☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1.
Зенит
 
Позже
Факел
Прогнозы 50
Зенит 90% (45)
X 8% (4)
Факел 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Факел
4.90
5.20
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13.00
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История личных встреч

Зенит
Факел

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:2
ПЛ
1:1
К
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Тотал матчей

1.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1

Среднее время на гол

77
135

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2
Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0 Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2
Факел
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1
Факел - Ростов 0:1 Факел - Ахмат 2:0 Локомотив Москва - Факел 2:0 Факел - Урал 0:0 Факел - Зенит 1:1 Сочи - Факел 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Краснодар - Факел 2:0 Факел - Ростов 0:1 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Факел 0:2 Пари НН - Факел 1:1 Факел - Сочи 0:0 Факел - Динамо Махачкала 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 13 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Зенит 90% (45)
    X 8% (4)
    Факел 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Факел
    4.90
    5.20
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    13.00
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    Прогнозы на матч Зенит - Факел

    Исход игры
    Зенит
    90% (45)
    Ничья
    8% (4)
    Факел
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    38.64% (17)
    Нет
    61.36% (27)
    Популярный счёт
    2:0 Зенит
    30% (15)
    3:0 Зенит
    18% (9)
    2:1 Зенит
    14% (7)
    3:1 Зенит
    8% (4)
    1:0 Зенит
    4% (2)
    1:1 Ничья
    4% (2)
    2:2 Ничья
    4% (2)
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