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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Любимов Артём
Локомотив Москва
2:0
Первый тайм
Химки

Ход матча

4'
Погостнов Егор
(Митай Марио)
1:0
33'
 
Руденко Александр
Берковский Илья
43'
Сулейманов Тимур
(Сарвели Владислав)
2:0
Прогнозы 132
Локомотив Москва 90.2% (119)
X 3.8% (5)
Химки 6.1% (8)
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Локомотив Москва
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Химки
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Митрюшкин
Антон
45
Сильянов
Александр
24
Ненахов
Максим
59
Погостнов
Егор
21
Митай
Марио
6
Баринов
Дмитрий
94
Тимофеев
Артём
9
Пиняев
Сергей
8
Сарвели
Владислав
14
Салтыков
Никита
99
Сулейманов
Тимур
22
Лантратов
Илья
16
Веселов
Даниил
85
Морозов
Евгений
5
Ньямси
Жерзино
83
Батраков
Алексей
93
Карпукас
Артём
77
Самошников
Илья
71
Тикнизян
Наир
37
Радиковский
Дмитрий
27
Раков
Вадим
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
87
Кокарев
Никита
25
Филин
Александр
13
Терехов
Сергей
27
Гогуа
Седрик
2
Голубович
Петар
55
Капленко
Кирилл
88
Глушаков
Денис
17
Берковский
Илья
97
Магомедов
Бутта
18
Бакаев
Зелимхан
7
Садыгов
Илья
96
Обухов
Игорь
26
Анджелкович
Неманья
24
Фаринья
Эдгардо
72
Фернандес
Дани
II
99
Ориньо
5
Степанов
Данил
10
Абдуллахи
Квари
80
Хосонов
Хетаг
32
Вера
Лукас
Габриэль
11
Мирзов
Резиуан
8
Панченко
Кирилл
9
Руденко
Александр
Александрович
Локомотив Москва
Химки

История личных встреч

Локомотив Москва
Химки

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
5:1
К
1:0
К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.71
2.57

Среднее время на гол

52
35

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Среднее время на гол

105
78

Всего голов

18
26

Голов в среднем за матч

1.29
1.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
48

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раков Вадим 2 0.67
Сулейманов Тимур 2 (1) 0.67
Погостнов Егор 1 0.33
Тикнизян Наир 0 0
Митай Марио 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 1 0.33
Магомедов Бутта 1 0.33

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ненахов Максим 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Раков Вадим 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Абдуллахи Квари 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0
Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1
Химки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0
Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Химки

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 3 2 0 1 6 - 1 6
2.
Динамо Махачкала
 3 2 0 1 3 - 2 6
3.
Динамо Москва
 2:1 3 2 0 1 4 - 5 6
4.
Крылья Советов
 1:2 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2:0 3 3 0 0 6 - 2 9
2.
Ростов
 3 2 0 1 4 - 2 6
3.
Химки
 0:2 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Оренбург
 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
ЦСКА Москва
 3 2 0 1 3 - 2 5
3.
Ахмат
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Пари НН
 3 0 0 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 3 2 0 1 5 - 1 7
2.
Рубин
 3 2 0 1 6 - 1 6
3.
Акрон
 3 2 0 1 3 - 6 5
4.
Факел
 3 0 0 3 1 - 7 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 2:1 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спартак Москва
 2 1 0 1 3 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1:2 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Химки
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2:1 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Крылья Советов
 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2:0 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 2 - 1 3
3.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 1 0 1 2 - 1 4
2.
Рубин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 3
Рубин Кузнецов Даниил 2 (1)
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Оренбург Прохин Данила 2
Пари НН Александров Виктор 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Штрафной с левого фланга исполнили хозяева поля, но удара по воротам снова не последовало.
  • Угловой
    45'
    Разменяли хозяева поля второй десяток угловых, сейчас невысокую подачу Митая защитники "Химок" прервали.
  • Опасный момент
    45'
    Пиняев врывается в штрафную с правого края и пробивает с левой под перекладину - Кокарев спасает свои ворота!
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Артём Любимов к основному времени первого тайма.
  • Видеоповтор
    44'
    Проверили на ВАР, не было ли офсайда у Сулейманова, в итоге гол засчитан.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0! ТИМУР СУЛЕЙМАНОВ!
    Ненахов с правого фланга исполняет тонкий пас в штрафную на Сарвели, тот мягко простреливает мимо Кокарева, а Сулейманов рыбкой вгоняет мяч в пустые ворота!
  • Угловой
    42'
    Митай со штрафного исполняет перевод на правый край, Погостнов в касание простреливает во вратарскую, а защитники выбивает мяч на угловой. С очередной подачей Митая оборона химчан справляется.
  • Фол, нарушение
    41'
    Голубович фолит против Салтыкова в центральной зоне, до ворот всё-таки далековато, вряд ли мы увидим прямой удар.
  • Угловой
    39'
    Корнеры с левого фланга идут у хозяев не так опасно, как с правого, "Химки" обстановку разряжают.
  • Угловой
    38'
    До девяти доводит количество угловых "Локомотив", КПД с каждой новой попыткой, конечно, падает, но всё равно это очень грозное оружие.
  • 37'
    Сарвели ворвался в штрафную с левого края и пытается прострелить в центр, но Гогуа выбил мяч на угловой.
  • 36'
    Прострел с левого фланга исполняет Салтыков, однако удара по воротам от хозяев не случилось.
  • Угловой
    35'
    Очередной угловой "Локомотива" завершается ударом Погостнова головой, однако мяч проходит мимо ближнего угла.
  • 34'
    Пиняев приближается к штрафной с правого фланга и пытается найти голову Сулейманова, однако Гогуа выбивает мяч на угловой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      33'
      Александр Руденко появляется на поле вместо Ильи Берковского.
    • Травма, повреждение
      32'
      Берковский на левой бровке поскользнулся и подвернул ногу, снова врачи "Химок" на поле. Отправился разминаться Руденко.
    • Угловой
      31'
      Митай с углового низом направляет мяч на ближний угол вратарской, Погостнов играет пяткой, снаряд отскакивает обратно к албанцу, который не успел выйти из "вне игры".
    • Угловой
      30'
      Первый угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, мяч попадает в голову Гогуа и отправляется за лицевую на другом фланге.
    • 29'
      Сулейманов входит в штрафную гостей с левого края и пытается пробить из-под Гогуа, однако Филин выбивает мяч на угловой.
    • 27'
      Салтыков в борьбе с Гогуа оказывается на газоне на краю штрафной, уже за пределами поля ивуариец попал в челюсть Никите, врачи "Локо" на поле.
    • 26'
      Напомним, что "Локомотив" лидирует не только в группе Кубка России, но и в РПЛ - пять побед и всего одно поражение.
    • 24'
      Миновали команды экватор первой половины встречи, ничего опасного "Химки" пока придумать не могут.
    • Угловой
      22'
      Митай с углового вновь находит голову Погостнова, но удар Егора приходится в голову Гогуа, мяч снова уходит за лицевую. После повторной подачи албанца Баринов головой пробил выше створа.
    • 21'
      Салтыков врывается в штрафную с правого края и исполняет прострел в центр, с которым справляется Гогуа.
    • Травма, повреждение
      20'
      Берковский оказывается на газоне после единоборства с Ненаховым, здесь врачам "Химок" надо выйти на газон.
    • Травма, повреждение
      18'
      У Сарвели есть проблемы со здоровьем после единоборства с Гогуа, но врачам на поле выходить не пришлось.
    • 17'
      Магомедов отмечается ударом с линии штрафной в ближний угол - Митрюшкин отбивает мяч в сторону.
    • Угловой
      15'
      Митай с углового снова подает на ближний угол вратарской, Сулейманов в борьбе с Филиным добирается до верхового мяча, но в створ его направить не удается.
    • 14'
      Пиняев после передачи Салтыкова врывается в штрафную гостей с правого края и сильно пробивает с острого угла - Кокарев отбивает мяч на угловой.
    • 12'
      Пока на поле после гола ничего примечательного не происходит, мяч в центре поля застревает надолго.
    • 11'
      Напомним, что команды встречались на групповом этапе Кубка России два года назад - тогда "Локо" в гостях победил 5:0, а дома "железнодорожникам" хватило одного гола.
    • 9'
      Берковский оказывается на газоне в штрафной площади "Локомотива", но никакого фола там не было.
    • 8'
      "Химки" контролируют мяч в эти минуты, однако продвижения хотя бы в финальную треть у Артиги нет.
    • 6'
      К слову, сегодня "Ростов" добился второй победы подряд, обыграв на выезде "Оренбург" благодаря голу Голенкова. У южноуральцев нет набранных очков в Кубке.
    • 5'
      "Химки" в Кубке России набрали 3 очка, обыграв в стартовом туре дома "Оренбург", но уступив 1:3 в Ростове-на-Дону. Пока борьба в этой группе идет лишь за второе место.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ЕГОР ПОГОСТНОВ!
      Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, Погостнов после навеса Митая головой подрезает мяч с ближней штанги в дальний угол!
    • 3'
      Салтыков врывается в штрафную с правого края и сильно простреливает во вратарскую, Кокарев отбивает мяч на Пиняева, удар которого блокирует защитник.
    • 2'
      Напомним, что "Локомотив" в группе В выиграл оба матча - 1:0 дома с "Ростовом" и 3:2 в Оренбурге во втором туре.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Локомотив" принимает "Химки". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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    Прогнозы 132
    Локомотив Москва 90.2% (119)
    X 3.8% (5)
    Химки 6.1% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
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    Химки
    4.75
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва 2:0 Химки

    Исход игры
    Локомотив Москва
    90.2% (119)
    Ничья
    3.8% (5)
    Химки
    6.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.91% (67)
    Меньше
    39.09% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (66)
    Нет
    40% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    37.1% (49)
    2:0 Локомотив Москва
    22% (29)
    1:0 Локомотив Москва
    9.8% (13)
    3:1 Локомотив Москва
    9.1% (12)
    3:0 Локомотив Москва
    1.5% (2)
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