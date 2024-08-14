Тур: 2. Стадион: ВЭБ Арена. Главный судья: Mashlyakevich A.
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
78
Дивеев
Игорь
77
Агапов
Илья
90
Лукин
Матвей
27
Мойзес
Моура
20
Койта
Секу
10
Обляков
Иван
24
Гоцук
Кирилл
20
Боселли
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мойзес МоураНападающий
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Обляков ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боселли ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илич Саша
История личных встреч
ЦСКА Москва
Пари НН
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.29
3.25
Среднее время на гол
70
27
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
20
Голов в среднем за матч
1.18
1.82
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
49
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Пари НН
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гоцук Кирилл
|1
|1
|Глейзер Дан Леон
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николич Милан
|0
|1
|Мойзес Моура
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
Пари НН
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|1
|0
|Шнапцев Максим
|1
|0
|Тичич Лука
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
ЦСКА Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пари НН
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3
Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3
Пари НН
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3
Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0 Пари НН - Арсенал Тиват 1:0 Пари НН - Енисей 0:4 Арсенал Тула - Пари НН 0:2 Пари НН - Арсенал Тула 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Сочи - Пари НН 6:1 Пари НН - Спартак Москва 0:0 Ахмат - Пари НН 5:1 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Пари НН - Динамо Москва 1:4 Оренбург - Пари НН 3:1 Пари НН - Краснодар 3:4
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Пари НН
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
4:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Пари НН
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|4.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа С
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа D
- — Выход в плей-офф
- — Выход в Путь регионов
|Амкал
|Костюков Степан
|3
|Локомотив Москва
|Раков Вадим
|2 (1)
|Ахмат
|Бериша Бернард
|2
|Кристалл
|Боковой Андрей
|2
|Торпедо Владимир
|_Zharov I.
|2
|Ростов
|Мелёхин Виктор
|2
|Сокол Казань
|Замалиев Наиль
|1
|ЦСКА Москва
|Николич Милан
|1
|Факел
|Багамаев Абдула
|1
|Рубин
|Иванов Олег
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Пари НН
Исход игры
ЦСКА Москва
96.2% (125)
Ничья
0.8% (1)
Пари НН
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (44)
Меньше
60.71% (68)
Обе команды забьют
Да
30.36% (34)
Нет
69.64% (78)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
43.1% (56)
2:1 ЦСКА Москва
16.9% (22)
1:0 ЦСКА Москва
9.2% (12)
3:0 ЦСКА Москва
7.7% (10)
3:1 ЦСКА Москва
5.4% (7)
4:1 ЦСКА Москва
3.8% (5)
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