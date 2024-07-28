Тур: 1.
История личных встреч
Зенит
Факел
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Тотал матчей
1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
Среднее время на гол
77
135
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2
Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2
Факел
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1
Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2
Группа А
|Команда
|И
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|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|2.
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|0 - 0
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|3.
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|0 - 0
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|4.
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|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
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|0
|0 - 0
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|2.
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|0
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|0 - 0
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|3.
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|0 - 0
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|4.
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|0
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|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|2.
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|3.
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|0
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|0 - 0
|0
|4.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|2.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
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|0
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|0 - 0
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|3.
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|0 - 0
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|4.
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|0
|0
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|0 - 0
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Группа D
Группа А
|Команда
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|Н
|П
|Г
|О
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|2.
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|3.
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|0 - 0
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|4.
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|0
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|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
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|Г
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|2.
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|0 - 0
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Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
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|Г
|О
|1.
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|2.
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Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
Прогнозы на матч Зенит - Факел
Исход игры
Зенит
90% (45)
Ничья
8% (4)
Факел
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
38.64% (17)
Нет
61.36% (27)
Популярный счёт
2:0 Зенит
30% (15)
3:0 Зенит
18% (9)
2:1 Зенит
14% (7)
3:1 Зенит
8% (4)
1:0 Зенит
4% (2)
1:1 Ничья
4% (2)
2:2 Ничья
4% (2)
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