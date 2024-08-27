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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Egorov E.
Ахмат
0:0
Перерыв
ЦСКА Москва

Ход матча

15'
Швец Антон
 
35'
 
Бистрович Кристиян
Прогнозы 138
Ахмат 9.4% (13)
X 20.3% (28)
ЦСКА Москва 70.3% (97)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
88
Шелия
Гиорги
40
Уциев
Ризван
4
Ибишев
Турпал-Али
75
Гандри
Надер
5
Шатара
Милош
55
Тодорович
Дарко
18
Камилов
Владислав
23
Швец
Антон
19
Диале
Мауро
Луна
30
Кардосо
Фелиппе
10
Садулаев
Лечи
1
Опарин
Михаил
72
Магомедов
Яхья
95
Адамов
Арсен
2
Жиров
Александр
15
Камило
Рейжерс
24
Диванович
Заим
13
Мацуев
Минкаил
11
Исмаэл
Силва
14
Талал
Амин
71
Якуев
Магомед
36
_Lovat
L.
49
Тороп
Владислав
90
Лукин
Матвей
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
77
Агапов
Илья
13
Келлвен
Дуглас
31
Кисляк
Матвей
25
Бистрович
Кристиян
17
Глебов
Кирилл
20
Койта
Секу
19
Жемалетдинов
Рифат
35
Акинфеев
Игорь
45
Боков
Данила
22
Гаич
Милан
II
3
Круговой
Данил
88
Мендес
Виктор
6
Мухин
Максим
10
Обляков
Иван
5
Зделар
Саша
7
Давила
Виктор
21
Файзуллаев
Аббосбек
11
Мусаев
Тамерлан
8
Шуманский
Артем
Ахмат
ЦСКА Москва

История личных встреч

Ахмат
ЦСКА Москва

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
114.3%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
85.7%
7 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 17 побед

35 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
5 побед 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

11.4%
40%
48.6%
4 победы 14 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
31.4%
48.6%
7 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:3
ТМК
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.81
0.63

Среднее время на гол

110
142

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.89
1.94

Среднее время на гол

47
46

Всего голов

49
43

Голов в среднем за матч

1.4
1.23

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

64
73

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Бернард 2 0.67
Швец Антон 1 0.33
Агаларов Гамид 1 (1) 0.33
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дивеев Игорь 1 0.33
Агапов Илья 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Кардосо Фелиппе 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 2 0
Бистрович Кристиян 2 0
Николич Милан 0 1
Виллиан Роша 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ахмат
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ахмат
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ЦСКА Москва
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Факел - Ахмат 2:0 Ахмат - Зенит 1:5 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Краснодар - Ахмат 0:1 Ахмат - Пари НН 5:1 Ахмат - Сочи 1:0 ЦСКА Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Балтика 1:7
ЦСКА Москва
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЦСКА Москва - Акрон 4:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1
ЦСКА Москва - Оренбург 5:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 ЦСКА Москва - Партизан 3:0 ЦСКА Москва - ОФК Белград 4:0 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Пари НН - ЦСКА Москва 2:6 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Рубин 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:0

Результаты матчей

Ахмат
ЦСКА Москва

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ахмат
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
3.
ЦСКА Москва
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 3
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 3 3 0 0 5 - 0 9
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 0:1 3 1 0 2 2 - 6 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 0:0 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
ЦСКА Москва
 0:0 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Акрон
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
2.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
3.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ахмат
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Акрон
 0:1 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Сибирь Рожков Никита 2 (1)
Сокол Казань Яковлев Максим 2
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Пари НН Александров Виктор 2
Ростов Мелёхин Виктор 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    В центре поля Шатара в силовой борьбе уложил на газон Койта, но судья углядел нарушение правил.
  • 45'
    Мог убегать в контратаку на скорости Садулаев после дальнего заброса от Шатары, но вернулся в оборону Дивеев и отобрал мяч.
  • 44'
    С угла поля навесил Глебов на дальнюю штангу, но здесь головой спокойно вынес сферу за пределы поля Гандри.
  • 43'
    Зацепился за мяч Койта в чужой штрафной, оттеснил корпусом защитника и пробил в ближний угол, но немного неточно.
  • 42'
    Проникающий пас исполнял в штрафную Бистрович на ход Жемалетдинову, но тот проиграл силовую дуэль Ибишеву.
  • 41'
    Отдавал пас с левого фланга в центр штрафной Агапов на Кисляка, но тот пробил в окружении двоих защитников неточно.
  • 40'
    Мягко забросил Кисляк в штрафную на Койта, но тому не удалось пробить в окружении двоих защитников.
  • 39'
    С угла поля навесил Тодорович на дальнюю штангу, но здесь Швец не смог пробить в борьбе против Жемалетдинова.
  • Угловой
    38'
    Накрутил соперника на фланге Тодорович и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Келлвена полетел на угловой.
  • 37'
    Тонко отдавал Тодорович в штрафную на Садулаева, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 36'
    Сместился с левого фланга к центру Швец и с дальней дистанции пробил по воротам, но мяч отбил в сторону Тороп кулаком.
  • Желтая карточка
    35'
    На фланге наступил на ногу Луне в силовой борьбе Бистрович. Судья показал желтую карточку нарушителю.
  • 34'
    Мог убегать на ворота соперника Садулаев после заброса от Уциева, но проиграл он борьбу за мяч Дивееву.
  • 33'
    Отдавал пас по флангу Уциев на ход Кардосо, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      С угла поля навесил Глебов в центр штрафной, но здесь Ибишев головой спокойно вынес сферу на фланг.
    • Угловой
      31'
      Прорывался по флангу Кисляк на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 30'
      Забросил в штрафную Садулаев на ход Кардосо, но того опередил Виллиан и вынес сферу подальше от ворот.
    • 29'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Жемалетдинов и отдал поперек на Кисляка, но тот с ходу пробил немного неточно.
    • 28'
      Мог убегать на ворота соперника Глебов после заброса от Торопа, но нарушил он правила в борьбе против Ибишева.
    • 27'
      После навеса с угла поля от Уциева на ближней штанге пробил головой Кардосо, но мяч полетел крайне неточно.
    • Угловой
      26'
      Забросил с центра поля Диале на правый фланг, куда забегал Уциев, но его опередил Агапов и вынес сферу на угловой.
    • 25'
      Очередная остановка в нашем поединке. Уциев оказался на газоне и не смог самостоятельно подняться на ноги после прошлого эпизода.
    • 24'
      В центре поля получил по ногам Уциев в борьбе против Глебова. Штрафной удар исполнять будут грозненцы.
    • 23'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Уциев и прострелил в штрафную, где пробил Фелиппе, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 22'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Швец и отдал поперек на Кардосо, но тому пробить защитники не дали. 
    • 20'
      Садулаев на скорости ворвался в штрафную соперника и в борьбе против Дивеева оказался на газоне. Судья пенальти не назначил.
    • 19'
      Отдавал проникающий пас Кисляк в штрафную соперника на Койта, но этот пас перехватили защитники.
    • 18'
      В контратаку на скорости убегал Глебов, обыграл финтом двоих защитников, но далеко отпустил от себя мяч, который стал легкой добычей для Шелии.
    • 17'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Садулаев и сбросил пяткой на ход Тодоровичу, но перехватил этот пас Виллиан.
    • 16'
      Ушел от соперника по флангу Садулаев, но напоролся на Дивеева, против которого в итоге нарушил правила.
    • 15'
      В центре поля оказался Виллиан на газоне в борьбе против Садулаева. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
    • 14'
      Отдавал пас по флангу Келлвен на ход Койта, но того грамотно вместе с мячом за пределы поля вытеснил Тодорович.
    • 13'
      Пауза в матче. На ровном месте оказался на газоне Тодорович. Потребуется ему помощь медиков.
    • 12'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Келлвен и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча защитник оказался.
    • 11'
      Ушел от соперника на скорости Агапов по флангу и отдал пас в центр на Жемалетдинова, но тому пробить не дали защитники.
    • Штанга
      10'
      Пробивал по воротам Камилов метров с двадцати после паса от Швеца. Мяч летел точно в ближнюю девятку, но угодил в перекладину, после чего вылетел в поле, где подстраховали Торопа защитники.
    • 9'
      Забросил по флангу Кардосо на ход Садулаеву, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 8'
      Со штрафного попытался пробить на силу Бистрович в ближний угол, но угодил точно в стенку.
    • 7'
      На чужой половине поля Бистрович грамотно подставился и вынудил нарушить правила соперника.
    • 6'
      Диагональ исполнял Дивеев на левый фланг, куда забегал Лукин, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 5'
      Убегал в контратаку на скорости теперь уже Койта по флангу и прострелил в центр штрафной, но до удара не дошло дело.
    • 4'
      Теперь уже на фланге Тодорович руками уложил на газон Глебова в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 3'
      На фланге получил по ногам Швец в борьбе против Виллиана. Штрафной удар исполнять будут грозненцы.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. В продолжении розыгрыша Кубка России нас ждет интересное противостояние, ЦСКА сыграет с "Ахматом". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 138
    Ахмат 9.4% (13)
    X 20.3% (28)
    ЦСКА Москва 70.3% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.75
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    3.80
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    2.91
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат 0:0 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Ахмат
    9.3% (13)
    Ничья
    20.7% (29)
    ЦСКА Москва
    70% (98)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (78)
    Меньше
    29.73% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    84.68% (94)
    Нет
    15.32% (17)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    45% (63)
    1:1 Ничья
    12.1% (17)
    0:1 ЦСКА Москва
    7.9% (11)
    2:2 Ничья
    3.6% (5)
    1:3 ЦСКА Москва
    3.6% (5)
    2:1 Ахмат
    2.9% (4)
    0:2 ЦСКА Москва
    2.1% (3)
    1:0 Ахмат
    1.4% (2)
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