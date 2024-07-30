Тур: 1. Стадион: РЖД Арена. Главный судья: Ziyakov R.
0:0
Первый тайм
Ход матча
10'
11'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Митай МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Раков ВадимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
57 Жбанов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Зубенко ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
-
7 РоналдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Локомотив Москва
Ростов
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
39 матчей
53.8%
17.9%
28.3%
21 победа 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.6%
35.9%
20.5%
17 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.8
1.32
Среднее время на гол
50
68
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.11
1.05
Среднее время на гол
81
85
Всего голов
57
46
Голов в среднем за матч
1.46
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
61
76
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карпукас Артём
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1
Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2
Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Лада-Тольятти
|Махмутов Руслан
|2
|Лада-Тольятти
|Сорокин Сергей
|1
|Кубань Холдинг
|_Revazov A.
|1
|Оргэнергострой Димитровград
|_Shageev R.
|1
|Оргэнергострой Димитровград
|_Pepinov S.
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Ростов
Исход игры
Локомотив Москва
55.3% (84)
Ничья
25.7% (39)
Ростов
19.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
61.95% (70)
Меньше
38.05% (43)
Обе команды забьют
Да
88.5% (100)
Нет
11.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
30.3% (46)
1:1 Ничья
19.7% (30)
1:2 Ростов
8.6% (13)
1:0 Локомотив Москва
5.3% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Локомотив Москва
2% (3)
2:0 Локомотив Москва
2% (3)
3:1 Локомотив Москва
2% (3)
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