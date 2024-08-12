☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 2.
Рубин
 
Позже
Зенит
Прогнозы 60
Рубин 6.7% (4)
X 8.3% (5)
Зенит 85% (51)
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Рубин
Ничья
Зенит
5.60
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5.40
1.63
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Рубин
Зенит

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

20%
80%
0 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 4 ничьи 14 побед

34 матча

29.4%
23.5%
47.1%
10 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

26.5%
29.4%
44.1%
9 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.5%
32.4%
41.1%
9 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
6:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
С
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.06
1.47

Среднее время на гол

85
61

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

2
1.71

Среднее время на гол

45
52

Всего голов

52
54

Голов в среднем за матч

1.53
1.59

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

58
56

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кузнецов Даниил 1 1
Юкич Александар 1 1
Рожков Игорь 1 1
Иву Угочукву 1 1
Иванов Олег 0 0
Чумич Никола 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ерохин Александр 1 1
Изидор Вильсон 1 1
Артур 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Олег 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нино 1 0

Результаты матчей

Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Рубин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Рубин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ростов - Рубин 1:1 Рубин - Химки 2:3 Рубин - Акрон 4:0 Рубин - Зенит 0:4
Пари НН - Рубин 2:4 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Рубин - Енисей 3:1 Крылья Советов - Рубин 2:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 Рубин - Сочи 1:1 Спартак Москва - Рубин 3:1 Рубин - Ростов 3:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 Рубин - Урал 1:1 Зенит - Рубин 0:2 Рубин - Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов - Рубин 2:0 Оренбург - Рубин 3:0 Рубин - Ахмат 2:1 Рубин - Актобе 1:1
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4
Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Рубин 0:2 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Рубин
Зенит

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

4:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рубин
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Оренбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ростов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Локомотив Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 3
Ахмат Бериша Бернард 2
Кристалл Боковой Андрей 2
Торпедо Владимир _Zharov I. 2
Амкал _Agekyan D. 2
Весь список

Топ нарушителей
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
ЦСКА Москва Николич Милан 1
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
ЦСКА Москва Мойзес Моура 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2024, осталось 2 дня 7 часов 55 минут.



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    • Прогнозы 60
    Рубин 6.7% (4)
    X 8.3% (5)
    Зенит 85% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Зенит
    5.60
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    5.40
    1.63
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    Прогнозы на матч Рубин - Зенит

    Исход игры
    Рубин
    6.7% (4)
    Ничья
    8.3% (5)
    Зенит
    85% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (39)
    Меньше
    25% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (36)
    Нет
    30.77% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    33.3% (20)
    1:3 Зенит
    15% (9)
    0:2 Зенит
    11.7% (7)
    0:3 Зенит
    10% (6)
    1:1 Ничья
    6.7% (4)
    0:1 Зенит
    3.3% (2)
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