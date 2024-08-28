ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ТИМУР СУЛЕЙМАНОВ! Ненахов с правого фланга исполняет тонкий пас в штрафную на Сарвели, тот мягко простреливает мимо Кокарева, а Сулейманов рыбкой вгоняет мяч в пустые ворота!

Проверили на ВАР, не было ли офсайда у Сулейманова, в итоге гол засчитан.

3 минуты добавляет Артём Любимов к основному времени первого тайма.

Пиняев врывается в штрафную с правого края и пробивает с левой под перекладину - Кокарев спасает свои ворота!

Разменяли хозяева поля второй десяток угловых, сейчас невысокую подачу Митая защитники "Химок" прервали.

Штрафной с левого фланга исполнили хозяева поля, но удара по воротам снова не последовало.

Пиняев приближается к штрафной с правого фланга и пытается найти голову Сулейманова, однако Гогуа выбивает мяч на угловой.

Очередной угловой "Локомотива" завершается ударом Погостнова головой, однако мяч проходит мимо ближнего угла.

Прострел с левого фланга исполняет Салтыков, однако удара по воротам от хозяев не случилось.

Сарвели ворвался в штрафную с левого края и пытается прострелить в центр, но Гогуа выбил мяч на угловой.

До девяти доводит количество угловых "Локомотив", КПД с каждой новой попыткой, конечно, падает, но всё равно это очень грозное оружие.

Корнеры с левого фланга идут у хозяев не так опасно, как с правого, "Химки" обстановку разряжают.

Голубович фолит против Салтыкова в центральной зоне, до ворот всё-таки далековато, вряд ли мы увидим прямой удар.

Митай со штрафного исполняет перевод на правый край, Погостнов в касание простреливает во вратарскую, а защитники выбивает мяч на угловой. С очередной подачей Митая оборона химчан справляется.

33' Александр Руденко появляется на поле вместо Ильи Берковского.

32' Берковский на левой бровке поскользнулся и подвернул ногу, снова врачи "Химок" на поле. Отправился разминаться Руденко.

31' Митай с углового низом направляет мяч на ближний угол вратарской, Погостнов играет пяткой, снаряд отскакивает обратно к албанцу, который не успел выйти из "вне игры".

30' Первый угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, мяч попадает в голову Гогуа и отправляется за лицевую на другом фланге.

29' Сулейманов входит в штрафную гостей с левого края и пытается пробить из-под Гогуа, однако Филин выбивает мяч на угловой.

27' Салтыков в борьбе с Гогуа оказывается на газоне на краю штрафной, уже за пределами поля ивуариец попал в челюсть Никите, врачи "Локо" на поле.

26' Напомним, что "Локомотив" лидирует не только в группе Кубка России, но и в РПЛ - пять побед и всего одно поражение.

24' Миновали команды экватор первой половины встречи, ничего опасного "Химки" пока придумать не могут.

22' Митай с углового вновь находит голову Погостнова, но удар Егора приходится в голову Гогуа, мяч снова уходит за лицевую. После повторной подачи албанца Баринов головой пробил выше створа.