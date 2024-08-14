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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Mashlyakevich A.
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм
Пари НН
Прогнозы 125
ЦСКА Москва 96% (120)
X 0.8% (1)
Пари НН 3.2% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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ЦСКА Москва
Ничья
Пари НН
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Тороп
Владислав
78
Дивеев
Игорь
77
Агапов
Илья
90
Лукин
Матвей
13
Келлвен
Дуглас
31
Кисляк
Матвей
5
Зделар
Саша
7
Давила
Виктор
27
Мойзес
Моура
20
Койта
Секу
21
Файзуллаев
Аббосбек
35
Акинфеев
Игорь
99
_Barovskiy
N.
52
Бандикян
Артём
25
Бистрович
Кристиян
22
Гаич
Милан
II
17
Глебов
Кирилл
3
Круговой
Данил
11
Мусаев
Тамерлан
10
Обляков
Иван
8
Шуманский
Артем
46
Яковлев
Владислав
Геннадьевич
19
Жемалетдинов
Рифат
1
Лукьянов
Вадим
2
Александров
Виктор
24
Гоцук
Кирилл
99
Магкеев
Станислав
3
Ведерников
Данила
10
Трошечкин
Александр
18
Глейзер
Дан
Леон
70
Шнапцев
Максим
80
Царукян
Валерий
9
Зе
Турбо
Жозе
23
Кутателадзе
Николоз
81
Кукушкин
Иван
88
Глущенков
Кирилл
22
Каккоев
Никита
61
Лукиных
Евгений
34
Мухин
Александр
15
Эктов
Александр
21
Калайда
Дмитрий
7
Карапузов
Владислав
11
Стаматов
Матео
20
Боселли
Хуан
17
Лапинский
Станислав
90
Ожегович
Огнен
ЦСКА Москва
Пари НН

История личных встреч

ЦСКА Москва
Пари НН

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:6
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КPП
0:2
ТМК
2:0
ПЛ
1:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.29
3.25

Среднее время на гол

70
27

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
20

Голов в среднем за матч

1.18
1.82

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
49

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гоцук Кирилл 1 1
Глейзер Дан Леон 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николич Милан 0 1
Мойзес Моура 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Виллиан Роша 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 1 0
Шнапцев Максим 1 0
Тичич Лука 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3
Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Пари НН

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЦСКА Москва
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
4.
Пари НН
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Зенит
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Крылья Советов
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
2.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Пари НН
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рубин
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
Зенит
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Махачкала
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Спартак Москва
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
ЦСКА Москва
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Рубин
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Акрон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 3
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Ахмат Бериша Бернард 2
Кристалл Боковой Андрей 2
Торпедо Владимир _Zharov I. 2
Весь список

Топ нарушителей
Ростов Мелёхин Виктор 2
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
ЦСКА Москва Николич Милан 1
Факел Багамаев Абдула 1
Рубин Иванов Олег 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Мягко забросил в штрафную Агапов на ход Давиле, но того опередил Магкеев и вынес сферу головой в аут.
  • 13'
    Протащил мяч по флангу Келлвен и прострелил вдоль ворот низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
  • 12'
    Диагональ Глейзер исполнял в штрафную соперника на Зе Турбо, но того опередил Лукин и вынес сферу за пределы поля.
  • 11'
    Поперечным пасом Келлвен нашел в чужой штрафной Агапова, который пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот.
  • 10'
    С правого фланга отдавал пас Келлвен в штрафную на Койта, но тому пробить защитники не позволили.
  • 9'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Шнапцев. Потребуется ему помощь медиков.
  • 8'
    Убегал в контратаку по флангу Кисляк и прострелил в центр на Келлвена, но тому пробить по воротам не позволил Трошечкин.
  • 7'
    Мог убегать на ворота соперника Келлвен после заброса от Мойзеса, но Лукьянов на выходе оказался первым на мяче.
  • 6'
    Диагональ исполнял Мойзес на левый фланг, куда забегал Кисляк, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 5'
    В центре поля получил по ногам Келлвен в борьбе против Глейзера. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
  • 4'
    Давила ушел от соперника по левой бровке и подал в центр штрафной, но здесь головой Гоцук вернул мяч на фланг.
  • 3'
    Мойзес протащил мяч к штрафной соперника и отдал вперед на ход Койта, но перехватил этот пас Гоцук.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-синих цветах, гости выбрали себе серый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты ЦСКА!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В очередном поединке игрового дня Кубка России встретятся ЦСКА и "Пари НН". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
  • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 125
    ЦСКА Москва 96% (120)
    X 0.8% (1)
    Пари НН 3.2% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Пари НН

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    96.2% (125)
    Ничья
    0.8% (1)
    Пари НН
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (44)
    Меньше
    60.71% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    30.36% (34)
    Нет
    69.64% (78)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    43.1% (56)
    2:1 ЦСКА Москва
    16.9% (22)
    1:0 ЦСКА Москва
    9.2% (12)
    3:0 ЦСКА Москва
    7.7% (10)
    3:1 ЦСКА Москва
    5.4% (7)
    4:1 ЦСКА Москва
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