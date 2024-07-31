☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Cheremnykh M.
Химки
1:0
Второй тайм
Оренбург

Ход матча

49'
Абдуллахи Квари
 
55'
Юсупов Артём
Панченко Кирилл
 
61'
 
Михайлов Ярослав
Башич Иван
61'
 
Куэро Джастин
Сахархизан Саид
67'
Руденко Александр
Терехов Сергей
 
67'
Ориньо
Садыгов Илья
 
68'
Варатынов Сергей
Степанов Данил
 
72'
 
Марин Джимми
Рыбчинский Дмитрий
72'
 
Гюрлюк Эмирджан
Оганесян Степан
78'
Магомедов Бутта
Берковский Илья
 
88'
 
Миллер Дмитрий
Барановский Алексей
90'
Магомедов Бутта
1:0
Прогнозы 136
Химки 39% (53)
X 36% (49)
Оренбург 25% (34)
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Химки
Оренбург

История личных встреч

Химки
Оренбург

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
2:5
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:2
ТМК
0:0
ПД
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Среднее время на гол

60
77

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

2.17
1.75

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.9
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

47
64

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдуллахи Квари 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3
ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0
Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Химки
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Оренбург
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оренбург
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Кубань Холдинг _Revazov A. 2
Рубин Кузнецов Даниил 1 (1)
Рубин Юкич Александар 1 (1)
Рубин Рожков Игорь 1
Зенит Ерохин Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
Факел Дзиов Макс 1
Локомотив Москва Карпукас Артём 1
Химки Абдуллахи Квари 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. "Химки" на домашнем поле в упорной борьбе всё же смогли дожать "Оренбург" и в итоге начали свой путь в Кубке России с победы. Благодаря этому успеху команда Франка Артиги теперь делит 1-2 места в группе В с московским "Локомотивом", а "Оренбург" и "Ростов" пока что делят 3-4 места. Конечно же битва в Кубке России только начинается, но теперь у подмосковного клуба есть небольшое преимущество, чтобы пробиться в плей-офф. 
  • 90'
    Зотов по левой половине поля попытался убежать в штрафную площадь, Абдуллахи отлично отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • 90'
    Михайлов пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч пролетел рядом со штангой, но Кокарев всё контролировал. 
  • Штанга
    90'
    Руденко по левой половине поля убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, Касимов сыграл в подкате, а затем уже перекладина спасла "Оренбург" от второго пропущенного мяча после рикошета. 
  • 90'
    Марин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Куэро в падении через себя пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавил Михаил Черемных к основному времени матча. 
  • Описание гола
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Магомедов!!! Абдуллахи разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Руденко пробил по воротам, но переиграть Москвичёва не смог. Далее во второй "волне" атаки Исаенко от боковой линии штрафной площади вернул мяч на ближний угол штрафной площади Руденко, Александр делал смещение в центр штрафной, но тут же включился Магомедов, Бутта забрал мяч себе и удачно пробил в правый угол ворот. 
  • Замена
    89'
    В составе "Оренбурга" произошла последняя замена. Вместо Алексея Барановского на поле вышел Дмитрий Миллер. 
  • 88'
    Юсупов с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Зотов грудью сбросил мяч на Москвичёва, Богдан спокойно выловил его. 
  • 87'
    Ориньо ворвался в штрафную площадь с правого фланга и на исполнение пробил в дальний угол ворот, Москвичёв в прыжке намертво поймал мяч. 
  • 86'
    Магомедов со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Оренбурга", которую грамотно выстроил Москвичёв. 
  • Фол, нарушение
    85'
    Муро у радиуса своей штрафной площади в подкате сбил Абдуллахи. "Химки" заработали очень опасный стандарт. 
  • Опасный момент
    84'
    Марин совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Гюрлюк подработал мяч и затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Опасный момент
    83'
    Руденко совершил рывок по правому флангу, далее при входе в штрафную площадь Александр обыграл Муро, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 82'
    Заканчивается у нас постепенно первый тайм, не будем забывать, что если у нас будет ничья по итогам основного времени, далее нас будет ждать серия пенальти, чтобы выявить победителя. 
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    • 81'
      Гюрлюк совершил рывок по левой половине поля и от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Химок". 
    • Замена
      80'
      В составе "Химок" произошла последняя замена. Вместо Ильи Берковского на поле вышел Бутта Магомедов. 
    • Угловой
      79'
      Михайлов с углового на этот раз закрутил мяч в центр вратарской, Кокарев грамотно сыграл по позиции и спокойно забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      78'
      Михайлов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Варатынов в борьбе с Куэро головой выбил мяч на повторный корнер. 
    • 77'
      Барановский совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Марин под давлением соперника заработал угловой. 
    • 76'
      Марин с правого фланга под давлением соперника выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Джимми и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 75'
      Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади на ход Куэро, Варатынов опередил форварда "Оренбурга" и головой сбросил мяч в руки Кокареву. 
    • Замена
      74'
      Вторую подряд замену провёл Давид Деограсия. Вместо Степана Оганесяна на поле вышел Джимми Марин. 
    • Замена
      73'
      В составе "Оренбурга" произошла замена. Вместо Дмитрия Рыбчинского на поле вышел Эмирджан Гюрлюк. 
    • Судья
      72'
      Оганесян при рывке по левому флангу у штрафной площади "Химок" в борьбе с Юсуповым оказался на газоне, Михаил Черемных показал, что нужно играть дальше. 
    • Замена
      71'
      В составе "Химок" чуть ранее произошла ещё одна замена. Вместо Данила Степанова на поле вышел Сергей Варатынов. 
    • Угловой
      70'
      На этот раз с углового последовала подача в цент штрафной площади, игроки "Химок" не без труда, но всё же общими усилиями смогли перехватить мяч. 
    • Угловой
      69'
      Михайлов с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Касимов головой сделал скидку ближе к центру вратарской, Ориньо не стал рисковать и выбил мяч на третий подряд угловой. 
    • Угловой
      68'
      Угловой у ворот "Химок". Михайлов выполнил подачу в центр штрафной площади, Голубович под давлением Касимова головой выбил мяч на повторный корнер. 
    • Замена
      67'
      Вторую подряд замену провёл Франк Артига. Вместо Ильи Садыгова на поле вышел Александр Руденко. 
    • Замена
      66'
      В составе "Химок" произошла замена. Вместо Сергея Терехова на поле вышел Ориньо. 
    • Угловой
      65'
      Михайлов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Муро головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Травма, повреждение
      64'
      Сергей Терехов при перехвате мяча крайне неудачно подвернул голеностоп и в итоге получил повреждение. В составе "Химок" готовится вторая вынужденная замена. 
    • Опасный момент
      63'
      Михайлов после перехвата из центра поля выполнил передачу на ход Барановскому по правой половине поля, Алексей попытался выполнить передачу в центр штрафной площади на Куэро, Терехов перехватывая мяч получил повреждение, мяч отскочил на правый угол штрафной площади вновь, далее Барановский уже сам пробил по воротам, Волков отлично сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Замена
      62'
      Вторую подряд замену провёл Давид Деограсия. Вместо Ивана Башича на поле вышел Ярослав Михайлов. 
    • Замена
      61'
      В составе "Оренбурга" произошла замена. Вместо Саида Сахархизана на поле вышел Джастин Куэро. 
    • 60'
      Берковский при продвижении по правому флангу отыгрался с Юсуповым, но затем у Ильи подача в штрафную площадь не получилась. 
    • Судья
      59'
      Оганесян активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Химок", Степан в подкате перехватил мяч, но затем при входе в штрафную площадь в борьбе с Берковским слишком легко упал на газон, Михаил Черемных показал, что нужно играть дальше.
    • Фол, нарушение
      58'
      Глушаков на левом фланге нарушил правила против Муро. Игроки "Оренбурга" никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • Замена
      57'
      В составе "Химок" произошла замена. Вместо Кирилла Панченко на поле вышел Артур Юсупов. 
    • Травма, повреждение
      56'
      Кирилл Панченко при рывке в атаку дёрнул заднюю поверхность бедра и показал, что ему нужна замена. 
    • Опасный момент
      55'
      Глушаков на правом фланге сделал плохой пас назад, в итоге Барановский едва не перехватил мяч, Степанов при игре в подкате невольно выбил мяч в центр штрафной площади, где уже едва к мячу не успел Сахархизан, Кокарев успел сократить дистанцию и в итоге спас свою команду от больших проблем. 
    • Угловой
      54'
      Игроки "Химок" разыграли корнер между собой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем хозяева поля на правом фланге ничего интересного придумать не смогли. 
    • Опасный момент
      53'
      Удалось "Химкам" провести быструю атаку по левой половине поля. Берковский получил хорошую передачу на ход по левой половине поля, Илья убежал в штрафную площадь и затем сделал пас чуть назад на Панченко, Кирилл под давлением Муро в касание пробил в ближний угол ворот под перекладину, Москвичёв в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Муро на половине поля соперника нарушил правила против Берковского и тем самым не позволил "Химкам" провести быструю ответную атаку. 
    • 51'
      Башич со стандарта с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Глушаков отработал в обороне и головой выбил мяч на левый фланг. 
    • Желтая карточка
      50'
      Полузащитник "Химок" Квари Абдуллахи получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центральном круге Абдуллахи нарушил правила против Муро. 
    • 49'
      Исаенко с правого фланга под давлением соперника выполнил подачу на ближний угол вратарской, Москвичёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Офсайд
      48'
      Муро разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Сахархизану, форвард "Оренбурга" оказался в офсайде. 
    • Дождь
      47'
      В Химках во время перерыва зарядил серьёзный дождь, а поэтому во втором тайме число дальних ударов по воротам вполне может возрасти. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас одна из команд стараться играть первым номером, чтобы забить заветный гол и далее чувствовать себя более спокойно, либо "Химки" и "Оренбург" будут стараться действовать прагматично и стараться заработать хотя бы одно очко в этом противостоянии. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Химки" и "Оренбург" при не самом плохом футболе в резервных составах не смогли открыть счёт в матче. Будем ждать голов во второй половине матча, а пока что немного отдохнём. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Михаил Черемных к основному времени первого тайма. 
    • Штанга
      45'
      Из аута с правого фланга Исаенко вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Панченко зацепился за мяч и под давлением соперника сделал скидку на Глушакова, Денис в касание сильно пробил по воротам, перекладина спасла "Оренбург" от пропущенного мяча. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Абдуллахи в центре поля нарушил правила против Рыбчинского. "Оренбург" быстро разыграл стандарт. 
    • Угловой
      43'
      Башич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Химок" в очередной раз грамотно сыграли при стандарте и без особого труда перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      42'
      Столбов совершил рывок по правому флангу и затем выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Барановский плотно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел сильно, но точно в Кокарева, Никита в итоге спокойно перевёл его на угловой. 
    • Офсайд
      41'
      Зотов разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Барановский оказался в большом офсайде. 
    • Угловой
      40'
      Берковский с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Касимов головой выбил мяч на левый фланг. 
    • 39'
      Берковский вновь неплохо поработал на левом фланге и заработал ещё один угловой для "Химок". 
    • 38'
      Заканчивается постепенно первый тайм, на перерыв команды у нас вполне могут уйти при нулях на табло. 
    • 37'
      Башич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сахархизан под давлением соперника не смог как следует подстроиться под мяч и сделал невольную скидку Кокареву. 
    • Угловой
      36'
      Башич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Химок" грамотно сыграли в обороне и выбили мяч на левый фланг. 
    • 35'
      Сахархизан разогнал атаку по левому флангу, далее Саид вошёл в штрафную площадь и сделал пас чуть назад на Рыбчинского, Дмитрий в касание пробил в дальний угол ворот, мяч задел защитника "Химок" и ушёл на угловой. 
    • Угловой
      34'
      Угловой у ворот "Химок". Футболисты "Оренбурга" разыграли корнер между собой, далее последовала передача на левую половину поля, Зотов пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Кокарев поймал его без особого труда. 
    • 33'
      Рыбчински при входе в штрафную площадь по правой половине поля сделал передачу на ближний угол штрафной площади на ход Барановскому, Терехов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч к угловому флажку. 
    • Офсайд
      32'
      Степанов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Садыгову, теперь уже и Илья забрался в офсайд. 
    • Угловой
      31'
      Берковский со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Оренбурга" сыграли без ошибок и сразу выбили мяч за пределы штрафной площади. 
    • 30'
      Берковский и Степанов разогнали атаку по левому флангу и заработали угловой, Столбову при игре в подкате пришлось выбивать мяч за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Рыбчинский в центре поля в борьбе за мяч у бровки нарушил правила против Степанова. Игроки "Химок" никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • 28'
      Панченко с дальней дистанции на исполнение пробил в левый угол ворот, Москвичёв хорошо видел момент и спокойно переместившись поймал мяч. 
    • 27'
      Столбов с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Рыбчинский подкараулил отскок мяча после борьбы и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Химок". 
    • Фол, нарушение
      26'
      Берковский в центре поля нарушил правила против Столбова. На этот раз "Оренбург" уже не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Офсайд
      25'
      Садыгов разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Панченко, Кирилл под давлением Хотулёва плотно пробил в ближний угол ворот, Москвичёв намертво поймал мяч, а затем боковой арбитр всё же показал, что форвард "Химок" был в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Против Абдуллахи на этот раз были нарушены правила в центре поля. Игроки "Химок" также довольно быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Против Башича вновь были нарушены правила в центре поля. Игроки "Оренбурга" быстро разыграли стандарт, но заброс на левый угол штрафной площади "Химок" был слишком сильным для Оганесяна. 
    • 22'
      Барановский совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля сделал прострел в штрафную площадь, игроки "Химок" неплохо сыграли в обороне и в итоге отвели угрозу от своих ворот. 
    • 21'
      Башич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади на исполнение, мяч полетел точно по центру, Кокарев грамотно сыграл по позиции и поймал его без особого труда. 
    • 20'
      Оганесян после заброса из центра поля совершил рывок по левому флангу, далее Степан сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Волкова. 
    • 19'
      Игроки "Оренбурга" теперь уже стали больше времени работать с мячом, но с развитием атак у гостей также большие проблемы. 
    • 18'
      Поднялся Абдуллахи после паузы, всё нормально с полузащитником "Химок", Квари готов играть дальше. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Башич на своей половине поля врезался в борьбе за мяч в Абдуллахи, но при этом Иван наступил на мяч, Саид в свою очередь выбил мяч в аут из-под ног соперника и получил небольшое повреждение. 
    • 16'
      Сахархизан попытался убежать в атаку по правому флангу, Голубович вновь грамотно сыграл в обороне и накрыв соперника выбил мяч в аут. 
    • Угловой
      15'
      Берковский с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Касимов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля. 
    • 14'
      Глушаков с правой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на ход Панченко, Касимов накрыл Кирилла и выбил мяч на угловой. 
    • 13'
      "Химки" пока что больше времени работают с мячом, но при этом с развитием атак у подмосковского клуба есть проблемы. 
    • Офсайд
      12'
      Абдуллахи разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Садыгов забрался в офсайд. 
    • 11'
      Панченко со стандарта пробил на исполнение под левый угол ворот, но Москвичёв грамотно сыграл по позиции и в итоге спокойно поймал мяч. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Хотулёв на своей половине поля нарушил правила против Панченко. «Химки» заработали опасный стандарт.
    • 9'
      Башич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Хотулёв головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.
    • Фол, нарушение
      8'
      Абдуллахи на левой половине поля нарушил правила против Башича. "Оренбург" тщательно готовится к стандарту. 
    • 7'
      Оганесян совершил рывок по левому флангу, далее Степан вошёл в штрафную площадь, но в итоге передержал мяч, Голубович грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 6'
      В среднем темпе пока что действуют игроки "Химок" и "Оренбурга", команды по большому счёту присматриваются друг к другу. 
    • 5'
      Москвичёв в своей штрафной площади попал под прессинг Панченко, совсем немного не хватило форварду "Химок", чтобы перехватить мяч. 
    • 4'
      Болельщиков на "Арене-Химки" сегодня очень мало, но всё же и начало матча в будний день было выставлено достаточно раннее. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Барановский перестарался в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля "Химок", правила были нарушены против Терехова. 
    • 2'
      Сегодня наставники "Химок" и "Оренбурга" конечно же провели активную ротацию состава, но это не значит, что команды будут отбывать номер на поле. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва за очки в группе В. Напомним, что вчера в этом квартете московский "Локомотив" одержал победу над "Ростовом" из Ростова-на-Дону и в итоге пока что "железнодорожники" на чистом первом месте. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Михаил Черемных из Перми. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Мосякин из Москвы и Андрей Филипкин из Екатеринбурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Николай Волошин из Смоленска. На VAR будут работать Сергей Карасёв из Москвы и Игорь Демешко из Химок. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Кубка России среди команд РПЛ. Сегодня "Химки" на домашнем поле примут "Оренбург". Вместе с вами за матчем группы В наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 30.9% пользователей.
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    Прогнозы 136
    Химки 39% (53)
    X 36% (49)
    Оренбург 25% (34)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Оренбург
    7.10
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    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 1:0 Оренбург

    Исход игры
    Химки
    39% (53)
    Ничья
    36% (49)
    Оренбург
    25% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (90)
    Нет
    18.92% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.9% (42)
    2:1 Химки
    17.6% (24)
    1:2 Оренбург
    15.4% (21)
    1:0 Химки
    11.8% (16)
    0:1 Оренбург
    2.9% (4)
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