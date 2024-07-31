Тур: 1. Стадион: Краснодар. Главный судья: Любимов Артём
1:0
Второй тайм
Ход матча
17'
28'
38'
52'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Батчи ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кобнан МозесНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Смолов ФёдорНападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
4 ВиллианЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
История личных встреч
Краснодар
ЦСКА Москва
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
40%
14 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед
33 матча
30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
109
Всего голов
32
9
Голов в среднем за матч
1.88
0.56
Среднее время на гол
47
160
Всего голов
48
23
Голов в среднем за матч
1.45
0.7
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
61
129
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николич Милан
|0
|1
|Мойзес Моура
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2
Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0
ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Кристалл
|Боковой Андрей
|2
|Кубань Холдинг
|_Revazov A.
|2
|Рубин
|Кузнецов Даниил
|1 (1)
|Рубин
|Юкич Александар
|1 (1)
|Кристалл
|_Vartanian E.
|1 (1)
|ЦСКА Москва
|Николич Милан
|1
|Факел
|Багамаев Абдула
|1
|Рубин
|Иванов Олег
|1
|ЦСКА Москва
|Мойзес Моура
|1
|Спартак Москва
|Селихов Александр
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Краснодар 1:0 ЦСКА Москва
Исход игры
Краснодар
29.6% (47)
Ничья
38.4% (61)
ЦСКА Москва
32.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
39.66% (46)
Меньше
60.34% (70)
Обе команды забьют
Да
82.76% (96)
Нет
17.24% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (50)
1:2 ЦСКА Москва
12.6% (20)
2:1 Краснодар
11.3% (18)
0:1 ЦСКА Москва
5% (8)
1:0 Краснодар
5% (8)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:2 Краснодар
1.3% (2)
1:3 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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