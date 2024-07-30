Тур: 1. Стадион: Ак Барс Арена. Главный судья: Сафьян Роман
Ход матча
8'
1:0
10'
25'
49'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
51
Рожков
Игорь
19
Иванов
Олег
24
Чумич
Никола
86
Корец
Никита
15
Вуячич
Игор
73
Мукба
Энри
11
Тахери
Касра
19
Бокоев
Марат
23
Димоски
Боян
- Основной состав
- Вратарь
-
51 Рожков ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
-
24 Чумич НиколаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
86 Корец НикитаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вуячич ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Мукба ЭнриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Тахери КасраНападающий
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
История личных встреч
Рубин
Акрон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кузнецов Даниил
|1
|1
|Чумич Никола
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Олег
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баранок Никита
|1
|0
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1
Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4
Акрон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2
Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Кубань Холдинг
|_Revazov A.
|2
|Лада-Тольятти
|Махмутов Руслан
|1
|Оргэнергострой Димитровград
|Кузнецов Александр
|1
|Лада-Тольятти
|Босов Александр
|1
|Рубин
|Кузнецов Даниил
|1
|Рубин
|Иванов Олег
|1
|Локомотив Москва
|Карпукас Артём
|1
|Ростов
|Мелёхин Виктор
|1
|Акрон
|Баранок Никита
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин 2:0 Акрон
Исход игры
Рубин
76.8% (116)
Ничья
12.6% (19)
Акрон
10.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
69.03% (78)
Нет
30.97% (35)
Популярный счёт
2:1 Рубин
37.7% (57)
1:0 Рубин
13.2% (20)
2:0 Рубин
8.6% (13)
1:1 Ничья
7.9% (12)
3:1 Рубин
2% (3)
1:2 Акрон
2% (3)
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