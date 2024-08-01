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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Цыганок Сергей
Динамо Махачкала
0:0
Первый тайм
Крылья Советов
Прогнозы 166
Динамо Махачкала 42.8% (71)
X 31.9% (53)
Крылья Советов 25.3% (42)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Махачкала
Ничья
Крылья Советов
3.45
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3.20
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Динамо Махачкала
Крылья Советов

Результаты последних матчей

Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1
Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0
Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Крылья Советов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крылья Советов
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Динамо Махачкала
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 3
Ахмат Бериша Бернард 2
Кристалл Боковой Андрей 2
Торпедо Владимир _Zharov I. 2
Амкал _Agekyan D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
ЦСКА Москва Николич Милан 1
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    10 минут до перерыва остается играть соперникам. Пока все идет к тому, что увидим мы с вами серию 11-метровых ударов в этом матче. Слишком закрытый футбол. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Правила в атаке сейчас против Алибекова были нарушены. Цыпченко перестарался в отборе, наступив на ногу одному из своих соперников. 
  • Угловой
    32'
    Угловой сейчас пытался заработать Печенин и это у него получилось. С левого края подали самарцы мяч в штрафную соперника - Алибеков на ближней стойке сыграл в сторону от рамки. 
  • 31'
    Активизировались сейчас махачкалинцы в атаке. Снова они правым краем провели наступление. Шумахов выполнил подачу прямо на голову оппоненту. 
  • 30'
    Фактически без моментов в первом тайме играют соперники. Хотелось бы увидеть более продуктивный футбол в исполнении соперников, но пока их атака явно страдает. 
  • 29'
    Самарцы попытались провести атаку по левому флангу. Евгеньев выполнял передачу в штрафную соперника, но прямо в руки Волку мяч снова прилетел. 
  • 27'
    Волк далеко из ворот сейчас вышел. В итоге голкипер команды из Махачкалы вынес сферу ближе к центру поля. Там никто из партнеров, правда, до этой сферы не добрался. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Касинтуре в борьбе от Бейла сейчас досталось, но смог подняться с газона футболист. Встречу игрок продолжит, стоит отдать ему должное. 
  • Анонс
    25'
    В одной группе с "Динамо" из Махачкалы и "Крыльями Советов" играют также московский "Спартак" и московское "Динамо". Группа очень непростая, а потому сегодня каждому из клубов нужно побеждать. 
  • 24'
    Небольшая пауза в игре у нас возникла. Отправились игроки попить водички, немного прийти в себя и пообщаться со своими наставниками. 
  • 22'
    Витюгов проверил свою точность дальним ударом. С 25-ти метров он нанес выстрел по рамке оппонента, но сошла сфера с ноги, улетев за пределы поля.
  • 21'
    Территориальное преимущество "Динамо" невозможно не заметить. Как только отдали сферу сопернику южане, стадион начал свистеть. Недовольны болельщики, что "Крылья" тоже умеют мяч контролировать. 
  • 20'
    20 минут матча позади. Бейл у самарской команды устремился с мячом к воротам соперника, но Гаджиев против него отработал персонально, выбив мяч по кратчайшей траектории в аут. 
  • 18'
    Мяч чаще держится у махачкалинцев. Сейчас дело до удара по воротам "Крыльев Советов" дошло. Касинтура направил сферу выше ворот, да и Песьяков все контролировал. 
  • 17'
    Рассказов провел редкую контратаку своей команды, но после подачи в штрафную на выходе сыграл кипер хозяев Волк. Тот с характерным криком забрал сферу в свои перчатки. 
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    • Угловой
      16'
      Угловой сейчас не лучшим образом смогли разыграть футболисты "Динамо", но мяч остается у южан, которые стараются не выпускать "Крылья Советов" с их половины поля. 
    • Опасный момент
      15'
      Гаджиев продавил соперников на правом фланге. Простреливал мяч он в центр штрафной. Случился рикошет, и мяч нырял в ворота, но голкипер Песьяков успел среагировать и отразить мяч за лицевую. 
    • 14'
      Зинович с левого края подавал мяч в центр штрафной, но Печенин успел к игровому снаряду первым. До сферы он добрался и выбил мяч как можно дальше от ворот. 
    • 13'
      Касинтура теперь сумел нанести удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику, после чего спланировал в руки голкиперу самарцев. 
    • 11'
      Алибеков отметился дальним выстрелом по рамке противника. И тут мяч не ложится на ногу игроку. Запущена сфера за пределы поля. 
    • 10'
      Есть сегодня большое количество фанатов, которые приехали поддержать самарский клуб. На трибунах очень оживленная атмосфера, что не может не радовать. 
    • 9'
      Еще один удар с дальней дистанции следует по воротам "Крыльев", но мяч уходит слишком высоко. На трибуны улетает. 
    • 7'
      Неплохо бегает сейчас "Динамо". Очевидно, что южане сегодня готовы победить, и будут делать все, чтобы удачно начать свои выступления в Кубке страны. 
    • Угловой
      6'
      А сейчас первый в матче угловой махачкалинское "Динамо" заработало. С левого фланга увидели мы подачу на дальнюю штангу, где никого из игроков хозяев не оказалось.
    • 5'
      Сандрачук сейчас нанес дальний удар по воротам соперника. Мяч срезался с ноги у футболиста и полетел намного выше ворот. Получилось неточно. 
    • 4'
      Пока присматриваются друг к другу соперники. Никто не хочет лезть на рожон. Ждут как будто ошибки друг друга оппоненты. 
    • 2'
      Футболисты "Динамо" сегодня в голубых цветах вышли на поле, а игроки самарских "Крыльев Советов" - в белом обмунрдировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча на "Анжи-Арена" стартовала!
    • До матча
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех на матче Кубка России, в котором встретятся махачкалинское "Динамо" и "Крылья Советов". 

      Для вас текстовую трансляцию встречи проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 166
    Динамо Махачкала 42.8% (71)
    X 31.9% (53)
    Крылья Советов 25.3% (42)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Махачкала
    Ничья
    Крылья Советов
    3.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    Динамо Махачкала
    42.8% (71)
    Ничья
    31.9% (53)
    Крылья Советов
    25.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.7% (46)
    2:1 Динамо Махачкала
    13.9% (23)
    1:2 Крылья Советов
    10.8% (18)
    1:0 Динамо Махачкала
    8.4% (14)
    0:1 Крылья Советов
    3% (5)
    2:0 Динамо Махачкала
    1.2% (2)
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    Динамо Махачкала
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