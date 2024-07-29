Тур: 1.
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История личных встреч
Спартак Москва
Динамо Москва
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
39 матчей
46.2%
25.6%
28.2%
18 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
41%
30.8%
28.2%
16 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
35
Голов в среднем за матч
1.3
1.84
Среднее время на гол
69
48
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.16
1.4
Среднее время на гол
77
64
Всего голов
48
63
Голов в среднем за матч
1.23
1.62
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
73
55
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1
Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0
Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0
Группа А
|Команда
|И
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|0 - 0
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|3.
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|0 - 0
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|4.
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|0
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|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
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|0 - 0
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|3.
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|0
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|0 - 0
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|4.
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|0
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|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
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|2.
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|0 - 0
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|3.
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|0 - 0
|0
|4.
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|0
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|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
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|2.
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|0 - 0
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|3.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|4.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
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|0 - 0
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|2.
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|0 - 0
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|3.
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|0
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|0 - 0
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|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
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|0
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|0 - 0
|0
|3.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
|4.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
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|2.
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|3.
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|0 - 0
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|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
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|0
|0 - 0
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|2.
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|0 - 0
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|3.
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|4.
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|0
|0
|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|2.
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|0 - 0
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Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва
Исход игры
Спартак Москва
42.3% (22)
Ничья
19.2% (10)
Динамо Москва
38.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
68.89% (31)
Меньше
31.11% (14)
Обе команды забьют
Да
88.89% (40)
Нет
11.11% (5)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
30.8% (16)
2:1 Спартак Москва
21.2% (11)
1:1 Ничья
17.3% (9)
1:0 Спартак Москва
5.8% (3)
2:3 Динамо Москва
3.8% (2)
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