Волк далеко из ворот сейчас вышел. В итоге голкипер команды из Махачкалы вынес сферу ближе к центру поля. Там никто из партнеров, правда, до этой сферы не добрался.

Самарцы попытались провести атаку по левому флангу. Евгеньев выполнял передачу в штрафную соперника, но прямо в руки Волку мяч снова прилетел.

Фактически без моментов в первом тайме играют соперники. Хотелось бы увидеть более продуктивный футбол в исполнении соперников, но пока их атака явно страдает.

Активизировались сейчас махачкалинцы в атаке. Снова они правым краем провели наступление. Шумахов выполнил подачу прямо на голову оппоненту.

Угловой сейчас пытался заработать Печенин и это у него получилось. С левого края подали самарцы мяч в штрафную соперника - Алибеков на ближней стойке сыграл в сторону от рамки.

Правила в атаке сейчас против Алибекова были нарушены. Цыпченко перестарался в отборе, наступив на ногу одному из своих соперников.

10 минут до перерыва остается играть соперникам. Пока все идет к тому, что увидим мы с вами серию 11-метровых ударов в этом матче. Слишком закрытый футбол.

Рассказов провел редкую контратаку своей команды, но после подачи в штрафную на выходе сыграл кипер хозяев Волк. Тот с характерным криком забрал сферу в свои перчатки.

Мяч чаще держится у махачкалинцев. Сейчас дело до удара по воротам "Крыльев Советов" дошло. Касинтура направил сферу выше ворот, да и Песьяков все контролировал.

20 минут матча позади. Бейл у самарской команды устремился с мячом к воротам соперника, но Гаджиев против него отработал персонально, выбив мяч по кратчайшей траектории в аут.

Территориальное преимущество "Динамо" невозможно не заметить. Как только отдали сферу сопернику южане, стадион начал свистеть. Недовольны болельщики, что "Крылья" тоже умеют мяч контролировать.

Витюгов проверил свою точность дальним ударом. С 25-ти метров он нанес выстрел по рамке оппонента, но сошла сфера с ноги, улетев за пределы поля.

Небольшая пауза в игре у нас возникла. Отправились игроки попить водички, немного прийти в себя и пообщаться со своими наставниками.

В одной группе с "Динамо" из Махачкалы и "Крыльями Советов" играют также московский "Спартак" и московское "Динамо". Группа очень непростая, а потому сегодня каждому из клубов нужно побеждать.

Касинтуре в борьбе от Бейла сейчас досталось, но смог подняться с газона футболист. Встречу игрок продолжит, стоит отдать ему должное.

16' Угловой сейчас не лучшим образом смогли разыграть футболисты "Динамо", но мяч остается у южан, которые стараются не выпускать "Крылья Советов" с их половины поля.

15' Гаджиев продавил соперников на правом фланге. Простреливал мяч он в центр штрафной. Случился рикошет, и мяч нырял в ворота, но голкипер Песьяков успел среагировать и отразить мяч за лицевую.

14' Зинович с левого края подавал мяч в центр штрафной, но Печенин успел к игровому снаряду первым. До сферы он добрался и выбил мяч как можно дальше от ворот.

13' Касинтура теперь сумел нанести удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитнику, после чего спланировал в руки голкиперу самарцев.

11' Алибеков отметился дальним выстрелом по рамке противника. И тут мяч не ложится на ногу игроку. Запущена сфера за пределы поля.

10' Есть сегодня большое количество фанатов, которые приехали поддержать самарский клуб. На трибунах очень оживленная атмосфера, что не может не радовать.

9' Еще один удар с дальней дистанции следует по воротам "Крыльев", но мяч уходит слишком высоко. На трибуны улетает.

7' Неплохо бегает сейчас "Динамо". Очевидно, что южане сегодня готовы победить, и будут делать все, чтобы удачно начать свои выступления в Кубке страны.

6' А сейчас первый в матче угловой махачкалинское "Динамо" заработало. С левого фланга увидели мы подачу на дальнюю штангу, где никого из игроков хозяев не оказалось.