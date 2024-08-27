"Акрон" разыграл угловой на левом фланге с последующей подачей, однако Ерохин снимает верховой мяч.

С мячом "Акрон" работает в последние минуты гораздо больше, но в завершении у хозяев поля получается совсем немногое.

Длинный вынос от Караваева завершается отмашкой лайнсмена, Артур оказался в офсайде.

3 минуты добавляет Сергей Цыганок к основному времени первого тайма.

Эсанов отмечается ударом с дальней дистанции, мяч катится рядом со штангой, но Адамов, дабы оставаться в тонусе, накрывает снаряд.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ! После заброса Артура Педро пробивает с линии вратарской в защитника, затем Васютин с ленточки вытаскивает удар Кассьерры, дальше хозяева отбивают мяч недалеко, Васильев подхватывает его, входит в штрафную и метров с 14 пробивает точно в ближний угол!

Похоже, Мостовой встречу продолжить не сможет, какие-то движения на скамейке "Зенита".

Прессинг "Зенита" приводит к неудачному выносу Васютина, однако Волков, перехватив мяч, тут же его потерял.

Алип получает желтую карточку за фол против Беншимола в нескольких метрах от своей штрафной площади.

Удар Палиенко со штрафного пришелся в "стенку", отскочил мяч обратно к Максиму, который со второй попытки пробил мимо створа.

Позиционная атака хозяев завершается подачей Пестрякова - слишком неточно и высоко.

30' Полчаса отыграли команды в Самаре, пока у "Зенита" есть проблемы в созидании, но побеждать во что бы то ни стало действующему обладателю Кубка не нужно.

29' После навеса Данилина со штрафного Джурасович скинул мяч головой на дальнюю штангу, где Адамов успешно сыграл кулаком.

28' В следующем моменте уже Данилин зарабатывает штрафной в борьбе с Караваевым.

27' Мостовому достается на фланге от Бардыбахина, однако подача Мантуана со штрафного получается неудачной.

26' Мантуан врывается в штрафную хозяев с левого края, однако передача в центр от бразильца не проходит.

24' Палиенко после прострела Данилина с правого фланга пробивает из пределов штрафной, однако мяч попадает в Алипа и не идет в створ.

22' Разыгрывает "Зенит" угловой, Мантуан исполняет подачу на дальнюю штангу, а Кассьерра пробивает с близкого расстояния головой - штанга спасает ворота хозяев!

21' У Хубулова есть какие-то проблемы со здоровьем, врачи "Акрона" на поле.

20' Волков с правого фланга исполняет подачу в штрафную хозяев, Васютин на выходе кулаком отбивает мяч в сторону.