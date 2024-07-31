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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Abrosimov I.
Ахмат
3:1
Второй тайм
Пари НН

Ход матча

25'
 
Александров Виктор
26'
Агаларов Гамид
1:0
40'
1:1
Гоцук Кирилл
(Глейзер Дан Леон)
42'
Швец Антон
2:1
46'
Тодорович Дарко
Богосавац Мирослав
 
46'
Гандри Надер
Шатара Милош
 
54'
Бериша Бернард
3:1
Прогнозы 129
Ахмат 83.7% (108)
X 5.4% (7)
Пари НН 10.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Пари НН
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ахмат
Пари НН

История личных встреч

Ахмат
Пари НН

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
К
0:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Швец Антон 1 1
Агаларов Гамид 1 (1) 1
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гоцук Кирилл 1 1
Глейзер Дан Леон 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 1 0

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0
Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0
Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Краснодар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Пари НН
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пари НН
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Краснодар
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Кристалл Боковой Андрей 2
Кубань Холдинг _Revazov A. 2
Рубин Кузнецов Даниил 1 (1)
Рубин Юкич Александар 1 (1)
Кристалл _Vartanian E. 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Николич Милан 1
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 1
Спартак Москва Селихов Александр 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    58'
    Агаларов у центрального круга нарушил правила в борьбе с Гоцуком.
  • Офсайд
    57'
    Агаларов по центру забежал в офсайд.
  • Замена
    56'
    Замена в составе "Ахмата": вместо Заима Дивановича на поле вышел Мауро Луна Диале.
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    БЕРИША!!! Глущенков не смог мокрый мяч откинуть назад. Бериша сыграл на перехвате, с уходом влево обыграл Кукушкина и направил мяч в пустые ворота.
  • 53'
    Боселли слева навесил к воротам, где Жиров вверху не позволил сыграть Ермакову.
  • Фол, нарушение
    52'
    Камило на чужой половине поля сбил Мухина.
  • 51'
    У Глейзера не получился прицельным удар справа в дальний верхний угол ворот.
  • 51'
    У Адамова по правому флангу не получился заброс вперёд на Ковачева. Мяч оказался за боковой линией поля.
  • 50'
    Ведерников на левом фланге не смог прокинуть мяч мимо Ковачева.
  • Травма, повреждение
    49'
    Бериша получил повреждение в стыке с Гоцуком в центре поля. Потребовалось вмешательство медиков.
  • 48'
    Зе Турбо активно поиграл на левом фланге и смог заработать несколько аутов. Перевести мяч в центр гостям не удалось.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Ахмата" произошли замены: вместо Милоша Шатары и Мирослава Богосаваца на поле вышли Надер Гандри и Дарко Тодорович.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Грозном!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ахмат" - "Пари НН" - 2:1.
  • 45'
    На заброс Богосаваца слева вперёд никто из партнёров не откликнулся.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      45'
      Бериша исполнил подачу от  углового флага. Агаларов завладел мячом, но ему финты завершить ударом не удалось.
    • 45'
      Богосавац слева навесил в центр штрафной площади, где Ковачев в прыжке до мяча не дотянулся, а набегавшему Адамову прицельно пробить помешали.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавил Абросимов в первом тайме.
    • 44'
      Диванович слева прошёл вперёд и сделал пас на Беришу, чей прострел в штрафную площадь соперники перехватили.
    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      ШВЕЦ!!! Бериша слева подошёл к штрафной площади и навесил к дальней штанге. Мухин поднял мяч вверх, чем воспользовался Швец и головой направил сферу под перекладину.
    • 42'
      Богосавацу на левом фланге не удалось убежать от Шнапцева.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ГОЦУК!!! Глейзер сделал заброс к левой штанге, где Гоцук смог головой переправить мяч в сетку. Опарин неудачно сыграл на выходе.
    • 40'
      У Шнапцева подача справа не получилась. Мяч улетел за ворота.
    • 39'
      Навес Ермакова слева получился высоким. Опарин выдвинулся в центр штрафной площади и забрал мяч руками.
    • 38'
      Дальний удар Зе Турбо соперники заблокировали.
    • 36'
      Боселли неудачно сделал пас назад, Бериша подхватил мяч и слева рванул вперёд. Бернард перед штрафной площадью притормозил и сыграть остро не смог.
    • Травма, повреждение
      35'
      Зе Турбо и Швец получили повреждения в стыке на фланге. Обе медицинские бригады вышли на поле.
    • Опасный момент
      34'
      Ковачев справа навесил к дальней штанге, где удар Бериши в падении ногой получился в Кукушкина.
    • Травма, повреждение
      33'
      Берише потребовалась помощь медиков. Ещё одна пауза в матче.
    • Травма, повреждение
      32'
      Ермаков в центральном круге получил удар по голове. Медики вышли оказать помощь Никите.
    • 31'
      После навеса справа к дальней штанге Швец бил головой без помех, но направил мяч выше цели.
    • Фол, нарушение
      30'
      Зе Турбо на фланге отмахнулся от Адамова.
    • Офсайд
      29'
      Шнапцев оказался в офсайде.
    • Штанга
      28'
      Зе Турбо слева убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и с десяти метров пробил в перекладину.
    • 28'
      Гости забрали мяч, но дальше центральной линии поля вперёд продвинуться не могут.
    • Пенальти
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      АГАЛАРОВ!!! Агаларов с одиннадцатиметровой отметки сильно и точно низом пробил в правый угол. Кукушкину в отчаянном прыжке дотянуться до мяча не удалось.
    • Желтая карточка
      25'
      Александров получил жёлтую карточку.
    • Пенальти!
      25'
      После просмотра повторов Абросимов назначил пенальти за фол Александрова против Агаларова.
    • Видеоповтор
      24'
      Абросимов отправился смотреть повторы. Будет ли пенальти в ворота гостей?
    • Судья
      23'
      Агаларов по центру убежал в чужую штрафную площадь и оказался на газоне. Арбитр фола со стороны Александрова не усмотрел и повода для назначения пенальти не увидел.
    • Фол, нарушение
      22'
      Бериша в атаке слева у углового флага подтолкнул в спину Шнапцева.
    • 20'
      К середине тайма игра подравнялась. "Пари НН" стал почаще контролировать мяч в центре поля, но впереди гости не так активны.
    • Фол, нарушение
      19'
      Шнапцев в центре поля придержал руками за футболку Дивановича.
    • 18'
      Бериша в борьбе со Шнапцевым на фланге оказался на газоне. Арбитр фола не усмотрел, а партнёры выбили мяч за боковую линию поля. Соперники вернули мяч "Ахмату".
    • 16'
      Заброс Александрова по левому флангу вышел неудачным. Мяч оказался за боковой линией поля.
    • 15'
      Ковачев справа вывел к воротам Адамова, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • 14'
      Заброс Гоцука вперёд по левому флангу получился сильным и безадресным. Опарин введёт мяч в игру ударом от ворот.
    • 13'
      Гости подержали мяч в центре поля. Продвижение вперёд у нижегородцев не получилось.
    • Дождь
      12'
      Ещё отметим, что в Грозном идёт дождь и достаточно тепло для вечера - двадцать восемь градусов тепла.
    • 11'
      В невысоком темпе проходят первые минуты встречи. Небольшое преимущество на стороне хозяев, при  этом до ударов по воротам дело не доходит.
    • 10'
      Диванович слева подключился к атаке, но его прострел в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • 9'
      Ермаков слева прорвался вперёд, но при обыгрыше соперников упустил мяч за пределы поля.
    • Офсайд
      8'
      Ковачев на правом фланге забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      7'
      Шнапцев в центре поля сбил Богосаваца.
    • Угловой
      6'
      Хозяева сразу заработали и второй угловой удар. Подача последовала к ближней штанге, откуда нижегородцы мяч выбили.
    • Угловой
      5'
      Подача Бериши от углового флага получилась слишком сильной. Партнёры побежали за мячом к противоположной бровке.
    • 4'
      Бериша слева красиво прошёл двух соперников, но его прострел в центр перехвачен.
    • Угловой
      3'
      Гости заработали первый угловой удар в матче. Навес последовал к ближней штанге, где у Бериши вынос не получился, но партнёры подстраховали Бернарда.
    • 2'
      "Ахмат" играет в зелёно-белой форме, "Пари НН" - в серой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Ахмат-Арене"!
    • До матча
    • Судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург);
      Ассистенты судьи: Кирилл Большаков (Санкт-Петербург), Игорь Князев (Курск);
      Резервный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург);
      VAR: Андрей Фисенко (Владивосток);
      AVAR: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура Кубка России, в котором сыграют «Ахмат» и «Пари НН». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.9% пользователей.
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    Прогнозы 129
    Ахмат 83.7% (108)
    X 5.4% (7)
    Пари НН 10.9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Пари НН
    1.72
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 3:1 Пари НН

    Исход игры
    Ахмат
    83.7% (108)
    Ничья
    5.4% (7)
    Пари НН
    10.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (62)
    Нет
    45.61% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Ахмат
    34.9% (45)
    1:0 Ахмат
    21.7% (28)
    2:0 Ахмат
    16.3% (21)
    1:1 Ничья
    5.4% (7)
    1:2 Пари НН
    4.7% (6)
    3:1 Ахмат
    3.1% (4)
    3:0 Ахмат
    2.3% (3)
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