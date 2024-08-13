Щетинин справа пошёл на двух соперников и не смог преодолеть это препятствие. Магомедов аккуратно сыграл в отборе.

Степанов на фланге сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля.

Хосонов слева сделал заброс в штрафную площадь на Бакаева, который головой пробил правее ворот.

Анджелковичу потребовалась помощь медиков после неудачного приземления в центре поля. С Голенковым была борьба вверху.

После подачи от углового флага мяч долетел до дальней штанги, где Абдуллахи в падении через себя пробил выше ворот.

Замена в составе "Ростова": вместо Данила Глебова на поле вышел Даниил Уткин.

Анджелкович на чужой половине поля сзади ударил по ногам Комличенко.

Азнауров у чужой штрафной площади толкнул в спину Голубовича.

Замена в составе "Ростова": вместо Николая Комличенко на поле вышел Егор Голенков.

Замена в составе "Ростова": вместо Константина Кучаева на поле вышел Кирилл Щетинин.

У Голубовича проблемы со здоровьем. Побежали к нему медики.

Замена в составе "Химок": вместо Петара Голубовича на поле вышел Даниэль Фернандес.

Замена в составе "Химок": вместо Антона Заболотного на поле вышел Александр Руденко.

Байрамян слева вывел один на один с голкипером Саравию, но Родриго не сумел переиграть Кокарева.

Роналдо присел на газон. Медики вышли на поле. Мышечные проблемы у нападающего "Ростова".

Замена в составе "Ростова": вместо Роналдо на поле вышел Имран Азнауров.

Байрамян справа по флангу пас на ход Ланговичу сделал слишком сильно. Мяч укатился за пределы поля.

Удар Саравии справа с линии штрафной площади под перекладину Кокарев отразил.

Игнатов от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Заболотный. Мяч вернулся на фланг к Игнатову. после подачи Германа справа последовал удар головой, но мяч полетел точно в Кокарева.

Замена в составе "Химок": вместо Дениса Глушакова на поле вышел Резиуан Мирзов.

Замена в составе "Химок": вместо Ильи Берковского на поле вышел Бутта Магомедов.

Второй тайм в Ростове-на-Дону!

В перерыве в составе "Ростова" произошла замена: вместо Ильи Вахании на поле вышел Андрей Лангович.

Байрамян справа прорвался вперёд, но его прострел в центр штрафной площади соперники перехватили.

Бакаев на правом фланге не смог выиграть забег у Игнатова и до мяча не добрался.

Сако слева сделал слабый пас на Одоевского. Голкиперу пришлось выбегать за пределы штрафной площади и выбивать мяч за боковую линию поля, чтобы он не достался соперникам.

Игнатов слева получил пас от Кучаева, но на проход вперёд не решился. ростовчане перевели мяч направо.

Игнатов справа со штрафного направил мяч на партнёра в штрафную площадь, у которого перевод в центр не получился.

Глушаков по центру сделал заброс вперёд на Бакаева, но Одоевский выскочил за пределы штрафной площади и первым оказался на мяче.

Заболотный сделал пас налево на Степанова и пошёл к воротам. А вот подача Данила на Антона получилась слишком высокой.

Комличенко оказался на газоне в чужой штрафной площади, но арбитры фиксируют офсайд у Николая.

Первый тайм

— Перерыв! "Ростов" - "Химки" - 2:1.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

БАКАЕВ!!! Бакаев получил пас на ход со своей половины поля от Хосонова, приблизился к штрафной площади хозяев и аккуратно перебросил мяч через выскочившего навстречу Одоевского.

45' Бакаев справа навесил к дальней штанге, куда сместился Одоевский и поймал мяч.

45' Франк Артига получил жёлтую карточку за излишнее проявление эмоций.

45' Игнатов слева прорвался в штрафную площадь и хлёстко пробил в дальний угол. Кокарев мяч отбил.

45' Саравия справа прошёл вперёд и выдал пас в центр на Глебова, который не сумел укротить мяч одним касанием.

45' 3 минуты добавил Сафяьн в первом тайме.

45' Заболотный за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.

44' Подачу Игнатова слева в центр штрафной площади перехватил Анджелкович.

42' После дальнего удара Мелёхина Кокарев забрал мяч в руки.

41' Саравич справа обыгрался с партнёром и ворвался в штрафную площадь, но Степанов не уступил в скорости Родриго и мяч выбил в сторону.

40' Голубович справа не решился идти в прорыв и откатил мяч на свою половину поля.

38' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:0!!!

РОНАЛДО!!! Комличенко из центрального круга сделал пас по центру на ход Роналду. Нападающий "Ростова" немного сместился вправо, вошёл в штрафную площадь и переиграл Кокарева.

37' В центре поля "Ростов" подержал мяч.

36' Глушаков слева сделал заброс к воротам на Берковского, который пробил рядом с ближней штангой.

34' Передачу Байрамяна направо на Саравию перехватил Степанов.

33' Роналду попытался вывести по центру к воротам Кучаева, но на перехвате сыграл Степанов и откинул мяч на Кокарева.

32' Комличенко справа выскочил один на один с голкипером, но пробил в Кокарева.

31' Роналди слева отправил вперёд Игнатова, у которого удар с линии штрафной площади получился очень слабым.

30' Сако на фланге опередил Заболотного и получил толчок в спину от Антона.

29' Хосонов завязал потасовку у центрального круга после фола против Байрамяна. Жёлтая карточка была показана Хетагу больше за недисциплинированное поведение.

28' Грубая ошибка Фариньи у центрального круга привела к опасной атаке хозяев. Кучаев сделал заброс на Роналдо, который справа с линии штрафной площади пробил рядом с ближней "девяткой".

26' С подходами к чужой штрафной площади у "Химок" не складывается.

25' Байрамян у центрального круга ударил ногой Хосонова и получил жёлтую карточку.

24' "Химки" снова с мячом отправились на чужую половину поля. Затяжная атака проходит без обостряющих передач.

23' Байрамяну медики оказывают помощь в центре поля. Небольшая пауза в матче.

22' Бакаев заброс вперёд на ход Заболотному сделал немного сильно. Мяч достался защитникам "Ростова".

20' Подмосковная команда переместила игру на чужую половину поля. Острых передач вперёд нет, гости ограничиваются контролем мяча.

19' "Химки" частенько используют длинные забросы вперёд, а Заболотный с Абдуллахи навязывают борьбу защитникам соперников.

18' Бакаев справа получил пас от Абдуллахи, прошёл вперёд и с острого угла пробил выше ворот.

16' Справа перед чужой штрафной площадью Саравия сыграл на подборе, но удар у Родриго откровенно не получился. Мяч полетел к боковой линии поля.

15' В центре поля команды совершили серию перехватов. "Ростов" действовал чуть удачнее, но его выпад вперёд по правому флангу опасным не получился.

14' Берковский со штрафного пробил выше ворот.

13' Мелёхин на подходе к штрафной площади сбил Берковского и получил жёлтую карточку. Двадцать один метр до ворот.

12' Берковский от углового флага навесил к ближней штанге. Заботлотный активно поучаствовал в борьбе, но удара по воротам нанести не смог.

11' Берковский справа со штрафного навесил к дальней штанге. Мелёхин выбил мяч на Глушакова, но затем сам заблокировал удар Дениса.

10' Байрамян на фланге ударил по ногам Бакаева.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КУЧАЕВ!!! Вахания справа навесил в центр штрафной площади. Мяч пролетел сквозь группу игроков и оказался слева у одинокого Кучаева. Константин переиграл Кокарева и открыл счёт в матче.

7' Пас Саравии по центру в штрафную площадь на ход Комличенко получился нем6ного сильным, и мяч спокойно достался Ковареву.

7' Уже в первые минуты встречи команды обменялись острыми выпадами вперёд. "Ростов" был ближе к забитому голу, но пока счёт на табло не меняется.

6' Байрамян оказ0ался в офсайде.

6' Вахания справа прошёл и навесил к воротам, где Кучаев головой без сопротивления пробил рядом с правой штангой.

5' Голубович в центре поля в верховой борьбе подтолкнул в спину Байрамяна.

4' Заболотный справа прорвался к воротам, но арбитры зафиксировали офсайд.

3' Голубович справа из пределов штрафной площади неточно пробил в сторону ворот.

2' "Ростов" играет в жёлтых футболках и тёмно-синих трусах, "Химки" - в белых футболках и чёрных трусах.