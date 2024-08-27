Отдавал пас с левого фланга в центр штрафной Агапов на Кисляка, но тот пробил в окружении двоих защитников неточно.

Проникающий пас исполнял в штрафную Бистрович на ход Жемалетдинову, но тот проиграл силовую дуэль Ибишеву.

Зацепился за мяч Койта в чужой штрафной, оттеснил корпусом защитника и пробил в ближний угол, но немного неточно.

С угла поля навесил Глебов на дальнюю штангу, но здесь головой спокойно вынес сферу за пределы поля Гандри.

Мог убегать в контратаку на скорости Садулаев после дальнего заброса от Шатары, но вернулся в оборону Дивеев и отобрал мяч.

В центре поля Шатара в силовой борьбе уложил на газон Койта, но судья углядел нарушение правил.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!

Отдавал пас по флангу Уциев на ход Кардосо, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

Мог убегать на ворота соперника Садулаев после заброса от Уциева, но проиграл он борьбу за мяч Дивееву.

На фланге наступил на ногу Луне в силовой борьбе Бистрович. Судья показал желтую карточку нарушителю.

Сместился с левого фланга к центру Швец и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч отбил в сторону Тороп кулаком.

Тонко отдавал Тодорович в штрафную на Садулаева, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Накрутил соперника на фланге Тодорович и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Келлвена полетел на угловой.

С угла поля навесил Тодорович на дальнюю штангу, но здесь Швец не смог пробить в борьбе против Жемалетдинова.

Мягко забросил Кисляк в штрафную на Койта, но тому не удалось пробить в окружении двоих защитников.

Подключился к атаке своей команды по флангу Уциев и прострелил в штрафную, где пробил Фелиппе, но мяч полетел рядом со штангой.

В центре поля получил по ногам Уциев в борьбе против Глебова. Штрафной удар исполнять будут грозненцы.

Очередная остановка в нашем поединке. Уциев оказался на газоне и не смог самостоятельно подняться на ноги после прошлого эпизода.

Забросил с центра поля Диале на правый фланг, куда забегал Уциев, но его опередил Агапов и вынес сферу на угловой.

После навеса с угла поля от Уциева на ближней штанге пробил головой Кардосо, но мяч полетел крайне неточно.

Мог убегать на ворота соперника Глебов после заброса от Торопа, но нарушил он правила в борьбе против Ибишева.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Жемалетдинов и отдал поперек на Кисляка, но тот с ходу пробил немного неточно.

Забросил в штрафную Садулаев на ход Кардосо, но того опередил Виллиан и вынес сферу подальше от ворот.

Прорывался по флангу Кисляк на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Глебов в центр штрафной, но здесь Ибишев головой спокойно вынес сферу на фланг.

22' Перехватил мяч на чужой половине поля Швец и отдал поперек на Кардосо, но тому пробить защитники не дали.

20' Садулаев на скорости ворвался в штрафную соперника и в борьбе против Дивеева оказался на газоне. Судья пенальти не назначил.

19' Отдавал проникающий пас Кисляк в штрафную соперника на Койта, но этот пас перехватили защитники.

18' В контратаку на скорости убегал Глебов, обыграл финтом двоих защитников, но далеко отпустил от себя мяч, который стал легкой добычей для Шелии.

17' Зацепился за мяч в чужой штрафной Садулаев и сбросил пяткой на ход Тодоровичу, но перехватил этот пас Виллиан.

16' Ушел от соперника по флангу Садулаев, но напоролся на Дивеева, против которого в итоге нарушил правила.

15' В центре поля оказался Виллиан на газоне в борьбе против Садулаева. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

14' Отдавал пас по флангу Келлвен на ход Койта, но того грамотно вместе с мячом за пределы поля вытеснил Тодорович.

13' Пауза в матче. На ровном месте оказался на газоне Тодорович. Потребуется ему помощь медиков.

12' Перехватил мяч на чужой половине поля Келлвен и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча защитник оказался.

11' Ушел от соперника на скорости Агапов по флангу и отдал пас в центр на Жемалетдинова, но тому пробить не дали защитники.

10' Пробивал по воротам Камилов метров с двадцати после паса от Швеца. Мяч летел точно в ближнюю девятку, но угодил в перекладину, после чего вылетел в поле, где подстраховали Торопа защитники.

9' Забросил по флангу Кардосо на ход Садулаеву, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

8' Со штрафного попытался пробить на силу Бистрович в ближний угол, но угодил точно в стенку.

7' На чужой половине поля Бистрович грамотно подставился и вынудил нарушить правила соперника.

6' Диагональ исполнял Дивеев на левый фланг, куда забегал Лукин, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

5' Убегал в контратаку на скорости теперь уже Койта по флангу и прострелил в центр штрафной, но до удара не дошло дело.

4' Теперь уже на фланге Тодорович руками уложил на газон Глебова в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.

3' На фланге получил по ногам Швец в борьбе против Виллиана. Штрафной удар исполнять будут грозненцы.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.