Давила со стандарта с левого фланга выполнил очень высокий кросс в дальнюю часть штрафной, и никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел. Пытаются москвичи забрать себе инициативу.

Батчи по левому флангу на высокой скорости рвался вперёд, и его откровенно за плечо придержал Гайич. Странно, что Любимов не стал наказывать предупреждением игрока "армейского" клуба.

Кобнан получил мяч перед штрафной соперника и пытался прорваться вперёд, но его движение заблокировал Агапов. Арбитр нарушения в этом моменте не увидел и продолжил игру.

Гайич от правого угла штрафной выполнил скидку немного назад на Бистровича, который в одно касание пробил по воротам, вот только игровой снаряд полетел сильно выше перекладины.

Кевин Пина выиграл борьбу на чужой половине поля и решился на авантюрный удар практически с 30 метров. Получилось неопасно, и мяч пролетел левее намеченной цели.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! КЕВИН ПИНА! Суматоха возникла в штрафной "армейцев", после которой мяч отскочил к Кевину Пине, а тот классным ударом с 17 метров поразил правый нижний угол! Великолепный Тороп дотянуться до этого выстрела не сумел!

Удалось краснодарцам всё-таки открыть счёт в этом противостоянии. Закономерным выглядит этот забитый мяч. Теперь, конечно, гостям стоит подумать и об атакующих действиях.

Без перестановок обошлись главные тренеры в перерыве. Думаю, что во второй половине встречи краснодарцы продолжат владеть инициативой, однако "армейцы" в любой момент готовы умчаться в быструю ответную атаку.

Глебов по левому флангу рвался вперёд, и его недозволенным приёмом остановил Козлов. Пришлось арбитру провести профилактическую беседу с футболистом "Краснодара".

ТОРОП! Батчи прорвался вперёд по левому флангу, сместился в центр и с 25 метров хлёстко пробил в правый нижний угол. Тороп в красивом прыжке сумел парировать этот выстрел!

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Краснодара". Эктов выполнил перспективный навес в центр к линии вратарской, а там Виллиан Роша выиграл верховое единоборство у Кордобы.

Батчи с левого фланга сместился в центральную часть поля и с 27 метров плотно стрельнул в створ, вот только эта попытка пришлась точно в руки Торопу. Дальними ударами сегодня часто пользуются краснодарцы.

Красивую комбинацию на чужой половине поля разыграли "быки", после чего Эктов с правого фланга выполнил мягкий заброс к линии вратарской, а там внимательно на выходе сыграл Тороп.

В быструю атаку умчались футболисты "Краснодара", в ходе которой Кобнан получил игровой снаряд у правого угла штрафной и пробил по воротам, вот только эту попытку заблокировал Виллиан Роша.

Кордоба вступил в активный прессинг на чужой половине поля и нарушил правила против Лукина. Повздорили немного футболисты после этого момента, однако Любимов быстро всех успокоил.

Впервые за долгое время выбрались в атаку "армейцы", в ходе которой Агапов по левому флангу пробежался вперёд и навесил в штрафную, но эта передача пришла точно в руки Агкацеву.

ШАНСИЩЕ! Олусегун с левого фланга прострелил в штрафную, Лукин сыграл неудачно и вынес мяч точно на Кордобу, который с 15 метров пробил рядом с правой штангой!

Виллиан Роша получает жёлтую карточку в составе ЦСКА. Козлов зацепился за мяч в центральном круге, а бразилец грубо врезался ему в спину. Очень некрасиво повёл себя защитник гостей.

Постепенно приближается к своему логическому завершению первая половина встречи. Великолепный первый тайм проводят "быки", однако легально открыть счёт у них по-прежнему не получается.

Кобнан боролся за мяч на чужой половине поля и упал на газон в борьбе с Лукиным. Рефери не увидел грубости в действиях защитника ЦСКА и продолжил встречу.

Кобнан после предыдущего столкновения с Лукиным остался лежать на газоне. Досталось футболисту "Краснодара". Появляется медицинская бригада "быков" на футбольном поле.

Активно о чём-то беседуют запасные футболисты краснодарского коллектива. Хороший выбор футболистов у Мурада Мусаева на скамейке резервистов. Думаю, что во второй тайме на поле мы можем увидеть Сперцяна, Кривцова и Смолова.

32' Наиграли на свой гол в первой половине встречи футболисты "Краснодара", однако гости пока держаться. Посмотрим, получиться ли у "армейцев" выстоять до перерыва.

31' МОМЕНТИЩЕ! Кевин Пина со стандарта с 27 метров пробил в створ, Тороп сыграл неудачно и парировал выстрел перед собой, а на добивании оказался Кордоба, который с близкого расстояния отправил снаряд в голкипера ЦСКА!

30' Бистрович получает жёлтую карточку в составе ЦСКА. Кобнан с правого фланга на скорости смещался в центр, а футболист гостей снёс его с ног. Справедливое решение Любимова.

29' Марко Николич получает жёлтую карточку. Что-то активно начал высказывать резервному арбитру главный тренер ЦСКА. Любимов быстро прибежал к бровке и достал из кармана "горчичник".

28' Продолжают краснодарцы активно прессинговать своего соперника на чужой половине, не позволяя "армейцам" спокойно начинать свои атаки. Думаю, что в какой-то момент это может принести свои плоды.

27' Козлов готовился получить мяч на правом фланге атаки, но упал на газон в борьбе с Виллианом Рошей. Показалось, что игрок ЦСКА сфолил, но Любимов придерживается другого мнения.

26' Не засчитывают судьи гол "Краснодара". Эктов, получая мяч на правом фланге, забрался в положение вне игры. Очень обидный момент для хозяев, однако всё решилось по справедливости.

25' VAR вмешивается в нашу встречу. Проверяют видеоассистенты гол "Краснодара". Активно спорят "быки" с рефери, однако теперь всё зависит от судей, которые находятся в "тёмной" комнате.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! НЕ ЗАСЧИТАН!!! КОРДОБА! Эктов с правого фланга выполнил навес в дальнюю часть штрафной, мяч получил Олусегун и пробил по воротам, а во вратарской пятку подставил Кордоба, от которой игровой снаряд и влетел в цель!

23' Кайо из центрального круга сделал заброс к левому углу штрафной гостей, Кордоба вёл борьбу за мяч и нарушил правила против Лукина. Любимов находился рядом с моментом и дал свисток.

22' Койта из центрального круга выполнил слишком поспешную передачу на правый край атаки, и Глебов к мячу не успел. Пытаются москвичи проводить быстрые атаки.

21' Незаметно пролетели стартовые минуты нашего поединка. Краснодарцы великолепно начали встречу, однако сейчас "армейцам" удалось выровнять игру. Думаю, что дальше дело пойдёт ещё веселее.

20' Гайич перехватил мяч на чужой половине поля и с правого фланга выполнил навес в центр штрафной, Давила головой попытался пробить по воротам, но его попытка пришлась в Кайо.

19' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Мойзес наказан предупреждением в составе ЦСКА. Кобнан по центру рвался в быструю атаку, а защитник гостей очевидно схватил его руками.

18' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Краснодара". Эктов навесил к дальней штанге на Кордобу, который головой сбросил мяч в центр вратарской, а там на перехвате сыграл Тороп.

17' МОМЕНТ! Кастаньо получил игровой снаряд перед штрафной соперника и приложился по воротам. Мяч зацепил Давилу и полетел в левый верхний угол, однако Тороп сумел справиться с угрозой!

16' Великолепно смотрится в стартовые минуты у "Краснодара" Козлов, которые совершает очень много активных действий на чужой половине поля. Благодаря ему "быки" быстро передвигают снаряд возле чужой штрафной.

15' Угловой на правом фланге заработали "быки" в предыдущем эпизоде. Кастаньо навесил в центр штрафной, но никого из партнёров этой передачей найти не удалось, и Кисляк выбил мяч.

14' ОПАСНО! Козлов из глубины отдал отличный пас низом в правую часть штрафной гостей, Кордоба в одно касание пробил по воротам из отличной позиции, но эту попытку успел заблокировать Виллиан Роша!

13' Койта пробил из левой части штрафной, но эту попытку заблокировал Кайо, после чего игровой снаряд отскочил к Кисляку, который с 18 метров направил мяч гораздо выше перекладины.

12' Всей командой перебрались на чужую половину поля краснодарцы. Продолжают они активно искать свободные зоны в обороне соперника, однако "армейцы" в защите действуют уверенно.

11' Кордоба успел избавиться от мяча у линии штрафной гостей, после чего Агапов зарядил ему по ноге. Колумбийский форвард оказался на газоне, но Любимов никак на это падение не отреагировал.

10' Первый угловой в матче заработали хозяева на правом фланге. Кастаньо навесил в центр к линии вратарской, а там уверенно на перехвате действовал Бистрович, головой выбивший мяч.

9' Агрессивно у штрафной соперника действуют "быки", поэтому гости пока со своей половины поля пока выйти не могут. Непросто приходится подопечным Марко Николича в первые минуты поединка.

8' Бистрович из глубины отдал отличный пас вперёд к линии штрафной на Глебова, который снаряд получил, а затем с 17 метров пробил слабо и точно в руки голкиперу "Краснодара".

7' Кастаньо по центру обыгрался с Козловым и готовился приблизиться к штрафной гостей, но его движению помешал Кисляк. Рефери посчитал, что нарушения в этом моменте со стороны игрока ЦСКА не было.

6' Батчи готовился получить игровой снаряд на левом фланге атаки, вот только против него великолепно действовал Лукин, сумевший в подкате выбить мяч за боковую. Продолжают краснодарцы активничать.

5' Батчи с левого фланга выполнил перспективный навес в центр к линии вратарской, Кордоба вёл борьбу за мяч, однако переиграть Виллиана Рошу у него не получилось. Внимательно сыграл защитник ЦСКА.

4' С преимуществом начинают эту встречу "быки". Футболисты "Краснодара" забрали игровой снаряд под контроль и спокойно перекатывают его на своей половине поля.

3' Мойзес из центральной части поля выполнил довольно рискованный пас назад на своего голкипера, однако Тороп под прессингом Кородобы действовал уверенно и отдал точную передачу на партнёра.

2' Футболисты "Краснодара" вышли на эту встречу в чёрно-зеленом комплекте формы, "армейцы" играют в белой форме. Ворота Агкацева в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.