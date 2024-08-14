Первый тайм

14' Мягко забросил в штрафную Агапов на ход Давиле, но того опередил Магкеев и вынес сферу головой в аут.

13' Протащил мяч по флангу Келлвен и прострелил вдоль ворот низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

12' Диагональ Глейзер исполнял в штрафную соперника на Зе Турбо, но того опередил Лукин и вынес сферу за пределы поля.

11' Поперечным пасом Келлвен нашел в чужой штрафной Агапова, который пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот.

10' С правого фланга отдавал пас Келлвен в штрафную на Койта, но тому пробить защитники не позволили.

9' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Шнапцев. Потребуется ему помощь медиков.