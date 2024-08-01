Тур: 1. Стадион: Анжи-Арена. Главный судья: Цыганок Сергей
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
27 Волк ДавидВратарь
-
71 Дапо ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Биджиев Хасанби
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 Бобёр ИванПолузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Якуба ДенисПолузащитник
-
92 Попов ПавелНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
Результаты последних матчей
Динамо Махачкала
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Машук-КМВ - Динамо Махачкала 2:2 Динамо Махачкала - Чайка 1:1
Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Волгарь 3:0 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0 Шинник - Динамо Махачкала 0:1 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Кубань - Динамо Махачкала 1:1 КАМАЗ - Динамо Махачкала 2:1 Динамо Махачкала - Ленинградец 2:0 Сокол - Динамо Махачкала 1:0
Крылья Советов
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0
Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 Ростов - Крылья Советов 2:0 Химки - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|3
|Ахмат
|Бериша Бернард
|2
|Кристалл
|Боковой Андрей
|2
|Торпедо Владимир
|_Zharov I.
|2
|Амкал
|_Agekyan D.
|2
|Сокол Казань
|Замалиев Наиль
|1
|ЦСКА Москва
|Николич Милан
|1
|Факел
|Багамаев Абдула
|1
|Рубин
|Иванов Олег
|1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Динамо Махачкала 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Динамо Махачкала
42.8% (71)
Ничья
31.9% (53)
Крылья Советов
25.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
81.08% (90)
Нет
18.92% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (46)
2:1 Динамо Махачкала
13.9% (23)
1:2 Крылья Советов
10.8% (18)
1:0 Динамо Махачкала
8.4% (14)
0:1 Крылья Советов
3% (5)
2:0 Динамо Махачкала
1.2% (2)
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