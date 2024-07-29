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Тур: 1.
Спартак Москва
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 52
Спартак Москва 42.3% (22)
X 19.2% (10)
Динамо Москва 38.5% (20)
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Лучшие коэффициенты
Спартак Москва
Ничья
Динамо Москва
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История личных встреч

Спартак Москва
Динамо Москва

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
29.2%
4.1%
16 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

39 матчей

46.2%
25.6%
28.2%
18 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.2%
33.3%
38.5%
11 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

41%
30.8%
28.2%
16 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
1:1
К
0:2
ПЛ
1:2
К
3:0
ПЛ
1:0
К
4:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

26
35

Голов в среднем за матч

1.3
1.84

Среднее время на гол

69
48

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.16
1.4

Среднее время на гол

77
64

Всего голов

48
63

Голов в среднем за матч

1.23
1.62

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
19
Больше 49%
Меньше 51%
20
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

73
55

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1
Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0 Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0
Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Урал - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Динамо Москва 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда И В Н П Г О
1.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 2 минуты.



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    • Прогнозы 52
    Спартак Москва 42.3% (22)
    X 19.2% (10)
    Динамо Москва 38.5% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Динамо Москва
    3.70
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    3.90
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Динамо Москва

    Исход игры
    Спартак Москва
    42.3% (22)
    Ничья
    19.2% (10)
    Динамо Москва
    38.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.89% (31)
    Меньше
    31.11% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (40)
    Нет
    11.11% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    30.8% (16)
    2:1 Спартак Москва
    21.2% (11)
    1:1 Ничья
    17.3% (9)
    1:0 Спартак Москва
    5.8% (3)
    2:3 Динамо Москва
    3.8% (2)
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