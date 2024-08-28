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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Буланов Евгений
Динамо Москва
2:1
Первый тайм
Крылья Советов

Ход матча

9'
Боков Данила
(Окишор Виктор)
1:0
21'
Окишор Виктор
(Макаров Денис)
2:0
32'
 
Бабкин Сергей
Якуба Денис
42'
2:1
Костанца Фернандо
45'
3:1
Прогнозы 130
Динамо Москва 89.2% (116)
X 6.2% (8)
Крылья Советов 4.6% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Крылья Советов

История личных встреч

Динамо Москва
Крылья Советов

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

31 матч

41.9%
25.8%
32.3%
13 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

29%
54.8%
16.2%
9 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.5%
32.3%
32.2%
11 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ТМК
5:1
ТМК
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
К
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.44
1.13

Среднее время на гол

62
79

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.53
0.63

Среднее время на гол

58
144

Всего голов

46
27

Голов в среднем за матч

1.48
0.87

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

60
103

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окишор Виктор 1 0.33
Боков Данила 1 0.33
Гладышев Ярослав 1 0.33
Карраскаль Хорхе 1 (1) 0.33
Скопинцев Дмитрий 0 0
Макаров Денис 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костанца Фернандо 1 (1) 0.33

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Макаров Денис 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Лепский Иван 1 0
Майсторович Милан 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Евгеньев Роман 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Писарский Владимир 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крылья Советов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Динамо Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Крылья Советов
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
0
Динамо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Крылья Советов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0
Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Факел 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - ОФК Белград 2:0 Динамо Москва - Партизан 2:2 Динамо Москва - Ахмат 0:3 Краснодар - Динамо Москва 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Балтика - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Сочи 3:2 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Зенит 1:0 Оренбург - Динамо Москва 1:2 Пари НН - Динамо Москва 1:4
Крылья Советов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Крылья Советов - Пари НН 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Крылья Советов - Факел 2:0
Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Динамо Махачкала - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Крылья Советов - Зенит 0:4 Химки - Крылья Советов 2:2 Крылья Советов - Сокол 6:0 Крылья Советов - Рубин 2:2 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Крылья Советов - Пари НН 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Ахмат 0:2 Оренбург - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Краснодар 0:0 Факел - Крылья Советов 0:1 Балтика - Крылья Советов 2:1 Крылья Советов - Рубин 2:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Крылья Советов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
2.
Динамо Махачкала
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Динамо Москва
 2:1 3 2 0 1 4 - 5 6
4.
Крылья Советов
 1:2 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Ростов
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Химки
 0:2 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Оренбург
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 5 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 6 - 1 6
3.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 6 5
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химки
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2:1 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Крылья Советов
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2:0 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 3
Рубин Кузнецов Даниил 2 (1)
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Оренбург Прохин Данила 2
Пари НН Александров Виктор 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Комфортное преимущество имеет "Динамо"!
  • 45'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Макаров после скидки от Бокова, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 2 гола - дубль!
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-1! Виктор Окишор! Еще один гол смогли провести хозяева. Подключился по флангу к атаке своей команды Лепский и низом отдал на Окишора, который оторвался от опеки соперника и отправил снаряд над голкипером точно в дальний угол.
  • 45'
    На фланге Окишор получил по голове локтем в борьбе против Печенина. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    Теперь уже Витюгов с дальней дистанции пробил по воротам после выигранного подбора, но точности ему явно не хватило.
  • 43'
    Ушел от соперника на скорости по флангу Олейников и навесил в центр штрафной, но здесь вынес мяч головой Маричаль.
  • Пенальти
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Фернандо Костанца! Уверенно реализовал пенальти Костанца, пробив в нижний левый от себя угол, а голкипер в падении не смог дотянуться до мяча.
  • Пенальти!
    41'
    После прострела с фланга от Печенина мяч угодил точно в руку Макарову. Судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти!
  • 40'
    Очередная остановка в нашем поединке. Гагнидзе получил повреждение в прошлом эпизоде. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 39'
    Получил по ногам Гагнидзе в борьбе против Витюгова. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Динамо".
  • 38'
    Дальний заброс исполнял Шитов в штрафную на Бабаева, но на выходе первым на мяче оказался Лещук.
  • 37'
    Отдавал проникающий пас Витюгов в штрафную на Бабаева, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Фернандес.
  • 36'
    Бабаева в силовой борьбе на газон уложил Макаров в центре поля. Штрафной удар гости будут исполнять.
  • 35'
    Дальним забросом выводил Витюгов на ворота соперника Дмитриева, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
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    • 34'
      Ушел от соперника по флангу Скопинцев и прострелил поперек на Гагнидзе, но мяч перехватил в последний момент Грибакин.
    • Замена
      33'
      Вынужденная замена в составе гостей произошла. Вместо травмированного Якубы на поле появился Бабкин.
    • Травма, повреждение
      32'
      На ровном месте присел на газон Якуба, держась за ногу, похоже, продолжать игру он не сможет.
    • 31'
      Подхватил снаряд на фланге Макаров и забросил на дальнюю штангу, но здесь головой до мяча Бокову не дал добраться Печенин.
    • 30'
      С левого фланга Скопинцев навесил в штрафную на Бокова, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 29'
      Забросил Бессмертный по флангу на ход Макарову, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
    • 28'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Шитов. Потребуется ему медицинская помощь.
    • 27'
      Наступил на ногу сопернику Макаров в центре поля. Штрафной удар в пользу самарцев назначил арбитр.
    • 26'
      Подбор у штрафной соперника Скопинцев выиграл и пробил точно в ближний угол, но на пути мяча оказался защитник.
    • 25'
      Сместился с левого фланга на скорости Скопинцев в центр и с линии штрафной пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 24'
      В центре поля Гагнидзе получил по ногам в борьбе против Якубы. Штрафной удар исполнять будут игроки "Динамо".
    • 23'
      Диагональный пас исполнял Печенин с центра поля на фланг, куда забегал Бабаев, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Виктор Окишор! Удвоили москвичи свое преимущество. Бессмертный запустил пасом по флангу Макарова, который от лицевой линии прострелил в центр штрафной, где в одно касание пробил Окишор точно в ближний нижний угол ворот.
    • 21'
      После паса от Макарова ворвался в штрафную соперника Окишор и прострелил от лицевой линии вдоль ворот, но на дальней штанге Боков не успел замкнуть.
    • 20'
      Ушел финтом от соперника по флангу Лепский и забросил на ход Окишору, но перехватил мяч в последний момент Печенин.
    • 19'
      Забросил с правого фланга Якуба на ход Олейникову, но тот в силовой борьбе с защитником нарушил правила.
    • 18'
      Отдавал тонко Скопинцев в штрафную на ход Гагнидзе, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 17'
      Дальний заброс исполнял Гагнидзе в штрафную на Макарова, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 16'
      Макаров пробивал с линии чужой штрафной после поперечного паса от Окишора, но мяч стал легкой добычей для голкипера. 
    • 15'
      Отдавал пас по флангу Скопинцев на ход Макарову, но тот проиграл борьбу Грибакину, который вынес сферу в аут.
    • 14'
      В падении пробивал из пределов штрафной в одно касание Бабаев после прострела от Дмитриева, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 13'
      Диагональный пас исполнял Чавес на правый фланг, куда забегал Боков, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось. 
    • 12'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Гитов и сбросил назад на Витюгова головой, но тому пробить не позволил Маричаль.
    • 11'
      Выскакивал на ворота соперника Окишор после паса от Макарова, но на выходе перехватил этот пас Овсянников.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Денис Боков! Смогли открыть счёт в матче москвичи. "Черпачком" забросил в штрафную Окишор на ход Бокову, который в окружении двоих защитников вторым касанием эффектно перебросил вышедшего из ворот голкипера.
    • Опасный момент
      9'
      Макаров вдоль линии штрафной сместился с фланга в центр и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 8'
      Забросил с центра поля Гагнидзе на левый фланг, куда забегал Скопинцев, но оторваться от опеки защитника ему не удалось.
    • 7'
      Мягко забросил в штрафную соперника Макаров на ход Окишору, но тому добраться до мяча в силовой борьбе не дал Печенин.
    • 6'
      Оторвался от опеки соперника по правому флангу Бессмертный и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил в своей штрафной Гапонов.
    • 5'
      С угла поля навесил Олейников на дальнюю штангу, где пробил головой Витюгов, но мяч полетел крайне неточно.
    • 4'
      Прорывался к штрафной соперника по центру Гагнидзе и отдал поперек на Бокова, но тот проиграл борьбу за мяч Печенину.
    • 3'
      Мог убегать на ворота соперника Окишор после паса от Скопинцева, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В продолжении игрового дня Кубка России нас ждет интересное противостояние, "Динамо" и "Крылья Советов". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 130
    Динамо Москва 89.2% (116)
    X 6.2% (8)
    Крылья Советов 4.6% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Крылья Советов
    5.60
    4.60
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    5.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 2:1 Крылья Советов

    Исход игры
    Динамо Москва
    89.2% (116)
    Ничья
    6.2% (8)
    Крылья Советов
    4.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    52.29% (57)
    Нет
    47.71% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    37.7% (49)
    2:0 Динамо Москва
    28.5% (37)
    1:0 Динамо Москва
    10% (13)
    3:1 Динамо Москва
    3.1% (4)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    3:0 Динамо Москва
    1.5% (2)
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