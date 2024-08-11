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Тур: 2.
Оренбург
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 56
Оренбург 12.5% (7)
X 19.6% (11)
Локомотив Москва 67.9% (38)
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Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
Локомотив Москва
3.40
3.60
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2.45
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История личных встреч

Оренбург
Локомотив Москва

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
К
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2.4
1.83

Среднее время на гол

37
49

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раков Вадим 1 1

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карпукас Артём 1 0

Результаты матчей

Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Оренбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оренбург - Акрон 2:2 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Химки - Оренбург 1:0 Оренбург - Ахмат 0:0
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Оренбург - Сумгаит 2:1 Кечиоренгюджю - Оренбург 1:0 Оренбург - Спартак Москва 0:0 Урал - Оренбург 3:3 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Ростов - Оренбург 2:1 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Зенит - Оренбург 1:0 Оренбург - Динамо Москва 2:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Оренбург - Рубин 3:0 Ахмат - Оренбург 0:1 Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1
Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:2 Урал - Локомотив Москва 1:0

Результаты матчей

Оренбург
Локомотив Москва

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 3
Ахмат Бериша Бернард 2
Кристалл Боковой Андрей 2
Торпедо Владимир _Zharov I. 2
Амкал _Agekyan D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
ЦСКА Москва Николич Милан 1
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 56
    Оренбург 12.5% (7)
    X 19.6% (11)
    Локомотив Москва 67.9% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Оренбург
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.40
    3.60
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    2.45
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    Прогнозы на матч Оренбург - Локомотив Москва

    Исход игры
    Оренбург
    12.5% (7)
    Ничья
    19.6% (11)
    Локомотив Москва
    67.9% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.77% (29)
    Меньше
    44.23% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (39)
    Нет
    25% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    44.6% (25)
    1:1 Ничья
    17.9% (10)
    0:2 Локомотив Москва
    8.9% (5)
    0:1 Локомотив Москва
    7.1% (4)
    2:1 Оренбург
    5.4% (3)
    1:0 Оренбург
    5.4% (3)
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    Оренбург
    Локомотив Москва
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