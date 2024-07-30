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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ziyakov R.
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм
Ростов

Ход матча

10'
 
Мелёхин Виктор
11'
Карпукас Артём
 
Прогнозы 152
Локомотив Москва 55.3% (84)
X 25.7% (39)
Ростов 19.1% (29)
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Локомотив Москва
Ростов

История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

39 матчей

53.8%
17.9%
28.3%
21 победа 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.6%
35.9%
20.5%
17 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
К
3:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.11
1.05

Среднее время на гол

81
85

Всего голов

57
46

Голов в среднем за матч

1.46
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

61
76

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карпукас Артём 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1
Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2
Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Акрон
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Локомотив Москва
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

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Оргэнергострой Димитровград _Pepinov S. 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Алексей Батраков набросил справа со штрафного слишком низко, и легко отбились ростовчане на стандарте соперника в данной ситуации.
  • Фол, нарушение
    19'
    Снова Хорен Байрамян фолит. Максим Ненахов заработал для "Локомотива" штрафной удар в атаке на правом фланге.
  • Фол, нарушение
    18'
    Хорен Байрамян нарушил правила в середине поля против Тимура Сулейманова. Арбитр не показал жёлтой карточки.
  • 17'
    Алексей Батраков попробовал забить с центра поля, но низко и недостаточно сильно послал мяч вперёд. Хидает Ханкич не испытал проблем.
  • Фол, нарушение
    16'
    Наир Тикнизян отметился нарушением на своей половине в центральной трети поля. Против Ильи Жбанова был совершён фол.
  • 15'
    Чуть сбавилась активность у "Ростова". Наверняка "Локомотив" собирался на своём поле играть более инициативно.
  • Офсайд
    14'
    Заброс следует из глубины у "путейцев" в левую часть чужой штрафной площади, где принимает мяч Тимур Сулейманов, офсайд у которого фиксируется с временным лагом.
  • 13'
    Во втором туре чемпионата России "Локомотив" проиграл в дерби "Динамо", а "Ростов" выиграл в гостях у "Крыльев Советов".
  • Травма, повреждение
    12'
    Оказывается медицинская помощь игроку "Локомотива" Наиру Тикнизяну после эпизода с участием Даниила Шанталия.
  • Желтая карточка
    10'
    Быстро демонстрируется жёлтая карточка теперь игроку "Локомотива". Артём Карпукас сфолил против Константина Кучаева.
  • Желтая карточка
    9'
    Первая жёлтая карточка предъявлена в матче. Получил её Виктор Мелёхин, с нарушением остановивший прорывавшегося в контратаку Тимура Сулейманова.
  • 8'
    Илья Жбанов осуществил подачу с правого фланга, и неудачно попытался сыграть головой Егор Голенков. Мяч проследовал левее створа.
  • Фол, нарушение
    7'
    К Хорену Байрамяну особое внимание сегодня у "железнодорожников". Нарушение правил фиксируется в его адрес в исполнении Максима Ненахова на фланге.
  • 6'
    Наир Тикнизян разогнался по левому флангу и выполнил прострельную передачу, а мяч забрал в свои перчатки Хидает Ханкич.
  • 5'
    Константин Кучаев навесил слева со штрафного аккурат на голову Давида Семенчука, который несильно пробил головой в руки Ильи Лантратова.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      4'
      Хорен Байрамян заработал для "Ростова" штрафной удар в нападении на левом фланге. Уронил игрока гостей Илья Самошников.
    • 3'
      "Ростов" всё-таки больше держит мяч, но большие выводы делать пока рано, поскольку только начало матча.
    • 2'
      Неплохую динамику показывают команды на самых первых минутах. Атаки уже были в обе стороны. Егор Голенков протискивался в правую часть чужой штрафной площади, но упустил мяч под давлением.
    • 1'
      "Локомотив" играет в красно-бело-чёрной форме, а у "Ростова" жёлто-чёрная экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА: 

      Судья:       Ранэль Зияков (Набережные Челны).
      Ассистент судьи: Рустам Мухтаров (Петрозаводск).
      Ассистент судьи: Сергей Каруненко (Воронеж).
      Резервный судья: Игорь Панин (Московская область).
      VAR: Алексей Амелин (Тула).
      AVAR: Алексей Сухой (Люберцы).
      Инспектор: Александр Гончар (Сочи).
      Комиссар: Владимир Карпович (Москва).
    • Приветствуем всех любителей футбола! В первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025 московский "Локомотив" сыграет в родных стенах против "Ростова" из Ростова-на-Дону. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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    Прогнозы 152
    Локомотив Москва 55.3% (84)
    X 25.7% (39)
    Ростов 19.1% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ростов
    3.95
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Ростов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    55.3% (84)
    Ничья
    25.7% (39)
    Ростов
    19.1% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.95% (70)
    Меньше
    38.05% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    88.5% (100)
    Нет
    11.5% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    30.3% (46)
    1:1 Ничья
    19.7% (30)
    1:2 Ростов
    8.6% (13)
    1:0 Локомотив Москва
    5.3% (8)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    3:2 Локомотив Москва
    2% (3)
    2:0 Локомотив Москва
    2% (3)
    3:1 Локомотив Москва
    2% (3)
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    Локомотив Москва
    Ростов
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