Тур: 1.
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История личных встреч
Краснодар
ЦСКА Москва
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
93.3%
40%
14 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 6 побед
33 матча
30.3%
30.3%
39.4%
10 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
15.2%
36.4%
48.4%
5 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
109
Всего голов
32
9
Голов в среднем за матч
1.88
0.56
Среднее время на гол
47
160
Всего голов
48
23
Голов в среднем за матч
1.45
0.7
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
61
129
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2
Краснодар - Динамо Махачкала 2:0 Краснодар - Кубань 1:0 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Сочи - Краснодар 2:3 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 0:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Краснодар - Балтика 3:2 Краснодар - Факел 2:0 Краснодар - Зенит 1:2 Пари НН - Краснодар 3:4 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Химки - Краснодар 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Краснодар - Рубин 1:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:1
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0
ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2
Группа А
|Команда
|И
|В
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|0
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|0 - 0
|0
|3.
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|0
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|0 - 0
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|4.
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|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|2.
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|0
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|0 - 0
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|3.
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|0
|0
|0
|0 - 0
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|4.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0
|0
|0
|0 - 0
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|2.
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|0 - 0
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|3.
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|0 - 0
|0
|4.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0 - 0
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|2.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|2.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
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|0
|0
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|0 - 0
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|3.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|4.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|2.
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|0 - 0
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|3.
|0
|0
|0
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|0 - 0
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|4.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
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|0 - 0
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|3.
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|0 - 0
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|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
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|0 - 0
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Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
Прогнозы на матч Краснодар - ЦСКА Москва
Исход игры
Краснодар
28.6% (14)
Ничья
46.9% (23)
ЦСКА Москва
24.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
90.7% (39)
Нет
9.3% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.8% (20)
2:1 Краснодар
14.3% (7)
1:2 ЦСКА Москва
14.3% (7)
2:2 Ничья
4.1% (2)
3:2 Краснодар
4.1% (2)
1:0 Краснодар
4.1% (2)
0:1 ЦСКА Москва
4.1% (2)
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