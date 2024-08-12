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Тур: 2.
Крылья Советов
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 51
Крылья Советов 3.9% (2)
X 5.9% (3)
Спартак Москва 90.2% (46)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Спартак Москва
4.40
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4.10
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3.80
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История личных встреч

Крылья Советов
Спартак Москва

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед

30 матчей

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
23.3%
56.7%
6 побед 7 ничьих 17 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
К
2:1
ПЛ
5:2
К
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
К
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.47

Среднее время на гол

75
192

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.8
1.4

Среднее время на гол

50
64

Всего голов

45
28

Голов в среднем за матч

1.5
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

60
96

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маслов Павел 1 1
Угальде Манфред 1 1
Медина Хесус 1 (1) 1
Зиньковский Антон 0 0

Карточки

Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писарский Владимир 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Селихов Александр 1 0
Маслов Павел 1 0

Результаты матчей

Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крылья Советов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крылья Советов - Факел 2:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3
Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Урал - Крылья Советов 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Рубин 3:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Краснодар 1:0 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 Ростов - Спартак Москва 1:5 Зенит - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Крылья Советов
Спартак Москва

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Крылья Советов
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 3
Ахмат Бериша Бернард 2
Кристалл Боковой Андрей 2
Торпедо Владимир _Zharov I. 2
Амкал _Agekyan D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
ЦСКА Москва Николич Милан 1
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 51
    Крылья Советов 3.9% (2)
    X 5.9% (3)
    Спартак Москва 90.2% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Спартак Москва
    4.40
    Реклама, pari.ru
    4.10
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    3.80
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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак Москва

    Исход игры
    Крылья Советов
    3.9% (2)
    Ничья
    5.9% (3)
    Спартак Москва
    90.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (35)
    Меньше
    22.22% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    54.9% (28)
    0:2 Спартак Москва
    9.8% (5)
    1:3 Спартак Москва
    7.8% (4)
    1:1 Ничья
    5.9% (3)
    2:1 Крылья Советов
    3.9% (2)
    0:1 Спартак Москва
    3.9% (2)
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    Крылья Советов
    Спартак Москва
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