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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Цыганок Сергей
Акрон
0:1
Перерыв
Зенит

Ход матча

33'
 
Педро дос Сантос
Мостовой Андрей
37'
 
Алип Нуралы
45'
0:1
Васильев Дмитрий
Прогнозы 136
Акрон 5.1% (7)
X 3.7% (5)
Зенит 91.2% (124)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
78
Васютин
Александр
80
Бардыбахин
Вячеслав
22
Баранок
Никита
19
Бокоев
Марат
10
Палиенко
Максим
5
Джурасович
Алекса
25
Эсанов
Шерзод
71
Пестряков
Дмитрий
7
Данилин
Кирилл
11
Беншимол
Жилсон
14
Хубулов
Владимир
4
Витор
Пауло
1
Волков
Сергей
23
Димоски
Боян
26
Эсковаль
Родриго
91
Болдырев
Максим
97
Грибов
Сергей
6
Кузьмин
Максим
15
Лончар
Стьепан
65
Москвичёв
Владимир
17
Бакаев
Зелимхан
69
Дмитриев
Арсений
99
Тимошенко
Иван
16
Адамов
Денис
25
Эракович
Страхинья
28
Алип
Нуралы
15
Караваев
Вячеслав
82
Волков
Сергей
Александрович
31
Мантуан
Густаво
79
Васильев
Дмитрий
Алексеевич
21
Ерохин
Александр
9
Артур
30
Кассьерра
Матео
17
Мостовой
Андрей
41
Кержаков
Михаил
53
Бардачёв
Матвей
2
Чистяков
Дмитрий
11
Клаудиньо
Родригес
3
Дуглас
Сантос
77
Ахметов
Ильзат
24
Педро
дос
Сантос
Акрон
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дмитриев Арсений 1 0.33
Палиенко Максим 1 (1) 0.33
Беншимол Жилсон 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васильев Дмитрий Алексеевич 2 0.67
Ерохин Александр 1 0.33
Изидор Вильсон 1 0.33
Артур 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баранок Никита 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 1 0
Нино 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Зенит
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зенит
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2
Акрон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зенит
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2
Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 Акрон - СКА-Хабаровск 2:1 Арсенал Тула - Акрон 1:0 Шинник - Акрон 1:0 Акрон - Динамо Махачкала 3:1 Тюмень - Акрон 0:2 КАМАЗ - Акрон 1:0
Зенит
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0
Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2 Зенит - Тальерес Кордоба 1:0 Зенит - Сочи 5:2 Балтика - Зенит 1:2 Зенит - Ростов 2:1 Ахмат - Зенит 1:5 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 Факел - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Зенит 1:0

Результаты матчей

Акрон
Зенит

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Акрон
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
ЦСКА Москва
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 0:1 3 1 0 2 2 - 6 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
ЦСКА Москва
 0:0 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Акрон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
2.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Акрон
 0:1 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Сибирь Рожков Никита 2 (1)
Сокол Казань Яковлев Максим 2
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Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Пари НН Александров Виктор 2
Ростов Мелёхин Виктор 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВ!
    После заброса Артура Педро пробивает с линии вратарской в защитника, затем Васютин с ленточки вытаскивает удар Кассьерры, дальше хозяева отбивают мяч недалеко, Васильев подхватывает его, входит в штрафную и метров с 14 пробивает точно в ближний угол!
  • 45'
    Эсанов отмечается ударом с дальней дистанции, мяч катится рядом со штангой, но Адамов, дабы оставаться в тонусе, накрывает снаряд.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Сергей Цыганок к основному времени первого тайма.
  • Офсайд
    44'
    Длинный вынос от Караваева завершается отмашкой лайнсмена, Артур оказался в офсайде.
  • 42'
    С мячом "Акрон" работает в последние минуты гораздо больше, но в завершении у хозяев поля получается совсем немногое.
  • Угловой
    40'
    "Акрон" разыграл угловой на левом фланге с последующей подачей, однако Ерохин снимает верховой мяч.
  • 39'
    Позиционная атака хозяев завершается подачей Пестрякова - слишком неточно и высоко.
  • 38'
    Удар Палиенко со штрафного пришелся в "стенку", отскочил мяч обратно к Максиму, который со второй попытки пробил мимо створа.
  • Желтая карточка
    37'
    Алип получает желтую карточку за фол против Беншимола в нескольких метрах от своей штрафной площади.
  • 36'
    Прессинг "Зенита" приводит к неудачному выносу Васютина, однако Волков, перехватив мяч, тут же его потерял.
  • Фол, нарушение
    35'
    Эракович срывает атаку "Акрона" фолом против Палиенко, арбитр обходится устным внушением.
  • Замена
    33'
    Педро появляется на поле вместо Андрея Мостового.
  • 32'
    Похоже, Мостовой встречу продолжить не сможет, какие-то движения на скамейке "Зенита".
  • Травма, повреждение
    31'
    Врачи "Зенита" появляются на поле, Мостовому требуется помощь медиков.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Полчаса отыграли команды в Самаре, пока у "Зенита" есть проблемы в созидании, но побеждать во что бы то ни стало действующему обладателю Кубка не нужно.
    • 29'
      После навеса Данилина со штрафного Джурасович скинул мяч головой на дальнюю штангу, где Адамов успешно сыграл кулаком.
    • Фол, нарушение
      28'
      В следующем моменте уже Данилин зарабатывает штрафной в борьбе с Караваевым.
    • Фол, нарушение
      27'
      Мостовому достается на фланге от Бардыбахина, однако подача Мантуана со штрафного получается неудачной.
    • 26'
      Мантуан врывается в штрафную хозяев с левого края, однако передача в центр от бразильца не проходит.
    • 24'
      Палиенко после прострела Данилина с правого фланга пробивает из пределов штрафной, однако мяч попадает в Алипа и не идет в створ.
    • Опасный момент
      22'
      Разыгрывает "Зенит" угловой, Мантуан исполняет подачу на дальнюю штангу, а Кассьерра пробивает с близкого расстояния головой - штанга спасает ворота хозяев!
    • Травма, повреждение
      21'
      У Хубулова есть какие-то проблемы со здоровьем, врачи "Акрона" на поле.
    • 20'
      Волков с правого фланга исполняет подачу в штрафную хозяев, Васютин на выходе кулаком отбивает мяч в сторону.
    • 19'
      Пока совершенно ничего не предлагает "Зенит" в этой встрече, но даже по такой игре питерцы вполне способны забрать 3 очка.
    • 18'
      Пестряков прорвался по левому флангу и от лицевой линии навесил в штрафную - Адамов уверенно забрал мяч.
    • 16'
      После розыгрыша аута Джурасович получает мяч на левом углу штрафной и отмечается ударом, который не достигает цели.
    • 15'
      У "Акрона" в активе 3 очка - после неудачи в Казани (0:4) команда Заура Тедеева на выезде одержала волевую победу над "Факелом" - 2:1.
    • 14'
      Напомним, что "Зенит" в Кубке России пока идет без осечек - "Факел" дома обыграли со счётом 3:0, а с "Рубином" в Казани хватило одного гола Васильева.
    • Угловой
      12'
      Угловой в исполнении "Акрона" не принес остроты, удачно играет кулаками на выходе Адамов.
    • 11'
      Довольно смело действует "Акрон" на старте встречи, активность на правом фланге приводит к угловому.
    • 9'
      Мантуан с левого угла штрафной отмечается попаданием в створ, однако Васютин справился без особого труда.
    • 7'
      Проход Бардыбахина правым флангом завершается прострелом в штрафную - Адамов на выходе мяч перехватил.
    • 5'
      Напомним, что "Акрон" еще будучи клубом Первой лиги неоднократно встречался с клубами РПЛ, а вот с "Зенитом" тольяттинцы проводят первую игру в истории.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой в этой встрече исполнили питерцы, однако ничего серьезного у ворот Васютина не возникло.
    • Опасный момент
      3'
      Васютин под прессингом Кассьерры махнул мимо мяча, повезло "Акрону", что угол был острый, и колумбиец пробить вратаря хозяев не смог!
    • 2'
      Первый удар в этой встрече из-за пределов штрафной наносит Палиенко, однако у Адамова проблем не возникает.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Акрон" принимает "Зенит". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 136
    Акрон 5.1% (7)
    X 3.7% (5)
    Зенит 91.2% (124)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Зенит
    7.30
    Реклама, ligastavok.ru
    7.10
    1.88
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 0:1 Зенит

    Исход игры
    Акрон
    5.1% (7)
    Ничья
    3.7% (5)
    Зенит
    91.2% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.67% (55)
    Меньше
    51.33% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    40.71% (46)
    Нет
    59.29% (67)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    32.4% (44)
    1:2 Зенит
    19.1% (26)
    0:1 Зенит
    8.1% (11)
    0:3 Зенит
    6.6% (9)
    1:3 Зенит
    5.1% (7)
    1:4 Зенит
    3.7% (5)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
    2:1 Акрон
    1.5% (2)
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