Юкич с правого фланга направляет мяч в чужую штрафную, однако "Акрон" вновь отбивается достаточно спокойно.

Чумич в борьбе с защитником оказался на газоне в штрафной соперника, поднялся, снова обострил, в итоге заработав угловой.

Юкич подал угловой с левого фланга, мяч после касания гостей попал в спину Ашурматову и прошел мимо дальнего угла.

Острая подача с правого фланга удается Кузьмину, однако ни Грибову, ни Болдыреву пробить по воротам не удается.

Врачи "Рубина" появляются на поле, по итогам предыдущего момента не может подняться на ноги Рожков.

Алекса Джурасович, Стефан Лончар и Кирилл Данилин выходят на поле в составе "Акрона", поле покинули Шерзод Эсанов, Владимир Москвичёв и Арсений Дмитриев.

Шабанхаджай после передачи Чумича вышел на рандеву с голкипером, но переиграть Волкова не сумел, к тому же у австрийца зафиксировн офсайд.

У "Рубина" Игор Вуячич и Александар Юкич выходят на поле вместо Алексея Грицаенко и Никиты Васильева. У "Акрона" Сергей Грибов меняет Ивана Тимошенко.

Москвичёв получает предупреждение за фол против Юкича на фланге.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ИЛЬЯ РОЖКОВ! Юкич исполнил штрафной с правого фланга, а Рожков, опередив всех, головой отправил мяч в дальний угол!

ВАР берет паузу, чтобы рассмотреть эпизод на предмет возможного офсайда у Юкича.

И всё-таки после паузы Роман Сафьян указывает на центр, гол засчитан.

Угловой на левом фланге разыграли хозяева, Юкич после навеса Иванова пробил головой, но мяч попал в Ашурматова и вновь ушел за лицевую.

С правого фланга Юкич исполнил подачу на ближнюю штангу, но тольяттинцы спокойно отбиваются.

Первый угловой сегодня исполнили гости, Ставер на выходе махнул кулаком мимо мяча, но Москвичёву на отскоке немного не фартануло.

Совсем немного времени остается у нас до перерыва, пока "Рубин" закономерно ведет в счёте, но при этом у обеих команд есть варианты по усилению игры.

Васильев врывается в штрафную гостей с правого края и остро простреливает на дальнюю штангу, а Чумич умудрился не попасть по мячу.

После розыгрыша углового Болдырев направил мяч в штрафную хозяев, снаряд попадает в локоть защитнику, но свисток арбитра молчит.

Вера Опейкина, работающая сегодня на ВАР, не нашла игры рукой в предыдущем моменте, продолжает игру Роман Сафьян.

Удар Тимошенко с разворота из пределов штрафной блокирует защитник, после навеса с углового состоялся удар Бокоева головой в дальний угол, но мяч миновал створ ворот.

3 минуты добавляет Роман Сафьян к основному времени первого тайма.

Чумич после прострела Шабанхаджая пробивает из пределов штрафной в защитника, уже после этого арбитр сигнализирует об офсайде у Дардана.

Дмитриев со штрафного с правого фланга закручивает мяч в створ ворот, оданко Ставер переводит снаряд через перекладину.

36' Досталось Безрукову в предыдущем моменте, как и самому Болдыреву, обоим футболистам требуется помощь врачей.

35' Подачу с правого фланга исполнили гости, Безруков в верховой борьбе сумел опередить Болдырева и отправил мяч на угловой.

34' Тяжеловато клеится атакующая игра у "Акрона" по ходу первого тайма, пока у ворот Ставера тишь да благодать.

32' Острый прострел Васильева с левого фланга не удается замкнуть никому из казанцев, второй темп также не принес результата "Рубину".

31' Позиционная атака гостей завершается подачей Болдырева с левого фланга - Ставер спокойно вылавливает мяч.

30' Чумичу требуется помощь врачей, какие-то проблемы с грудной клеткой у автора голевой передачи.

28' Вторым темпом после углового казанцы остро забросили мяч в штрафную, а Апшацеву не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.

27' Апшацев со штрафного пробивает в стиле Тони Крооса в дальний угол - Волков вытягивает мяч из-под перекладины.

26' Баранок с нарушением правил останавливает Чумича на правом фланге обороны, желтая карточка для защитника "Акрона".

24' Чуть поспокойнее пошла игра к середине первого тайма, спокойно "Рубин" контролирует происходящее.

22' "Рубин" же начал с гостевой победы над "Пари НН" (4:2), а во втором туре казанцы дома крупно уступили "Зениту" (0:4).

21' Напомним, что в чемпионате России "Акрон" дебютировал с поражения в веселой игре с "Локомотивом (2:3), а затем тольяттинцы победили в Воронеже (2:0).

20' Штрафной с левого фланга практически от углового сектора исполнили тольяттинцы, но остроты у ворот Ставера не возникло.

18' Апшацев со штрафного решил пробить в левый от себя угол низом, однако мяч миновал створ ворот.

17' Эсанов фолит против оппонента в центральной зоне, до ворот метров 30, но похоже казанцы не будут бить сразу.

16' Веселым получается начало этого матча, уже есть забитый гол и несколько интересных моментов.

14' Рожков на левом краю штрафной обыгрывает вышедшего из ворот Волкова и катит в центр на Шабанхаджая, который вывернул стопу и пробил по пустым воротам, но угодил в перекладину!

13' Шабанхаджай прорывается по правому флангу и простреливает на дальнюю штангу, но партнеры до мяча не добираются.

11' Напомним, что в этом квартете в Кубке России также сыграют "Зенит" и "Факел", их встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня чуть позже.

10' Иванов получает предупреждение за жесткий фол на фланге на чужой половине поля.

8' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДАНИИЛ КУЗНЕЦОВ!

Отличная контратака удалась "Рубину", Чумич из центральной зоны покатил на правый край штрафной на Кузнецова, который посылает мяч в дальний угол!

7' Ответная атака "Акрона" завершается плотным ударом Эсанова метров с 22 - мяч летит над перекладиной.

6' Чумич после передачи из глубины от Шабанхаджая врывается в штрафную по центру, однако удар полузащитника "Рубина" успевает накрыть соперник, а угловой казанцам успеха не принес.

5' Васильев получает мяч в центральной зоне и пробивает низом с 25 метов - снаряд прокатывается немного левее створа!

4' Болдырев с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, однако ничего опасного этот момент не принес.

3' Включается казанский клуб в прессиг, едва не вынудив соперника ошибиться.

2' Первая атака "Рубина" завершается прострело с правого фланга, Чумич попытался обработать мяч, однако удара по воротам не последовало.