ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Магомедов!!! Абдуллахи разогнал атаку по правой половине поля и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Руденко пробил по воротам, но переиграть Москвичёва не смог. Далее во второй "волне" атаки Исаенко от боковой линии штрафной площади вернул мяч на ближний угол штрафной площади Руденко, Александр делал смещение в центр штрафной, но тут же включился Магомедов, Бутта забрал мяч себе и удачно пробил в правый угол ворот.

Пять минут добавил Михаил Черемных к основному времени матча.

Марин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Куэро в падении через себя пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Руденко по левой половине поля убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, Касимов сыграл в подкате, а затем уже перекладина спасла "Оренбург" от второго пропущенного мяча после рикошета.

Михайлов пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч пролетел рядом со штангой, но Кокарев всё контролировал.

Зотов по левой половине поля попытался убежать в штрафную площадь, Абдуллахи отлично отработал в обороне и перехватил мяч.

Звучит финальный свисток. "Химки" на домашнем поле в упорной борьбе всё же смогли дожать "Оренбург" и в итоге начали свой путь в Кубке России с победы. Благодаря этому успеху команда Франка Артиги теперь делит 1-2 места в группе В с московским "Локомотивом", а "Оренбург" и "Ростов" пока что делят 3-4 места. Конечно же битва в Кубке России только начинается, но теперь у подмосковного клуба есть небольшое преимущество, чтобы пробиться в плей-офф.

Заканчивается у нас постепенно первый тайм, не будем забывать, что если у нас будет ничья по итогам основного времени, далее нас будет ждать серия пенальти, чтобы выявить победителя.

Руденко совершил рывок по правому флангу, далее при входе в штрафную площадь Александр обыграл Муро, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Марин совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Гюрлюк подработал мяч и затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Муро у радиуса своей штрафной площади в подкате сбил Абдуллахи. "Химки" заработали очень опасный стандарт.

Магомедов со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Оренбурга", которую грамотно выстроил Москвичёв.

Ориньо ворвался в штрафную площадь с правого фланга и на исполнение пробил в дальний угол ворот, Москвичёв в прыжке намертво поймал мяч.

Юсупов с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу в центр к линии вратарской, Зотов грудью сбросил мяч на Москвичёва, Богдан спокойно выловил его.

Оганесян при рывке по левому флангу у штрафной площади "Химок" в борьбе с Юсуповым оказался на газоне, Михаил Черемных показал, что нужно играть дальше.

Из центра поля последовал заброс в центр к линии штрафной площади на ход Куэро, Варатынов опередил форварда "Оренбурга" и головой сбросил мяч в руки Кокареву.

Марин с правого фланга под давлением соперника выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у Джимми и ушёл за лицевую линию поля.

Барановский совершил рывок по правому флангу и затем выполнил прострел на ближний угол штрафной площади, Марин под давлением соперника заработал угловой.

Михайлов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Варатынов в борьбе с Куэро головой выбил мяч на повторный корнер.

Михайлов с углового на этот раз закрутил мяч в центр вратарской, Кокарев грамотно сыграл по позиции и спокойно забрал мяч в руки.

Гюрлюк совершил рывок по левой половине поля и от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Химок".

Начинается второй тайм. Посмотрим, будет ли сейчас одна из команд стараться играть первым номером, чтобы забить заветный гол и далее чувствовать себя более спокойно, либо "Химки" и "Оренбург" будут стараться действовать прагматично и стараться заработать хотя бы одно очко в этом противостоянии.

В Химках во время перерыва зарядил серьёзный дождь, а поэтому во втором тайме число дальних ударов по воротам вполне может возрасти.

Муро разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Сахархизану, форвард "Оренбурга" оказался в офсайде.

Исаенко с правого фланга под давлением соперника выполнил подачу на ближний угол вратарской, Москвичёв уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Полузащитник "Химок" Квари Абдуллахи получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центральном круге Абдуллахи нарушил правила против Муро.

Башич со стандарта с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Глушаков отработал в обороне и головой выбил мяч на левый фланг.

Муро на половине поля соперника нарушил правила против Берковского и тем самым не позволил "Химкам" провести быструю ответную атаку.

Удалось "Химкам" провести быструю атаку по левой половине поля. Берковский получил хорошую передачу на ход по левой половине поля, Илья убежал в штрафную площадь и затем сделал пас чуть назад на Панченко, Кирилл под давлением Муро в касание пробил в ближний угол ворот под перекладину, Москвичёв в прыжке перевёл мяч на угловой.

Игроки "Химок" разыграли корнер между собой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем хозяева поля на правом фланге ничего интересного придумать не смогли.

Глушаков на правом фланге сделал плохой пас назад, в итоге Барановский едва не перехватил мяч, Степанов при игре в подкате невольно выбил мяч в центр штрафной площади, где уже едва к мячу не успел Сахархизан, Кокарев успел сократить дистанцию и в итоге спас свою команду от больших проблем.

Кирилл Панченко при рывке в атаку дёрнул заднюю поверхность бедра и показал, что ему нужна замена.

Глушаков на левом фланге нарушил правила против Муро. Игроки "Оренбурга" никуда не спеша разыграли стандарт.

Оганесян активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Химок", Степан в подкате перехватил мяч, но затем при входе в штрафную площадь в борьбе с Берковским слишком легко упал на газон, Михаил Черемных показал, что нужно играть дальше.

Берковский при продвижении по правому флангу отыгрался с Юсуповым, но затем у Ильи подача в штрафную площадь не получилась.

Михайлов после перехвата из центра поля выполнил передачу на ход Барановскому по правой половине поля, Алексей попытался выполнить передачу в центр штрафной площади на Куэро, Терехов перехватывая мяч получил повреждение, мяч отскочил на правый угол штрафной площади вновь, далее Барановский уже сам пробил по воротам, Волков отлично сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

Сергей Терехов при перехвате мяча крайне неудачно подвернул голеностоп и в итоге получил повреждение. В составе "Химок" готовится вторая вынужденная замена.

Михайлов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Муро головой пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Угловой у ворот "Химок". Михайлов выполнил подачу в центр штрафной площади, Голубович под давлением Касимова головой выбил мяч на повторный корнер.

Михайлов с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Касимов головой сделал скидку ближе к центру вратарской, Ориньо не стал рисковать и выбил мяч на третий подряд угловой.

На этот раз с углового последовала подача в цент штрафной площади, игроки "Химок" не без труда, но всё же общими усилиями смогли перехватить мяч.

В составе "Химок" чуть ранее произошла ещё одна замена. Вместо Данила Степанова на поле вышел Сергей Варатынов.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Химки" и "Оренбург" при не самом плохом футболе в резервных составах не смогли открыть счёт в матче. Будем ждать голов во второй половине матча, а пока что немного отдохнём.

45' Одну минуту добавил Михаил Черемных к основному времени первого тайма.

45' Из аута с правого фланга Исаенко вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, Панченко зацепился за мяч и под давлением соперника сделал скидку на Глушакова, Денис в касание сильно пробил по воротам, перекладина спасла "Оренбург" от пропущенного мяча.

44' Абдуллахи в центре поля нарушил правила против Рыбчинского. "Оренбург" быстро разыграл стандарт.

43' Башич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Химок" в очередной раз грамотно сыграли при стандарте и без особого труда перехватили мяч.

42' Столбов совершил рывок по правому флангу и затем выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Барановский плотно пробил в ближний угол ворот, мяч полетел сильно, но точно в Кокарева, Никита в итоге спокойно перевёл его на угловой.

41' Зотов разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Барановский оказался в большом офсайде.

40' Берковский с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Касимов головой выбил мяч на левый фланг.

39' Берковский вновь неплохо поработал на левом фланге и заработал ещё один угловой для "Химок".

38' Заканчивается постепенно первый тайм, на перерыв команды у нас вполне могут уйти при нулях на табло.

37' Башич с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Сахархизан под давлением соперника не смог как следует подстроиться под мяч и сделал невольную скидку Кокареву.

36' Башич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Химок" грамотно сыграли в обороне и выбили мяч на левый фланг.

35' Сахархизан разогнал атаку по левому флангу, далее Саид вошёл в штрафную площадь и сделал пас чуть назад на Рыбчинского, Дмитрий в касание пробил в дальний угол ворот, мяч задел защитника "Химок" и ушёл на угловой.

34' Угловой у ворот "Химок". Футболисты "Оренбурга" разыграли корнер между собой, далее последовала передача на левую половину поля, Зотов пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Кокарев поймал его без особого труда.

33' Рыбчински при входе в штрафную площадь по правой половине поля сделал передачу на ближний угол штрафной площади на ход Барановскому, Терехов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч к угловому флажку.

32' Степанов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на ход Садыгову, теперь уже и Илья забрался в офсайд.

31' Берковский со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Оренбурга" сыграли без ошибок и сразу выбили мяч за пределы штрафной площади.

30' Берковский и Степанов разогнали атаку по левому флангу и заработали угловой, Столбову при игре в подкате пришлось выбивать мяч за лицевую линию поля.

29' Рыбчинский в центре поля в борьбе за мяч у бровки нарушил правила против Степанова. Игроки "Химок" никуда не спеша разыграли стандарт.

28' Панченко с дальней дистанции на исполнение пробил в левый угол ворот, Москвичёв хорошо видел момент и спокойно переместившись поймал мяч.

27' Столбов с правой половины поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Рыбчинский подкараулил отскок мяча после борьбы и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Химок".

26' Берковский в центре поля нарушил правила против Столбова. На этот раз "Оренбург" уже не стал торопиться при розыгрыше мяча.

25' Садыгов разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Панченко, Кирилл под давлением Хотулёва плотно пробил в ближний угол ворот, Москвичёв намертво поймал мяч, а затем боковой арбитр всё же показал, что форвард "Химок" был в офсайде.

24' Против Абдуллахи на этот раз были нарушены правила в центре поля. Игроки "Химок" также довольно быстро разыграли стандарт.

23' Против Башича вновь были нарушены правила в центре поля. Игроки "Оренбурга" быстро разыграли стандарт, но заброс на левый угол штрафной площади "Химок" был слишком сильным для Оганесяна.

22' Барановский совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля сделал прострел в штрафную площадь, игроки "Химок" неплохо сыграли в обороне и в итоге отвели угрозу от своих ворот.

21' Башич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади на исполнение, мяч полетел точно по центру, Кокарев грамотно сыграл по позиции и поймал его без особого труда.

20' Оганесян после заброса из центра поля совершил рывок по левому флангу, далее Степан сделал смещение к радиусу штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в Волкова.

19' Игроки "Оренбурга" теперь уже стали больше времени работать с мячом, но с развитием атак у гостей также большие проблемы.

18' Поднялся Абдуллахи после паузы, всё нормально с полузащитником "Химок", Квари готов играть дальше.

17' Башич на своей половине поля врезался в борьбе за мяч в Абдуллахи, но при этом Иван наступил на мяч, Саид в свою очередь выбил мяч в аут из-под ног соперника и получил небольшое повреждение.

16' Сахархизан попытался убежать в атаку по правому флангу, Голубович вновь грамотно сыграл в обороне и накрыв соперника выбил мяч в аут.

15' Берковский с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Касимов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на правую половину поля.

14' Глушаков с правой половины поля выполнил заброс на ближний угол штрафной площади на ход Панченко, Касимов накрыл Кирилла и выбил мяч на угловой.

13' "Химки" пока что больше времени работают с мячом, но при этом с развитием атак у подмосковского клуба есть проблемы.

12' Абдуллахи разогнал атаку по правому флангу и затем выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Садыгов забрался в офсайд.

11' Панченко со стандарта пробил на исполнение под левый угол ворот, но Москвичёв грамотно сыграл по позиции и в итоге спокойно поймал мяч.

10' Хотулёв на своей половине поля нарушил правила против Панченко. «Химки» заработали опасный стандарт.

9' Башич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Хотулёв головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

8' Абдуллахи на левой половине поля нарушил правила против Башича. "Оренбург" тщательно готовится к стандарту.

7' Оганесян совершил рывок по левому флангу, далее Степан вошёл в штрафную площадь, но в итоге передержал мяч, Голубович грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

6' В среднем темпе пока что действуют игроки "Химок" и "Оренбурга", команды по большому счёту присматриваются друг к другу.

5' Москвичёв в своей штрафной площади попал под прессинг Панченко, совсем немного не хватило форварду "Химок", чтобы перехватить мяч.

4' Болельщиков на "Арене-Химки" сегодня очень мало, но всё же и начало матча в будний день было выставлено достаточно раннее.

3' Барановский перестарался в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля "Химок", правила были нарушены против Терехова.

2' Сегодня наставники "Химок" и "Оренбурга" конечно же провели активную ротацию состава, но это не значит, что команды будут отбывать номер на поле.