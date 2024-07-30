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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Сафьян Роман
Рубин
2:0
Второй тайм
Акрон

Ход матча

8'
Кузнецов Даниил
(Чумич Никола)
1:0
10'
Иванов Олег
 
25'
 
Баранок Никита
46'
Зотов Александр
Васильев Никита Алексеевич
 
46'
Вуячич Игор
Грицаенко Алексей
 
46'
 
Грибов Сергей
Тимошенко Иван
49'
Рожков Игорь
(Юкич Александар)
2:0
Прогнозы 149
Рубин 77.2% (115)
X 12.8% (19)
Акрон 10.1% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Ставер
Евгений
51
Рожков
Игорь
27
Грицаенко
Алексей
5
Ашурматов
Рустам
18
Апшацев
Марат
98
Васильев
Никита
Алексеевич
19
Иванов
Олег
24
Чумич
Никола
23
Безруков
Руслан
77
Кузнецов
Даниил
99
Шабанаджай
Дардан
86
Корец
Никита
25
Нигматуллин
Артур
2
Тесленко
Егор
15
Вуячич
Игор
6
Иву
Угучукву
8
Йочич
Богдан
70
Кабутов
Дмитрий
9
Ломовицкий
Александр
73
Мукба
Энри
21
Зотов
Александр
7
Юкич
Александар
11
Тахери
Касра
1
Волков
Сергей
22
Баранок
Никита
19
Бокоев
Марат
80
Бардыбахин
Вячеслав
6
Кузьмин
Максим
25
Эсанов
Шерзод
91
Болдырев
Максим
65
Москвичёв
Владимир
71
Пестряков
Дмитрий
99
Тимошенко
Иван
69
Дмитриев
Арсений
50
Нагаев
Дмитрий
4
Витор
Пауло
7
Данилин
Кирилл
23
Димоски
Боян
5
Джурасович
Алекса
28
Чалигава
Аксентий
26
Эсковаль
Родриго
97
Грибов
Сергей
15
Лончар
Стьепан
10
Палиенко
Максим
77
Савичев
Константин
48
Шершов
Никита
Рубин
Акрон

История личных встреч

Рубин
Акрон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ТМК
2:4
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Даниил 1 1
Чумич Никола 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Олег 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баранок Никита 1 0

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рубин - Зенит 0:4 Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1
Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1 Рубин - Пари НН 0:1 Краснодар - Рубин 1:1 Рубин - Родина Москва 1:4
Акрон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2
Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0 Акрон - Ленинградец 0:0 Акрон - Кубань 6:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Акрон - Сокол 2:0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Локомотив Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Акрон
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Локомотив Москва
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Кубань Холдинг _Revazov A. 2
Лада-Тольятти Махмутов Руслан 1
Оргэнергострой Димитровград Кузнецов Александр 1
Лада-Тольятти Босов Александр 1
Рубин Кузнецов Даниил 1
Весь список

Топ нарушителей
Рубин Иванов Олег 1
Локомотив Москва Карпукас Артём 1
Ростов Мелёхин Виктор 1
Акрон Баранок Никита 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Офсайд
    61'
    Шабанхаджай после передачи Чумича вышел на рандеву с голкипером, но переиграть Волкова не сумел, к тому же у австрийца зафиксировн офсайд.
  • Замена
    59'
    Алекса Джурасович, Стефан Лончар и Кирилл Данилин выходят на поле в составе "Акрона", поле покинули Шерзод Эсанов, Владимир Москвичёв и Арсений Дмитриев.
  • Травма, повреждение
    58'
    Врачи "Рубина" появляются на поле, по итогам предыдущего момента не может подняться на ноги Рожков.
  • 57'
    Острая подача с правого фланга удается Кузьмину, однако ни Грибову, ни Болдыреву пробить по воротам не удается.
  • Угловой
    56'
    Юкич подал угловой с левого фланга, мяч после касания гостей попал в спину Ашурматову и прошел мимо дальнего угла.
  • 55'
    Чумич в борьбе с защитником оказался на газоне в штрафной соперника, поднялся, снова обострил, в итоге заработав угловой.
  • 54'
    Юкич с правого фланга направляет мяч в чужую штрафную, однако "Акрон" вновь отбивается достаточно спокойно.
  • Угловой
    53'
    С правого фланга Юкич исполнил подачу на ближнюю штангу, но тольяттинцы спокойно отбиваются.
  • Угловой
    52'
    Угловой на левом фланге разыграли хозяева, Юкич после навеса Иванова пробил головой, но мяч попал в Ашурматова и вновь ушел за лицевую.
  • Судья
    50'
    И всё-таки после паузы Роман Сафьян указывает на центр, гол засчитан.
  • Видеоповтор
    49'
    ВАР берет паузу, чтобы рассмотреть эпизод на предмет возможного офсайда у Юкича.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ИЛЬЯ РОЖКОВ!
    Юкич исполнил штрафной с правого фланга, а Рожков, опередив всех, головой отправил мяч в дальний угол!
  • Желтая карточка
    48'
    Москвичёв получает предупреждение за фол против Юкича на фланге.
  • Замена
    47'
    У "Рубина" Игор Вуячич и Александар Юкич выходят на поле вместо Алексея Грицаенко и Никиты Васильева. У "Акрона" Сергей Грибов меняет Ивана Тимошенко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Дмитриев со штрафного с правого фланга закручивает мяч в створ ворот, оданко Ставер переводит снаряд через перекладину.
    • Офсайд
      45'
      Чумич после прострела Шабанхаджая пробивает из пределов штрафной в защитника, уже после этого арбитр сигнализирует об офсайде у Дардана.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавляет Роман Сафьян к основному времени первого тайма.
    • Угловой
      44'
      Удар Тимошенко с разворота из пределов штрафной блокирует защитник, после навеса с углового состоялся удар Бокоева головой в дальний угол, но мяч миновал створ ворот.
    • Видеоповтор
      43'
      Вера Опейкина, работающая сегодня на ВАР, не нашла игры рукой в предыдущем моменте, продолжает игру Роман Сафьян.
    • Угловой
      42'
      После розыгрыша углового Болдырев направил мяч в штрафную хозяев, снаряд попадает в локоть защитнику, но свисток арбитра молчит.
    • 40'
      Васильев врывается в штрафную гостей с правого края и остро простреливает на дальнюю штангу, а Чумич умудрился не попасть по мячу.
    • 39'
      Совсем немного времени остается у нас до перерыва, пока "Рубин" закономерно ведет в счёте, но при этом у обеих команд есть варианты по усилению игры.
    • Угловой
      37'
      Первый угловой сегодня исполнили гости, Ставер на выходе махнул кулаком мимо мяча, но Москвичёву на отскоке немного не фартануло.
    • Травма, повреждение
      36'
      Досталось Безрукову в предыдущем моменте, как и самому Болдыреву, обоим футболистам требуется помощь врачей.
    • 35'
      Подачу с правого фланга исполнили гости, Безруков в верховой борьбе сумел опередить Болдырева и отправил мяч на угловой.
    • 34'
      Тяжеловато клеится атакующая игра у "Акрона" по ходу первого тайма, пока у ворот Ставера тишь да благодать.
    • 32'
      Острый прострел Васильева с левого фланга не удается замкнуть никому из казанцев, второй темп также не принес результата "Рубину".
    • 31'
      Позиционная атака гостей завершается подачей Болдырева с левого фланга - Ставер спокойно вылавливает мяч.
    • Травма, повреждение
      30'
      Чумичу требуется помощь врачей, какие-то проблемы с грудной клеткой у автора голевой передачи.
    • Угловой
      28'
      Вторым темпом после углового казанцы остро забросили мяч в штрафную, а Апшацеву не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.
    • 27'
      Апшацев со штрафного пробивает в стиле Тони Крооса в дальний угол - Волков вытягивает мяч из-под перекладины.
    • Желтая карточка
      26'
      Баранок с нарушением правил останавливает Чумича на правом фланге обороны, желтая карточка для защитника "Акрона".
    • 24'
      Чуть поспокойнее пошла игра к середине первого тайма, спокойно "Рубин" контролирует происходящее.
    • 22'
      "Рубин" же начал с гостевой победы над "Пари НН" (4:2), а во втором туре казанцы дома крупно уступили "Зениту" (0:4).
    • 21'
      Напомним, что в чемпионате России "Акрон" дебютировал с поражения в веселой игре с "Локомотивом (2:3), а затем тольяттинцы победили в Воронеже (2:0).
    • 20'
      Штрафной с левого фланга практически от углового сектора исполнили тольяттинцы, но остроты у ворот Ставера не возникло.
    • 18'
      Апшацев со штрафного решил пробить в левый от себя угол низом, однако мяч миновал створ ворот.
    • Фол, нарушение
      17'
      Эсанов фолит против оппонента в центральной зоне, до ворот метров 30, но похоже казанцы не будут бить сразу.
    • 16'
      Веселым получается начало этого матча, уже есть забитый гол и несколько интересных моментов.
    • Опасный момент
      14'
      Рожков на левом краю штрафной обыгрывает вышедшего из ворот Волкова и катит в центр на Шабанхаджая, который вывернул стопу и пробил по пустым воротам, но угодил в перекладину!
    • 13'
      Шабанхаджай прорывается по правому флангу и простреливает на дальнюю штангу, но партнеры до мяча не добираются.
    • 11'
      Напомним, что в этом квартете в Кубке России также сыграют "Зенит" и "Факел", их встреча в Санкт-Петербурге состоится сегодня чуть позже.
    • Желтая карточка
      10'
      Иванов получает предупреждение за жесткий фол на фланге на чужой половине поля.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ДАНИИЛ КУЗНЕЦОВ!
      Отличная контратака удалась "Рубину", Чумич из центральной зоны покатил на правый край штрафной на Кузнецова, который посылает мяч в дальний угол!
    • 7'
      Ответная атака "Акрона" завершается плотным ударом Эсанова метров с 22 - мяч летит над перекладиной.
    • Угловой
      6'
      Чумич после передачи из глубины от Шабанхаджая врывается в штрафную по центру, однако удар полузащитника "Рубина" успевает накрыть соперник, а угловой казанцам успеха не принес.
    • Опасный момент
      5'
      Васильев получает мяч в центральной зоне и пробивает низом с 25 метов - снаряд прокатывается немного левее створа!
    • 4'
      Болдырев с левого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, однако ничего опасного этот момент не принес.
    • 3'
      Включается казанский клуб в прессиг, едва не вынудив соперника ошибиться.
    • 2'
      Первая атака "Рубина" завершается прострело с правого фланга, Чумич попытался обработать мяч, однако удара по воротам не последовало.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Рубин" принимает "Акрон". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 149
    Рубин 77.2% (115)
    X 12.8% (19)
    Акрон 10.1% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Акрон
    1.96
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    Где смотреть матч Рубин 2:0 Акрон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 2:0 Акрон

    Исход игры
    Рубин
    76.8% (116)
    Ничья
    12.6% (19)
    Акрон
    10.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    37.7% (57)
    1:0 Рубин
    13.2% (20)
    2:0 Рубин
    8.6% (13)
    1:1 Ничья
    7.9% (12)
    3:1 Рубин
    2% (3)
    1:2 Акрон
    2% (3)
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