Тур: 1.
История личных встреч
Химки
Оренбург
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Среднее время на гол
60
77
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
2.17
1.75
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.9
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
47
64
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3
ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1 Химки - Арсенал Тула 3:2 Химки - Ростов 0:0 Енисей - Химки 4:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оренбург - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0
Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Оренбург - Ахмат 2:1
Группа А
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|0 - 0
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Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|2.
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|3.
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|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0 - 0
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|2.
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|3.
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|0 - 0
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Группа D
Группа А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
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|2.
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|3.
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|0 - 0
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|4.
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|0
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|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
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|2.
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|3.
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|0
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|0 - 0
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|4.
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|0
|0
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|0 - 0
|0
Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|0
|0
|0 - 0
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|2.
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|3.
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|0 - 0
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Группа D
Группа А
|Команда
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|0 - 0
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Группа В
|Команда
|И
|В
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|Г
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|3.
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|4.
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|0 - 0
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Группа С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
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Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
Прогнозы на матч Химки - Оренбург
Исход игры
Химки
37% (17)
Ничья
37% (17)
Оренбург
26.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (19)
Меньше
57.78% (26)
Обе команды забьют
Да
77.78% (35)
Нет
22.22% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (16)
1:2 Оренбург
21.7% (10)
1:0 Химки
19.6% (9)
2:1 Химки
17.4% (8)
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