6)
Рубин Даку Мирлинд 9 (2)
Краснодар Кордоба Джон 8 (4)
Зенит Глушенков Максим 8 (2)
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Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 8
Акрон Савичев Константин 1 5
Оренбург Прохин Данила 1 5
Факел Дзиов Макс 1 5
Спартак Москва Бабич Срджан 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2024, осталось 2 дня 1 час 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 57
    Динамо Москва 91.2% (52)
    X 3.5% (2)
    Химки 5.3% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Химки
    4.70
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Химки

    Исход игры
    Динамо Москва
    91.2% (52)
    Ничья
    3.5% (2)
    Химки
    5.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (35)
    Меньше
    33.96% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    66.04% (35)
    Нет
    33.96% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    49.1% (28)
    2:0 Динамо Москва
    15.8% (9)
    1:0 Динамо Москва
    12.3% (7)
    3:1 Динамо Москва
    5.3% (3)
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