☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Любимов Артём
Краснодар
1:0
Второй тайм
ЦСКА Москва

Ход матча

17'
 
Мойзес Моура
28'
 
Николич Милан
30'
 
Бистрович Кристиян
38'
 
Виллиан
52'
Кевин Пина
1:0
Прогнозы 159
Краснодар 29.6% (47)
X 38.4% (61)
ЦСКА Москва 32.1% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
ЦСКА Москва
3.35
Реклама, zenit.win
3.50
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Краснодар
ЦСКА Москва

История личных встреч

Краснодар
ЦСКА Москва

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

93.3%
40%
14 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед

33 матча

30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
0:0
К
1:0
К
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
КPП
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
109

Всего голов

32
9

Голов в среднем за матч

1.88
0.56

Среднее время на гол

47
160

Всего голов

48
23

Голов в среднем за матч

1.45
0.7

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

61
129

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николич Милан 0 1
Мойзес Моура 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Виллиан Роша 1 0

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2
Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0
ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Краснодар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Пари НН
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Краснодар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Пари НН
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Краснодар
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Кристалл Боковой Андрей 2
Кубань Холдинг _Revazov A. 2
Рубин Кузнецов Даниил 1 (1)
Рубин Юкич Александар 1 (1)
Кристалл _Vartanian E. 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Николич Милан 1
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 1
Спартак Москва Селихов Александр 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Удалось краснодарцам всё-таки открыть счёт в этом противостоянии. Закономерным выглядит этот забитый мяч. Теперь, конечно, гостям стоит подумать и об атакующих действиях. 
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! КЕВИН ПИНА! Суматоха возникла в штрафной "армейцев", после которой мяч отскочил к Кевину Пине, а тот классным ударом с 17 метров поразил правый нижний угол! Великолепный Тороп дотянуться до этого выстрела не сумел!
  • 53'
    Кевин Пина выиграл борьбу на чужой половине поля и решился на авантюрный удар практически с 30 метров. Получилось неопасно, и мяч пролетел левее намеченной цели. 
  • 52'
    Гайич от правого угла штрафной выполнил скидку немного назад на Бистровича, который в одно касание пробил по воротам, вот только игровой снаряд полетел сильно выше перекладины. 
  • 51'
    Кобнан получил мяч перед штрафной соперника и пытался прорваться вперёд, но его движение заблокировал Агапов. Арбитр нарушения в этом моменте не увидел и продолжил игру. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Батчи по левому флангу на высокой скорости рвался вперёд, и его откровенно за плечо придержал Гайич. Странно, что Любимов не стал наказывать предупреждением игрока "армейского" клуба. 
  • 49'
    Давила со стандарта с левого фланга выполнил очень высокий кросс в дальнюю часть штрафной, и никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел. Пытаются москвичи забрать себе инициативу. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Глебов по левому флангу рвался вперёд, и его недозволенным приёмом остановил Козлов. Пришлось арбитру провести профилактическую беседу с футболистом "Краснодара". 
  • 47'
    Без перестановок обошлись главные тренеры в перерыве. Думаю, что во второй половине встречи краснодарцы продолжат владеть инициативой, однако "армейцы" в любой момент готовы умчаться в быструю ответную атаку. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Краснодар" - ЦСКА 0-0.
  • 45'
    Батчи с левого фланга сместился в центральную часть поля и с 27 метров плотно стрельнул в створ, вот только эта попытка пришлась точно в руки Торопу. Дальними ударами сегодня часто пользуются краснодарцы. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты к первому тайму компенсировал Любимов. 
  • Угловой
    44'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Краснодара". Эктов выполнил перспективный навес в центр к линии вратарской, а там Виллиан Роша выиграл верховое единоборство у Кордобы. 
  • Опасный момент
    43'
    ТОРОП! Батчи прорвался вперёд по левому флангу, сместился в центр и с 25 метров хлёстко пробил в правый нижний угол. Тороп в красивом прыжке сумел парировать этот выстрел!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Активно о чём-то беседуют запасные футболисты краснодарского коллектива. Хороший выбор футболистов у Мурада Мусаева на скамейке резервистов. Думаю, что во второй тайме на поле мы можем увидеть Сперцяна, Кривцова и Смолова. 
    • Травма, повреждение
      41'
      Кобнан после предыдущего столкновения с Лукиным остался лежать на газоне. Досталось футболисту "Краснодара". Появляется медицинская бригада "быков" на футбольном поле. 
    • 40'
      Кобнан боролся за мяч на чужой половине поля и упал на газон в борьбе с Лукиным. Рефери не увидел грубости в действиях защитника ЦСКА и продолжил встречу. 
    • 39'
      Постепенно приближается к своему логическому завершению первая половина встречи. Великолепный первый тайм проводят "быки", однако легально открыть счёт у них по-прежнему не получается. 
    • Желтая карточка
      38'
      Виллиан Роша получает жёлтую карточку в составе ЦСКА. Козлов зацепился за мяч в центральном круге, а бразилец грубо врезался ему в спину. Очень некрасиво повёл себя защитник гостей. 
    • Опасный момент
      37'
      ШАНСИЩЕ! Олусегун с левого фланга прострелил в штрафную, Лукин сыграл неудачно и вынес мяч точно на Кордобу, который с 15 метров пробил рядом с правой штангой!
    • 36'
      Впервые за долгое время выбрались в атаку "армейцы", в ходе которой Агапов по левому флангу пробежался вперёд и навесил в штрафную, но эта передача пришла точно в руки Агкацеву. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Кордоба вступил в активный прессинг на чужой половине поля и нарушил правила против Лукина. Повздорили немного футболисты после этого момента, однако Любимов быстро всех успокоил. 
    • 34'
      В быструю атаку умчались футболисты "Краснодара", в ходе которой Кобнан получил игровой снаряд у правого угла штрафной и пробил по воротам, вот только эту попытку заблокировал Виллиан Роша. 
    • 33'
      Красивую комбинацию на чужой половине поля разыграли "быки", после чего Эктов с правого фланга выполнил мягкий заброс к линии вратарской, а там внимательно на выходе сыграл Тороп. 
    • 32'
      Наиграли на свой гол в первой половине встречи футболисты "Краснодара", однако гости пока держаться. Посмотрим, получиться ли у "армейцев" выстоять до перерыва. 
    • Опасный момент
      31'
      МОМЕНТИЩЕ! Кевин Пина со стандарта с 27 метров пробил в створ, Тороп сыграл неудачно и парировал выстрел перед собой, а на добивании оказался Кордоба, который с близкого расстояния отправил снаряд в голкипера ЦСКА!
    • Желтая карточка
      30'
      Бистрович получает жёлтую карточку в составе ЦСКА. Кобнан с правого фланга на скорости смещался в центр, а футболист гостей снёс его с ног. Справедливое решение Любимова. 
    • Желтая карточка
      29'
      Марко Николич получает жёлтую карточку. Что-то активно начал высказывать резервному арбитру главный тренер ЦСКА. Любимов быстро прибежал к бровке и достал из кармана "горчичник". 
    • 28'
      Продолжают краснодарцы активно прессинговать своего соперника на чужой половине, не позволяя "армейцам" спокойно начинать свои атаки. Думаю, что в какой-то момент это может принести свои плоды. 
    • Судья
      27'
      Козлов готовился получить мяч на правом фланге атаки, но упал на газон в борьбе с Виллианом Рошей. Показалось, что игрок ЦСКА сфолил, но Любимов придерживается другого мнения. 
    • Судья
      26'
      Не засчитывают судьи гол "Краснодара". Эктов, получая мяч на правом фланге, забрался в положение вне игры. Очень обидный момент для хозяев, однако всё решилось по справедливости. 
    • Видеоповтор
      25'
      VAR вмешивается в нашу встречу. Проверяют видеоассистенты гол "Краснодара". Активно спорят "быки" с рефери, однако теперь всё зависит от судей, которые находятся в "тёмной" комнате. 
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! НЕ ЗАСЧИТАН!!! КОРДОБА! Эктов с правого фланга выполнил навес в дальнюю часть штрафной, мяч получил Олусегун и пробил по воротам, а во вратарской пятку подставил Кордоба, от которой игровой снаряд и влетел в цель!
    • Фол, нарушение
      23'
      Кайо из центрального круга сделал заброс к левому углу штрафной гостей, Кордоба вёл борьбу за мяч и нарушил правила против Лукина. Любимов находился рядом с моментом и дал свисток. 
    • 22'
      Койта из центрального круга выполнил слишком поспешную передачу на правый край атаки, и Глебов к мячу не успел. Пытаются москвичи проводить быстрые атаки. 
    • 21'
      Незаметно пролетели стартовые минуты нашего поединка. Краснодарцы великолепно начали встречу, однако сейчас "армейцам" удалось выровнять игру. Думаю, что дальше дело пойдёт ещё веселее. 
    • 20'
      Гайич перехватил мяч на чужой половине поля и с правого фланга выполнил навес в центр штрафной, Давила головой попытался пробить по воротам, но его попытка пришлась в Кайо. 
    • Желтая карточка
      19'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Мойзес наказан предупреждением в составе ЦСКА. Кобнан по центру рвался в быструю атаку, а защитник гостей очевидно схватил его руками. 
    • Угловой
      18'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Краснодара". Эктов навесил к дальней штанге на Кордобу, который головой сбросил мяч в центр вратарской, а там на перехвате сыграл Тороп. 
    • Опасный момент
      17'
      МОМЕНТ! Кастаньо получил игровой снаряд перед штрафной соперника и приложился по воротам. Мяч зацепил Давилу и полетел в левый верхний угол, однако Тороп сумел справиться с угрозой!
    • 16'
      Великолепно смотрится в стартовые минуты у "Краснодара" Козлов, которые совершает очень много активных действий на чужой половине поля. Благодаря ему "быки" быстро передвигают снаряд возле чужой штрафной. 
    • Угловой
      15'
      Угловой на правом фланге заработали "быки" в предыдущем эпизоде. Кастаньо навесил в центр штрафной, но никого из партнёров этой передачей найти не удалось, и Кисляк выбил мяч. 
    • Опасный момент
      14'
      ОПАСНО! Козлов из глубины отдал отличный пас низом в правую часть штрафной гостей, Кордоба в одно касание пробил по воротам из отличной позиции, но эту попытку успел заблокировать Виллиан Роша!
    • 13'
      Койта пробил из левой части штрафной, но эту попытку заблокировал Кайо, после чего игровой снаряд отскочил к Кисляку, который с 18 метров направил мяч гораздо выше перекладины. 
    • 12'
      Всей командой перебрались на чужую половину поля краснодарцы. Продолжают они активно искать свободные зоны в обороне соперника, однако "армейцы" в защите действуют уверенно. 
    • Судья
      11'
      Кордоба успел избавиться от мяча у линии штрафной гостей, после чего Агапов зарядил ему по ноге. Колумбийский форвард оказался на газоне, но Любимов никак на это падение не отреагировал. 
    • Угловой
      10'
      Первый угловой в матче заработали хозяева на правом фланге. Кастаньо навесил в центр к линии вратарской, а там уверенно на перехвате действовал Бистрович, головой выбивший мяч. 
    • 9'
      Агрессивно у штрафной соперника действуют "быки", поэтому гости пока со своей половины поля пока выйти не могут. Непросто приходится подопечным Марко Николича в первые минуты поединка. 
    • 8'
      Бистрович из глубины отдал отличный пас вперёд к линии штрафной на Глебова, который снаряд получил, а затем с 17 метров пробил слабо и точно в руки голкиперу "Краснодара". 
    • Судья
      7'
      Кастаньо по центру обыгрался с Козловым и готовился приблизиться к штрафной гостей, но его движению помешал Кисляк. Рефери посчитал, что нарушения в этом моменте со стороны игрока ЦСКА не было. 
    • 6'
      Батчи готовился получить игровой снаряд на левом фланге атаки, вот только против него великолепно действовал Лукин, сумевший в подкате выбить мяч за боковую. Продолжают краснодарцы активничать. 
    • 5'
      Батчи с левого фланга выполнил перспективный навес в центр к линии вратарской, Кордоба вёл борьбу за мяч, однако переиграть Виллиана Рошу у него не получилось. Внимательно сыграл защитник ЦСКА. 
    • 4'
      С преимуществом начинают эту встречу "быки". Футболисты "Краснодара" забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля. 
    • 3'
      Мойзес из центральной части поля выполнил довольно рискованный пас назад на своего голкипера, однако Тороп под прессингом Кородобы действовал уверенно и отдал точную передачу на партнёра. 
    • 2'
      Футболисты "Краснодара" вышли на эту встречу в чёрно-зеленом комплекте формы, "армейцы" играют в белой форме. Ворота Агкацева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 1-го тура группового этапа Кубка России, в котором "Краснодар" на своём поле будет принимать московский ЦСКА. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.57. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.57 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 159
    Краснодар 29.6% (47)
    X 38.4% (61)
    ЦСКА Москва 32.1% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.35
    Реклама, zenit.win
    3.50
    Реклама, ligastavok.ru
    4.10
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Краснодар 1:0 ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Краснодар 1:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Краснодар
    29.6% (47)
    Ничья
    38.4% (61)
    ЦСКА Москва
    32.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.66% (46)
    Меньше
    60.34% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (96)
    Нет
    17.24% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (50)
    1:2 ЦСКА Москва
    12.6% (20)
    2:1 Краснодар
    11.3% (18)
    0:1 ЦСКА Москва
    5% (8)
    1:0 Краснодар
    5% (8)
    2:2 Ничья
    2.5% (4)
    3:2 Краснодар
    1.3% (2)
    1:3 ЦСКА Москва
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Краснодар
    ЦСКА Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный