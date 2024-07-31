Тур: 1. Стадион: Ахмат-Арена. Главный судья: Abrosimov I.
Ход матча
26'
1:0
40'
1:1
42'
2:1
54'
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Адамов АрсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Гандри НадерЗащитник
- Защитник
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Адиев Магомед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тичич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илич Саша
История личных встреч
Ахмат
Пари НН
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Швец Антон
|1
|1
|Агаларов Гамид
|1 (1)
|1
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гоцук Кирилл
|1
|1
|Глейзер Дан Леон
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|1
|0
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0
Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Ахмат - Оренбург 0:1 Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0
Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4 Балтика - Пари НН 2:0 Пари НН - Знамя Труда 1:0 Рубин - Пари НН 0:1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Кристалл
|Боковой Андрей
|2
|Кубань Холдинг
|_Revazov A.
|2
|Рубин
|Кузнецов Даниил
|1 (1)
|Рубин
|Юкич Александар
|1 (1)
|Кристалл
|_Vartanian E.
|1 (1)
|ЦСКА Москва
|Николич Милан
|1
|Факел
|Багамаев Абдула
|1
|Рубин
|Иванов Олег
|1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|1
|Спартак Москва
|Селихов Александр
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат 3:1 Пари НН
Исход игры
Ахмат
83.7% (108)
Ничья
5.4% (7)
Пари НН
10.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
50.88% (58)
Меньше
49.12% (56)
Обе команды забьют
Да
54.39% (62)
Нет
45.61% (52)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
34.9% (45)
1:0 Ахмат
21.7% (28)
2:0 Ахмат
16.3% (21)
1:1 Ничья
5.4% (7)
1:2 Пари НН
4.7% (6)
3:1 Ахмат
3.1% (4)
3:0 Ахмат
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!