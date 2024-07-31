У Глейзера не получился прицельным удар справа в дальний верхний угол ворот.

Боселли слева навесил к воротам, где Жиров вверху не позволил сыграть Ермакову.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! БЕРИША!!! Глущенков не смог мокрый мяч откинуть назад. Бериша сыграл на перехвате, с уходом влево обыграл Кукушкина и направил мяч в пустые ворота.

Замена в составе "Ахмата": вместо Заима Дивановича на поле вышел Мауро Луна Диале.

Агаларов по центру забежал в офсайд.

Агаларов у центрального круга нарушил правила в борьбе с Гоцуком.

Второй тайм в Грозном!

В перерыве в составе "Ахмата" произошли замены: вместо Милоша Шатары и Мирослава Богосаваца на поле вышли Надер Гандри и Дарко Тодорович.

Зе Турбо активно поиграл на левом фланге и смог заработать несколько аутов. Перевести мяч в центр гостям не удалось.

Бериша получил повреждение в стыке с Гоцуком в центре поля. Потребовалось вмешательство медиков.

Ведерников на левом фланге не смог прокинуть мяч мимо Ковачева.

У Адамова по правому флангу не получился заброс вперёд на Ковачева. Мяч оказался за боковой линией поля.

На заброс Богосаваца слева вперёд никто из партнёров не откликнулся.

Навес Ермакова слева получился высоким. Опарин выдвинулся в центр штрафной площади и забрал мяч руками.

У Шнапцева подача справа не получилась. Мяч улетел за ворота.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ГОЦУК!!! Глейзер сделал заброс к левой штанге, где Гоцук смог головой переправить мяч в сетку. Опарин неудачно сыграл на выходе.

Богосавацу на левом фланге не удалось убежать от Шнапцева.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ШВЕЦ!!! Бериша слева подошёл к штрафной площади и навесил к дальней штанге. Мухин поднял мяч вверх, чем воспользовался Швец и головой направил сферу под перекладину.

Диванович слева прошёл вперёд и сделал пас на Беришу, чей прострел в штрафную площадь соперники перехватили.

Богосавац слева навесил в центр штрафной площади, где Ковачев в прыжке до мяча не дотянулся, а набегавшему Адамову прицельно пробить помешали.

Бериша исполнил подачу от углового флага. Агаларов завладел мячом, но ему финты завершить ударом не удалось.

36' Боселли неудачно сделал пас назад, Бериша подхватил мяч и слева рванул вперёд. Бернард перед штрафной площадью притормозил и сыграть остро не смог.

35' Зе Турбо и Швец получили повреждения в стыке на фланге. Обе медицинские бригады вышли на поле.

34' Ковачев справа навесил к дальней штанге, где удар Бериши в падении ногой получился в Кукушкина.

33' Берише потребовалась помощь медиков. Ещё одна пауза в матче.

32' Ермаков в центральном круге получил удар по голове. Медики вышли оказать помощь Никите.

31' После навеса справа к дальней штанге Швец бил головой без помех, но направил мяч выше цели.

30' Зе Турбо на фланге отмахнулся от Адамова.

29' Шнапцев оказался в офсайде.

28' Зе Турбо слева убежал вперёд, вошёл в штрафную площадь и с десяти метров пробил в перекладину.

28' Гости забрали мяч, но дальше центральной линии поля вперёд продвинуться не могут.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АГАЛАРОВ!!! Агаларов с одиннадцатиметровой отметки сильно и точно низом пробил в правый угол. Кукушкину в отчаянном прыжке дотянуться до мяча не удалось.

25' Александров получил жёлтую карточку.

25' После просмотра повторов Абросимов назначил пенальти за фол Александрова против Агаларова.

24' Абросимов отправился смотреть повторы. Будет ли пенальти в ворота гостей?

23' Агаларов по центру убежал в чужую штрафную площадь и оказался на газоне. Арбитр фола со стороны Александрова не усмотрел и повода для назначения пенальти не увидел.

22' Бериша в атаке слева у углового флага подтолкнул в спину Шнапцева.

20' К середине тайма игра подравнялась. "Пари НН" стал почаще контролировать мяч в центре поля, но впереди гости не так активны.

19' Шнапцев в центре поля придержал руками за футболку Дивановича.

18' Бериша в борьбе со Шнапцевым на фланге оказался на газоне. Арбитр фола не усмотрел, а партнёры выбили мяч за боковую линию поля. Соперники вернули мяч "Ахмату".

16' Заброс Александрова по левому флангу вышел неудачным. Мяч оказался за боковой линией поля.

15' Ковачев справа вывел к воротам Адамова, который с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

14' Заброс Гоцука вперёд по левому флангу получился сильным и безадресным. Опарин введёт мяч в игру ударом от ворот.

13' Гости подержали мяч в центре поля. Продвижение вперёд у нижегородцев не получилось.

12' Ещё отметим, что в Грозном идёт дождь и достаточно тепло для вечера - двадцать восемь градусов тепла.

11' В невысоком темпе проходят первые минуты встречи. Небольшое преимущество на стороне хозяев, при этом до ударов по воротам дело не доходит.

10' Диванович слева подключился к атаке, но его прострел в центр штрафной площади соперники перехватили.

9' Ермаков слева прорвался вперёд, но при обыгрыше соперников упустил мяч за пределы поля.

8' Ковачев на правом фланге забрался в офсайд.

7' Шнапцев в центре поля сбил Богосаваца.

6' Хозяева сразу заработали и второй угловой удар. Подача последовала к ближней штанге, откуда нижегородцы мяч выбили.

5' Подача Бериши от углового флага получилась слишком сильной. Партнёры побежали за мячом к противоположной бровке.

4' Бериша слева красиво прошёл двух соперников, но его прострел в центр перехвачен.

3' Гости заработали первый угловой удар в матче. Навес последовал к ближней штанге, где у Бериши вынос не получился, но партнёры подстраховали Бернарда.

2' "Ахмат" играет в зелёно-белой форме, "Пари НН" - в серой.