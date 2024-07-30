Первый тайм

20' Алексей Батраков набросил справа со штрафного слишком низко, и легко отбились ростовчане на стандарте соперника в данной ситуации.

19' Снова Хорен Байрамян фолит. Максим Ненахов заработал для "Локомотива" штрафной удар в атаке на правом фланге.

18' Хорен Байрамян нарушил правила в середине поля против Тимура Сулейманова. Арбитр не показал жёлтой карточки.

17' Алексей Батраков попробовал забить с центра поля, но низко и недостаточно сильно послал мяч вперёд. Хидает Ханкич не испытал проблем.

16' Наир Тикнизян отметился нарушением на своей половине в центральной трети поля. Против Ильи Жбанова был совершён фол.

15' Чуть сбавилась активность у "Ростова". Наверняка "Локомотив" собирался на своём поле играть более инициативно.