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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 3.
Локомотив Москва
 
Позже
Химки
Прогнозы 45
Локомотив Москва 91.1% (41)
X 2.2% (1)
Химки 6.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Химки
4.40
4.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Локомотив Москва
Химки

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
5:1
К
1:0
К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.71
2.57

Среднее время на гол

52
35

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.86
1.14

Среднее время на гол

105
78

Всего голов

18
26

Голов в среднем за матч

1.29
1.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
48

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раков Вадим 2 1
Сулейманов Тимур 2 (1) 1
Тикнизян Наир 0 0
Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакаев Зелимхан 1 0.5
Магомедов Бутта 1 0.5

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ненахов Максим 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Раков Вадим 1 0
Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заболотный Антон 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Абдуллахи Квари 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Локомотив Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0
Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Локомотив Москва - Факел 2:0 Оренбург - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Спартак Москва - Локомотив Москва 3:2 Пари НН - Локомотив Москва 2:3 Рубин - Локомотив Москва 1:1
Химки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0
Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10 Химки - Арсенал Тула 3:0 Химки - Велес Москва 0:0 Химки - СКА-Хабаровск 4:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Кубань - Химки 0:1 Ленинградец - Химки 1:3 Динамо Махачкала - Химки 1:0 Химки - Сокол 5:4 Торпедо Москва - Химки 1:2

Результаты матчей

Локомотив Москва
Химки

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Химки

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Махачкала
 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Динамо Москва
 2 1 0 1 2 - 4 3
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Химки
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Оренбург
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 2 1 0 1 4 - 2 3
3.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 1 - 2 2
4.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
4.
Факел
 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Динамо Махачкала
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Динамо Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ростов
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Химки
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Оренбург
 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Ахмат
 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Пари НН
 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Рубин
 2 1 0 1 4 - 1 3
3.
Акрон
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Крылья Советов
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Динамо Махачкала
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Динамо Москва
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Оренбург
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Химки
 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа С

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пари НН
 2 0 0 2 2 - 5 1
2.
Краснодар
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Акрон
 2 1 0 1 2 - 5 3
3.
Рубин
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Факел
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Выход в Путь регионов

Топ бомбардиров
Амкал Костюков Степан 4
Кубань Холдинг _Maloletov A. 3
Локомотив Москва Раков Вадим 2 (1)
Сибирь Рожков Никита 2 (1)
Сокол Казань Яковлев Максим 2
Весь список

Топ нарушителей
ЦСКА Москва Мойзес Моура 2
Спартак Москва Маслов Павел 2
Пари НН Александров Виктор 2
Ростов Мелёхин Виктор 2
Сокол Казань Замалиев Наиль 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 45
    Локомотив Москва 91.1% (41)
    X 2.2% (1)
    Химки 6.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Химки
    4.40
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Химки

    Исход игры
    Локомотив Москва
    91.1% (41)
    Ничья
    2.2% (1)
    Химки
    6.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    47.5% (19)
    Нет
    52.5% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    35.6% (16)
    2:0 Локомотив Москва
    31.1% (14)
    1:0 Локомотив Москва
    11.1% (5)
    3:1 Локомотив Москва
    6.7% (3)
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    Локомотив Москва
    Химки
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