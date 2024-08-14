Сергей Волков подаёт с правого фланга на ближнюю штангу, а Иван Сергеев пробивает по воротам верхней частью тела, но не попадает в ближний угол. Смотрелось достаточно опасно.

Игроки "Зенита", имеющие мало игровой практики, могут пробовать доказать сегодня свою состоятельность. Хотя возможно ли вообще это? Вопрос открытый.

Дальний низовой удар выполнил Сергей Волков и не попал в левый угол. Вскоре Рустам Ашурматов возле своей штрафной площади подарил мяч Густаво Мантуану, а Клаудиньо пробил с рикошетом, мяч прошёл левее створа, и угловой будет.

Итак, угловой у "Зенита" на левом фланге. Подача со стандарта летит в район ближней штанги, откуда Нино пробивает головой и не попадает в створ ворот (удар выше).

Дмитрий Васильев заработал для "Зенита" штрафной удар близко к левому флангу на чужой половине поля. Сфолил Дардан Шабанаджай.

Неудачно разыграли штрафной удар игроки "Зенита", упустили мяч в аут. Потом за боковую мяч отправили уже хозяева, чем остался недоволен в технической зоне Рашид Рахимов.

Егору Иванову не удалось в центральной трети поля обеспечить аут для "Рубина". Введут мяч в игру из-за боковой линии футболисты "Зенита".

9' "Зенит" сейчас с мячом, потенциальная перспектива для питерцев создать опасный момент. Посмотрим, что придумают в позиционной атаке визитёры.

8' Эти команды встречались между собой также в столице Татарстана и во втором туре чемпионата России. Тогда "Рубин" проиграл дома "Зениту" со счётом 0:4.

7' Понятно, что в кубковых матчах есть место ротации, но Маркус Вендел всё равно не смог бы сыграть сегодня за "Зенит", поскольку у него травма.

6' На левый фланг последовала диагональ у "Зенита", и там мяч обрёл Умарали Рахмоналиев. Постарался вступить в отбор Юрий Горшков, но получился аут в пользу "Рубина".

5' Умеренный прессинг показывает команда Рашида Рахимова, но этого хватает, чтоб держать в тонусе Дениса Адамова и его партнёров в линии защиты гостей.

4' Заброс с правого фланга у "Рубина", и прорывается Даниил Кузнецов к ближней штанге, висит на нём Юрий Горшков. Следует удар мимо ближнего угла створа, после чего фиксируется офсайд.

3' "Зенит" не настаивает на инициативе на первых минутах. Мяч сейчас раскатывают защитники казанцев на своей половине поля.