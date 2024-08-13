☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Сафьян Роман
Ростов
2:1
Второй тайм
Химки

Ход матча

8'
Кучаев Константин
1:0
12'
Мелёхин Виктор
 
25'
Байрамян Хорен
 
28'
 
Хосонов Хетаг
38'
Роналдо
2:0
43'
 
Заболотный Антон
45'
2:1
Бакаев Зелимхан
46'
Лангович Андрей
Вахания Илья
 
57'
Азнауров Имран
Роналдо
 
62'
 
Магомедов Бутта
Глушаков Денис
62'
 
Мирзов Резиуан
Берковский Илья
67'
Голенков Егор
Кучаев Константин
 
67'
Щетинин Кирилл
Комличенко Николай
 
70'
 
Руденко Александр
Голубович Петар
70'
 
Фернандес Дани
Заболотный Антон
Прогнозы 135
Ростов 88.1% (119)
X 8.9% (12)
Химки 3% (4)
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Ростов
Химки

История личных встреч

Ростов
Химки

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

К
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.6

Среднее время на гол

72
150

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.4
0.75

Среднее время на гол

225
120

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.78
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
135

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 1 0.5
Кучаев Константин 1 0.5
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 1 0.5
Магомедов Бутта 1 0.5

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заболотный Антон 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Абдуллахи Квари 1 0

Результаты матчей

Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Химки
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Ростов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1 Зенит - Ростов 2:1 Ростов - Балтика 2:1 Рубин - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Ростов - Балтика 0:1 Ростов - Оренбург 2:1 Урал - Ростов 0:1 Ростов - Спартак Москва 1:5 Урал - Ростов 1:3 Факел - Ростов 0:1 Ростов - Сочи 2:2
Химки
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3
Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2 Химки - КАМАЗ 1:0 Родина Москва - Химки 1:2 Химки - Шинник 0:1

Результаты матчей

Ростов
Химки

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ростов
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Химки
 1:2 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Ростов
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Химки
 1:2 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Химки
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ростов
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 3
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Ахмат Бериша Бернард 2
Кристалл Боковой Андрей 2
Торпедо Владимир _Zharov I. 2
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Мелёхин Виктор 2
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
ЦСКА Москва Николич Милан 1
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    82'
    Замена в составе "Ростова": вместо Данила Глебова на поле вышел Даниил Уткин.
  • Угловой
    81'
    После подачи от углового флага мяч долетел до дальней штанги, где Абдуллахи в падении через себя пробил выше ворот.
  • Травма, повреждение
    80'
    Анджелковичу потребовалась помощь медиков после неудачного приземления в центре поля. С Голенковым была борьба вверху.
  • 79'
    Хосонов слева сделал заброс в штрафную площадь на Бакаева, который головой пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    78'
    Фаринья в центре поля сбил Глебова.
  • 77'
    Степанов на фланге сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 76'
    Щетинин справа пошёл на двух соперников и не смог преодолеть это препятствие. Магомедов аккуратно сыграл в отборе.
  • Замена
    75'
    Замена в составе "Химок": вместо Антона Заболотного на поле вышел Александр Руденко.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Химок": вместо Петара Голубовича на поле вышел Даниэль Фернандес.
  • Фол, нарушение
    73'
    Заболотный в чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • Травма, повреждение
    72'
    У Голубовича проблемы со здоровьем. Побежали к нему медики.
  • Замена
    71'
    Замена в составе "Ростова": вместо Константина Кучаева на поле вышел Кирилл Щетинин.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Ростова": вместо Николая Комличенко на поле вышел Егор Голенков.
  • 69'
    Азнауров у чужой штрафной площади толкнул в спину Голубовича.
  • Фол, нарушение
    68'
    Анджелкович на чужой половине поля сзади ударил по ногам Комличенко.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      67'
      Замена в составе "Химок": вместо Ильи Берковского на поле вышел Бутта Магомедов.
    • Замена
      66'
      Замена в составе "Химок": вместо Дениса Глушакова на поле вышел Резиуан Мирзов.
    • Угловой
      65'
      Неудачно хозяева исполнили угловой удар. Мяч улетел за противоположную бровку.
    • 64'
      Удар Саравии справа из пределов штрафной площади соперники заблокировали.
    • Угловой
      63'
      Игнатов от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Заболотный. Мяч вернулся на фланг к Игнатову. после подачи Германа справа последовал удар головой, но мяч полетел точно в Кокарева.
    • Опасный момент
      62'
      Удар Саравии справа с линии штрафной площади под перекладину Кокарев отразил.
    • 61'
      Байрамян справа по флангу пас на ход Ланговичу сделал слишком сильно. Мяч укатился за пределы поля.
    • Замена
      60'
      Замена в составе "Ростова": вместо Роналдо на поле вышел Имран Азнауров.
    • Травма, повреждение
      59'
      Роналдо присел на газон. Медики вышли на поле. Мышечные проблемы у нападающего "Ростова".
    • Опасный момент
      58'
      Байрамян слева вывел один на один с голкипером Саравию, но Родриго не сумел переиграть Кокарева.
    • Офсайд
      57'
      Комличенко оказался на газоне в чужой штрафной площади, но арбитры фиксируют офсайд у Николая.
    • 56'
      Заболотный сделал пас налево на Степанова и пошёл к воротам. А вот подача Данила на Антона получилась слишком высокой.
    • 55'
      Глушаков по центру сделал заброс вперёд на Бакаева, но Одоевский выскочил за пределы штрафной площади и первым оказался на мяче.
    • 54'
      Игнатов справа со штрафного направил мяч на партнёра в штрафную площадь, у которого перевод в центр не получился.
    • Фол, нарушение
      53'
      Степанов на фланге сбил Роналдо.
    • 52'
      Игнатов слева получил пас от Кучаева, но на проход вперёд не решился. ростовчане перевели мяч направо.
    • 51'
      Прострел Комличенко справа в штрафную площадь перехватил Фаринья.
    • 50'
      Сако слева сделал слабый пас на Одоевского. Голкиперу пришлось выбегать за пределы штрафной площади и выбивать мяч за боковую линию поля, чтобы он не достался соперникам.
    • 49'
      Бакаев на правом фланге не смог выиграть забег у Игнатова и до мяча не добрался.
    • 48'
      Байрамян справа прорвался вперёд, но его прострел в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Ростова" произошла замена: вместо Ильи Вахании на поле вышел Андрей Лангович.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Ростове-на-Дону!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Ростов" - "Химки" - 2:1.
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      БАКАЕВ!!! Бакаев получил пас на ход со своей половины поля от Хосонова, приблизился к штрафной площади хозяев и аккуратно перебросил мяч через выскочившего навстречу Одоевского.
    • 45'
      Бакаев справа навесил к дальней штанге, куда сместился Одоевский и поймал мяч.
    • Желтая карточка
      45'
      Франк Артига получил жёлтую карточку за излишнее проявление эмоций.
    • Опасный момент
      45'
      Игнатов слева прорвался в штрафную площадь и хлёстко пробил в дальний угол. Кокарев мяч отбил.
    • 45'
      Саравия справа прошёл вперёд и выдал пас в центр на Глебова, который не сумел укротить мяч одним касанием.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Сафяьн в первом тайме.
    • Желтая карточка
      45'
      Заболотный за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
    • 44'
      Подачу Игнатова слева в центр штрафной площади перехватил Анджелкович.
    • 42'
      После дальнего удара Мелёхина Кокарев забрал мяч в руки.
    • 41'
      Саравич справа обыгрался с партнёром и ворвался в штрафную площадь, но Степанов не уступил в скорости Родриго и мяч выбил в сторону.
    • 40'
      Голубович справа не решился идти в прорыв и откатил мяч на свою половину поля.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:0!!!
      РОНАЛДО!!! Комличенко из центрального круга сделал пас по центру на ход Роналду. Нападающий "Ростова" немного сместился вправо, вошёл в штрафную площадь и переиграл Кокарева.
    • 37'
      В центре поля "Ростов" подержал мяч.
    • 36'
      Глушаков слева сделал заброс к воротам на Берковского, который пробил рядом с ближней штангой.
    • 34'
      Передачу Байрамяна направо на Саравию перехватил Степанов.
    • 33'
      Роналду попытался вывести по центру к воротам Кучаева, но на перехвате сыграл Степанов и откинул мяч на Кокарева.
    • Опасный момент
      32'
      Комличенко справа выскочил один на один с голкипером, но пробил в Кокарева.
    • 31'
      Роналди слева отправил вперёд Игнатова, у которого удар с линии штрафной площади получился очень слабым.
    • Фол, нарушение
      30'
      Сако на фланге опередил Заболотного и получил толчок в спину от Антона.
    • Желтая карточка
      29'
      Хосонов завязал потасовку у центрального круга после фола против Байрамяна. Жёлтая карточка была показана Хетагу больше за недисциплинированное поведение.
    • Опасный момент
      28'
      Грубая ошибка Фариньи у центрального круга привела к опасной атаке хозяев. Кучаев сделал заброс на Роналдо, который справа с линии штрафной площади пробил рядом с ближней "девяткой".
    • 26'
      С подходами к чужой штрафной площади у "Химок" не складывается.
    • Желтая карточка
      25'
      Байрамян у центрального круга ударил ногой Хосонова и получил жёлтую карточку.
    • 24'
      "Химки" снова с мячом отправились на чужую половину поля. Затяжная атака проходит без обостряющих передач.
    • Травма, повреждение
      23'
      Байрамяну медики оказывают помощь в центре поля. Небольшая пауза в матче.
    • 22'
      Бакаев заброс вперёд на ход Заболотному сделал немного сильно. Мяч достался защитникам "Ростова".
    • 20'
      Подмосковная команда переместила игру на чужую половину поля. Острых передач вперёд нет, гости ограничиваются контролем мяча.
    • 19'
      "Химки" частенько используют длинные забросы вперёд, а Заболотный с Абдуллахи навязывают борьбу защитникам соперников.
    • 18'
      Бакаев справа получил пас от Абдуллахи, прошёл вперёд и с острого угла пробил выше ворот.
    • 16'
      Справа перед чужой штрафной площадью Саравия сыграл на подборе, но удар у Родриго откровенно не получился. Мяч полетел к боковой линии поля.
    • 15'
      В центре поля команды совершили серию перехватов. "Ростов" действовал чуть удачнее, но его выпад вперёд по правому флангу опасным не получился.
    • 14'
      Берковский со штрафного пробил выше ворот.
    • Желтая карточка
      13'
      Мелёхин на подходе к штрафной площади сбил Берковского и получил жёлтую карточку. Двадцать один метр до ворот.
    • Угловой
      12'
      Берковский от углового флага навесил к ближней штанге. Заботлотный активно поучаствовал в борьбе, но удара по воротам нанести не смог.
    • 11'
      Берковский справа со штрафного навесил к дальней штанге. Мелёхин выбил мяч на Глушакова, но затем сам заблокировал удар Дениса.
    • Фол, нарушение
      10'
      Байрамян на фланге ударил по ногам Бакаева.
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КУЧАЕВ!!! Вахания справа навесил в центр штрафной площади. Мяч пролетел сквозь группу игроков и оказался слева у одинокого Кучаева. Константин переиграл Кокарева и открыл счёт в матче.
    • 7'
      Пас Саравии по центру в штрафную площадь на ход Комличенко получился нем6ного сильным, и мяч спокойно достался Ковареву.
    • 7'
      Уже в первые минуты встречи команды обменялись острыми выпадами вперёд. "Ростов" был ближе к забитому голу, но пока счёт на табло не меняется.
    • Офсайд
      6'
      Байрамян оказ0ался в офсайде.
    • Опасный момент
      6'
      Вахания справа прошёл и навесил к воротам, где Кучаев головой без сопротивления пробил рядом с правой штангой.
    • Фол, нарушение
      5'
      Голубович в центре поля в верховой борьбе подтолкнул в спину Байрамяна.
    • Офсайд
      4'
      Заболотный справа прорвался к воротам, но арбитры зафиксировали офсайд.
    • 3'
      Голубович справа из пределов штрафной площади неточно пробил в сторону ворот.
    • 2'
      "Ростов" играет в жёлтых футболках и тёмно-синих трусах, "Химки" - в белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Ростов Арене"!
    • До матча
    • Судья: Роман Сафьян (Москва);
      Ассистенты судьи: Андрей Болотенков (Москва), Игорь Князев (Курск);
      Резервный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург);
      VAR: Евгений Турбин (Московская область);
      AVAR: Максим Гаврилин (Владимир).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы В группового этапа кубка России, в котором сыграют «Ростов» и «Химки». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится ничьей.
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    Прогнозы 135
    Ростов 88.1% (119)
    X 8.9% (12)
    Химки 3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Химки
    3.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 2:1 Химки

    Исход игры
    Ростов
    88.1% (119)
    Ничья
    8.9% (12)
    Химки
    3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (64)
    Нет
    42.86% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    38.5% (52)
    1:0 Ростов
    18.5% (25)
    2:0 Ростов
    16.3% (22)
    1:1 Ничья
    4.4% (6)
    3:1 Ростов
    2.2% (3)
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