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Тур: 1.
Локомотив Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 48
Локомотив Москва 52.1% (25)
X 33.3% (16)
Ростов 14.6% (7)
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Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Ростов
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История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44%
44%
12%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

39 матчей

53.8%
17.9%
28.3%
21 победа 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.6%
35.9%
20.5%
17 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
К
3:1
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КPП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КPП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.8
1.32

Среднее время на гол

50
68

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.11
1.05

Среднее время на гол

81
85

Всего голов

57
46

Голов в среднем за матч

1.46
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
4
Больше 10%
Меньше 90%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

61
76

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1
Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0 Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2
Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2 Химки - Ростов 0:0 Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июля 2024, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 48
    Локомотив Москва 52.1% (25)
    X 33.3% (16)
    Ростов 14.6% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Ростов
    3.60
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Ростов

    Исход игры
    Локомотив Москва
    52.1% (25)
    Ничья
    33.3% (16)
    Ростов
    14.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    37.5% (18)
    1:1 Ничья
    33.3% (16)
    1:2 Ростов
    12.5% (6)
    2:0 Локомотив Москва
    4.2% (2)
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