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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Cheremnykh M.
Рубин
0:0
Первый тайм
Зенит
Прогнозы 153
Рубин 6.5% (10)
X 7.8% (12)
Зенит 85.6% (131)
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Рубин
Ничья
Зенит
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Рубин
Зенит

История личных встреч

Рубин
Зенит

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

34 матча

29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.5%
29.4%
44.1%
9 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
6:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
С
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.06
1.47

Среднее время на гол

85
61

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

52
54

Голов в среднем за матч

1.53
1.59

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

58
56

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Даниил 1 1
Юкич Александар 1 1
Рожков Игорь 1 1
Иву Угочукву 1 1
Иванов Олег 0 0
Чумич Никола 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерохин Александр 1 1
Изидор Вильсон 1 1
Артур 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Олег 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нино 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4
Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4
Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Рубин
Зенит

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рубин
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЦСКА Москва
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Пари НН
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Зенит
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Пари НН
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Зенит
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Рубин
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 3
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Ахмат Бериша Бернард 2
Кристалл Боковой Андрей 2
Торпедо Владимир _Zharov I. 2
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Мелёхин Виктор 2
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
ЦСКА Москва Николич Милан 1
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    Егору Иванову не удалось в центральной трети поля обеспечить аут для "Рубина". Введут мяч в игру из-за боковой линии футболисты "Зенита".
  • 15'
    Неудачно разыграли штрафной удар игроки "Зенита", упустили мяч в аут. Потом за боковую мяч отправили уже хозяева, чем остался недоволен в технической зоне Рашид Рахимов.
  • Фол, нарушение
    14'
    Дмитрий Васильев заработал для "Зенита" штрафной удар близко к левому флангу на чужой половине поля. Сфолил Дардан Шабанаджай.
  • Опасный момент
    13'
    Итак, угловой у "Зенита" на левом фланге. Подача со стандарта летит в район ближней штанги, откуда Нино пробивает головой и не попадает в створ ворот (удар выше).
  • Угловой
    12'
    Дальний низовой удар выполнил Сергей Волков и не попал в левый угол. Вскоре Рустам Ашурматов возле своей штрафной площади подарил мяч Густаво Мантуану, а Клаудиньо пробил с рикошетом, мяч прошёл левее створа, и угловой будет. 
  • 11'
    Игроки "Зенита", имеющие мало игровой практики, могут пробовать доказать сегодня свою состоятельность. Хотя возможно ли вообще это? Вопрос открытый.
  • Опасный момент
    10'
    Сергей Волков подаёт с правого фланга на ближнюю штангу, а Иван Сергеев пробивает по воротам верхней частью тела, но не попадает в ближний угол. Смотрелось достаточно опасно.
  • 9'
    "Зенит" сейчас с мячом, потенциальная перспектива для питерцев создать опасный момент. Посмотрим, что придумают в позиционной атаке визитёры.
  • 8'
    Эти команды встречались между собой также в столице Татарстана и во втором туре чемпионата России. Тогда "Рубин" проиграл дома "Зениту" со счётом 0:4.
  • 7'
    Понятно, что в кубковых матчах есть место ротации, но Маркус Вендел всё равно не смог бы сыграть сегодня за "Зенит", поскольку у него травма.
  • 6'
    На левый фланг последовала диагональ у "Зенита", и там мяч обрёл Умарали Рахмоналиев. Постарался вступить в отбор Юрий Горшков, но получился аут в пользу "Рубина".
  • 5'
    Умеренный прессинг показывает команда Рашида Рахимова, но этого хватает, чтоб держать в тонусе Дениса Адамова и его партнёров в линии защиты гостей.
  • Офсайд
    4'
    Заброс с правого фланга у "Рубина", и прорывается Даниил Кузнецов к ближней штанге, висит на нём Юрий Горшков. Следует удар мимо ближнего угла створа, после чего фиксируется офсайд.
  • 3'
    "Зенит" не настаивает на инициативе на первых минутах. Мяч сейчас раскатывают защитники казанцев на своей половине поля.
  • 2'
    "Рубин" играет в полностью белой форме, а "Зенит" играет в форме сине-голубых оттенков.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      "Зенит" попытался быстро поатаковать правым флангом, но вышло неудачно для питерцев. Алексей Грицаенко спокойно отпасовал мяч вратарю-партнёру Артуру Нигматуллину.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      Судья: Михаил Черемных (Пермь).
      Ассистент судьи: Адлан Хатуев (Грозный).
      Ассистент судьи: Хамид Талаев (Грозный).
      Резервный судья: Игорь Панин (Московская область).
      VAR: Владимир Москалев (Воронеж).
      AVAR: Артур Федоров (Петрозаводск).
      Инспектор: Алексей Резников (Ярославль).
      Комиссар: Иван Копыл (Москва).
    • Приветствуем всех любителей футбола! Во 2-м туре группы D Пути РПЛ Кубка России казанский "Рубин" сыграет дома с санкт-петербургским "Зенитом". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Зенит.
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      1.54 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 153
    Рубин 6.5% (10)
    X 7.8% (12)
    Зенит 85.6% (131)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Зенит
    6.50
    Реклама, ligastavok.ru
    6.20
    1.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Рубин 0:0 Зенит онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рубин 0:0 Зенит

    Исход игры
    Рубин
    6.5% (10)
    Ничья
    7.8% (12)
    Зенит
    85.6% (131)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (81)
    Меньше
    30.77% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    64.96% (76)
    Нет
    35.04% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    30.1% (46)
    0:2 Зенит
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    0:3 Зенит
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    0:1 Зенит
    6.5% (10)
    1:1 Ничья
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