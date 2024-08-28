Ушел от соперника на скорости по флангу Олейников и навесил в центр штрафной, но здесь вынес мяч головой Маричаль.

Теперь уже Витюгов с дальней дистанции пробил по воротам после выигранного подбора, но точности ему явно не хватило.

Четыре минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

На фланге Окишор получил по голове локтем в борьбе против Печенина. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 3-1! Виктор Окишор! Еще один гол смогли провести хозяева. Подключился по флангу к атаке своей команды Лепский и низом отдал на Окишора, который оторвался от опеки соперника и отправил снаряд над голкипером точно в дальний угол.

С дальней дистанции пробивал по воротам Макаров после скидки от Бокова, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Дальним забросом выводил Витюгов на ворота соперника Дмитриева, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

Бабаева в силовой борьбе на газон уложил Макаров в центре поля. Штрафной удар гости будут исполнять.

Отдавал проникающий пас Витюгов в штрафную на Бабаева, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Фернандес.

Дальний заброс исполнял Шитов в штрафную на Бабаева, но на выходе первым на мяче оказался Лещук.

Получил по ногам Гагнидзе в борьбе против Витюгова. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Динамо".

Очередная остановка в нашем поединке. Гагнидзе получил повреждение в прошлом эпизоде. Потребуется ему медицинская помощь.

После прострела с фланга от Печенина мяч угодил точно в руку Макарову. Судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти!

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Фернандо Костанца! Уверенно реализовал пенальти Костанца, пробив в нижний левый от себя угол, а голкипер в падении не смог дотянуться до мяча.

Сместился с левого фланга на скорости Скопинцев в центр и с линии штрафной пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

Подбор у штрафной соперника Скопинцев выиграл и пробил точно в ближний угол, но на пути мяча оказался защитник.

Наступил на ногу сопернику Макаров в центре поля. Штрафной удар в пользу самарцев назначил арбитр.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил Шитов. Потребуется ему медицинская помощь.

Забросил Бессмертный по флангу на ход Макарову, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

С левого фланга Скопинцев навесил в штрафную на Бокова, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

Подхватил снаряд на фланге Макаров и забросил на дальнюю штангу, но здесь головой до мяча Бокову не дал добраться Печенин.

На ровном месте присел на газон Якуба, держась за ногу, похоже, продолжать игру он не сможет.

Вынужденная замена в составе гостей произошла. Вместо травмированного Якубы на поле появился Бабкин.

Ушел от соперника по флангу Скопинцев и прострелил поперек на Гагнидзе, но мяч перехватил в последний момент Грибакин.

24' В центре поля Гагнидзе получил по ногам в борьбе против Якубы. Штрафной удар исполнять будут игроки "Динамо".

23' Диагональный пас исполнял Печенин с центра поля на фланг, куда забегал Бабаев, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

22' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-0! Виктор Окишор! Удвоили москвичи свое преимущество. Бессмертный запустил пасом по флангу Макарова, который от лицевой линии прострелил в центр штрафной, где в одно касание пробил Окишор точно в ближний нижний угол ворот.

21' После паса от Макарова ворвался в штрафную соперника Окишор и прострелил от лицевой линии вдоль ворот, но на дальней штанге Боков не успел замкнуть.

20' Ушел финтом от соперника по флангу Лепский и забросил на ход Окишору, но перехватил мяч в последний момент Печенин.

19' Забросил с правого фланга Якуба на ход Олейникову, но тот в силовой борьбе с защитником нарушил правила.

18' Отдавал тонко Скопинцев в штрафную на ход Гагнидзе, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

17' Дальний заброс исполнял Гагнидзе в штрафную на Макарова, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

16' Макаров пробивал с линии чужой штрафной после поперечного паса от Окишора, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

15' Отдавал пас по флангу Скопинцев на ход Макарову, но тот проиграл борьбу Грибакину, который вынес сферу в аут.

14' В падении пробивал из пределов штрафной в одно касание Бабаев после прострела от Дмитриева, но мяч полетел рядом со штангой.

13' Диагональный пас исполнял Чавес на правый фланг, куда забегал Боков, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

12' Зацепился за мяч в чужой штрафной Гитов и сбросил назад на Витюгова головой, но тому пробить не позволил Маричаль.

11' Выскакивал на ворота соперника Окишор после паса от Макарова, но на выходе перехватил этот пас Овсянников.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Денис Боков! Смогли открыть счёт в матче москвичи. "Черпачком" забросил в штрафную Окишор на ход Бокову, который в окружении двоих защитников вторым касанием эффектно перебросил вышедшего из ворот голкипера.

9' Макаров вдоль линии штрафной сместился с фланга в центр и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

8' Забросил с центра поля Гагнидзе на левый фланг, куда забегал Скопинцев, но оторваться от опеки защитника ему не удалось.

7' Мягко забросил в штрафную соперника Макаров на ход Окишору, но тому добраться до мяча в силовой борьбе не дал Печенин.

6' Оторвался от опеки соперника по правому флангу Бессмертный и прострелил вдоль ворот, но мяч перехватил в своей штрафной Гапонов.

5' С угла поля навесил Олейников на дальнюю штангу, где пробил головой Витюгов, но мяч полетел крайне неточно.

4' Прорывался к штрафной соперника по центру Гагнидзе и отдал поперек на Бокова, но тот проиграл борьбу за мяч Печенину.

3' Мог убегать на ворота соперника Окишор после паса от Скопинцева, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.